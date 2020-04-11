В Украине были Новые Санжары, в США машинист пытался протаранить госпиталь, в Мексике нападают на врачей. 10 примеров неадекватной реакции на пандемию

Украина на фоне коронавируса отличилась Новыми Санжарами, бунтом украинцев в аэропорту Борисполь и штурмами общественного транспорта, пока он ходил. Но и другие страны не отстают: LIGA.net отобрала 10 примеров не очень адекватной реакции на COVID-19.

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В Британии жгут вышки 5G

В Великобритании неизвестные подожгли вышки 5G из-за фейков в соцсетях о якобы распространении через них коронавируса, сообщает BBC. Инциденты зафиксированы в Бирмингеме, Ливерпуле и Меллинге в Мерсисайде. Полиция уже начала расследование.

The Verge со ссылкой на представителя Vodafone UK сообщает, что далеко не все пострадавшие от пожаров вышки раздают сигнал для 5G. Например, вышка, которую подожгли в Бирмингеме, обеспечивала связь 2G, 3G и 4G.

В правительстве Великобритании называют конспирологическую теорию о связи между 5G и коронавирусом "опасной чепухой".

По данным аналитиков из организации Full Fact, есть две теории заговора на эту тему: одни предполагает, что 5G подавляет иммунную систему, другие утверждают, что вирус каким-то образом распространяются через радиоволны. Обе теории ложны.

В США машинист таранил плавучий госпиталь

Машинист грузового поезда в Лос-Анджелесе разогнал его до высокой скорости у порта, пытаясь врезаться в плавучий госпиталь USNS Mercy. Поезд Pacific Harbour Line сошел с рельсов и вылетел через барьеры, остановившись примерно в 230 метрах от военного корабля.

Прокуратура утверждает, что 44-летний Эдуардо Морено намеревался врезаться в корабль, заявив, что считает его "подозрительным" и не верит, что "судно - это то, для чего, как они говорят, оно предназначено".

Поезд врезался в бетонный барьер в конце пути, затем в стальной барьер и ограждение из металлических цепей, проехал через парковку, дальше через участок, заполненный гравием, и врезался в другую ограду. В результате аварии никто не пострадал.

Плавучий госпиталь USNS Mercy направили в Лос-Анджелес для того, чтобы разгрузить местные больницы. Он не принимает зараженных коронавирусом, но оказывает полный спектр медицинской помощи, включая операции, интенсивную терапию и уход для взрослых пациентов.

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В Иране подожгли больницу

Инцидент произошел в конце февраля, когда в Иране только начиналось массовое заражение коронавирусом. Местные жители города Бендер-Аббас, в больницу которого доставили 10 заболевших из зараженного города Кума, решили сжечь клинику, сообщал телеканал Iran International.

Власти Ирана официально опровергли, что такой инцидент имел место, и отказались комментировать это видео:

А в России - коронавирус в ведре

В России в марте объявили коронавирус придумкой президента США Дональда Трампа и показательно сожгли картинки с изображением вирусов в старом ведре. Таким образом российские пенсионерки, по их мнению, защитили родину от пандемии.

Медсестру наказали за покупку масок и халатов

В городе Нью-Джерси, который оказался сейчас в эпицентре распространения COVID-19, администрация медицинского центра Newark Beth Israel отстранила от работы медсестру, которая собрала деньги и купила защитные средства для работы с больными.

Как сообщает ProPublica.org, медсестра Ольга Матиевская и ее коллеги "отчаянно нуждались в защитных костюмах и масках, чтобы защитить себя от коронавируса". Они говорят, что клиника не обеспечила их в нужном количестве, предлагая обрабатывать и использовать повторно.

Сотрудники клиники утверждают, что иногда им приходилось оставлять защитный халат на входе в палату, а затем снова надевать его. Им часто не выдавали респираторные маски N95, которыми CDC рекомендовал защитить себя от вируса.

Медсестры с помощью сайта GoFundMe собрали более 12 000 долларов пожертвований. Матиевская использовала часть, чтобы купить 500 масок, 4000 бахил и 150 комбинезонов. Администрация больницы ее отстранила - за распространение "несанкционированной" защиты.

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Устроили "коронавирусную вечеринку"

Каждый сходит с ума по-своему. В Нью-Йорке 22 человека решили провести "коронавирусную вечеринку", чтобы заразить друг друга и вернуться к обычной жизни после этого. Всем им было меньше 35 лет: считается, что смертность от коронавируса намного выше у пожилых людей, чем у молодежи. В результате вечеринки два человека погибли, еще шестеро попали в больницу.

В Стамбуле турецкая полиция задержала 11 человек из-за "коронавирусной вечеринки", видео которой они поделились в соцсетях. Некоторые из них были одеты в защитные костюмы и маски. На вечеринке присутствовало около 100 человек.

Воздушные крестные ходы

Пока ученые бьются над природой коронавируса, а врачи спасают больных, священники РПЦ в нескольких городах России провели "воздушные крестные ходы" против коронавируса. С иконами и мощами они летали над Волгоградом, Ставропольем, Сочи, Москвой и Петербургом.

А глава РПЦ Кирилл с иконой в кортеже в сопровождении машин полиции совершил объезд Москвы от коронавируса.

Видео: канал Новости-N на YouTube

Филиал РПЦ в Украине - УПЦ МП последовала этому примеру. Митрополит Онуфрий в марте во время полета в Черновцы совершил на борту самолета спонсора церкви Вадима Новинского молитву об исцелении больных, зараженных коронавирусом.

Облеты священников на вертолетах и небольших самолетах "против губительного поветрия и смертоносной заразы" были сделаны над Днепром, Запорожьем и Одессой. В Николаеве для "совершения обряда защиты от коронавируса" местный аэроклуб выделил священникам сразу три самолета, пишут Новости N.

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В Мексике атакуют медперсонал и клиники

В Мексике вспышка Covid-19 и страх перед коронавирусом вызвали агрессию в адрес врачей и медсестер, пишет Mexico News Daily. За последние дни поступили сообщения о нескольких таких случаях, включая нападения с использованием отбеливающих растворов.

Медицинскому персоналу в одной из больниц в Гвадалахаре (штат Халиско), это второй по величине городе Мексики, велели носить гражданскую одежду на работу и с работы, а не униформу. Все потому, что некоторые городские автобусы отказывали им в посадке.

В небольшом штате Морелос, граничащем с югом Мехико, жители города Аксочьяпан на прошлой неделе пригрозили сжечь свою местную больницу, если она примет пациентов, инфицированных Covid-19. А в Сабинас Идальго неизвестные облили двери новой больницы горючей жидкостью на этой неделе: клиника была передана военным для приема пациентов с COVID-19.

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В Японии больной COVID-19 специально разносил вирус

В Японии 57-летний мужчина с подтвержденным COVID-19 вместо самоизоляции отправился в бары специально "распространить вирус". Местные власти заявили, что по закону не могли запретить ему выйти на улицу. Полиция ведет расследование этого происшествия.

Как пишет The Japan Times, в первом баре мужчина провел 15 минут, во втором - около 40 минут. Там он пел караоке и обнимал официантку, которая его обслуживала. После проверки она показала отрицательный результат на COVID-19, но заразиться успела другая сотрудница.

Оба паба были вынуждены временно остановить свою деятельность. А мужчина умер в больнице в середине марта.

Еще один человек был арестован в Японии после того, как сообщил пассажирам поезда, что он заражен коронавирусом, в результате чего оператор приостановил работу линии примерно на один час. Оказалось, что он был здоров - просто пьян. Другого задержали после того, как он тоже притворился зараженным, и угрожал распространить вирус на ж/д станции.

Похожие случаи "корона-терроризма" зафиксированы и в других странах. Житель Нью-Йорка пойдет под суд за то, что намеренно покашлял на агентов ФБР, а потом заявил, что у него коронавирус, сообщал The New York Times. В Британии к шести месяцам тюремного заключения приговорили мужчину, который кашлял в лицо полицейскому, пытался плюнуть в него и укусить: при этом он утверждал, что болен.

В Германии арестован мужчина, который облизывал автомат для выдачи билетов и поручни в метро, чтобы распространить коронавирус. В полицию Новой Зеландии поступают сообщения о людях, которые плюют в медиков и работников супермаркетов.

Забросали камнями в Кении

В Кении толпа убила мужчину, заподозрив, что он заражен коронавирусом. Как сообщает Kenyan Daily Post, житель деревни вечером возвращался домой из бара и был нетрезв. Его окружили толпой, назвали разносчиком COVID-19 и до смерти забросали камнями.

Несколько дней спустя жительница Кении покончила с собой после того, как ее семья обвинила ее в проявлении симптомов коронавируса. У женщины были симптомы гриппа, которые ее семья интерпретировала как COVID-19.

Оба инцидента произошли в марте, когда в Кении было только семь подтвержденных случаев коронавируса.

Украинцы, застрявшие в Кении и других странах Африки, рассказали LIGA.net о проявлениях расизма и агрессии в свой адрес. Если на улице появляется белый человек, они предполагают, что он приехал из очага пандемии, не прошел карантин и "теперь сеет чуму".

"Пару дней назад стали активнее доносить свою мысль: будем бить, если не вернешься домой", - рассказал украинец Андрей Ульяненко.

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