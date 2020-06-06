Сложный тест | Какой ты журналист, или Возьмут ли тебя работать в LIGA.net. Пройди тест
06.06.2020, 13:23
Фото - depositphotos.com
6 июня День журналиста. Ниже пять реальных ситуаций, с которыми журналисты часто сталкиваются в своей работе. Как бы вы поступили на нашем месте
Сегодня День журналиста, с чем нас и поздравляем. Репортеры и редакторы хороших изданий следуют правилам и стандартам, которые минимизируют вероятность ошибки и помогают журналистам совершать выбор в сложных ситуациях. У нас правила прописаны в редкодексе. Проверь себя, смог бы ты работать журналистом в порядочном издании?
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