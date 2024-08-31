"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

Содержание:
  1. Политика РФ по туризму в оккупации
  2. Донецкая область
  3. Херсонская область
  4. Запорожская область
  5. Детские лагеря на ТОТ
  6. Что думают потенциальные "туристы"

С 2023 года Россия, как сама утверждает, преследует цель "возродить туризм" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Через выстроенную сеть телеграмм-каналов, которую обнаружила Гражданская сеть ОПОРА, а также другие социальные сети и медиа российские пропагандисты создают иллюзию активной работы оккупантов по восстановлению туристической жизни.

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Мы проанализировали 3010 сообщений местных пророссийских телеграмм-каналов, где упомянут туризм на временно оккупированных территориях (ВОТ). Период, охваченный исследованием, – с мая 2023 по май 2024 года.

Политика РФ по туризму в оккупации

До полномасштабного вторжения на оккупированных с 2014 года территориях Донецкой области существовал морской курорт в поселке Седово. С созданием фейковых "ЛДНР" Седово стало едва ли не единственным возможным местом отдыха местных жителей на море.

"Почти на каждой калитке здесь висит объявление: "Мест нет". В бывшем сарае располагается двухместный "номер" – 200 рублей в день за кровать, 400 – за все помещение, удобства – во дворе. Сараи, курятники, навесы и чердаки тоже переоборудуют под размещение", – рассказывало о курорте в августе 2016 года российское издание Медуза. Однако местные жители развивали туризм в поселке преимущественно своими силами.

Головний курорт фейкових
Главный курорт фейковых
Сєдове користується популярністю серед місцевих (джерело: facebook.com/Valentinovi4/)
Седово пользуется популярностью среди местных (источник: facebook.com/Valentinovi4/)

В 2022 году Россия оккупировала новые населенные пункты на побережье Азовского и Черного морей: Мариуполь, Мелекино и Белосарайскую косу в Донецкой области; Мелитополь, Бердянск, Кирилловку – в Запорожской; Скадовскую и Арабатскую Стрелку – в Херсонской.

Чаще всего российская пропаганда обещает новую застройку, восстановление "заброшенных украинскими властями" баз отдыха и "светлое туристическое будущее региона", при этом часто преувеличивая потенциальное количество отдыхающих.

В мае 2024 года провластное издание RG.RU опубликовало колонку о туристических маршрутах в "новых регионах", призвав своих читателей отдыхать на морских курортах ВОТ. В комментарии для медиа коллаборант Евгений Балицкий "прогнозировал" рост количества туристов на ВОТ на 24% по сравнению с прошлым годом. Это примерно 100 000 человек – однако как именно вычисляли этот процент, остается загадкой.

Новые потоки туристов ожидают на 70% больше отелей, чем в прошлом году, – уверяют и местные пророссийские телеграмм-каналы. Принимать "гостей" российские власти планируют и в захваченной застройке, и во вновь созданных комплексах. На так называемое "восстановление" туристической инфраструктуры оккупированных территорийправительство РФ выделило из федерального бюджета 521 млн рублей. Как пишут отдельные каналы, российские власти планируют, что к 2040 году на южные курорты ежегодно будут приезжать 15 млн туристов.

В то же время российская пропаганда говорит о местах отдыха на новооккупированных землях как о дешевом, менее качественном и ориентированном преимущественно на местное население заменителе других курортов, в частности крымских.

"Природа и климат там (на ВОТ) беднее, особенно уникальные места, может, и есть, но на любителя – парк Аскания-Нова, например, - рассказал пророссийский ученый из временно оккупированного Крыма Владимир Ежов. – Скорее всего, в ближайшее время они будут востребованы как местные курорты для жителей новых регионов. Есть большая вероятность, что там будут организованы центры реабилитации для участников СВО".

Кроме того, Россия применяет и другую политику для оккупированных курортов:

  • привлечение средств на застройку туристической инфраструктуры из государственного бюджета РФ и публичных (регионы-шефы) и частных (бизнесы) инвесторов;

  • незначительная реконструкция: благоустройство пляжей, восстановление баз отдыха;

  • информационные кампании, например, интервью с местными коллаборантами и российскими политиками о туристическом потенциале региона;

  • выдача путевок в оккупированные курортные города жителям ВОТ;

  • строительство детских лагерей на оккупированных частях побережья Азовского и Черного морей.

Донецкая область

"Кому нужно осуществить свою мечту – пусть едет на Донбасс", – именно таким, по мнению главаря ДНР Дениса Пушилина, должно быть туристическое кредо региона.

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В мае 2023 года в своем телеграмм-канале коллаборант Евгений Солнцев рассказал, что РФ профинансирует из федерального бюджета старые советские базы отдыха на Азовском море. Также были планы привлечения инвесторов, которые должны привлечь в ДНР туристов.

Євґєній Солнцев гуляє по

Кроме частных инвесторов (каких именно, пока неизвестно), в побережье Азовского моря вкладываются и шефские регионы РФ: они якобы приобщаются к строительству и обустройству пансионатов и баз отдыха. На апрель 2024 года Минэкономразвития ДНР разрабатывало 10 туристических инвестпроектов на Азовском море.

Одним из ключевых туристических центров оккупированного Донбасса захватчики определили Мариуполь. В 2023 году пророссийский телеграмм-канал "Мариуполь Life" манипулировал, что город и его окрестности стали самым популярным маршрутом для отдыхающих из так называемой ДНР, для которых были "созданы комфортные условия". О каких условиях идет речь, неизвестно — в прикрепленном к публикации видео под стоковую музыку повторяются кадры типичного пляжного отдыха.

Представители местного управления отчитывались о создании по заказу государственной компании "Единый заказчик в сфере строительства" пляжа якобы на 100 тысяч гектаров.

Также телеграмм-каналы распространяли интервью с предводителем так называемой ДНР Денисом Пушилиным, где тот рассказал об отказе от планов восстанавливать Азовсталь. "Я помню наше море в 80-е годы, когда я была совсем юной комсомолкой, даже тогда вода не была такой чистой, а в СССР за экологией курортов всегда следили", – высказывает искаженное мнение "жительница Мариуполя" Галина Басько изданию "Мариуполь Сейчас".

Однако Донецкая область богата и другими прибрежными поселками, которые оккупанты тоже планируют сделать более "туристически привлекательными". Это, например, поселок Урзуф (в 2023 году считавшийся самым дорогим курортом оккупированного Донбасса), Мелекино, Ялта (Мангусского района) и т.д.

В мае 2024 года "Единый институт пространственного планирования Российской Федерации" представил генеральный план развития "Мангусского муниципального округа". Государство-агрессор планирует построить новые гостиницы, сделать дорогу, которая будет объединять эти населенные пункты, и открыть яхт-клуб. Как застройка повлияет на окружающую среду и историко-культурное наследие региона и сможет ли Россия обеспечить спокойный и безопасный отдых для туристов, в отчете не указано.

"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье
"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

Херсонская область

"По дороге на Арабатской стрелке бегают фазаны. Все это — теперь достояние всей России", — высказался коллаборант Владимир Сальдо в январе 2024 года в интервью "Русской газете", которое впоследствии разлетелось по телеграмм-каналам Херсонской области.

Сальдо рассказал журналистам, что с 2023 года Россия начала активно развивать туризм на левобережье Херсонской области. До этого, в декабре 2023 года, оккупант заявлял, что область находится на пороге туристического и строительного бума. Планы развития туризма в Херсонской области Россия озвучивает с 2022 года.

"Точкой притяжения", как выразился местный чиновник Сергей Гришин, на оккупированной части Херсонской области могут оказаться не только морские пляжи, но и берега Днепра. Как именно можно развивать туризм на Днепре после подрыва Каховской ГЭС и в условиях боевых действий, оккупант, конечно, не отметил, но добавил, что в Херсонской области уже работают два российских туроператора.

Также упомянутый выше "Единый институт пространственного планирования Российской Федерации" разработал план "улучшения" прибрежных районов Херсона.

В Геническе и окрестностях оккупанты стремятся "развивать транспортную инфраструктуру" – увеличить транспортный поток через Арабатскую Стрелку, реконструировать там дорогу, а также построить альтернативный маршрут в Крым. Заявляют о планах построить в городе новые жилые районы. Это, по мнению учреждения, сделает туристические объекты "более доступными", но, скорее всего, его будут использовать главным образом для поддержки военной логистики в регионе.

"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

В августе 2023 года пропагандистский телеграмм-канал "Pro Херсон" опубликовал статью "Возрождение туристической славы Херсонщины", где обвинил украинские власти в уничтожении, краже и приватизации имущества в области, а также (как неожиданно) в размещении биолабораторий в Аскании-Нова.

"В мае этого года заповедник фигурировал в сводках Минобороны России. По данным военного ведомства, здесь была одна из украинских биолабораторий, работавшая по заказу Пентагона", – подыгрывал российским нарративам автор. Впрочем, по его словам, скоро все изменится, и благодаря России туристическая индустрия Херсонской области будет достигать уровня Крыма или Кубани.

Запорожская область

В августе 2023 года "Запорожское агентство новостей" опубликовало цитату так называемого "первого заместителя главы региона" Сергея Толмачева. Тот утверждал: как только российская армия "отодвинет" линию фронта, туристическая отрасль в области обязательно пойдет вверх.

И хотя, по данным DeepState, ситуация на Запорожском направлении за год почти не изменилась, в мае 2024 года Алексей Лысов, ответственный за "социальное развитие" оккупированной части Запорожской области, в своем телеграмм-канале лгал, что регион готовится к туристическому сезону.

Деньги на восстановление инфраструктуры поступили из федерального и регионального бюджетов. В частности, "власть" оккупированной области хочет открыть аквапарки, зоопарк и дельфинарий, несмотря на опасность для посетителей и животных. Раньше же оккупационные СМИ отмечали, что приоритетной должна быть безопасность отдыхающих.

В июне 2024 года так называемый "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий писал, что Бердянск вошел в программу отдыха российского туроператора из Ростова. Маршрут называется "Азовская волна. Выходные в Бердянске".

С 2023 года путевки на оккупированные территории начали получать льготники среди жителей ВОТ. К примеру, при содействии партии "Единая Россия" в августе 2023 года в Кирилловке отдыхали ветераны-строители Запорожской АЭС. В 2024 году российские власти также планировали отправлять в детские лагеря на ВОТ местных школьников.

"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

Хотя основной "контингент" отдыхающих на ВОТ – это местные жители, так называемый "сенатор от Запорожской области" в парламенте РФ Дмитрий Ворона утверждает, что люди из "центральной России" вполне могут провести отпуск в регионе.

Представители оккупационных властей в Запорожской области уже даже успели разыграть путевки на Азовское море на "Международной выставке туризма" в Москве.

"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

Чтобы иметь возможность принимать больше туристов, оккупанты активно застраивают побережье, а телеграмм-пропаганда освещает строительство как первое место в большом туристическом будущем регионе.

Например, на Обтечной косе возле города Приморск планируют построить комплекс с санаториями — около сотни гостиниц на 15 тысяч номеров. Оккупанты верят, что "все это увеличит турпоток до 2 миллионов туристов в год и даст более 20 тысяч новых рабочих мест". А в оккупированной Кирилловке даже вспомнили о людях с инвалидностью: там, кроме гостиницы и площадки для водных видов спорта, построят пандус и наймут сурдопереводчика.

Пророссийские телеграмм-каналы и медиа в январе 2024 года распространяли слова так называемого "исполняющего обязанности министра курортов и туризма Запорожской области" Игоря Котляра: "Преимущество побережья Азовского моря в том, что там много свободных земель, и его [побережье] можно освоить системно".

Детские лагеря на ТОТ

В детских лагерях РФ "перевоспитывает" и милитаризует украинских школьников, интегрируя их в российское культурное и образовательное пространство. Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья установила, что по состоянию на февраль 2023 года около 6 тысяч детей из Украины содержали по меньшей мере 43 детских лагеря в России и в оккупированном Крыму.

Часто оккупанты отправляют детей на "отдых" принудительно: отказ родителей игнорируют, им не сообщают об условиях пребывания в лагере, а иногда даже о конкретном месте, где сейчас живет ребенок. Также в таких заведениях нередко задерживают смены, не отпуская детей домой в обещанные даты.

В общей сложности за лето оккупанты планировали отправить на "отдых" 327 тысяч местных детей.

В мае 2024 года оккупант Алексей Лысов в своем телеграмм-канале рассказал , что в оккупированной части Запорожской области восстанавливают сеть детских лагерей.

К примеру, в Бердянске на базе центра отдыха "Красная гвоздика" открывают филиал лагеря "Артек", куда приедут работники из крымского "Артека". В лагере планируют провести 5 смен, приняв более тысячи детей из ТОТ.

Что думают потенциальные "туристы"

В то же время, пользователи социальных сетей пишут об общем забросе курортов на ТОТ, высоких ценах и опасности такого отдыха. Например, некоторые пользователи "ВКонтакте" в группах, посвященных аренде жилья на ТОТ (мы нашли таких 8), жалуются на заброшенность курортов.

"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

Остальные же жалуются на недостаточную изысканность баз отдыха. "Урзуф. Ради этого свадьбу отменять?", – ответила пользовательница "Вконтакте" на сообщение в одной из групп для аренды недвижимости, где говорилось, что автор хочет вместо свадьбы отдохнуть с любимым в Урзуфе или Бердянске.

"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

В комментариях к ютуб-видео об отдыхе в Седово неизвестный "7108" написал, что отдыхать там – это унижение для человека. "Если это ДНР, то это территория России, и уверяю вас, этот позор будет переработан в нормальные и даже хорошие условия для людей".

"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

Некоторые люди не доверяют рассказам российских властей о безопасности отдыха на ВОТ. К примеру, пользователи пишут негативные комментарии под сообщением об Урзуфе на dzen.ru, указывая, что отдыхать на курортах так называемой "ДНР" опасно и неоправданно.

"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

К сожалению, с помощью пропагандистских медиа и страниц в социальных сетях государство-агрессор создает иллюзию популярности оккупированных курортов, рассказывает о вложенных деньгах и усилиях и постоянно подчеркивает огромный туристический потенциал. В то же время Кремлю безразличео дефицит жилья среди местных, безопасность отдыхающих и вред окружающей среде, которую может привести хаотическая и непроработанная застройка.

Автор: Ольга Бедовская, Гражданская сеть ОПОРА

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