За восемь дней в Украине вакцинировались 12500 человек от коронавируса. Когда дойдет очередь до вас?

За вчера, 4 марта, в Украине выявили 10 155 заболевших от коронавируса. Премьер-министр Украины уже заявил о начавшейся третьей волне эпидемии в Украине и предупредил, что при ухудшении ситуации может быть введен новый карантин.

Правительству не остается ничего другого, в отличие от многих развитых стран, вакцинация в Украине на самом раннем этапе.

За восемь дней, которые прошли после начала кампании, в Украине привились уже около 12 500 человек или в среднем 1550 прививок в день. Это очень медленно. При таких темпах последний взрослый украинец вакцинируется через 62 года.

Правительство обещает ускориться - запланировало вакцинировать 14 млн человек до конца года. Можно сказать, что это львиная часть украинцев, которые готовы вакцинироваться, согласно опросу группы Рейтинг. В январе 2020 года только 43% украинцев или 17,8 млн человек были готовы вакцинироваться от коронавируса бесплатно (платно – 39%). Чтобы выполнить этот показатель, необходимо прививать 300 000 человек в неделю.

Сейчас вакцинируют согласно очереди, которую утвердил Кабинет Министров. В приоритете у государства медики, которые лечат больных COVID-19, затем военные в зоне ООС, работники социальной сфере и еще семь других групп людей. Определить приблизительную дату, когда до конкретного человек дойдет очередь, непросто.

Инженер Валентин Туков и математик Мачик Ковальский сделали простой калькулятор, который ориентировочно показывает, сколько человек находится перед вами в очереди на вакцину и как долго осталось вам ждать укола при нынешних темпах вакцинации.

Просто заполните форму и получите результат. По умолчанию приблизительная дата вашей вакцинации рассчитывается исходя из нынешних темпов кампании. Вы также можете изменить этот показатель в разделе "Параметри процесу вакцинації".

Черга на вакцинацію в Україні Калькулятор

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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