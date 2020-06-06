6 июня День журналиста. Ниже пять реальных ситуаций, с которыми журналисты часто сталкиваются в своей работе. Как бы вы поступили на нашем месте

Сегодня День журналиста, с чем нас и поздравляем. Репортеры и редакторы хороших изданий следуют правилам и стандартам, которые минимизируют вероятность ошибки и помогают журналистам совершать выбор в сложных ситуациях. У нас правила прописаны в редкодексе. Проверь себя, смог бы ты работать журналистом в порядочном издании? Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Еще по теме Знакомьтесь с редакцией политических новостей и текстов LIGA.net Почти 3000 человек поддержали качественную журналистику LIGA.net. Спасибо! Стандарты журналистики. ИМИ назвал лидеров - инфографика