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исследование | Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 08:00
Читают
Фото - depositphotos.com

Лучшие украинские работодатели должны привлекать лучших сотрудников. К сожалению, их сотрудники не отличают фейки и распространяют пропаганду.

Артем, 36 лет. Живет в Киеве, хорошо владеет английским и работает в одной из крупнейших ІТ-компаний Украины. Активный пользователь Facebook и турист со стажем. Вакцинирован и пропагандирует доказательную медицину. Он подписан едва ли не на всех популярных политических блогеров и активно перепечатывает их сообщения. Всегда отстаивает проукраинскую позицию.

На Facebook-странице Артема рядом опровержение одних фейков и сообщения с другими. За три месяца он опубликовал 103 ссылки на сайты-мусорки и только одну на медиа из "белого списка" Института массовой информации (ИМИ). К этому добавилось еще 27 сообщений с манипулятивной информацией.

Владислава, 32 года. Живет в Кировограде, работает в одном из крупнейших украинских агрохолдингов. Активная пользовательница Facebook. На ее странице доминируют сообщения с юмором и ностальгией по Советскому Союзу. Она мало интересуется политикой, если что о ней и пишет, то остро критикует и высмеивает. Владислава уверена, что вакцинация – зло, а пандемия – выдумки.

На своей странице в Facebook в течение трех месяцев она опубликовала 35 сообщений со ссылками на сайты-мусорки и три на медиа из "белого списка" ИМИ. Большинство ее публикаций по вакцинации, маркированные Facebook, как фейковые. А еще Владислава любит проходить тесты, собирающие данные пользователей в обход социальной сети. За этот же период их было 23.

Артем и Владислава очень разные. Однако их объединяет длительная работа в компаниях из списка топ-50 лучших работодателей (по версии Forbes в 2020 году) и системное несоблюдение информационной гигиены (публикация фейков, прохождение собирающих данные тестов, ссылаются на ресурсы-мусорки).

Такая же ситуация почти с каждым вторым работником этих компаний.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Уровень инфогигиены сотрудников топ-50 компаний лучших работодателей", проведенного инициативой "Как не стать овощем" с помощью системы мониторинга онлайн-медиа SemanticForce. Выборочная совокупность – 1 990 страниц реальных украинских пользователей Facebook, работающих в компаниях топ-50 (анализировались сообщения за май-июль 2021 года). Вычисленное теоретическое статистическое отклонение для данных без учета дизайн-эффектов не превышает 2,5%.

Главные выводы исследования

43% сотрудников не придерживаются инфогигиены в Facebook. Однако ситуация различается в разных отраслях. Только 23% сотрудников ІТ- и медиакомпаний не придерживаются инфогигиены в Facebook. Если убрать эти две сферы, то количество нарушающих инфогигиену возрастет до 48%.

- 36,1% публикуют на своих Facebook-страницах материалы по ресурсам-мусоркам (14,8% – в ІТ- и медиаотрасли) – сайтам, публичным страницам и группам. Они стараются походить на медиа, однако нарушают журнальные стандарты – распространяют фейки и манипуляции.

- 15,4% (11,1% в ІТ- и медиаотрасли) публикуют материалы, содержащие манипулятивную информацию.

- 12,5% (5,1% – в ІТ- и медиаотрасли) пользователей публикуют фейки, в том числе сообщения, помеченные Facebook как фейковые или манипулятивные.

- 6,8% (1,1% – в ІТ- и медиаотрасли) пользователей публикуют результаты тестов/игр/опросов или флешмобы, которые собирают данные пользователей под видом развлекательной информации.

Страницы в социальных сетях давно стали микромедиа, а публичные сообщения влияют на имидж сотрудника и работодателя. В ежегодном Kroll Global Fraud Report отмечается, что работники являются одним из ключевых источников репутационного ущерба (26%).

Ежегодно ущерб мировой экономики от распространения фейковой или манипуляционной информации составляет $78 млрд. Это расчеты профессора Роберто Кавазоса из Балтиморского университета, которые он опубликовал в сентябре 2019 года.

Часть компаний считают, что любое вмешательство в то, что читают и публикуют сотрудники, – это цензурирование или вмешательство в личную жизнь.

Боты-работники

Цифры исследования дополняют еще один риск для компаний. Место работы в крупных компаниях чаще всего указывают при создании ботов (искусственно созданных страниц). Мотивация манипуляторов ясна – так труднее проверить, реально ли пользователь там работает. Боты могут использоваться в информационных атаках как на саму компанию, так и на конкурентов с целью дискредитации.

89 541 Facebook-страниц якобы сотрудников компаний из топ-50 были собраны с помощью системы мониторинга онлайн-медиа SemanticForce. Но лишь незначительная часть из них – реальные сотрудники. Среди других много ботов, заброшенных и неактивных страниц (сломанные или заблокированные), страниц, не принадлежащих украинцам.

Вот пример ботов, указывающих, что они работают в крупнейшей украинской аграрной компании Kernel. Их создавали по одному лекалу: молодые симпатичные девушки, несколько фото, которые загружены на страницу в Facebook в один день, и нет никакой другой информации, кроме места работы. Вместо сообщений – фото, а в немногочисленных друзьях такие же боты.

Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды
Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды

Пять фактов, которые мы узнали из исследования

1. О чем пишут

Публикации, которые делают на своих Facebook-страницах сотрудники компании из топ-50 отличаются от того, что публикует средний пользователь украинского Facebook. К примеру, очень мало религиозной тематики, которая является одной из ключевых для украинцев в социальной сети. Также меньше проходят тесты и флешмобы, собирающие данные – 8% против 25%.

2. От чего зависит уровень информационной гигиены

В остальном тенденция отвечает всеукраинской. Чем больше человек делает публикаций на своей Facebook-странице, тем больше у него нарушений информационной гигиены. Аналогично Киеву и регионам, где меньше умеют фильтровать информацию. Также сотрудники Центральных офисов компаний больше публикуют собственных сообщений и делают меньше репоста, по сравнению с сотрудниками из регионов.

3. Откуда берут новости

62% украинских пользователей интернета, согласно исследованию USAID-Internews, потребляют новости из социальных сетей, в том числе 47% пользователей интернета из Facebook.

Главный инструмент распространения фейков в украинском сегменте соцсетей – ресурсы-мусорки. Они публикуют фейки и манипуляции по разным темам – от войны и коронавируса до дискредитации отдельных чиновников или бизнесменов.

Мусорки продуцируют эмоциональные материалы, которые затем активно распространяются в группах городов и поселков. Их также подхватывают ресурсы, специализирующиеся на развлечениях и рецептах, но охотно зарабатывают на распространении политических фейков.

Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды

Только 9,5% сотрудников компании из топ-50 публикуют у себя на Facebook-странице ссылку на медиа из "белого списка" ИМИ. Это в среднем в четыре раза реже, чем ссылки на ресурсы-мусорки (14,8% в ІТ и медиа и 41% – в других отраслях).

Среди 15 самых популярных информационных ресурсов, только три входят в "белый список" ИМИ. Однако известная помойка BBCcCNN, из которой берут новости 21% украинских пользователей Facebook, пользуется значительно меньшей популярностью (8,5%) среди сотрудников топ-50 компаний. Из мусорок реже публикуют политический контент. Преимущественно это публикации с псевдонаучными лайфхаками, рекомендациями и т.п.

Общая тенденция – чем выше должность у человека, тем больше он публикует ссылок на ресурсы из "белого списка".

4. На какие страницы в Facebook подписаны

Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды

Facebook-страница Петра Порошенко возглавляет рейтинг топ-10 популярнейших ресурсов, на которые подписаны сотрудники топ-50. В этом перечне три из 10 страниц развлекательны, однако часто публикуют псевдонаучные факты, в частности о коронавирусе.

А на девятой позиции – Nametests.com русский, который с помощью тестов и игр собирает данные пользователей Facebook в обход соцсети. Ниже представлен типичный контент, который публикует эта страница.

Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды
Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды

5. Какие фейки публикуют

Сотрудники топ-50 в Facebook стандартно много публикуют фейков и манипуляций по теме коронавируса и вакцинации. Значительная часть из них – это TikTok-видео, встречаются и посты из российской соцсети "Одноклассники". С ними пытаются конкурировать фейковые сообщения на патриотическую тематику и об "удивительных" явлениях.

Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды
Читают "мусор" и постят фейки. Почти 50% сотрудников лучших компаний медианевежды

Каждый второй работник банков регулярно публикует сообщения о компании и ее продуктах. В то время как в других областях – каждый третий. Эти сообщения часто публикуются рядом со ссылками на мусорки, фейки и тесты, которые собирают данные.

Для человека, не умеющего фильтровать информационные источники, сообщения на BBCcCNN и LIGA.net ничем не отличаются. Более того, сухое представление фактов утомительно, а готовые решения в эмоциональной обертке нравятся и стимулируют распространять.

В условиях, когда 43% сотрудников крупных компаний не имеют базовой информационной гигиены, – это не может не влиять на репутацию работодателя, особенно в период информационных атак. К тому же, 32% украинцев откровенно признаются, что определяют достоверность новостей интуитивно.

Научить людей базовой информационной гигиене – непростая задача. Большая половина украинцев уверена, что и так умеет отличать правду от лжи, однако только 3% действительно может это сделать. А те сотрудники компаний, которые хотят научиться фильтровать информацию, напоминают Артема, о котором упоминалось в начале статьи. Они изучают максимум источников – новости, аналитика, эксперты. Анализируют и пытаются установить, что из этого – истина. Однако исследования показали ошибочность такого подхода. Люди, вообще не читающие новостей и читающие из многих источников, одинаково плохо ориентируются в инфопространстве.

Чем раньше компании поймут, что формирование инфогигиены работников зависит и от них, тем меньше будут репутационные и финансовые потери. Это должно стать важной составляющей обязательной программы обучения сотрудников.

Список 50 компаний, которые анализировались в исследовании: ОптимусАгро Трейд, МХП, Kernel, McDonald's, Медиа Группа Украина, 1+1 Media, StarLightMedia, Метинвест, Ferrexpo, AB InBev EFES, Carlsberg, Coca-Cola Beverages, IDS Borcomi Ukraine, PepsiCO, Нафтогаз Украины, Оператор ГТС Украины, Укрэнерго, Концерн Галнефтегаз, DTEK Energy, Fozzy Group, METRO Cash & Carry, Киевстар, Vodafone, Volia, TIC, ТЕДИС Украина, British American Tobacco, JTI International Company, Philip Morris, Фармак, Дарница, Альфа -банк, Банк Южный, Банк Креди Агриколь, ОТП Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, ProCreditBank, Danon, Delta Wilmar, ЕРАМ Systems, DataArt, GlobalLogic, Intellias, Luxoft, N-iX, SoftServ

Автор: Оксана Мороз,
основательница волонтерской инициативы по информационной гигиене "Как не стать овощем"

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