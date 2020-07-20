Нация безработных бакалавров. Шесть проблем образования в Украине

Украинцы – одна из самых образованных наций, если посчитать их дипломы. Согласно исследованию Мирового банка, с начала 1990-х охват высшим образованием увеличился вдвое: в 2010-х годах 82% выпускников украинских школ получали высшее образование. Отчасти эти цифры обязаны нашему законодательству – до недавнего времени украинские техникумы считались частью «вышки». Но не только из-за этого. За тридцать лет число университетов, институтов, академий выросло почти вдвое (до 281), а на пике, в конце нулевых, достигло 353. Для сравнения: в 83-миллионной Германии - 340 вузов. Хотя повода для гордости тут нет. Почти половина клиентов украинского центра занятости (49%) – безработные с дипломом вуза. На треть больше, чем в начале нулевых. Ценность этих дипломов отдельно иллюстрирует рейтинг лучших высших учебных заведений мира QS World University Rankings. В ТОП-1000 входят лишь шесть украинских вузов. Причем лучший результат показал Харьковский университет им. Каразина, заняв 477 место. А, например, Тартуский университет (Эстония) в этом рейтинге имеет 285 место, улучшив за шесть лет результат на 160 позиций.
Если высшая школа выпускает не востребованных рынком труда, то средняя – неконкурентная на глобальном рынке. Приговор прозвучал в конце минувшего года, когда были обнародованы результаты одного из наиболее авторитетных международных исследований PISA-2018. Украина - на четвертом месте с конца среди 79 стран, хуже дела только у молдавских, грузинских и словацких школьников.
|Направление
|Балл Украины
|Балл Польши
|Среднее
|Лидер: Китай
|Читательская грамотность
|466
|512
|487
|555
|Математическая грамотность
|453
|516
|489
|591
|Естественнонаучная грамотность
|469
|511
|489
|590
PISA показала, что 36% украинских 15-летних учеников не достигают базового уровня знания по математике, 25,9% не способны должным образом понимать и использовать письменные тексты, у 26,4% – нет минимальных естественнонаучных знаний. Разница между успехами наших школьников и учеников из стран Организация экономического сотрудничества и развития эквивалента отставанию в один год обучения.
Худшие результаты - это не только провал знаний, но и потерянные годы за партой. Как подсчитал Мировой банк в своем исследовании сферы образования, у украинских детей 2,8 года школы проходят неэффективно или вовсе без обучения.
* Украина впервые приняла участие в исследовании PISA в 2018 году.
Реформа образования началась 19 лет назад с введения 12-балльной системы оценивания в школах. Спустя два десятилетия по качеству образования украинцы оказалась среди аутсайдеров, даже если сравнивать с бывшими республиками СССР. Как мы к этому пришли?
Короткий ответ в свое время дал грузинский реформатор Каха Бендукидзе: половинчатые, незавершенные реформы были и остаются бедой Украины. Реформа образования в Украине именно так и продвигалась: наскоками и с оглядкой назад. Показательный пример: введение обязательного внешнего независимого тестирования в 2008 году. Новая система заметно выровняла шансы выпускников школ и ударила по коррупции при поступлении в вузы. Но через два года новоназначенный министр образования Дмитрий Табачник смягчил условия, повысив вес школьного аттестата в итоговом бале. К чему это привело, вспоминает представитель парламентского комитета науки и образования Инна Совсун: «на рынке школьных журналов вдруг случился дефицит – это стало следствием того, что учителя и родители пытались исправить аттестаты накануне поступления…». Тогда же, в 2010 году, руководство Минобразования отменило 12-летнее обучение в школе, хотя первые «двенадцатилетки» должны были окончить школу в 2012 году.
После долгого «застоя» Украина начала исправляться с 2014 года. За непродолжительный срок были закреплены финансовая и академическая автономии вузов и школ; уменьшена нагрузка на педагогов и студентов/учеников; школа вернулась к 12-летней системе; началось масштабное переобучение преподавателей; по состоянию на июнь 2020 года создано 912 опорных школ, которые должны выровнять неравенство в учебных результатах.
В то же время новый руководитель МОН Шкарлет за короткий срок успел сделать несколько заявлений, которые грозят реформе откатом. Опросив бывших заместителей министра образования Егора Стадного и Инну Совсун, LIGA.net составила список прозвучавших в этих заявлениях главных угроз достижениям последних лет:
Согласно недавнему исследованию VoxUkraine в числе двенадцати самых дефицитных по кадрам профессий в Украине – учителя вузов и средних школ. Из-за дефицита каждый десятый школьный учитель совмещает преподавание нескольких предметов, а, например, в 15% школ вообще нет преподавателей математики.
Дело в деньгах. Начинающий школьный учитель получает около шести тысяч гривен, опытный – около девяти. Как следствие, в некоторых регионах треть педсостава – пенсионного возраста. При этом, согласно последнему европейскому докладу «Монитор образования и обучения 2020», роль учителя важнее других факторов, влияющих на успехи учеников. Поэтому одной из основных задач Евросоюз ставит повышение престижа и омоложение профессии.
В Украине не прислушиваются. Предыдущее правительство намеревалось омолодить профессию, мотивируя деньгами: 73 000 школьных педагогов со стажем менее десяти лет должны были получить по 21 тысяче гривен доплаты (на общую сумму 1,55 млрд. гривен). Но в апреле, когда новое правительство стало искать деньги на борьбу с коронавирусом, эти деньги чуть ли не первыми пошли под нож. В целом, во время апрельского секвестра бюджета у системы образования забрали свыше трех миллиардов гривен. В том числе, 360 млн грн на новую модель повышения квалификации учителей.
Накануне запуска ключевого элемента реформы образования – «Новой украинской школы» – Минобразования оценило результаты четвертого класса, учившегося «по старому». Узнать об успехах можно будет не раньше 2022 года, когда станут доступны результаты четвертого класса, учившегося по новой программе. По словам члена парламентского комитета по образованию Инны Совсун, сейчас можно оценить лишь готовность к изменениям. Индикатором может быть соотношение между классами, учителя которых выбрали одну из двух утвержденных программ обучения в средней школе. И это соотношение не радует. На выбор есть две программы обучения. Одну разработала Академия педнаук на основе предыдущей, «старой» программы. Другая – разработана под руководством замдиректора Института модернизации содержания образования Романа Шияна. Вторая – более прогрессивная, словами Инны Совсун. На момент публикации, мы не получили сравнительные данные от МОН. По информации Совсун, это распределение имеет соотношение 80/20 в пользу «непрогрессивной». «Учителя не готовы перестраиваться, хотят учить, как учили. Это к вопросу об эффективности НУШ», - говорит народный депутат.
Закон об образовании не позволяет опускать расходы на сферу ниже 7% ВВП. Прежде Украина не дотягивала до этой планки, впрочем, как и в этом году (6,78% от ВВП). Тем не менее, этот показатель выше, чем у многих европейских стран, если не учитывать, что значительная часть экономики Украины находится в тени.
Абсолютные цифры выглядят не так радужно. Согласно исследованию PISA, на одного ученика Украина тратит примерно 27 000 долларов за весь период его обучения с шести до пятнадцати лет (данные на 2018 год). Сумма включает зарплату педагогов, обслуживание инфраструктуры, учебники и не только. В то же время этот показатель должен превышать 50 000 долларов, иначе доходы негативно сказываются на успеваемости.
Отдельная проблема – неэффективность государственных расходов на образование. По данным Министерства финансов, в прошлом году власти на местах не успели использовать свыше пяти миллиардов гривен? образовательной субвенции (деньги, которые могли пойти на повышение зарплат учителям, оснащение школ и т. д.).
Это причина тесно связана с предыдущей - бедностью. Как выявило исследование PISA, учащиеся из семей с высоким доходом имеют в два-три раза больше шансов достичь высоких показателей в учебе, чем малообеспеченные сверстники. Максимальная разница в грамотности между учениками гимназий/лицеев/спецшкол крупных городов и остальными школьниками эквивалентна двум годам.
Неравные условия украинских школьников подчеркивают результаты ВНО. В среднем ученики сельских школ хуже сдают тестирование, чем городские. А школьники из малых городов получают более низкие баллы, чем ученики в областных центрах. В пределах одного региона ученики сельских школ не только хуже преодолевают порог сдал/не сдал, но и отстают от городских сверстников на 8 -17 баллов.
Одна из причин – уровень педагогов. 70% всех учителей со средним образованием работают в селах. Кроме того, в крупных городах намного лучше ситуация с оснащением кабинетов, техническим состоянием школ.
В 90-х годах высшее образование стало доступным товаром, который в СССР был в дефиците, отмечает экс-замминистра образования Егор Стадный. Брать всех – стало не только модным, но и выгодным. За 30 лет сторонники такого подхода привыкли работать на количество (университетов и студентов), ведь от этого зависел уровень финансирования учреждения. Как следствие, в Украине образовалась слишком раздутая сеть учреждений высшего образования. Ранее экс-министр Анна Новосад заявляла, что количество университетов, академий и институтов в Украине следует сократить до 80-ти. Согласно Госстату, в 1990 году в Украине работал 149 государственных вузов. Максимум приходится на 2008/2009 учебный год (353 вуза). По словам Стадного, ситуация приводит к «перепроизводству» определенных специальностей, например, маркетологов, юристов, экономистов. «Для понимания – ранее более 10% всех поступающих выбирали своей специальностью право. Как следствие, на одну вакансию юриста приходится 11 претендентов», - говорит бывший заместитель министра.
Перекос между запросом рынка и предпочтениями абитуриентов зафиксировало надавнее исследование. VoxUkraine сравнил топ-5 специальностей, на которые больше всего подавались студенты в 2018 и 2019 годах, сравнив с топ-5 вакансий по количеству объявлений на сайті Jooble. В соответствии с этими данными, в 2019 году количество вакансий для IT-специалистов превысило 35%, а процент поступающих на такие специальности втрое ниже. При этом «гуманитарные науки» выбрали 9,6% абитуриентов. Образование по такому направлению требуется лишь в 1,7% объявлений о вакансии. Тут важно отметить не только роль поступающих, но и государства. Госзаказ на эти специальности составляет 5,9% от общего числа.
|Заявок по стране
|Поступило
|Популярный университет
|Количество заявок в университет
|Право
|67922
|10235
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|6807
|Филология
|67012
|8606
|Київський національний лінгвістичний університет
|6950
|Менеджмент
|54396
|7365
|Київський національний торговельно-економічний університет
|3837
|Компьютерные науки
|39908
|5346
|Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
|3349
|Среднее образование
|39042
|9094
|Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
|2727
|Сфера
|В среднем новых вакансий еженедельно
|Средняя зарплата
|Продажи, закупки
|7901
|14157
|Рабочие специальности, производство
|7445.5
|11800
|Сфера обслуживания
|6618.5
|10428
|Розничная торговля
|5945
|9817
|Логистика, склад, ВЭД
|4807.5
|10925
|Администрация, руководство среднего звена
|4530.5
|13945
|IT, компьютеры, интернет
|4161.5
|14075
|Гостинично-ресторанный бизнес, туризм
|3992.5
|10466
|Бухгалтерия, аудит
|3750.5
|10478
|Транспорт, автобизнес
|3239.5
|14551
|Секретариат, делопроизводство
|3028
|10555
|Финансы, банк
|2976
|10355
|Строительство, архитектура
|2708
|13816
|Маркетинг, реклама, PR
|2693.5
|12538
|Телекоммуникации и связь
|2458.5
|11447
|Медицина, фармацевтика
|1712
|11184
|Образование, наука
|1103
|12163
|Дизайн, творчество
|1001
|12910
|СМИ, издательство, полиграфия
|998
|11778
|Управление персоналом, HR
|911
|12538
|Охрана, безопасность
|838.5
|9197
|Красота, фитнес, спорт
|764
|11876
|Топ-менеджмент, руководство высшего звена
|744.5
|19613
|Сельское хозяйство, агробизнес
|542.5
|14068
|Юриспруденция
|414
|12989
|Культура, музыка, шоу-бизнес.
|286
|12948
|Недвижимость
|250.5
|19215
|Страхование
|149
|11192
Каких результатов можно добиться, если быть последовательным в реформировании образования, показывает противоположный опыт Эстонии. Начав менять систему в 1993 году, страна с населением 1,3 млн. человек уже в 2006 году в рейтинге PISA опередила постсоветские страны и большинство других участников. А, например, Тартуский университет (Эстония) в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings занял сейчас занимает 285 место (топ-достижение Украины – 477 место в этом рейтинге – принадлежит Харьковскому университету им. Каразина). Успех балтийской страны поясняют радикальными, непопулярными и, важно, непрерывными реформами.
Если оттолкнуть от ряда заявлений, которые успел сделать недавно назначенный и. о. министра образования Сергей Шкарлет, реформу образования в ближайшем будущем ждет турбулентность. А может и откат, как это происходит с медреформой. Хотя причины в одном и втором случае разные. Выпады в сторону реформы командой министра здравоохранения Максима Степанова трудно отличить от попытки взять под контроль бюджет министерства в объеме 100 млрд. гривен. В образовательной сфере значительная часть денег распределяется не централизовано, а через местные бюджеты. Поэтому назначение руководителем МОН именно Сергея Шкарлета, по словам бывшего чиновника из вертикали МОН, не пожелавшего называть имя, имеет не финансовую, а скорее идеологическую причину. Собеседник уверен, что кандидатуру Шкарлета в кресло руководителя лоббировала старая формация. Ректоры и функционеры, которые не хотели видеть на этом посту «очередного реформатора» с западным дипломом. Кто мог убедить Зеленского стать именно на эту сторону? Собеседник не советует недооценивать влияние на президента его отца – Александра Зеленского. (завкафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ им. В. Гетьмана в Кривом Рогу).
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