В 2022 году команда Павла Танасюка отправит на Луну британско-украинскую миссию. Полет должен ответить на вопрос, насколько спутник Земли подходит для колонизации.

Танасюк вырос на родине знаменитого конструктора Сергея Королева – в Житомире. В 2005 году переехал учиться в Британию, где с отличием закончил Лондонскую школу экономики и совместную программу по технологической политике Кембриджского университета и MIT.

В 2010-ом он и еще один украинец Юрий Чайка основали платежную систему MoneXy, но спустя пять лет продали ее Fidobank, вложив вырученные деньги в создание Spacebit.

Spacebit работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса. Главный офис находится в Лондоне. Компания планирует создать в Украине центр управления космическими полетами.

О том, чем Луна может быть полезна землянам, как может выглядеть поселение на спутнике Земли, какую роль может играть Украина в освоении космоса, Танасюк рассказал в интервью LIGA.net.

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Один из вопросов, который мы задали – почему нужно вкладывать деньги в исследования Луны, если на Земле столько проблем: пандемия, климатические изменения?



По словам Танасюка, многие разработки, которые есть в мобильном телефоне, пришли из космоса. Они используются в чипах, в медицине. "Поэтому деньги, вложенные в космос, в так называемую космическую гонку, возвращаются государству в сотни, тысячи раз. И так было даже раньше, когда деньги на космос тратило государство. Сейчас коммерческие предприятия, инвесторы зачастую несут риски и далеко не все инвестирует государство, поэтому будущие выгоды гигантские", – говорит он.

"Не стоит думать, что мы как бы тратим ресурсы не на то направление, что нужно сосредоточиться на проблемах Земли. Есть люди, которые сами по себе изобретатели, сами по себе исследователи. Люди, которые занимаются космосом, относятся к этой категории", – добавляет Танасюк.

Как сказал Циолковский: "Земляне родились на Земле, но не должны здесь оставаться". Я с ним согласен. Наша задача как цивилизации – заселять другие планеты, возможно, другие системы. Это нормально, если мы хотим выжить.

При этом Танасюк отметил, что "экосистема Земли не менее важна". "Если мы ее разрушим до того момента, как улетим в какое-то прекрасное место, мы, как цивилизация, не выживем. Нельзя сказать, что нужно заниматься только космосом или обеспечивать только безопасность Земли. Важен баланс, как и во всем, что делают люди", – говорит он.

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