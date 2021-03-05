UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Говорят данные | Калькулятор вакцинации. Когда лично вы сможете привиться от COVID-19 (при нынешних темпах)

05.03.2021, 16:35
Калькулятор вакцинации. Когда лично вы сможете привиться от COVID-19 (при нынешних темпах) - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Alexander Smith/ЕРА)

За восемь дней в Украине вакцинировались 12500 человек от коронавируса. Когда дойдет очередь до вас?

За вчера, 4 марта, в Украине выявили 10 155 заболевших от коронавируса. Премьер-министр Украины уже заявил о начавшейся третьей волне эпидемии в Украине и предупредил, что при ухудшении ситуации может быть введен новый карантин. 

Правительству не остается ничего другого, в отличие от многих развитых стран, вакцинация в Украине на самом раннем этапе. 

За восемь дней, которые прошли после начала кампании, в Украине привились уже около 12 500 человек или в среднем 1550 прививок в день. Это очень медленно. При таких темпах последний взрослый украинец вакцинируется через 62 года.

Правительство обещает ускориться -  запланировало вакцинировать 14 млн человек до конца года. Можно сказать, что это львиная часть украинцев, которые готовы  вакцинироваться, согласно опросу группы Рейтинг. В январе 2020 года только 43% украинцев или 17,8 млн человек были готовы вакцинироваться от коронавируса бесплатно (платно – 39%). Чтобы выполнить этот показатель, необходимо прививать 300 000 человек в неделю.

Сейчас вакцинируют согласно очереди, которую утвердил Кабинет Министров. В приоритете у государства медики, которые лечат больных COVID-19, затем военные в зоне ООС, работники социальной сфере и еще семь других групп людей. Определить приблизительную дату, когда до конкретного человек дойдет очередь, непросто.

Инженер Валентин Туков и математик Мачик Ковальский сделали простой калькулятор, который ориентировочно показывает, сколько человек находится перед вами в очереди на вакцину и как долго осталось вам ждать укола при нынешних темпах вакцинации.

Просто заполните форму и получите результат. По умолчанию приблизительная дата вашей вакцинации рассчитывается исходя из нынешних темпов кампании. Вы также можете изменить этот показатель в разделе "Параметри процесу вакцинації".

Черга на вакцинацію в Україні Калькулятор
Omni
Читайте также
Скандалы и правда о вакцинах, которые может получить Украина: CoviShield, Pfizer и другие
Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 