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Истории | Жизнь и смерть призрака Киева. Как возникла эта легенда и кто именно скрывается за ней

Цей матеріал також доступний українською
Жизнь и смерть призрака Киева. Как возникла эта легенда и кто именно скрывается за ней - Фото
Михаил Матюшенко. Коллаж Валентина Полищук/LIGA.net
14.10.2022, 15:10

Кем был и как погиб полковник ВВС ВСУ Михаил Матюшенко

Считается, что городская легенда о "ночном призраке Киева" возникла спонтанно в первые дни полномасштабного вторжения. Сначала так называли неизвестного пилота-аса, якобы сбившего 40 вражеских самолетов. Немного погодя поговаривали, что этот человек погиб.

30 апреля командование Воздушных сил ВСУ опровергло фейк о гибели неизвестного героя. В сообщении также развенчивалась сама легенда: "Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, защищающих небо столицы".

Итак, с цифрой 40 все более-менее понятно – это не число сбитых одним призраком вражеских самолетов, а номер бригады, где эти призраки служат. Да и образ летчиков-призраков возник до 24 февраля.

Однажды, под Киевом, в Буче, пожилой пилот-инструктор пил кофе со своим другом-капелланом и, размышляя на тему полномасштабной войны, обронил фразу: "Вот увидишь, мои ученики-соколы превратятся в привидений".

В призрак Киева с позывным "Дед" превратился и сам Михаил Матюшенко. В течение нескольких месяцев он почти жил в самолетах

Автор крылатой фразы – 61-летний полковник ВВС ВСУ Михаил Матюшенко. К тому моменту он уже три года как уволился из Вооруженных сил и был топ-менеджером одной из коммерческих авиакомпаний.

В ночной призрак с позывным "Дед" превратился и сам Михаил Матюшенко. В течение нескольких месяцев он почти жил в самолетах. Утром 26 июня штурмовик Су-24, на котором выполняли боевое задание над Черным морем полковник Михаил Матюшенко и майор Юрий Красильников, исчез с радаров.

В сентябре тело полковника было найдено у берегов Болгарии. Майор Красильников до сих пор считается пропавшим без вести. В начале октября Михаила Матюшенко похоронили с военными почестями. О легендарном летчике известно немногое.

Последние свои дни он словно жил под грифом "секретно". Атмосфера секретности вокруг его имени сохраняется до сих пор. Мы побывали в Буче, пообщались с его женой и попытались реконструировать биографию "Деда ночных призраков Киева".

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Этапы жизни

Немного скупых биографических данных. Михаил Матюшенко родился 8 января 1961 в Харькове. В юности занимался плаванием, стал мастером спорта, некоторое время работал детским тренером. Окончил Харьковское высшее военное училище летчиков имени Грицевца с красным дипломом. Впоследствии заочно – московскую военно-воздушную академию имени Гагарина. До 1991 года служил в разных уголках Советского Союза.

После распада СССР принял сознательное решение служить Украине. Жена Михаила, врач Лариса Матюшенко вспоминает, что самым сложным периодом в жизни семьи стали 90-е. "Количество вылетов в те годы уменьшалось и Михаила это очень раздражало, – вспоминает Лариса. – Выбор у него был такой: либо штабная работа, либо оставлять военную карьеру".

Жизнь и смерть призрака Киева. Как возникла эта легенда и кто именно скрывается за ней

Говорить о муже ей все еще тяжело. Иногда она останавливается, делает глоток воды и продолжает: "Он говорил, что штабная работа – не для него. Поэтому уволился. Работал в разных коммерческих структурах, связанных с гражданской авиацией".

Возвращаться в ряды ВСУ не планировал. Но, кажется, судьба не оставила ему выбора

Как и миллионы соотечественников, выживал, начинал жизнь с нуля, делал карьеру менеджера. Подрастала дочь, нужно было решать жилищный вопрос, позаботиться об образовании ребенка. Наверное, если бы его в те годы кто-то спросил, как дела, он ответил бы: "Как у всех".

В нулевых Михаил Матюшенко возглавлял одну из киевских авиакомпаний. Возвращаться в ряды ВСУ не планировал. Но, кажется, судьба не оставила ему выбора. В 2014 году он отправился в качестве волонтера на восток. Потом вновь. И вновь. "Хотел мобилизоваться", – говорит Лариса и по ее тону чувствуется, что она не одобряла выбор мужа.

Колебания Михаила закончились тем, что он снова превратился в летчика-инструктора в одной из военно-авиационных бригад Украины. Этот период продолжался до 2018 года. Казалось, судьба ведет его по кругу. В 2018 году он увольняется со службы и возглавляет коммерческое предприятие. Сфера деятельности: сельскохозяйственная авиация. Чуть позже – пассажирские перевозки.

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И снова в бой

Полковник Матюшенко возглавлял общественное формирование по охране правопорядка в местной территориальной общине. Здесь следует отметить, что активная жизненная позиция – семейная черта. Лариса – депутат Бучанского городского совета, руководитель отдела здравоохранения.

На почве общественной деятельности Михаил сдружился с еще одним депутатом городского совета – капелланом Анатолием Кушнирчуком. Капеллан вспоминает, что в последнее время Михаил много курил. Накануне полномасштабного вторжения, в одном из разговоров за кофе и мелькнула фраза о том, что "мои соколы превратятся в привидений".

Жизнь и смерть призрака Киева. Как возникла эта легенда и кто именно скрывается за ней

Планировал ли сам Михаил сесть за штурвал? Не факт. Жена рассказывает, что первой его реакцией было записаться в ряды терробороны. Постоянно с кем-то созванивался. Докладывал обстановку о небе над Бучей. Рвался в бой.

Накануне полномасштабного вторжения, в одном из разговоров за кофе и мелькнула фраза о том, что "мои соколы превратятся в привидений"

Лариса делает большой глоток воды и неохотно рассказывает о семейном скандале. Из ее слов следует, что это был не то чтобы скандал, а определенный процесс, завершившийся 5 марта на Одесской трассе. Два автомобиля разъехались в разные стороны. В одном из них Лариса с дочерью и внуком направились на Западную Украину. В другом Михаил – на военный аэродром в Василькове.

"Когда я видела сообщения о ночных призраках Киева, когда мне удавалось узнать о том, кто летает, я понимала, что он тоже летает", – вспоминает Лариса Матюшенко. Было ли ему тяжело? Ответ: "Трудно было всем. Они почти жили в самолетах".

Было ли тяжело Михаилу с учетом возраста, были ли у него, скажем, хронические болезни? "Я скажу вам так, как должен сказать медик: это врачебная тайна, – Лариса делает глоток. – Периодически ему было тяжело, но он знал, как справиться с тем или иным состоянием".

Жена знала, что муж овладевает новой для себя техникой. С одноместного истребителя МиГ-29 пришлось пересесть на двухместный штурмовик Су-24. Однажды он похвастался Ларисе, что обучение продвигается быстро: "Ничего в тех Су-24 сложного нет!"

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Встреча

После деоккупации Бучи Лариса Матюшенко решила вернуться домой. "Михаил не хотел, чтобы я сама увидела разрушенный город, поэтому ехал со мной из Черновцов…" – вспоминает она.

Вызвало ли зрелище разрушенной Бучи у Михаила Матюшенко гнев и желание отомстить? "Нет, – считает Лариса. – Он был уравновешенным, рациональным человеком".

Наверное, когда-нибудь о "Деде ночных призраков Киева" снимут фильм. Кинематографистам будет тяжело. Биография Михаила Матюшенко лишена захватывающих внешних событий, отчаянных порывов и экзотических хобби. Он просто делал свое дело.

Михаил Матюшенко успел сообщить командованию: "Боевую задачу выполнили"

Кстати, о хобби. Любил джаз, народные песни, "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. Если бы его попросили заполнить анкету, то, вероятно, в графе хобби написал бы: "Охота". Потому что у него было два ружья. Но на охоту в последние годы так и не собрался. "Все время планировал, с кем-то договаривался, но ничего из этого не вышло, никого он на той охоте не убил", – с облегчением вздыхает Лариса.

Жизнь и смерть призрака Киева. Как возникла эта легенда и кто именно скрывается за ней

В воскресенье, 26 июня, в семь часов утра Ларисе Матюшенко сообщили, что ночью ее муж не вернулся с боевого задания над Черным морем. Детали многих военных операций этой войны еще засекречены. Со временем мы узнаем все операции, в которых принимал участие Михаил Матюшенко, и их подробности: какие объекты противника уничтожил, что, кого и сколько сбил.

Пока же нам известно, что в ночь на 26 июня Су-24, которым руководил Михаил Матюшенко, участвовал в освобождении острова Змеиный. Михаил Матюшенко успел сообщить командованию: "Боевую задачу выполнили". После этого самолет исчез с радаров.

Post scriptum

Вероятно, украинский Су-24 был подбит зенитно-ракетным комплексом "Панцирь-С1". 30 июня главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что противник покинул остров. Через несколько дней над Змеиным вновь был поднят флаг Украины.


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Жизнь и смерть призрака Киева. Как возникла эта легенда и кто именно скрывается за ней

редактор LIGA.net
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война ВВС ВСУ остров змеиный призрак киева Михаил Матюшенко
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