На въезде в крошечное село Магдин, на обочине разбитой лесной дороги, стоит деревянный крест с иконой, убранный рушниками. Странно, но дерево и икона полностью уцелели после пожаров, которые несколько недель бушевали на севере Житомирской области и в чернобыльской Зоне отчуждения.

Странно потому, что само село Магдин выгорело почти дотла.

В Зоне отчуждения, по данным ГСЧС, от огня пострадали около 20 тысяч гектаров (как три условных Житомира или один Львов), из которых 30% составляют леса. В Житомирской области пожары прокатились по 4300 гектарам.

Утром 10 апреля украинский фотограф Владимир Шуваев сел в автомобиль и в первый раз выехал в сторону горящей Зоны отчуждения. Мы публикуем его рассказ об этих поездках.

ДОЛИНА РЕЧКИ УЖ

Я никогда раньше такого не видел: как пожар с полей перебрасывается просто через реку на другую сторону и идет вглубь Зоны. Мы это сняли с помощью дрона, который подняли метров на 200 над пожаром.

Зона отчуждения занимает достаточно большую площадь (2600 кв км) и имеет неправильную форму, отдаленно напоминая трилистник. Из Киева в нее ведут два маршрута.

Если от Иванкова свернуть направо на Дитятки – попадешь на основной "портал" в Зону. На тот момент вокруг Чернобыля уже горели леса, потом огонь переместился в сторону Припяти и дальше к Беларуси. Но туда нас не пускали: карантин, режим ЧС, только по пропускам.

А еще можно от Иванкова поехать налево, через Красятичи, на север Житомирской области. Эта дорога идет в направлении Овруча, несколько раз входит и выходит из Зоны. И не было такого жесткого контроля на главном въезде, как на КП в Дитятках. Мы решили ехать именно туда.

Граница Зоны отчуждения там проходит примерно по реке Уж. С высоты она и правда похожа на ужа - тонкая и извилистая.

В нашей съемке нет ничего особенного, нужно просто иметь свой взгляд и навыки полетов.

Все вокруг горело, в огромных масштабах. У меня есть видео, снятые с перерывом в два дня. На первом видно сильное задымление, возгорание, с какой легкостью огонь перебрасывается с травы на верхнюю часть деревьев, на лес. На втором видео пожары уже пытаются заливать водой с вертолетов. И те зоны, которые на первом видео и на фотках только горят, здесь - уже сгорели. Остались только черные выгоревшие поля. Это и есть долина речки Уж.

Справка: Только 23 апреля в ГСЧС сообщили, что ситуация в Зоне отчуждения и Житомирской области стабилизировалась, и новых очагов открытого возгорания больше нет



Вообще я фотожурналистикой занимаюсь время от времени, не являюсь штатным сотрудником фотоагентств или медиа. Снимаю в основном на гуманитарную тематику, сотрудничаю с разными структурами ООН. Так что я не очень часто езжу в пылающие леса.

Поэтому первый раз я поехал только посмотреть. И увидел, что дело - серьезное.

ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА

Во второй и третий раз я ездил на пожары ближе к населенкам у границы с Беларусью. Если поехать от Овруча на север, это фактически международная трасса, там есть такой карманчик вправо чуть выше Первомайского - на села Личманы, Магдин, Бережесть.

Магдин - в пожарах сгорели 24 дома, уцелели - только 4. Дома использовали религиозные самоселы, которые пришли туда примерно 10 лет назад.

Личманы - в селе сгорело 7 домов, здесь тоже живут староверы-самоселы.

Эти села находятся в лесу. Даже заехать в них - нетривиальная задача. Их особенность заключается в том, что они окружены со всех сторон чернобыльской зоной, а выезд из них по лесным дорогам - один, максимум два. Люди оказались в огненном котле.

Мы были в Личманах, Магдине, Любимовке, когда огонь рыскал вокруг этих сел и подбирался к ним. В лесу не очень понятно, с какой стороны огонь приближается - сильное задымление. Местные рассказывали, что ветер перебрасывает огонь в разные стороны, как ему вздумается. И можно из-за того, что в лесу мало дорог, попасть в ловушку огня, в окружение.

В этих населенных пунктах до сих пор живут люди. В Магдине, в Личманах, в Любимовке - их немного, в основном старики. Дома деревянные. Вроде и логично: когда живешь в лесу, то строишь из дерева. Но нужно жестко контролировать весь периметр вокруг своих домов в лесу, а это довольно сложно. Во-первых, большие площади. Во-вторых, пожилые люди, им физически тяжело. И у них почти нет техники. На три села один трактор.

Сухая зима, сухой лес вокруг. Не было весеннего половодья, и во дворах высохли колодцы. В пожаре они остатки воды из колодцев исчерпали. Чем можно было гасить огонь? Только прибивать горящую траву, рубить лес и перепахивать поля. Больше ничего.

А они окружены лесом. Где-то горящее дерево упало, огонь перебросился и пошел дальше.

Было страшно. Мне кажется, в таких условиях срабатывает какая-то журналистская чуйка. Когда люди пытаются убежать от опасности, то журналист, наоборот, должен ехать в ту сторону, где опасно, чтобы показать, что именно происходит. Но важно понимать, когда остановиться. Из пылающего леса можно и не вернуться.

ЛОПАТЫ И АВИАЦИЯ

В первый приезд в районе сел Зеленая Поляна и Варовичи (село Варовичи потом выгорело полностью) мы встретили сельских пожарных, было еще пару сотрудников ГСЧС. Всего два пожарных расчета и сельхозтехника.

Они просто перекапывали поля, чтобы пожар не распространялся, поскольку на таких больших площадях гасить огонь нереально, его можно только ограничить вырубкой или перепахиванием грунта.

Справка: К тушению пожаров только в Зоне отчуждения привлекли больше 1 300 человек - спасателей, военных и лесников, и 250 единиц техники: в том числе вертолеты, пожарный поезд. В Овручском районе Житомирской области на конец апреля работали 680 спасателей

Когда я приехал через неделю, ситуация была гораздо хуже. На въезде в Зону уже стоял небольшой полицейский блокпост. На месте пожаров активно работала пожарная авиация. Полицейские были радикально против того, чтобы мы запускали дрон.

Но это и понятно. Работает авиация, им не нужны проблемы.

Людей к тушению пожаров привлекли гораздо больше, потому что стало понятно: огонь приближается к крупным инфраструктурным объектам.

Зона огромная, и в ее западной части почти ничего, кроме бесконечных лесов и брошенных сел, нет. Но ближе к восточному контуру - Чернобыль, где живут люди, которые работают на станции. Плюс там находится завод переработки ядерных отходов «Вектор».

Эти объекты защищены от стихийного бедствия, имеют контур безопасности, бетонные заборы - просто так ничего не загорится. Но есть места, где хранилась техника после ликвидации аварии: в районе села Буряковка. Ну и Припять - довольно большой город, а возле него находится Рыжий лес.

Спасатели пытались именно эти места обезопасить от огня. Мы им не мешали, они нам тоже. Однажды перебросились парой слов. Мы просто поздоровались, они подошли к нам, поинтересовались, откуда мы и что делаем.

По данным ГСЧС, пожар начался 4 апреля. Мы спрашиваем: "Мужики, вы тут давно?" А они: "Уже четвертую неделю тушим". Пожарные - обычные сельские мужики, которые там же и живут. Они раздражены.

Каждую весну люди жгут мусор и листья. Местные жители сами поджигают поля. Потому что поджечь - это бесплатно, а компостировать сухую траву - нужна техника, солярка, руками надо работать. Все это требует усилий и денег. К сожалению, людям проще поджечь.

В этом году случилась катастрофа, потому что была сухая зима, снега не было, и огонь очень быстро распространялся.

Пожарные устали. На данный момент бедствие локализовано. Идет дождь. Магдин сгорел дотла. Остались только пара домов и крест на въезде: деревянный, с иконой.

ФОТО - Владимир Шуваев

ТЕКСТ - Валерия Кондратова

