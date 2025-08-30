"Киевские Кажаны" на завалах домов. Как дети и подростки помогают людям после прилетов

В феврале 2024 года две подруги Полина и Люба создали волонтерскую организацию "Киевские Кажаны", ставшую за полтора года большим сообществом для молодежи. После прилетов разбирают завалы, убирают обломки, закрывают выбитые окна OSB-плитами и поддерживают пострадавших не только студенты, но и школьники средней и старшей школы. LIGА.net пообщалась с "Киевскими Кажанами" и рассказывает, как волонтерство и полномасштабная война изменили жизнь детей и подростков.

Проспект Отрадный

Десятки растерянных людей стоят в очереди возле палатки волонтеров и рассказывают друг другу, как сильно пострадала их квартира от обстрела. Кто-то много жестикулирует, показывая руками повреждения или силу взрыва, кто-то стоит молча в одиночестве, несколько человек обнимают друг друга или ободряюще хлопают по плечу. Девушка в черной жилетке с желтым логотипом "Киевские Кажаны" слушает бабушку лет семидесяти, подбадривает ее и записывает в таблицу данные о повреждениях, чтобы впоследствии направить к ней волонтеров.

Штаб волонтеров.

Волонтер

В ночь с 30 на 31 июля 2025 года Россия запустила по Украине более 300 дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К", основным направлением удара стал Киев. Соломенский район, где находится проспект Отрадный, и соседний Святошинский пострадали той ночью больше всего. Утром 31 июля "Киевские Кажаны" уже развернули штаб возле пострадавшего дома и принимали первые обращения жильцов. Сегодня третий день после прилета, и третий день здесь работают "Кажаны".

Напротив штаба – дом А, рядом с ним дом Б, пострадавший больше всего (по вопросам безопасности LIGA.net не указывает точный адрес). Раньше во дворе между ними играли дети, парковались машины и росли деревья. Сейчас громко шумит экскаватор. Он загружает в грузовик горы мусора, что когда-то был частью балкона, окном, мебелью или мелкими личными вещами. Каждый раз, когда грузовик проезжает мимо штаба волонтеров, девушка в черной жилетке кричит в громкоговоритель: "Осторожно машина, разойдитесь!".

Грузовик и экскаватор собирают строительный мусор во дворе между домами А и Б. Фото: Александр Хоменко

В здании Б нет большей части крыши, стены покрыты черной сажей, а в одной из квартир на верхнем четвертом этаже не осталось ни одной стены. Несколько обугленных железных жестянок во дворе напоминают автомобили. Всем, кто хочет присоединиться к субботнику, найти нужный дом совсем несложно.

В зданиях в нескольких кварталах от места прилета окна забиты OSB-плитами, в тех, что ближе – еще и оббитый кирпич на фасаде. Куски стекла и другие обломки лежат на тротуаре, их смели в кучки жители и коммунальщики. Весь проспект Отрадный засыпан мелким стеклом.

Дом Б. Фото: Александр Хоменко

Белла, Даня и Тимофей

Девушка с рупором снова громко кричит, но на этот раз – чтобы поздороваться с одним из постоянных волонтеров. Девушку зовут Белла, она в "Киевских Кажанах" третий месяц. Ей 18, в этом году она окончила школу и поступила в колледж на дизайнера витрин, помещений и зданий. Впоследствии она будет учиться в университете, чтобы стать архитектором.

Впервые Белла пришла волонтерить вместе с мамой после очередного обстрела ее микрорайона. В то утро девочке позвонила подруга Полина, которая основала "Киевских Кажанов", и попросила принести что-то поесть. С тех пор Белла приезжает на каждый субботник, раздает работу волонтерам, покупает материалы, выдает инструменты и убирает обломки.

"Долгое время война и обстрелы не касались меня напрямую. А когда вылетели окна в моем доме и пострадали мои друзья, тогда... – Белла прерывается, складывает руки рупором и кричит, что едет грузовик, – Тогда появилось ощущение боли и понимание, что война касается каждого. И захотелось помочь".

Белла передает замеры выбитых окон волонтерам, которые распиливают большие OSB-плиты на меньшие части, размером с выбитое окно. Фото: Александр Хоменко

Такая же история у еще одного куратора "Кажанов" 19-летнего Дани. В апреле 2025 года баллистическая ракета попала в 150 метрах от его дома. Он пришел на место прилета, чтобы помочь, и познакомился с "Кажанами". На толоках он обычно работает со старшими волонтерами в сильно поврежденных квартирах, где есть угроза обвала стен или пола. Во время нашего разговора к нему подходит женщина и говорит, что большой осколок стекла застрял на дереве, но его можно столкнуть с ее балкона. Даня по рации направляет к ней одного из ребят.

В течение дня волонтеры говорят с несколькими сотнями людей. Белле и Дане это дается тяжело. После прилета многие пострадавшие в шоковом состоянии, ведут себя агрессивно и могут кричать на тех, кто хочет им помочь. Кроме того, работа на завалах – это большая ответственность за жизнь волонтеров, особенно детей, которых Белла ласково называет своими.

Белла и Даня. Фото: Александр Хоменко

Один из них, мальчик в маске и строительных перчатках, заметает мелкий мусор возле дома. Тимофею девять лет, он перешел в пятый класс. В день прилета ему позвонили друзья, которые живут рядом с домом Б, и попросили помочь убраться. Сегодня Тимофей пришел во второй раз и ждет друзей, чтобы его пустили собирать мусор в одной из квартир.

Девятилетний Тимофей ждет друзей. Фото: Александр Хоменко

Мальчик рассказывает, что убирать с друзьями легко, но самому совсем не просто: ему одиноко, скучно и немного неловко. У него нет собственного телефона, поэтому просит мой, чтобы набрать приятеля. Тот говорит, что его не пускает мама, потому что сначала надо навести порядок дома.

"Видите, не получится сегодня погулять, – говорит Тимофей и быстро исправляется. – То есть убирать".

"Я смелый и не боюсь ничего, поэтому пришел помочь людям"

На субботнике несколько десятков детей и подростков, все они в строительных очках, оранжевых касках, масках и рабочих перчатках. Перед тем как дать им работу, Белла и другие волонтеры звонят их родителям, чтобы убедиться, что те знают об уборке. Каждому юному волонтеру рассказывают правила безопасности и объясняют, что делать. Тех, кто хулиганит, сразу просят пойти домой. Белла говорит, что управлять детьми на самом деле легко. Главное – выделить в их группе мини-лидера, к которому они прислушиваются, и передавать задания через него.

Детям дают только легкую работу в безопасных квартирах, где почти нет повреждений и угрозы обвала. Обычно они заметают стекла и небольшие обломки. Работают маленькими группками, за которыми присматривает взрослый волонтер. Старшие "Кажаны" общаются с ними, как с друзьями: часто переспрашивают, все ли хорошо, и дают им немного поиграть. Например, позволяют покричать в громкоговоритель, что едет машина.

Волонтер Максим показывает 9-летнему Валере, как пользоваться громкоговорителем. Фото: София Коротуненко

Среди постоянных юных волонтеров "Киевских Кажанов" двое одиннадцатилетних мальчиков и небольшая компания подростков лет 14-15, которые всегда приходят вместе. Для них работа на завалах – новый способ проводить время вместе и одновременно чувствовать себя полезными.

На проспекте Отрадном работают преимущественно местные дети. Белла, живущая неподалеку, давно знает их или их родных. У всех похожая история: обстрел повредил их жилье или дом друзей, и они захотели помочь.

На нескольких из них повлияли старшие друзья, на которых они равняются. Например, двух подруг Полину и Вику привел их приятель и постоянный волонтер "Киевских Кажанов" Максим. Девушкам по 14 лет, они вместе перешли в восьмой класс. Впервые убирали после обстрела в поврежденной квартире Вики. И теперь, на летних каникулах, часто приезжают на толоки вместе с Максимом.

"Мне немного трудно морально, потому что я сама была в похожей ситуации. Но Полина поднимает мне настроение, поэтому я не зацикливаюсь", – говорит Вика.

Полина, Таня и Вика. С 25-летней Таней подруги познакомились на толоке. Фото: Александр Хоменко

Девушки снимают замеры с выбитых окон и ждут пока другие волонтеры – в основном старшие парни и мужчины – разрежут болгаркой большую OSB-плиту на нужные им меньшие части. Эта зона ограждена лентой в красно-белую полоску. На одном из деревьев скотчем примотана табличка "пилорама", рядом с ней примотано объявление о пропавшей кошке, что сбежала во время обстрела. Полина говорит, что носить OSB-плиты в квартиры жильцов немного тяжело, но в целом они с Викой весело проводят время.

В тени рядом с ними отдыхает 16-летняя Анна, которая приехала вместе с 11-летним братом Ярославом и 17-летней подругой Кристиной. Они живут на Борщаговке и узнали о субботнике в одном из телеграмм-каналов.

Кристина, Анна и Ярослав. Фото: Александр Хоменко

Девушка предлагает вместе подняться в дом на четвертом этаже дома А, в котором они убирают. Входная дверь в однокомнатную квартиру перекошена и не закрывается, возле нее лежат большие мешки, наполненные строительным мусором. В начале вторжения владельцы уехали за границу, поэтому полиция опломбирует дом, когда волонтеры закончат убирать.

В помещении темно, все окна забиты плитами. В тесном коридоре заметают две женщины, в спальне – девятилетний Валера. На вопрос, почему он пришел на субботник, отвечает, не прекращая заметать: "Потому что людям надо помочь. Я смелый и не боюсь ничего, поэтому пришел". О прилете он узнал от друзей, но работает сам.

"Они не хотят гулять. Не хотят это все видеть. Они боятся", – объясняет он.

Девятилетний Валера ждет нового задания от волонтеров, после того, как закончил заметать в квартире на верхнем этаже дома А. Фото: Александр Хоменко

"Киевские Кажаны"

Соучредитель "Киевских Кажанов" Полина – кадет в военном училище с позывным "Рудик". Возраст она не называет, только говорит, что ей еще нет восемнадцати. Девушка не хочет, чтобы к ней и другим волонтерам относились предвзято. Интересоваться военным делом Полина начала еще в средней школе, в пятом классе записалась в кружок по стрельбе. После выпуска планировала учиться на военного медика, но все изменилось в 2022 году, когда ее отец ушел в армию добровольцем.

"У меня очень много друзей военных. Когда видишь, как они там погибают, хочется отомстить и бороться за Украину. Я не вижу другого выхода, кроме войны", – объясняет она.

В январе 2024 года Полина вместе со своей подругой Любой впервые волонтерила в доме, пострадавшем от обстрела. Вскоре после этого они узнали о прилете возле станции метро "Теремки", которым не занималась ни одна волонтерская организация, и решили скоординировать людей сами. Волонтеров нашли среди друзей и через телеграмм-каналы района. Так появились "Киевские Кажаны". Название придумала Люба.

"Мы работаем и днем, и ночью. А еще – после работы мы же такие же черные, как летучие мыши, то будем ими", – с улыбкой пересказывает слова подруги Полина.

Полина на одной из толок

"Киевские Кажаны" всегда работают по одинаковому алгоритму. Сразу после прилета Полина связывается со спасателями ГСЧС и районной администрацией, чтобы узнать адрес прилета. Получив от них разрешение, несколько координаторов едут в пострадавший дом, оценивают объем работы и договариваются о сотрудничестве с другими волонтерскими организациями, если они тоже работают на объекте.

Обычно первый день организационный – волонтеры собирают запросы пострадавших и разворачивают штаб. Тогда же закупают все необходимые материалы на средства благотворительных фондов, поддерживающих "Киевских Кажанов". Со второго дня волонтеры начинают закрывать запросы и работают до позднего вечера. Толока заканчивается в тот день, когда "Киевские Кажаны" помогли всем людям, обратившимся к ним. Если пострадали многоэтажки, волонтеры обычно закрывают более 400 запросов.

Женщина передает замеры ее выбитых окон волонтерам. Фото: Александр Хоменко

Девушка вспоминает, что на первой уборке совсем не знала, как эффективно организовать работу и откуда брать материалы. Сейчас она считает себя "универсальным бойцом", умеющим абсолютно все: закрывать окна OSB-плитами, пользоваться болгаркой и дрелью, покупать достаточно нужных деталей и решать любые проблемы.

Когда волонтеры работали на проспекте Отрадном, Полина поехала на военную подготовку в Черкасскую область вместе с сестрой с позывным Лёва. Впервые они встретились на похоронах общего знакомого военного на Майдане Независимости, после нескольких встреч Полина предложила ей присоединиться к координаторам "Киевских Кажанов". Волонтерство их сблизило настолько, что Полина называет Лёву своим самым близким человеком. Их совместная фотография стоит на экране блокировки ее смартфона.

"Киевских Кажанов" Полина считает сообществом для молодежи, готовой "движевать". Ее подруга Белла использует свой термин – "большая летучая мышиная семья".

"Волонтерство для меня, это как посестринство или побратимство, – говорит Полина, подергивая на шее кулон в форме герба. – Невозможно не сдружиться, когда вы целыми днями работаете вместе. Так и строится наше комьюнити".

Чаще всего вместе собирается костяк команды – семнадцать кураторов, которые организовывают работу после прилета. Полина и Белла говорят, что эти люди проверены волонтерством, поэтому на них всегда можно положиться. В свободное время они командой выгуливали животных из приютов, прошли обучение по тактической медицине и помогали военным, например, готовили для них энергетические батончики. Но этим летом из-за большого количества прилетов они видят друг друга только, когда работают на завалах.

"Волонтерство научило меня вывозить"

Сообщество "Киевских Кажанов" сильно изменило многих волонтеров, считает Полина. Они стали более сознательными: больше донатят, отказались от российского контента и музыки, перешли на украинский язык и начали интересоваться украинской историей и культурой. Девушке важно доносить такие ценности людям, особенно подросткам и детям.

Белла тоже замечает в себе сильные изменения. Она очень эмоциональна, но научилась отодвигать чувства на второй план, иначе не сможет выдержать то количество пострадавших и разруху, что видит регулярно. Однако время от времени ее все равно пробивает на слезы. Например, когда ее поблагодарил мужчина, из-за обстрела потерявший жену и ребенка. На те деньги, что он дал Белле, "Киевские Кажаны" купили инструменты и детали, чтобы закрыть запросы пострадавших в том доме.

"Мне действительно очень трудно. В моменты, когда наваливается работа и ты пытаешься все успеть, хуже удается контролировать эмоции. Все сожаление, боль и ужас переполняют меня. Иногда я работаю со слезами на глазах", – рассказывает Белла.

Полина стала серьезнее, улучшила лидерские навыки и научилась "выключать эмоции". Например, жалость к пострадавшим или злость из-за ссоры с другими координаторами, что случаются из-за большой нагрузки и наплыва людей. Серьезные конфликты и различные ошибки они проговаривают на встречах, которые проводят раз в несколько месяцев. Только так удается организовать работу и действовать в стрессовых ситуациях.

"Я точно знаю, что смогу вести параллельно несколько крупных проектов. Я готова к чему угодно, потому что сейчас надо уметь вывозить", – добавляет она.