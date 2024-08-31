"Курортный город Мариуполь". Как Россия "развивает" туризм на украинском Приазовье

С 2023 года Россия, как сама утверждает, преследует цель "возродить туризм" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Через выстроенную сеть телеграмм-каналов, которую обнаружила Гражданская сеть ОПОРА, а также другие социальные сети и медиа российские пропагандисты создают иллюзию активной работы оккупантов по восстановлению туристической жизни.

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Мы проанализировали 3010 сообщений местных пророссийских телеграмм-каналов, где упомянут туризм на временно оккупированных территориях (ВОТ). Период, охваченный исследованием, – с мая 2023 по май 2024 года.

Политика РФ по туризму в оккупации

До полномасштабного вторжения на оккупированных с 2014 года территориях Донецкой области существовал морской курорт в поселке Седово. С созданием фейковых "ЛДНР" Седово стало едва ли не единственным возможным местом отдыха местных жителей на море.

"Почти на каждой калитке здесь висит объявление: "Мест нет". В бывшем сарае располагается двухместный "номер" – 200 рублей в день за кровать, 400 – за все помещение, удобства – во дворе. Сараи, курятники, навесы и чердаки тоже переоборудуют под размещение", – рассказывало о курорте в августе 2016 года российское издание Медуза. Однако местные жители развивали туризм в поселке преимущественно своими силами.

Главный курорт фейковых

Седово пользуется популярностью среди местных (источник: facebook.com/Valentinovi4/)

В 2022 году Россия оккупировала новые населенные пункты на побережье Азовского и Черного морей: Мариуполь, Мелекино и Белосарайскую косу в Донецкой области; Мелитополь, Бердянск, Кирилловку – в Запорожской; Скадовскую и Арабатскую Стрелку – в Херсонской.

Чаще всего российская пропаганда обещает новую застройку, восстановление "заброшенных украинскими властями" баз отдыха и "светлое туристическое будущее региона", при этом часто преувеличивая потенциальное количество отдыхающих.

В мае 2024 года провластное издание RG.RU опубликовало колонку о туристических маршрутах в "новых регионах", призвав своих читателей отдыхать на морских курортах ВОТ. В комментарии для медиа коллаборант Евгений Балицкий "прогнозировал" рост количества туристов на ВОТ на 24% по сравнению с прошлым годом. Это примерно 100 000 человек – однако как именно вычисляли этот процент, остается загадкой.

Новые потоки туристов ожидают на 70% больше отелей, чем в прошлом году, – уверяют и местные пророссийские телеграмм-каналы. Принимать "гостей" российские власти планируют и в захваченной застройке, и во вновь созданных комплексах. На так называемое "восстановление" туристической инфраструктуры оккупированных территорийправительство РФ выделило из федерального бюджета 521 млн рублей. Как пишут отдельные каналы, российские власти планируют, что к 2040 году на южные курорты ежегодно будут приезжать 15 млн туристов.

В то же время российская пропаганда говорит о местах отдыха на новооккупированных землях как о дешевом, менее качественном и ориентированном преимущественно на местное население заменителе других курортов, в частности крымских.

"Природа и климат там (на ВОТ) беднее, особенно уникальные места, может, и есть, но на любителя – парк Аскания-Нова, например, - рассказал пророссийский ученый из временно оккупированного Крыма Владимир Ежов. – Скорее всего, в ближайшее время они будут востребованы как местные курорты для жителей новых регионов. Есть большая вероятность, что там будут организованы центры реабилитации для участников СВО".

Кроме того, Россия применяет и другую политику для оккупированных курортов:

привлечение средств на застройку туристической инфраструктуры из государственного бюджета РФ и публичных (регионы-шефы) и частных (бизнесы) инвесторов;

незначительная реконструкция: благоустройство пляжей, восстановление баз отдыха;

информационные кампании, например, интервью с местными коллаборантами и российскими политиками о туристическом потенциале региона;

выдача путевок в оккупированные курортные города жителям ВОТ;

строительство детских лагерей на оккупированных частях побережья Азовского и Черного морей.

Донецкая область

"Кому нужно осуществить свою мечту – пусть едет на Донбасс", – именно таким, по мнению главаря ДНР Дениса Пушилина, должно быть туристическое кредо региона.

Источник – на скриншоте

В мае 2023 года в своем телеграмм-канале коллаборант Евгений Солнцев рассказал, что РФ профинансирует из федерального бюджета старые советские базы отдыха на Азовском море. Также были планы привлечения инвесторов, которые должны привлечь в ДНР туристов.

Кроме частных инвесторов (каких именно, пока неизвестно), в побережье Азовского моря вкладываются и шефские регионы РФ: они якобы приобщаются к строительству и обустройству пансионатов и баз отдыха. На апрель 2024 года Минэкономразвития ДНР разрабатывало 10 туристических инвестпроектов на Азовском море.

Одним из ключевых туристических центров оккупированного Донбасса захватчики определили Мариуполь. В 2023 году пророссийский телеграмм-канал "Мариуполь Life" манипулировал, что город и его окрестности стали самым популярным маршрутом для отдыхающих из так называемой ДНР, для которых были "созданы комфортные условия". О каких условиях идет речь, неизвестно — в прикрепленном к публикации видео под стоковую музыку повторяются кадры типичного пляжного отдыха.

Представители местного управления отчитывались о создании по заказу государственной компании "Единый заказчик в сфере строительства" пляжа якобы на 100 тысяч гектаров.

Также телеграмм-каналы распространяли интервью с предводителем так называемой ДНР Денисом Пушилиным, где тот рассказал об отказе от планов восстанавливать Азовсталь. "Я помню наше море в 80-е годы, когда я была совсем юной комсомолкой, даже тогда вода не была такой чистой, а в СССР за экологией курортов всегда следили", – высказывает искаженное мнение "жительница Мариуполя" Галина Басько изданию "Мариуполь Сейчас".

Однако Донецкая область богата и другими прибрежными поселками, которые оккупанты тоже планируют сделать более "туристически привлекательными". Это, например, поселок Урзуф (в 2023 году считавшийся самым дорогим курортом оккупированного Донбасса), Мелекино, Ялта (Мангусского района) и т.д.

В мае 2024 года "Единый институт пространственного планирования Российской Федерации" представил генеральный план развития "Мангусского муниципального округа". Государство-агрессор планирует построить новые гостиницы, сделать дорогу, которая будет объединять эти населенные пункты, и открыть яхт-клуб. Как застройка повлияет на окружающую среду и историко-культурное наследие региона и сможет ли Россия обеспечить спокойный и безопасный отдых для туристов, в отчете не указано.

Херсонская область

"По дороге на Арабатской стрелке бегают фазаны. Все это — теперь достояние всей России", — высказался коллаборант Владимир Сальдо в январе 2024 года в интервью "Русской газете", которое впоследствии разлетелось по телеграмм-каналам Херсонской области.

Сальдо рассказал журналистам, что с 2023 года Россия начала активно развивать туризм на левобережье Херсонской области. До этого, в декабре 2023 года, оккупант заявлял, что область находится на пороге туристического и строительного бума. Планы развития туризма в Херсонской области Россия озвучивает с 2022 года.

"Точкой притяжения", как выразился местный чиновник Сергей Гришин, на оккупированной части Херсонской области могут оказаться не только морские пляжи, но и берега Днепра. Как именно можно развивать туризм на Днепре после подрыва Каховской ГЭС и в условиях боевых действий, оккупант, конечно, не отметил, но добавил, что в Херсонской области уже работают два российских туроператора.

Также упомянутый выше "Единый институт пространственного планирования Российской Федерации" разработал план "улучшения" прибрежных районов Херсона.

В Геническе и окрестностях оккупанты стремятся "развивать транспортную инфраструктуру" – увеличить транспортный поток через Арабатскую Стрелку, реконструировать там дорогу, а также построить альтернативный маршрут в Крым. Заявляют о планах построить в городе новые жилые районы. Это, по мнению учреждения, сделает туристические объекты "более доступными", но, скорее всего, его будут использовать главным образом для поддержки военной логистики в регионе.

В августе 2023 года пропагандистский телеграмм-канал "Pro Херсон" опубликовал статью "Возрождение туристической славы Херсонщины", где обвинил украинские власти в уничтожении, краже и приватизации имущества в области, а также (как неожиданно) в размещении биолабораторий в Аскании-Нова.

"В мае этого года заповедник фигурировал в сводках Минобороны России. По данным военного ведомства, здесь была одна из украинских биолабораторий, работавшая по заказу Пентагона", – подыгрывал российским нарративам автор. Впрочем, по его словам, скоро все изменится, и благодаря России туристическая индустрия Херсонской области будет достигать уровня Крыма или Кубани.

Запорожская область

В августе 2023 года "Запорожское агентство новостей" опубликовало цитату так называемого "первого заместителя главы региона" Сергея Толмачева. Тот утверждал: как только российская армия "отодвинет" линию фронта, туристическая отрасль в области обязательно пойдет вверх.

И хотя, по данным DeepState, ситуация на Запорожском направлении за год почти не изменилась, в мае 2024 года Алексей Лысов, ответственный за "социальное развитие" оккупированной части Запорожской области, в своем телеграмм-канале лгал, что регион готовится к туристическому сезону.

Деньги на восстановление инфраструктуры поступили из федерального и регионального бюджетов. В частности, "власть" оккупированной области хочет открыть аквапарки, зоопарк и дельфинарий, несмотря на опасность для посетителей и животных. Раньше же оккупационные СМИ отмечали, что приоритетной должна быть безопасность отдыхающих.

В июне 2024 года так называемый "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий писал, что Бердянск вошел в программу отдыха российского туроператора из Ростова. Маршрут называется "Азовская волна. Выходные в Бердянске".

С 2023 года путевки на оккупированные территории начали получать льготники среди жителей ВОТ. К примеру, при содействии партии "Единая Россия" в августе 2023 года в Кирилловке отдыхали ветераны-строители Запорожской АЭС. В 2024 году российские власти также планировали отправлять в детские лагеря на ВОТ местных школьников.

Хотя основной "контингент" отдыхающих на ВОТ – это местные жители, так называемый "сенатор от Запорожской области" в парламенте РФ Дмитрий Ворона утверждает, что люди из "центральной России" вполне могут провести отпуск в регионе.

Представители оккупационных властей в Запорожской области уже даже успели разыграть путевки на Азовское море на "Международной выставке туризма" в Москве.

Чтобы иметь возможность принимать больше туристов, оккупанты активно застраивают побережье, а телеграмм-пропаганда освещает строительство как первое место в большом туристическом будущем регионе.

Например, на Обтечной косе возле города Приморск планируют построить комплекс с санаториями — около сотни гостиниц на 15 тысяч номеров. Оккупанты верят, что "все это увеличит турпоток до 2 миллионов туристов в год и даст более 20 тысяч новых рабочих мест". А в оккупированной Кирилловке даже вспомнили о людях с инвалидностью: там, кроме гостиницы и площадки для водных видов спорта, построят пандус и наймут сурдопереводчика.

Пророссийские телеграмм-каналы и медиа в январе 2024 года распространяли слова так называемого "исполняющего обязанности министра курортов и туризма Запорожской области" Игоря Котляра: "Преимущество побережья Азовского моря в том, что там много свободных земель, и его [побережье] можно освоить системно".

Детские лагеря на ТОТ

В детских лагерях РФ "перевоспитывает" и милитаризует украинских школьников, интегрируя их в российское культурное и образовательное пространство. Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья установила, что по состоянию на февраль 2023 года около 6 тысяч детей из Украины содержали по меньшей мере 43 детских лагеря в России и в оккупированном Крыму.

Часто оккупанты отправляют детей на "отдых" принудительно: отказ родителей игнорируют, им не сообщают об условиях пребывания в лагере, а иногда даже о конкретном месте, где сейчас живет ребенок. Также в таких заведениях нередко задерживают смены, не отпуская детей домой в обещанные даты.

В общей сложности за лето оккупанты планировали отправить на "отдых" 327 тысяч местных детей.

В мае 2024 года оккупант Алексей Лысов в своем телеграмм-канале рассказал , что в оккупированной части Запорожской области восстанавливают сеть детских лагерей.

К примеру, в Бердянске на базе центра отдыха "Красная гвоздика" открывают филиал лагеря "Артек", куда приедут работники из крымского "Артека". В лагере планируют провести 5 смен, приняв более тысячи детей из ТОТ.

Что думают потенциальные "туристы"

В то же время, пользователи социальных сетей пишут об общем забросе курортов на ТОТ, высоких ценах и опасности такого отдыха. Например, некоторые пользователи "ВКонтакте" в группах, посвященных аренде жилья на ТОТ (мы нашли таких 8), жалуются на заброшенность курортов.

Остальные же жалуются на недостаточную изысканность баз отдыха. "Урзуф. Ради этого свадьбу отменять?", – ответила пользовательница "Вконтакте" на сообщение в одной из групп для аренды недвижимости, где говорилось, что автор хочет вместо свадьбы отдохнуть с любимым в Урзуфе или Бердянске.

В комментариях к ютуб-видео об отдыхе в Седово неизвестный "7108" написал, что отдыхать там – это унижение для человека. "Если это ДНР, то это территория России, и уверяю вас, этот позор будет переработан в нормальные и даже хорошие условия для людей".

Некоторые люди не доверяют рассказам российских властей о безопасности отдыха на ВОТ. К примеру, пользователи пишут негативные комментарии под сообщением об Урзуфе на dzen.ru, указывая, что отдыхать на курортах так называемой "ДНР" опасно и неоправданно.

К сожалению, с помощью пропагандистских медиа и страниц в социальных сетях государство-агрессор создает иллюзию популярности оккупированных курортов, рассказывает о вложенных деньгах и усилиях и постоянно подчеркивает огромный туристический потенциал. В то же время Кремлю безразличео дефицит жилья среди местных, безопасность отдыхающих и вред окружающей среде, которую может привести хаотическая и непроработанная застройка.



Автор: Ольга Бедовская, Гражданская сеть ОПОРА