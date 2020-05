Какой видеоконтент смотрят украинцы во время действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса

Во время карантина люди, вынужденные практически постоянно находиться дома, стали гораздо больше времени проводить за просмотром телепрограмм, сериалов и фильмов.



LIGA.net собрала данные о том, что именно предпочитают смотреть украинцы, когда их социальная активность ограничена.

Материал основан на информации украинских сервисов Киевстар ТВ и Vodafone TV (с 16 марта до 30 апреля), а также данных по миру от Netflix и IMDb.

Общий объем просмотров



За время пандемии растет как число людей, использующих онлайн-видеоконтент, так и количество времени, которое они на тратят на это занятие.

По данным Киевстар ТВ с 16 марта до 24 апреля, пользователи этого сервиса стали смотреть телеканалы на 30% больше, а фильмы из видеобиблиотеки – на 63%.

Vodafone TV отмечает, что с 16 марта до 30 апреля потребление видеоконтента на сервисе выросло в два раза, наблюдается постоянный рост пользователей.

22 апреля стало известно, что число подписчиков американского стриминг-сервиса Netflix с начала года увеличилось на 15,8 млн человек – это более чем вдвое превышает прогноз Netflix. Чистая прибыль Netflix по сравнению с прошлым годом выросла в два раза - с $344 млн до $709 млн. Доход компании в первом квартале составил $5,77 млрд по сравнению с $4,52 млрд в первом квартале прошлого года.

Фильмы и сериалы



По информации Киевстар ТВ, из фильмов иностранного производства зрители чаще всего смотрят "Отряд самоубийц" и "Форсаж: Хоббс и Шоу", мультфильмы "Пой" и "Секреты домашних животных-2" и серию фильмов о Гарри Поттере.

Лидером по просмотрам Киевстар ТВ стал украинский мелодраматический сериал "Доктор Вера".

По данным Vodafone TV, среди самых популярных фильмов – "Донбасс" Андрея Лозницы, а среди сериалов – "Мир Дикого Запада", "Хороший доктор", "Темные начала", "Власть в ночном городе".

Сервис создал специальную подборку для любителей жанрового кино с тэгом #stayhome, там чаще всего смотрят социальную драму "Зеленая книга", трагикомедию "Арахисовый сокол" и блокбастер "Джон Уик".

Из мировых стрим-сервисов более-менее подробную статистику начал предоставлять Netflix.

По состоянию на апрель топ-10 фильмов и сериалов Netflix выглядит так:

"Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential) – 85 млн просмотров;

"Призрачная шестерка" (6 Underground) – 83 млн просмотров;

"Птичий короб" (Bird Box) - 80 млн просмотров;

"Загадочное убийство" (Murder Mystery) - 73 млн просмотров;

Ведьмак (The Witcher) - 72 млн просмотров;

"Бумажный дом", 4 сезон (Money Heist) - 65 млн просмотров;

"Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (Tiger King) - 64 млн просмотров;

"Ты", 2 сезон (You) - 54 млн просмотров;

"Тройная граница" (Triple Frontier) - 52 млн просмотров;

"Идеальное свидание" (The Perfect Date) - 48 млн просмотров.

Лучшие 10 фильмов и сериалов от IMDb, отобранные на основе предпочтений посетителей сайта за последнюю неделю апреля:

"Паразиты";

"Джокер";

"Бумажный дом";

"Платформа";

"1917";

"Джентльмены";

"Ножи наголо";

"Побег из Шоушенка";

"Однажды в Голливуде";

"Во все тяжкие".

Передачи



В рейтинг популярности Киевстар ТВ вошли программы "Мир наизнанку", "Лига смеха" и "Голос страны".

Vodafone TV отмечает, что снизился интерес к футбольным и другим спортивным каналам.

Оба сервиса сообщают о высокой популярности выпусков проекта "Всеукраинская школа онлайн".

На Киевстар ТВ за 2,5 недели уроки набрали более 251 000 просмотров. Отмечается, что зрительская активность растет в среднем на 28% от недели к неделе. Наиболее популярны физкультура, английский для пятиклассников, всемирная история для 10-х классов, а также математика и английский для 11-х классов.

У Vodafone TV уроки обеспечивают более 25% просмотров на сервисе. Самые просматриваемые – уроки для 10-го и 11-го классов, а среди дисциплин – алгебра и физкультура.

В Vodafone TV заметили, что изменились привычки зрителей. Украинцы сейчас отправляются спать на два часа позже и пик активности просмотров приходится на полночь, а начинают смотреть ТВ с 10 утра. Ранее активные просмотры начинались с 17:00.

