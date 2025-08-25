Границы не должны меняться военной силой, а нации должны иметь свободу выбора своих альянсов

Как я неоднократно заявлял, мы живем в эпоху глобальной конфронтации. Агрессия России против Украины подбодрила других авторитарных лидеров проверять на прочность принципы международного права.

Наша позиция четкая: границы никогда не должны меняться военной силой, а нации должны иметь свободу выбора своих альянсов. Если этот принцип рухнет в Украине, он рухнет везде.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net