За последнюю неделю пришлось прочитать много как по поводу аляскинской поездки кремлевского диктатора, так и в отношении следующей беспрецедентной по скорости организации встречи лидеров цивилизованных стран мира в Вашингтоне.

Эти процессы сопровождаются активной эксплуатацией в разных источниках крымской тематики, в частности относительно новых рефлексий о продвижении агрессором "признания" их покушения на аннексию Крыма.

Позволю себе сделать краткий прогноз, основанный на формальной логике и тех принципах международного права, которые значительно устойчивее, чем об этом рассуждают кремлевские бессменные старцы.

Позиция Украины по всем оккупированным территориям есть и будет неизменной по сути: никакого "признания" от нашего государства ни сейчас, ни в условиях гипотетического прекращения огня или, наоборот, – активного продолжения агрессором боевых действий – никто не получит.

В этих условиях одностороннего "признания" покушения на аннексию не будет от любой вменяемой власти третьих стран, не считая преступных по своей природе отдельных режимов. Поэтому если к Пхеньяну или Манагуа добавится еще какой-то одиночный диктатор, это явно не повлияет ни на защиту Украиной своих прав, ни на реальное будущее всех украинских территорий.

Напомню, до конца 2021 года агрессор декларировал "позицию" о том, что они якобы "не гонятся за признаниями", и сама смена этой позиции и тогдашние публичные московские ультиматумы уже свидетельствовали о проигрыше заявленной агрессором "концепции" якобы "мирного" продвижения "русского мира", как в Украине, так и в отношении других жертв кремлевского империализма.

Так же и сейчас – все крымские судорожные спекуляции агрессора свидетельствуют не о его "силе", а как раз об уязвимости: Кремль пытается оттягивать введение санкций, раскалывать единство партнеров Украины, влиять на помощь нашему государству.

Но за последние полгода новой администрации США России это в целом не удалось, поскольку даже нынешняя "подвешенная" ситуация относительно новых американских санкций не играет на пользу Кремля – наоборот, доказывает его слабость, суету, охлаждает экономических контрагентов российской нефти. Очевидно, что это московской власти не удастся и далее.

Конечно, можно долго рассказывать об отдельных неуспехах или неудачных решениях, действиях или бездействии украинской власти в отношении оккупированных территорий, но на стратегическую позицию нас и наших партнеров они не повлияли.

Международная позиция относительно российской агрессии закристаллизировалась в сотнях документов, договоров и судебных решений, которые никто и никогда не пересмотрит и не отменит.

Конечно, это не исключает необходимости системной работы над ошибками.

В то же время стратегическая и ключевая позиция непризнания покушений на аннексию является единственно верной и успешной в дальнейшей перспективе: Кремль преступно развязал нынешнюю большую войну именно как войну за Крым, но как раз этого результата он и не получает.

Вся преступная организационная, финансовая, "кадровая" деятельность агрессора на оккупированной территории не имеет признаков стратегического постоянства и была рассчитана исключительно на условие уничтожения украинской государственности.

А в ситуации прекращения активной фазы войны все оккупированные территории Украины, как "серой", так и "подсанкционной" зоны, гарантированно станут весомым фактором коллапса нынешнего российского империализма в его современном виде, что в Москве хорошо понимают.

Поэтому советую всем сконцентрироваться исключительно на практических вопросах помощи Украине на фронте и в тылу, а также организации содействия такой помощи от наших партнеров.

Это и есть единственный разумный подход, который здесь и сейчас формирует переговорную позицию Украины, а значит – и дальнейшие основы деоккупации.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net