LIGA.net зібрала дев'ять способів допомогти.

1. Якщо є машина - підвезти медика на роботу

У київській Viber-групі "Підвези медика на роботу" - уже понад 17 тисяч користувачів: і водіїв, і медиків. Так українці самоорганізувалися 18 березня у відповідь на закриття метро та колапс маршруток на автобусів через це.

Водії пишуть, яким маршрутом коли їхатимуть і скількох можуть підвезти, медики пишуть свої маршрути і питають, хто їхатиме тоді-то, щоб потрапити на і з роботи.

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Такі ж ініціативи є на Донеччині (скоординовані ветеранами АТО), в Дніпрі, Кропивницькому, Харкові, Львові (підвозять не лише медиків, а й інших працівників на роботу), Запоріжжі (можна також заповнити анкету) та інших містах.

Можна також допомогти медикам дістатись на роботу на таксі. Для цього благодійний фонд "Таблеточки" запустив збір коштів, які підуть на Uber найперше для медсестер та санітарок, у яких низькі зарплати.

Підставою для проїзду будуть промокоди, які Uber надаватиме медзакладам, а ті – своїм працівникам. Ліміт на одну поїздку для Києва - 200 грн, для інших міст – 150. Ці поїздки будуть на додачу до них 10 000 безкоштовних поїздок, які Uber надасть безоплатно на прохання МОЗ.

2. Підвішати їжу чи солодощі для медпрацівників

Veterano Pizza почала підвішувати (оплачувати для когось) піцу для медиків та пожежників, які борються з епідемією, каже співзасновник Veterano Pizza та креативної агенції Мічурін Дмитро Логгінов. Замовити її можна тут.

27 березня, наприклад, завезли підвішені піци для працівників підстанції №13 екстреної (швидкої) медичної допомоги медицини катастроф Києва. Медики цієї підстанції виїжджають по всьому місту до пацієнтів із підозрою на коронавірус.

До ініціативи долучились й Veterano Brownie - проєкт ветерана АТО Романа Набожняка та його дружини Юлії.

Вони теж пропонують підвісити солодощі для медиків, які борються з епідемією. Перша партія поїхала до Івано-Франківська в інфекційне відділення.

Медикам також можна підвісити обіди. Таку опцію пропонує Tarantino Family. До свого онлайн-замовлення додаєте обід для медиків і оплачуєте. Собівартість обіду - 30 грн.

"Ми об'єдналися з іншими колегами-рестораторами і доставляємо безоплатні гарячі обіди лікарям і медперсоналу, що борються з коронавірусом. Доставляємо 700 обідів щодня, постійно нарощуємо цей обсяг".

3. Допомогти нашим військовим

Фонд Повернись живим з початку російсько-української війни допомагає нашим військовим.

Вони уже зібрали кошти на перший етап тестування на коронавірус за ПЛР-системами на передовій і продовжують підтримувати армію.

4. Допомогти купити захист медикам

Відома українська дизайнерка Світлана Бевза, її команда та волонтери почали шити одноразові комбінезони для захисту медиків. Це виключно волонтерський проєкт "інсайдерів індустрії". Долучилися і вийшли з карантину дизайнер Іван Фролов з командою.

"За ці дні у нас під дверима люди залишають резинки, блискавки, передають Новою поштою з інших міст. Навіть з Біларусі. Близько 30 волонтерів за добу погодились шити безкоштовно, підключилися колеги. Волонтери з руху "Підвези медика" готові передавати комбінезони безпосередньо в руки медикам", - каже Світлана.

Костюми уже передають. Бевза пише, що потреба перевищує наразі можливості, запити приходять зі всієї країни: "Пишуть лікарі, захисних костюмів ні в кого нема. Просять допомогти". Хочете підтримати пошиття одноразових костюмів для медиків - вам сюди.

Сервіс догляду за одягом Concierge теж підключається і теж безкоштовно відшиває костюми медикам. Потрібні руки, що вміють шити, і фінансова підтримка для купівлі матеріалів.

Фонд Пацієнти України з волонтерами запустили сторінку для координації і допомоги пацієнтів, бізнесу і медиків у боротьбі з коронавірусом. Уже зібрали більше 100 000 грн.

Збирають кошти на засоби індивідуального захисту для лікарів: спецкостюми, маски, окуляри, рукавички. Індивідуальний захист слугує лікарю декілька годин, його потрібно багато разів змінювати. Кошти збирають для купівлі великих партій або шукати підрядників, які їх на замовлення зроблять.

Кошти на захисні костюми та респіратори для медиків збирає й Українська біржа благодійності.

5. Допомогти придбати потрібне обладнання

На сайті Пацієнтів України є анкета для медзакладів, які можуть розписати там свої потреби. І анкета для тих, хто може і хоче допомогти фінансово. Збирають у тому числі на:

Апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) для пацієнтів. Це дороге обладнання, яке може собі дозволити придбати лише великий бізнес. Фонд готовий бути координатором між лікарнями, бізнесом та постачальниками, і підказувати, в яких медзакладах воно найбільше потрібне.

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Портативні рентгени. Це коштовне обладнання, яке надпотрібне для діагностики COVID-19. Процедура ввезення рентгенів - складна та бюрократична. Якщо хочете купити його для лікарні, фонд допоможе з бюрократичними питаннями.

"Кожного постачальника засобів індивідуального захисту для лікарів потрібно перевірити на доброчесність та наявність сертифікатів якості. Ми створюємо базу даних лише перевірених постачальників та виробників".

Можна також пожертвувати кошти на апарати ШВЛ через Українську біржу благодійності.

УББ також збирає кошти на 4 автоматичні гематологічні аналізатори крові та витратні матеріали до них. Це пристрої, які дозволяють досліджувати клітини крові та можуть опрацьовувати багато зразків поспіль.

6. Допомогти купити ПРЛ-тести

Пацієнти України збирають кошти і на тест-системи ПЛР. Це основний тест, який потрібно робити людині з симптомами COVID-19. Його роблять і після того, як пацієнт одужує.

Львівський ІТ-кластер також запустив свою ініціативу, щоб закупити експрес-тести та закрити медичні потреби міста.

7. Підключити свій ком’ютер до боротьби з коронавірусом

Проєкт Стендфордського університету Folding@home почав шукати ліки від COVID-19. Він закликав користувачів підключати свої ПК для допомоги, ділячись обчислювальною потужністю своїх комп’ютерів.

Акцію підтримали NVIDIA, Intel, MSI, NZXT, Razer, та тематичні спільноти.

Щоб доєднатись до проєкту Folding@home, слід встановити програмного клієнта. Після вибору хвороби, яку має аналізувати софт, на комп’ютер автоматично завантажуватиметься невеличкий об’єм даних для обрахунків. Після його опрацювання дані повертатимуться на сервер проєкту.

Проєкт проводить аналіз згортання білкових молекул, дозволяючи дізнатися їхні нові властивості. Наразі обчислювальну потужність проєкту забезпечують більше 100 000 комп’ютерів.

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8. Подбати про літніх людей

Якщо можете - подбайте про своїх стареньких сусідів, щоб вони зайвий раз не виходили з дому. Вони у найбільшій групі ризику. Сходіть їм за продуктами і, за потреби, в аптеку.

Можна також допомогти літнім людям через благодійні фонди.

Благодійний фонд Життєлюб просить повідомляти про людей похилого віку, яким потрібна допомога. Можна також допомогти грошима, продуктами, ліками чи їх доставкою та речами першої необхідності.

Вони разом з таксі Uklon доставляють продуктові набори підопічним стареньким та перевозять їх на важливі медпроцедури.

Якщо хочете допомогти - заповніть анкету, підтримайте фінансово купівлю ліків, їжі, оплати комунальних послуг для літніх людей. Наразі зібрали 70 000 грн.

Можете купити для бабусь та дідусів окремі продуктові набори. Це спільний проєкт Життєлюбу, Rozetka та Нової пошти. Купуєте набір - за кілька днів соцслужби доставляють його пенсіонеру.

Проєкт Старенькі також розвозить продуктові набори літнім людям, які не мають дітей чи родичів, які б допомагали. Ви можете стати волонтером і допомогти розвезти їжу.

Їм також потрібні засоби захисту для соцпрацівників, що відвідують літніх людей у період карантину. Писати сюди.

Благодійний фонд Let`s Help збирає кошти на дезінфікуючі засоби в будинки для літніх самотніх людей. Під опікою фонду - більше 8000 людей у 142 геріатричних закладах України.

Оскільки бабусі та дідусі є групою ризику, вони потребують нашої підтримки як ніколи.

9. Допомогти бездомним

Їм теж нікому допомогти. Проєкт Помоги бездомному роздає їм гарячі обіди і продовжує це робити під час карантину.

Опікується безпритульними і Молодь за мир: "З початку карантину ми бували на вокзалі кожного дня. Вчора нагодували 170 людей. Завдячуючи допомозі багатьох друзів, мали гарячий суп, хліб, бутерброди. Досі лишається багато людей, які живуть там постійно.

Це самотні або покинуті люди похилого віку, чоловіки і жінки, які працювали і зараз не мають ніякої роботи, люди з інвалідністю, молодь з інтернатів, переселенці, люди, які не встигли до карантину виїхати з Києва додому.

Всі вони наразі втратили майже всі можливості підпрацювати, отримати милостиню, допомогу від небайдужих перехожих, добратися до місць, де можна було поїсти чи переночувати". Допомогти можна, написавши проєкту, або надіславши кошти на їжу.

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