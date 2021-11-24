Кислородное голодание. В ковидных больницах нет запаса кислорода. Ждать ли катастрофы?

Ковидные реанимации переполнены. Хватит ли в них кислорода на всех?

Необходимость в кислороде в реанимациях критично возросла. По словам первого заместителя министра охраны здоровья Александра Комариды, сегодня больницы потребляют около 370 тонн кислорода в сутки. Много это или мало?

Для сравнения: 11 октября за сутки ушло 279 тонн, а уже 7 ноября – 378 тонн. Производят в стране около 400 тонн кислорода в день. Вывод: на протяжении последнего месяца украинские предприятия дают примерно столько же кислорода, сколько потребляют пациенты.

Несмотря на официальную статистику, согласно которой количество заболевших коронавирусом снижается, ковидные реанимации по всей Украине переполнены. Пик смертности не пройден. Запасов кислорода в больницах нет. LIGA.net разобралась, насколько Украина далека от катастрофы, кто виноват и что делать.

Управляемая трагедия

Случаев, когда пациенты в больнице остались бы без кислорода, в Украине не было. Но положение в целом напряженное и было несколько ситуаций "на грани". Например, в конце октября 43 пациентов реанимации Центра социально значимых болезней в Одессе ночью срочно перевозили в другой корпус больницы. Причина – в реанимации заканчивался кислород. Оставлять больных в ожидании следующей поставки было опасно.

Утром 8 ноября в Ивано-Франковской центральной клинической больнице полностью закончился жидкий кислород, врачи подключили резерв – баллоны. Этого оказалось недостаточно – давление в системе упало, пациенты начали задыхаться. Ситуация была критической шесть часов – пока не приехала машина с новой поставкой.

Перебои постоянно возникают в разных областях Украины. Но, словам первого заместителя министра охраны здоровья Александра Комариды, даже в самые пиковые по количеству госпитализаций дни ни одна больница не осталась без кислорода.

"Когда появляются новости, что в какую-то больницу не успевает доехать кислород, – это не значит, что он там полностью закончился, – говорит Комарида. – Просто врачи привыкли, что в обычное время у них есть недельный или двухнедельный запас, а когда кислорода остается на сутки-двое, начинают бить тревогу".

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Сами врачи рассказывают, что кислорода действительно хватает, но впритык. Приходится "ужиматься и экономить".

"Как экономишь? Ходишь, и тут литр, там литр прикручиваешь, – говорит анестезиолог Центральной районной больницы города Раздельная Иван Черненко. – Если у пациента была сатурация 96 на кислороде (сатурация – уровень насыщенности кислородом крови. – Ред.), уменьшаешь поток так, чтобы было 91-92 – допустимые цифры. Экономить приходится на всех – лучше, чтобы сатурация была чуть меньше у всех, чем чтобы кто-то остался без кислорода и погиб".

Логичные вопросы: почему кислорода не хватает? Государство не готовилось к осенней вспышке заболеваемости? На самом деле, причин несколько.

Кто виноват

Осенью 2021 года в Украину пришел штамм коронавируса Дельта, к которому сложно было подготовиться. По словам министра охраны здоровья Виктора Ляшко, потребление кислорода одним пациентом с Дельтой выросло в пять-шесть раз по сравнению с предыдущими вспышками ковида. Больных в тяжелом состоянии тоже стало в разы больше.

"Раньше, чтобы добиться сатурации 95 у пациента, хватало потока кислорода в пять литров в минуту. Или маски средней концентрации с потоком в восемь литров в минуту, – рассказывает анестезиолог одной из киевских реанимаций Владимир Лиходиевский. – Сейчас пациенты даже с потоком в 15 литров в минуту редко достигают такой сатурации. Поражение легких намного тяжелее, кислорода нужно больше".

По словам Александра Комариды, МОЗ ожидал, что осенью кислорода нужно будет больше, и готовился к новой вспышке с лета.

"Мы на постоянной связи с производителями и дистрибьюторами кислорода, – говорит Комарида. – Еще весной не хватало спецтранспорта для перевозок, а сейчас мы следим за тем, чтобы его было достаточно. Но надо понимать, что для того, чтобы загрузить машину в 20 тонн, нужно 40 часов. Это не жидкость, которую налили и поехали. Это технологически сложный процесс. И, в том числе, из-за этого бывают задержки".

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Коммуникация у правительства с предприятиями не всегда была идеальная. Производителей у нас – больше 35. Но около 50% потребностей по всей стране покрывают два из них – "Линде газ Украина" и "Мессер Украина". В середине октября, в пик заболеваемости коронавирусом, оба предприятия остановились на ремонт. Правительство просило перенести профилактику, но на заводах ответили, что это невозможно.

По словам Комариды, ремонт был плановым, и в это время Украина покупала кислород в Польше. Тем не менее, перебои с поставками начались по всей стране. Сейчас оба предприятия снова работают.

Что делать

Украинские больницы пользуются четырьмя источниками кислорода – баллоны, концентраторы, жидкий кислород в криоцилиндрах и собственные кислородные станции.

"Баллоны и концентраторы – самые плохие источники. Они подходят в случаях, когда расход маленький, – объясняет Владимир Лиходиевский. – Тем более, концентратор, например, подает 10 литров кислорода в минуту, а при Дельте пациентам этого мало, нужно около 15. Жидкий кислород намного лучше – мощнее поток, запас всегда большой и можно понять, на какое время хватит".

Если больница использует жидкий кислород, она зависит от поставок производителей. Чтобы избежать этого, в медучреждениях можно установить кислородные станции. Если упростить, станция – это большой концентратор, который делает кислород из воздуха.

В больнице, где работает Иван Черненко, есть такая станция. В сутки она вырабатывает тонну-полторы кислорода. Это половина необходимого количества, но достаточно, чтобы больница чувствовала себя независимой от поставок. Стоит такая станция, по подсчетам Черненко, 1,5 млн грн. Деньги на установку выделили из местного бюджета.

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Всего в Украине, говорит Александр Комарида, больше 280 кислородных станций при больницах. Но, например, в Киеве ни в одной государственной больнице нет своей станции.

5 ноября президент подписал закон о выделении дополнительных 800 млн грн на оборудование опорных больниц кислородными станциями. По новому закону, в госбюджете на 2022 год должны быть предусмотрены средства на "кислородную программу".

"По ней, 650 млн грн пойдут на централизованную закупку станций, а 150 млн – на субвенцию местным бюджетам для проектирования и установки станций, – объясняет Комарида. – Сейчас МОЗ согласовывает с регионами их заявки, и дальше будем стараться как можно быстрее закупить и установить станции. Сколько их будет – пока не знаю. Мы проводим анализ рынка".

В первом чтении этот законопроект приняли еще в июле. Если бы закон вступил в силу на несколько месяцев раньше, во время осенней волны коронавируса часть больниц уже могла бы установить кислородные станции, и многих драматичных ситуаций удалось бы избежать.

Даже если предположить, что закон будет выполняться в рекордные сроки, устранить проблему за несколько дней не удастся. Руководители больниц должны будут объявить тендеры, провести конкурсы, разработать и утвердить проекты станций. Все это – работа на месяцы.

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