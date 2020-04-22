Лавра, которой можно все: скандальная Пасха в Святогорске. Разбор

Ніч у Святогірській лаврі на Донеччині стала найскандальнішим Великоднім богослужінням 2020 року. Фото з сотнями прихожан, які у тисняві без масок беруть участь у службі за участі десятків священників, облетіли всю країну.

Через Пасху в Святогорське Донецьку область закрили на в’їзд і виїзд (намагаються виявити всіх хто був на службі і відправити на обсервацію), поліція відкрила кримінальне провадження.

LIGA.net вивчила цей кейс. І у нас виникло багато питань: чому в дії Святогірської лаври не наважуються втручатися ні міські посадовці, ні поліція; чому намісник Лаври Арсеній, який називає війну в Україні “громадянською”, уже наступного ранку після нічної відправи почав їздити іншими храмами правити, не дотримуючись правил безпеки.

Що сталося у Лаврі

У Великодню ніч, з 18 на 19 квітня, у Святогірській лаврі відбулося велике богослужіння. Вели пряму трансляцію, з якої видно сотні людей, які стоять у тісноті, мало хто має маски.

На трансляції видно на подвір’ї працівників Національної поліції у масках. Масова хресна хода іде повз них. Вони не реагують.

У Лаврі мешкає більше 400 переселенців з 2014 року і близько 200 монахів, розповіли LIGA.net у міській раді Святогірська. В.о. міського голови Тетяна Божко у розмові запевняє, що у місті все спокійно, спалахів коронавірусу немає, жодного хворого.

“Поліція нарахувала дванадцять осіб місцевих, всі інші люди, які були на службі - прочани або вимушені переселенці, які проживають на території з 2014 року”, - пояснює Божко. І додає, що на вході до Лаври роздавала поліція маски і обробляла руки дезінфікуючим засобом. Нібито на території чергувало 60 працівників поліції.

Її дані розходяться з цифрами, які надав мер Слов’янська Вадим Лях. Він говорить про 400 мешканців лаври, і додає, що поліція пропустила 50 прихожан ззовні.

“Вони всі були в масках і проходили на посту на вході в лавру дезінфекцю”, - твердить Лях.

На запитання про те, чи хвилює її ситуація, що склалася, як очільницю міста, Тетяна Божко відповіла:

"Розумієте, що таке Лавра? Ми не можемо втручатися в її роботу, де (намісник Арсеній - Ред.) служить, є храми у селах, які належать до Лаври. Турбує мене це питання".

Що зробило місто, щоб попередити скупчення людей на Великдень? Міська комісія з надзвичайних ситуацій напередодні свят засідала, результатом стало звернення через місцеве телебачення до людей, у якому їх просили залишатися вдома.

Сьогодні ж, 22 квітня, на засіданні комісії вирішили звернутися з проханням до Лаври обмежити вихід людей, які живуть на її території, у місто.

Версія керівництва області

Голова ОДА Павло Кириленко розповідає, що на події в Святогірській Свято-Успенській лаврі поліція “відреагувала відповідно до законодавства”.

Наразі на територію області пропускають лише тих, хто має постійну реєстрацію на Донеччині, і тих, “хто забезпечує життєдіяльність області”. Виїхати за межі області без вагомих причин теж неможливо.

Правоохоронці досі встановлюють осіб, які були у лаврі на богослужінні, щоб не допустити їхнього виїзду з регіону.

Оскільки більшість присутніх на службі - нібито переселенці, які живуть на території лаври, то вони й так “в ізоляції”, каже губернатор. І обіцяє, що за потреби їх перемістять до визначеного місця обсервації.

“Зараз вирішуємо питання організації тестування учасників богослужіння”, - написав Кириленко. Додаткових коментарів він наразі давати не готовий, повідомили у його пресслужбі.

Що кажуть у самій Лаврі

Поспілкуватися хоча б з кимось із Лаври не вдається. На дзвінок LIGA.net відповіли: до 29 квітня ніяких коментарів та інтерв’ю давати лавра не буде. Цікаво, що Проводи - у народі гробки, коли люди масово ідуть на цвинтарі до померлих родичів - будуть 28 квітня.

З офіційного сайту Лаври випливає, що навіть після Великодня правила карантину намісник Святогірської лаври порушує.

19 квітня службу без дотримання дистанції намісник Лаври Арсеній правив у селі Маяки, а також у Святогірському соборі, який ще будують.

20 квітня Арсеній звершив Пасхальну вечірню в Свято-Георгіївському храмі села Долина. Там діти розказували віршики про свято, їм дарували великодні яйця.

Цього ж дня - село Богородичне, теж багато людей, ніякої дистанції.

Українське законодавство чітко визначає: “держава може обмежувати релігійну свободу, якщо дії тієї чи іншої релігійної спільноти будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я громадян”, каже релігієзнавець Ігор Козловський.

Але у випадку з Святогірською лаврою про це навіть не дискутують.

Чому так відбувається

Ігор Козловський, український релігієзнавець та вчений, понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, і був у полоні ДНР. Він пояснює, що такі церковні структури як УПЦ Московського патріархату, ще з часів Російської імперії були частиною держапарату.

“Вони розглядають себе державотворчою частиною, і це дає їм “внутрішнє право” освячувати певні свої дії у світській державі, створюючи сакральний страх перед собою. Ми стикаємось часто з випадками, коли звичайні люди, начебто не воцерковлені, бояться церковного прокляття”, - пояснює Ігор Козловський.

Релігієзнавець розповідає, що за часів Януковича Святогірський монастир отримав статус Лаври, і чиновники, особливо представники Партії регіонів, з лаврою не просто спілкувалися, а тісно співпрацювали. “Під час Помаранчевої революції я бачив листівки, де практично було написано, що Янукович - син Божий. Таке співробітництво, яке переходило на рівень особистісних сосунків, створило такий феномен. Це призвело до того, що є певне побоювання їх, забуваючи про те, що відповідальність і на місцевих органах влади і на церкві за вірян, які туди приходять”, - каже Козловський.

Лавра і сепаратизм

Публічні факти підтверджують: Лавра у Святогірську живе за своїми правилами, і живе - недоторкано. Це стосується не лише церковного, але й політичного життя.

Очільник Святогірської лаври Арсеній заявляв, що в 2014 році бомбити почали українські війська “за вказівкою Турчинова”. А вже “коли конфлікт дійшов до такої міри, то йдуть обстріл з двох сторін”. Він не визнає агресію Росії проти України, а війну називає громадянською.

Також розповідав, що “наш владика Іларіон досі має титул Донецький і Маріупольський. Його єпархія займає територію України і так званої "ДНР". Він живе в Донецьку, а сюди приїжджає і служить по всіх парафіях. Їздить через блокпости, вже всі звикли, що батюшки служать на парафіях з обох сторін”.

Роль Святогірської лаври під час “гарячої” фази війни на Донасі - окрема і добре задокументована історія. “Ми ще в перші дні війни перехоплювали розмови про те, як у Святогірській лаврі переховуються загони бойовиків”, - розповідав ще у 2018 році ветеран війни на Сході, герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук.

Слова українського генерала багато в чому співпадають зі свідченнями бойовиків. Ігор Стрєлков (Гіркін) теж розповідав про бойовиків у Лаврі. Мовляв, з самого початку вони постійно відчували підтримку з боку кліриків Російської православної церкви, зі сторони монахів: “Найперше від Святогірської лаври. Вони, незважаючи на можливі репресії, відкрито їхали і благословляли ополчення”.

Намісник Лаври Арсеній на це відреагував так: мовляв, і в 2014, і в 2015 році печери для доступу народу, паломників і туристів були відкриті. І якщо генерал знав, що тут бойовики, чому не накрили їх у монастирі? А Гіркіна просто назвав “людиною з хворою фантазією”.

Але що Арсенію робити з десятками статей у ЗМІ (лояльних до УПЦ МП). Наприклад, на порталі Православної газети є репортаж, як у 2014 році прихожанка з’їздила в лавру: “На барикадах і блокпостах - ікони. Святогірську лавру багато ополченців називають місцем духовної сили”. Російський портал Lenta.ru у 2016 році теж писав, що в особистих бесідах монахи лаври не приховують свого “співчуття” бойовикам.

2016 рік. Газета.ру писала, що джерело у донецькому обласному управлінні СБУ розповіло, як перед новорічними святами вони арештували одного з бійців Стрєлкова. Він нібито пройшов усі бої в Слов’яньку, брав участь у першому захопленні міськради, воював влітку 2014 року. “Він умудрився до грудня 2015 року ховатися серед монахів Святогірської лаври”, - пише газета. Намісник в інтерв’ю РБК заперечував усі вищеназвані свідчення.

Співпрацю Московського патріархату з бойовиками бачив й Ігор Козловський. Релігієзнавець пояснює: з початком війни більшість релігійних організацій регіону виступили за мир і проти агресії. Єдині, хто не приєдналися до цього руху - представники Московського патріархату.

“Не скажу, що все духовенство УПЦ МП підтримували бойовиків. Але частина фактично підтримала, водили хресні ходи перед захопленою обласною адміністрацією. Я бачив у 2014 році, як бойовики виходили зі зброєю з церкви. І зараз ми бачимо, що під час великодніх свят на так звану передову (ДНР - Ред.) привозять свої паски, благословляють.”, - розповідає Ігор Козловський.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.