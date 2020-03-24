Каждый день число подтвержденных случаев коронавируса растет. При первых симптомах ОРВИ многие из тех, кто раньше не особо следил за здоровьем, звонят врачу, некоторые – вызывают скорую и хотят сделать тест на коронавирус.

LIGA.net поговорила с врачом киевской скорой помощи о том, как изменилась его работа в новых условиях, почему врачи тоже боятся, и как стоит вести себя во время карантина. Медик просил не называть его имени, поскольку руководство придерживается политики «чем меньше информации во вне, тем лучше».

Как сейчас работает скорая

Если бы у нас было так много людей с коронавирусом, как во Франции, Германии и тем более Италии, наша система здравоохранения не выдержала бы наплыва. Это мое личное мнение и очень надеюсь, что я ошибаюсь. Сейчас нагрузка у бригад увеличилась, но она такая же, как при сезонной эпидемии гриппа – 14-18 вызовов на одну бригаду в день. Что будет дальше – большой вопрос.

Фото: пресс-служба КГГА

Многие звонят в скорую и просят: «Приедьте, проверьте [на коронавирус], послушайте». Те, у кого поднялась температура, начался кашель, боятся. На скорой есть Служба здоровья. Если диспетчер во время вызова не слышит совсем грустных симптомов, он переключает звонившего на эту службу, и врач дает ему рекомендации по телефону. Это работало и до коронавируса и отсеивало хотя бы часть заведомо не экстренных вызовов.

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В некоторых случаях, когда люди обращаются с симптомами ОРВИ к семейным врачам, те говорят: «Не приходите к нам на прием, вызывайте скорую, там разберутся». Я своим знакомым и пациентам объясняю: как раз сейчас будьте очень аккуратны с вызовом скорой. Вы ведь не знаете, где бригада была перед вами, а средства защиты, которые есть у медсотрудников, малоэффективны.

Бригада скорой приезжает на любой вызов, который звучит как экстренный. В случае с ОРВИ, это температура 39 градусов и выше, одышка, нарушения сознания. Многие, кто вызывает скорую с симптомами ОРВИ, почему-то думают, что у нас есть тесты на коронавирус или мы везем туда, где они есть.

Это немного не так. Во-первых, экспресс-тесты, которые есть в некоторых больницах, недостаточно эффективны. Результат может быть негативным, а на самом деле количество антител еще просто не достигло уровня, для которого чувствителен тест. Во-вторых, насколько я знаю, даже в Александровской больнице (входит в официальный список из семи больниц Киева, в которых есть тесты. – Ред.) людям с симптомами ОРВИ не сразу делают тест. Сначала исключают другие возможные заболевания, и только потом, если есть показания, и человек в последние 10-14 дней вернулся из-за границы, делают тест.

Есть люди, которые вызывают скорую специально, чтобы сделать тест. Когда узнают, что тестов у нас нет, бывают слегка недовольны. Это если убрать всю ненормативную лексику и смягчить. Мы пытаемся объяснять, успокаивать. Говорим: «Если хотите, можете протестироваться. Тесты есть в некоторых частных лабораториях. Правда, стоят они 1500-2000 грн».

Есть ли паника

По моим ощущениям, глобальной паники нет. Да, на улицах стало больше людей в масках, но не сказал бы, что в разы. У нас специфическое отношение: авось пронесет. Много людей сейчас возвращаются в Украину из-за границы. И что, кто-то из них соблюдает карантин, к которому их вроде как обязали? Их никто не контролирует, и это плохо.

По пациентам есть единичные случаи, когда люди паникуют. Коллеги из регионов рассказывали про случай, когда женщина вернулась с заработков в Польше, у нее начались симптомы ОРВИ, она себя накрутила, вызвала скорую, ее отвезли в стационар. Там все сразу на ушах, закрыли доступ к нескольким отделениям. А потом этой женщине не понравились условия в стационаре, она развернулась и пошла домой. Ее никто не мог остановить, потому что законодательно у нас нет принудительного лечения или диагностики.

Как защищают врачей

У врачей скорой есть средства индивидуальной защиты – перчатки, санобработка себя и автомобилей, маски, защитные костюмы. Но для того, чтобы хоть как-то обезопасить себя, нужны маски третьего класса защиты FFP-3. Буквально на этой неделе врачам скорой закупили маски второго класса, но этого недостаточно. А до этого у нас вообще были обычные хирургические маски.

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Защитные костюмы есть, но они быстро заканчиваются, на всех их не хватает. Это одноразовые костюмы и, как по мне, они чисто для галочки. По рекомендациям тех же китайцев, в костюмах должна быть прорезиненная ткань, а сами они должны быть уровня чуть ли не противохимической защиты. Наши костюмы – как одноразовые халаты, которые продают в больницах, только в несколько слоев, и человек обернут в такой костюм, как в кокон. От чего они могут защитить? Разве что морально. Хотя есть плюс – в костюме есть защита для глаз, а вирус может проникать и через них.

Фото: пресс-служба КГГА

В таких костюмах мы ездим только на вызовы к людям с симптомами ОРВИ, и только сейчас. Во время эпидемий гриппа костюмы не выдают. Он не настолько заразен, и, если у врача достаточный уровень иммунитета, он не заболеет. С COVID-19 вероятность заразиться при контакте – практически 100%.

Теоретически мы можем отказаться ехать на вызов, и ничего не будет. Никого не расстреляют, максимум – уволят. Ну и что? Я не знаю о случаях, когда кто-то отказывался ехать на вызов, но такие настроения периодически бывают у всех на фоне усталости. Кто-то выражает это настроение в заявлении об увольнении по собственному желанию, кто-то при температуре 37 уходит на больничный.

Люди в первую очередь думают о своих семьях. Врач сутки работал, неизвестно что на себя нахватал, с утра вымотанный приезжает домой и, если, не дай бог, он контактный (напрямую контактировал с человеком, зараженным коронавирусом. – Ред.), то вся семья оказывается под угрозой.

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Ситуация усугубляется тем, что врачам стало сложно добираться на работу. Процентов 70 сотрудников киевской скорой живут в области – в Фастове, Украинке, Обухове. Их спасает только то, что в соцсетях появились группы «Подвези медика на работу». Мне в этом смысле проще. Я живу в центре Киева и могу добраться на работу сам. Только время на дорогу увеличилось. Раньше это было 40 минут максимум, теперь – два-два с половиной часа.

Как готовятся к росту количества заболевших

Медики морально готовятся к тому, что заболевших будет больше. У медучреждений есть стратегические планы – будут перепрофилировать больницы, уже освобождают места в стационарах, отменили плановые госпитализации и операции, если от них не зависит жизнь. Но напланировать можно, что угодно, а как получится в реальности – увидим.

Я уверен, что жесткий карантин – оправданная мера. Но им никто не управляет, люди не придерживаются правил. Это видно по тому, как заполнен транспорт, по количеству людей на улицах. Я рекомендую по возможности оставаться дома, стараться не ездить в переполненном транспорте, буквально запереть дома родителей. Полноценно питаться, много пить, делать физические упражнения, мыть руки чем чаще, тем лучше, и каждый день делать влажную уборку. Обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Подойдет спирт, разведенный с водой в пропорции один к двум.

Фото: pixabay.com

Я бы все же советовал носить маски, потому что неофициально медики, которые работали во время всех вирусных пневмоний (а COVID-19 – самая серьезная из них), говорят, что маски помогают.

Поскольку в продаже нет серьезных защитных комплектов или они стоят дорого, я советую сделать дома ватно-марлевые повязки. Лично я сел за швейную машинку и пошил такие всей семье. Их стоит носить в транспорте и людных местах. Раз в час нужно слегка сбрызгивать их спиртовым раствором, и можно носить четыре часа непрерывно. Потом постирать, высушить, погладить с двух сторон – и снова носить.

Я психически здоров, поэтому мне, как и всем остальным, страшно заразиться. Но скорая, как бы патетично это ни звучало, работает по принципу “если не мы, то кто”. Мы - как десантно-штурмовые войска в армии, “мясо”, которое первым попадает в бой. Но каждый знал, на кого шел учиться.

Запись сделана 21.03.2020.

Тамара БАЛАЕВА

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