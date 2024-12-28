Искусство восстановления. Как Александр Еремин стал реабилитологом из-за своей травмы

Физиотерапевту Александру Еремину 32 года. Он с детства профессионально занимался спортом и в 16 лет получил приглашение играть в британском футбольном клубе "Ньюкасл". Казалось, впереди большое будущее. Но прямо перед отъездом Александр внезапно получил серьезную травму на тренировке. Полноценной реабилитации, которая помогла бы полностью восстановиться, в Украине тогда не было. Так что о карьере в профессиональном спорте пришлось забыть.

Сейчас Александр Еремин вместе с командой ежедневно реабилитирует в своем Eremin Center всех, кто в этом нуждается, – профессиональных спортсменов, военных, людей после травм и болезней.

Liga.net провела с Ереминым день в его Eremin Center и узнала, как желание стать реабилитологом спасло Александра от депрессии, какие подходы он использует в реабилитации пациентов и кого можно встретить в Eremin Center.

Реабилитация без белых халатов

Киевский велотрек заснул до весны в морозном тумане. Единичные прохожие неспешно ходят по историческому центру столицы. Двое парней спускаются по лестнице в тренировочный спортзал велосипедистов. Один из них на костылях. Вдруг коренастый мужчина выбегает навстречу:

– Иди на ручки, здесь скользко.

Берет на руки того, кто секунду назад был на костылях. Несет внутрь.

С восьми утра до пятнадцати часов каждый день помещение велотрека занимает реабилитационный центр Eremin Center. На первом этаже две коробки с ключами от шкафчиков в раздевалках. Беру. Со мной переодевается дама после занятия.

– А куда ставить обувь? – спрашиваю.

– Ой, так оставьте. Здесь не воруют, – надевает новенькую шубу из натурального меха и уходит.

Четыре зала: налево с матами, массажными столами и велотренажерами. Направо – с орбитреками, беговыми дорожками и разными тренажерами. Сюда приходят после травм, переломов, операций. Здесь же регулярно проходят курсы реабилитации именитых спортсменов после соревнований. Офисные работники, у которых болят спины от сидячего образа жизни, – тоже здесь.

Сначала пациент идет налево. Там его встречает Александр Еремин: основатель и руководитель центра, советник заместителя председателя КГГА, а недавно директор департамента физической культуры и реабилитации.

Его задача – понять, что происходит с пациентом и с чего начать реабилитацию:

"К сожалению, врачи часто ошибаются и ставят неточные диагнозы. А украинских реабилитологов этому не учат. Люди годами могут мучиться только потому, что не знают, что именно с ними не так. Поэтому я научился дополнительно расшифровывать МРТ, КТ и вообще знаю из медицины очень много".

Александр Еремин. Фото: личный архив

Александр в футболке и шортах. Вьющиеся волосы завязаны в два смешных хвостика. Белых халатов и бахил, четкого графика и отдельных кабинетов здесь нет, в отличие от реабилитационных центров за границей:

"Я прошел несколько учебных курсов за границей. Первый в Германии, где я был в восторге от уровня медицины. Однажды спросил одного именитого врача, который меня учил: "Как стать таким крутым, как вы?" Он ответил: "Видишь, как у меня все работает? Сделай все наоборот". И я сделал".

Смотрю вокруг: кому-то делают массаж на столах, кому-то на матах. Кто-то выполняет упражнения со специальными приборами на спине. Несколько ребят стоят на гвоздях.

"Гвоздестояние запускает нервную систему, с которой мы потом работаем, – говорит Александр, пристально наблюдая за всем, что происходит в зале. – Конечно, никто не заставляет стоять часами. Но несколько подходов по минуте я рекомендую делать. Сереж, давай этого парня в лимфодренажные штаны!" (аппарат, который за счет пневмокомпрессии давит на ноги. Это улучшает отток лимфы и стимулирует метаболизм. – Liga.net).

Лимфодренажные штаны. Фото: личный архив

Еремину одновременно удается консультировать пациентов, давать задачи подчиненным, следить за правильным исполнением и поддерживать непринужденные разговоры.

Его день начинается очень рано – около шести утра. До 15-ти часов – работа в центре, дальше Александр едет работать на дому: не все пациенты могут приезжать на реабилитацию самостоятельно. Вечер Александр проводит с семьей – женой и дочерью. На выходных часто собирает свою команду реабилитологов на тимбилдинги: ресторан, сауна, речка. Считает отдых на природе обязательным для всех, кто хочет жить активно.

Одновременно в одном зале реабилитационного центра может находиться около 20 человек. Перегородок нет, все в одном пространстве. Один кричит от боли, другой матерится, третий смеется. Царит непринужденная атмосфера:

"Ко мне приходят восстанавливаться наши спортсмены – братья Кличко, Александр Усик, все украинские бойцы ММА, олимпийские чемпионы… Вон Жан Беленюк занимается, смотрите".

Жан Беленюк в Eremin Center.

Жан не обращает на нас внимания. Он на доске Евминова (ортопедический тренажер для лечения проблем позвоночника, который изобрел спортсмен Вячеслав Евминов. – Liga.net) плавно подтягивает колени к груди. Перед выступлением на Олимпийских играх-2024 он готовился здесь и теперь восстанавливается.

"У нас очень разные клиенты. На матах рядом может лежать владелец Майбаха, бабушка с Троещины и депутат Верховной Рады. Здесь все равны. Притула (основатель и глава фонда Сергея Притулы, который помогает армии. – Liga.net) у нас после перелома был, а к Порошенко ездим: из-за диабета у него много проблем со здоровьем. Оплата за курс может быть разной, для бабушки низкая, чтобы могла себе позволить. Это решается во время первой встречи. Для бизнесмена настолько высокая, насколько возможно. Чтобы понимал: мы лучшие специалисты. И мы знаем свое дело. Мне в свое время никто не смог помочь..."

Травма, которая стала импульсом

Александр замирает и смотрит куда-то в сторону. Он всю жизнь занимался спортом: тхэквондо, кикбоксинг. В 13 лет выиграл чемпионат Украины по одному из видов единоборств. Дальше увлекся футболом, в 16 лет играл в составе "Динамо Киев", "Арсенал Киев" и сборной Украины. В это же время собирался войти в состав британского "Ньюкасла" (профессиональный футбольный клуб. – Liga.net). Уже получил предложение и мысленно паковал чемоданы в Англию. Но внезапно получил травму во время тренировки: разрыв крестообразных связок.

"Человек как думает: самое сложное – это операция, – говорит Еремин. – Но это не так. Меня прооперировали, но реабилитацию нормальную я не прошел. В Украине просто не было таких специалистов. Занимался в бассейне, легкой атлетикой, но все было бесполезно. Проходило все больше времени после операции… И все, что бы я теперь ни делал, – колено все равно вылетает во время нагрузок. И тогда… Я понял, что больше не смогу быть в большом спорте. Это морально очень подкосило меня. Начал пить, курить, тусить в клубах... Раньше с презрением относился к таким людям. И вот сам стал таким".

На алкоголь и развлечения нужны были деньги, поэтому Александр стал тренером:

"Тренировал детей ЦСКА Киев из второй лиги. Но меня уволили, и было за что: подрался с главным тренером. Думаю: а что я в жизни умею? Травмироваться и восстанавливаться. Но знаний нет. Я пошел к врачу, который меня оперировал. Он сказал, что есть возможность: учебная программа для реабилитологов в Мюнхене. Поехал. Дальше там же прошел практику и получил первый сертификат".

Занятия в Eremin Center.

Пока Александр рассказывал, в зал вошел парень:

– Как самочувствие? – мгновенно переключается Еремин.

– Хорошо, – отвечает парень.

– Ну давай, хорошего дня, – улыбается Александр и возвращается к нашему разговору.

После одного курса был второй, третий. Германия, Израиль.

"Я узнавал, кто лучший врач в своей специализации: травматолог, физиотерапевт, невролог. Шел к нему и просился меня учить. Не отказывали. Позволяли присутствовать во время приемов. Далее знакомые футболисты пригласили работать реабилитологом в Донецкий "Шахтер" (Футбольный клуб "Шахтер". – Liga.net). Там я задержался на пять лет, потом открыл этот центр".

Из женской раздевалки слышим крик:

– У меня шкафчик не открывается!

– Кирилл, – реагирует Александр, – посмотри, что там.

"Непринужденный вайб" и субординация

В Eremin Center нет четкого времени пребывания пациента. Кто-то может тренироваться на тренажерах, потом еще час ему делают массаж всего тела. А дальше он может... уснуть. Так часто бывает, если массаж заканчивается расслаблением мышц. Тогда человека накрывают пледиком и дают поспать.

"К каждому у нас индивидуальный подход. По совковым правилам принято расписывать программу на все время, но люди разные. На два-три дня максимум, потом смотрим по динамике. Может что-то вылезти, где-то начаться обострение. Поэтому я советую ходить сюда каждый день, без перерывов".

Фото: личный архив

С началом большой войны центр бесплатно реабилитирует военных. К ним нет особого отношения: никто не смотрит на их ранения со скорбным лицом. Реабилитация – долгий и болезненный процесс, и пациент тоже должен приложить большие усилия для выздоровления. Поэтому военные, как и все остальные, выкладываются по полной. Кричат от боли, матерятся и смеются:

– Около двух тысяч военных уже прошли у нас курсы реабилитации. Разные травмы, разные ситуации. Недавно один с оторванным куском ягодицы снова смог сесть. Пока еще на корточках, но это большой прогресс. Он мечтал сидеть хоть как-то. Мы часто делаем то, что не делают другие. Историй, когда на человеке поставили крест, а мы поставили его на ноги – множество. Бывает, что операции становятся ненужными. Вика, – Александр обращается к реабилитологу, которая направлялась к пациенту делать массаж, – ну-ка, вспомни яркий случай.

– Табуретка! – сразу вспоминает она.

– Точно, да. Пришел пациент с табуреткой. Использовал ее вместо ходунков, шел и опирался на нее. На МРТ грыжа 12 миллиметров. Позанимался у нас месяц или полтора – уменьшилась до трех миллиметров. Конечно, часто без операций никак. А потом снова к нам на восстановление.

Фото: личный архив

В команде Александра 30 специалистов, в день может быть до 125 пациентов:

"Чтобы прийти ко мне работать, человек должен знать анатомию, физиологию, биохимию и иметь базовое медицинское образование. Дальше я учу. Потом человек может работать. Кто-то дальше открывает свое дело или идет работать еще куда-то, но для меня важно, чтобы в штате всегда было 30 специалистов. Со мной тяжело, поэтому будущий работник должен быть стрессоустойчивым и уметь не обижаться. Я специфический шеф (Смеется). Также ценю трудолюбие, умение относиться с уважением к старшим и соблюдать субординацию. Хотя тут у нас и непринужденный вайб, сотрудники должны меня слушаться".

Рабочий день центра завершается. После занятий пациенты разбредаются по раздевалкам. Они распарены, футболки на них надеты наизнанку, волосы взлохмачены. Сегодня было тяжело и больно. Как и вчера. Как будет и завтра. Но они идут к цели, поэтому на изможденных лицах едва заметны улыбки.