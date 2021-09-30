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Акция | Лучшие истории и спецтексты за минус 50%. Самое выгодное время подписаться на LIGA.net

Цей матеріал також доступний українською
Лучшие истории и спецтексты за минус 50%. Самое выгодное время подписаться на LIGA.net - Фото
30.09.2021, 19:30

Все самое лучшее от LIGA.net за полцены

На этой неделе у нас сразу два праздника – 25-летие LIGA.net и внедрение полноценной украинской версии сайта (ура, ура). Мы дарим вам подарок! На две недели мы обрушаем цену главного пакета для подписчиков – лучшие истории & спецтексты (только для новых подписчиков).

Теперь "праздничный пакет" всего за полцены – 100 грн / месяц (две-три чашки кофе). Как только оформите, мы пришлем вам все истории, которые вы пропустили.

Лучшие истории и спецтексты за минус 50%. Самое выгодное время подписаться на LIGA.net

Вот, например, какие тексты мы делаем для платных подписчиков - "Голод". А из "закрытых текстов" вы сразу получите истории "Холодная война" и "Код войны". И, конечно, все последующие истории!

При этом каждое воскресенье у вас на почте будет пересказ 10 лучших текстов со всей планеты. На украинском языке. В этой подборке только отборные материалы, которые обсуждает весь мир. Вы получите подборку в 10:00 каждое воскресенье – прямо к чашке с кофе.

ПОДДЕРЖИТЕ LIGA.NET. ПОДДЕРЖИТЕ СВОИХ. СЕЙЧАС САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ>>>

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