Нация безработных бакалавров. Шесть проблем образования в Украине

Украинцы – одна из самых образованных наций, если посчитать их дипломы. Согласно исследованию Мирового банка, с начала 1990-х охват высшим образованием увеличился вдвое: в 2010-х годах 82% выпускников украинских школ получали высшее образование. Отчасти эти цифры обязаны нашему законодательству – до недавнего времени украинские техникумы считались частью «вышки». Но не только из-за этого. За тридцать лет число университетов, институтов, академий выросло почти вдвое (до 281), а на пике, в конце нулевых, достигло 353. Для сравнения: в 83-миллионной Германии - 340 вузов. Хотя повода для гордости тут нет. Почти половина клиентов украинского центра занятости (49%) – безработные с дипломом вуза. На треть больше, чем в начале нулевых. Ценность этих дипломов отдельно иллюстрирует рейтинг лучших высших учебных заведений мира QS World University Rankings. В ТОП-1000 входят лишь шесть украинских вузов. Причем лучший результат показал Харьковский университет им. Каразина, заняв 477 место. А, например, Тартуский университет (Эстония) в этом рейтинге имеет 285 место, улучшив за шесть лет результат на 160 позиций.

СПРАВКА:

В мире обучается около 200 млн. студентов вузов, по сравнению с 89 миллионами в 1998 году.

Если высшая школа выпускает не востребованных рынком труда, то средняя – неконкурентная на глобальном рынке. Приговор прозвучал в конце минувшего года, когда были обнародованы результаты одного из наиболее авторитетных международных исследований PISA-2018. Украина - на четвертом месте с конца среди 79 стран, хуже дела только у молдавских, грузинских и словацких школьников.

Тестирование PISA

Направление Балл Украины Балл Польши Среднее Лидер: Китай Читательская грамотность 466 512 487 555 Математическая грамотность 453 516 489 591 Естественнонаучная грамотность 469 511 489 590

PISA показала, что 36% украинских 15-летних учеников не достигают базового уровня знания по математике, 25,9% не способны должным образом понимать и использовать письменные тексты, у 26,4% – нет минимальных естественнонаучных знаний. Разница между успехами наших школьников и учеников из стран Организация экономического сотрудничества и развития эквивалента отставанию в один год обучения.

Худшие результаты - это не только провал знаний, но и потерянные годы за партой. Как подсчитал Мировой банк в своем исследовании сферы образования, у украинских детей 2,8 года школы проходят неэффективно или вовсе без обучения.

* Украина впервые приняла участие в исследовании PISA в 2018 году.

Реформа образования началась 19 лет назад с введения 12-балльной системы оценивания в школах. Спустя два десятилетия по качеству образования украинцы оказалась среди аутсайдеров, даже если сравнивать с бывшими республиками СССР. Как мы к этому пришли?

Причина № 1. Полуреформа

Короткий ответ в свое время дал грузинский реформатор Каха Бендукидзе: половинчатые, незавершенные реформы были и остаются бедой Украины. Реформа образования в Украине именно так и продвигалась: наскоками и с оглядкой назад. Показательный пример: введение обязательного внешнего независимого тестирования в 2008 году. Новая система заметно выровняла шансы выпускников школ и ударила по коррупции при поступлении в вузы. Но через два года новоназначенный министр образования Дмитрий Табачник смягчил условия, повысив вес школьного аттестата в итоговом бале. К чему это привело, вспоминает представитель парламентского комитета науки и образования Инна Совсун: «на рынке школьных журналов вдруг случился дефицит – это стало следствием того, что учителя и родители пытались исправить аттестаты накануне поступления…». Тогда же, в 2010 году, руководство Минобразования отменило 12-летнее обучение в школе, хотя первые «двенадцатилетки» должны были окончить школу в 2012 году.

После долгого «застоя» Украина начала исправляться с 2014 года. За непродолжительный срок были закреплены финансовая и академическая автономии вузов и школ; уменьшена нагрузка на педагогов и студентов/учеников; школа вернулась к 12-летней системе; началось масштабное переобучение преподавателей; по состоянию на июнь 2020 года создано 912 опорных школ, которые должны выровнять неравенство в учебных результатах.

В то же время новый руководитель МОН Шкарлет за короткий срок успел сделать несколько заявлений, которые грозят реформе откатом. Опросив бывших заместителей министра образования Егора Стадного и Инну Совсун, LIGA.net составила список прозвучавших в этих заявлениях главных угроз достижениям последних лет:

Отказ от 12-летнего обучения;

Отмена ВНО для заочников;

Отмена ВНО для выпускников колледжей;

Сужение формулы финансирования вузов . С 2020 года вместо стопроцентной корреляции с количеством студентов, введена формула финансирования из пяти критериев (количества грантов на исследования, международное признание и другие). Со следующего года ожидался новый критерий – уровень трудоустройства выпускников. От этого критерия МОН может отказаться.

. С 2020 года вместо стопроцентной корреляции с количеством студентов, введена формула финансирования из пяти критериев (количества грантов на исследования, международное признание и другие). Со следующего года ожидался новый критерий – уровень трудоустройства выпускников. От этого критерия МОН может отказаться. Отказ от новой формулы других министерствами . С 2021 года вузы, подчиненные другим министерствам, также должны перейти на новую формулу финансирования ;

Уменьшение веса ВНО. Вес ВНО составляет около 90% конкурсного балла при поступлении в вузы. Однако в МОН хотят увеличить веса школьного аттестата. Хотя доверия к школьным аттестатам мало. На это указывают результаты ВНО “отличников”. Более 60% из них получили менее 180 баллов по математике, многие не дотянули даже до 150 баллов. «Преподаватель будет вынужден «центрировать свое внимание на хвост», - резюмирует Егор Стадный ;

Отмена ВНО по английскому для бакалавров, идущих в магистратуру . Почти на все специальности при поступлении на магистратуру нужно сдавать ВНО по английскому ;

Индикативная себестоимость. Предусматривает, что стоимость обучения контрактников постепенно сравняется со стоимостью обучения студента-бюджетника. Это мера для борьбы с демпингом: ряд университетов занижают платное обучение, чтобы увеличить набор. В итоге государство платит за бюджетника в 2,5 раза больше стоимости обучения контрактника, качество обучения страдает.

Причина №2. Непрестижная работа

Согласно недавнему исследованию VoxUkraine в числе двенадцати самых дефицитных по кадрам профессий в Украине – учителя вузов и средних школ. Из-за дефицита каждый десятый школьный учитель совмещает преподавание нескольких предметов, а, например, в 15% школ вообще нет преподавателей математики.

Дело в деньгах. Начинающий школьный учитель получает около шести тысяч гривен, опытный – около девяти. Как следствие, в некоторых регионах треть педсостава – пенсионного возраста. При этом, согласно последнему европейскому докладу «Монитор образования и обучения 2020», роль учителя важнее других факторов, влияющих на успехи учеников. Поэтому одной из основных задач Евросоюз ставит повышение престижа и омоложение профессии.

В Украине не прислушиваются. Предыдущее правительство намеревалось омолодить профессию, мотивируя деньгами: 73 000 школьных педагогов со стажем менее десяти лет должны были получить по 21 тысяче гривен доплаты (на общую сумму 1,55 млрд. гривен). Но в апреле, когда новое правительство стало искать деньги на борьбу с коронавирусом, эти деньги чуть ли не первыми пошли под нож. В целом, во время апрельского секвестра бюджета у системы образования забрали свыше трех миллиардов гривен. В том числе, 360 млн грн на новую модель повышения квалификации учителей.

Причина № 3. Нежелание перемен

Накануне запуска ключевого элемента реформы образования – «Новой украинской школы» – Минобразования оценило результаты четвертого класса, учившегося «по старому». Узнать об успехах можно будет не раньше 2022 года, когда станут доступны результаты четвертого класса, учившегося по новой программе. По словам члена парламентского комитета по образованию Инны Совсун, сейчас можно оценить лишь готовность к изменениям. Индикатором может быть соотношение между классами, учителя которых выбрали одну из двух утвержденных программ обучения в средней школе. И это соотношение не радует. На выбор есть две программы обучения. Одну разработала Академия педнаук на основе предыдущей, «старой» программы. Другая – разработана под руководством замдиректора Института модернизации содержания образования Романа Шияна. Вторая – более прогрессивная, словами Инны Совсун. На момент публикации, мы не получили сравнительные данные от МОН. По информации Совсун, это распределение имеет соотношение 80/20 в пользу «непрогрессивной». «Учителя не готовы перестраиваться, хотят учить, как учили. Это к вопросу об эффективности НУШ», - говорит народный депутат.

Причина № 4. Бедность

Закон об образовании не позволяет опускать расходы на сферу ниже 7% ВВП. Прежде Украина не дотягивала до этой планки, впрочем, как и в этом году (6,78% от ВВП). Тем не менее, этот показатель выше, чем у многих европейских стран, если не учитывать, что значительная часть экономики Украины находится в тени.

Абсолютные цифры выглядят не так радужно. Согласно исследованию PISA, на одного ученика Украина тратит примерно 27 000 долларов за весь период его обучения с шести до пятнадцати лет (данные на 2018 год). Сумма включает зарплату педагогов, обслуживание инфраструктуры, учебники и не только. В то же время этот показатель должен превышать 50 000 долларов, иначе доходы негативно сказываются на успеваемости.

Отдельная проблема – неэффективность государственных расходов на образование. По данным Министерства финансов, в прошлом году власти на местах не успели использовать свыше пяти миллиардов гривен? образовательной субвенции (деньги, которые могли пойти на повышение зарплат учителям, оснащение школ и т. д.).

Причина № 5. Неравенство

Это причина тесно связана с предыдущей - бедностью. Как выявило исследование PISA, учащиеся из семей с высоким доходом имеют в два-три раза больше шансов достичь высоких показателей в учебе, чем малообеспеченные сверстники. Максимальная разница в грамотности между учениками гимназий/лицеев/спецшкол крупных городов и остальными школьниками эквивалентна двум годам.

Неравные условия украинских школьников подчеркивают результаты ВНО. В среднем ученики сельских школ хуже сдают тестирование, чем городские. А школьники из малых городов получают более низкие баллы, чем ученики в областных центрах. В пределах одного региона ученики сельских школ не только хуже преодолевают порог сдал/не сдал, но и отстают от городских сверстников на 8 -17 баллов.

Одна из причин – уровень педагогов. 70% всех учителей со средним образованием работают в селах. Кроме того, в крупных городах намного лучше ситуация с оснащением кабинетов, техническим состоянием школ.

Причина № 6. Каждый десятый - юрист

В 90-х годах высшее образование стало доступным товаром, который в СССР был в дефиците, отмечает экс-замминистра образования Егор Стадный. Брать всех – стало не только модным, но и выгодным. За 30 лет сторонники такого подхода привыкли работать на количество (университетов и студентов), ведь от этого зависел уровень финансирования учреждения. Как следствие, в Украине образовалась слишком раздутая сеть учреждений высшего образования. Ранее экс-министр Анна Новосад заявляла, что количество университетов, академий и институтов в Украине следует сократить до 80-ти. Согласно Госстату, в 1990 году в Украине работал 149 государственных вузов. Максимум приходится на 2008/2009 учебный год (353 вуза). По словам Стадного, ситуация приводит к «перепроизводству» определенных специальностей, например, маркетологов, юристов, экономистов. «Для понимания – ранее более 10% всех поступающих выбирали своей специальностью право. Как следствие, на одну вакансию юриста приходится 11 претендентов», - говорит бывший заместитель министра.

Перекос между запросом рынка и предпочтениями абитуриентов зафиксировало надавнее исследование. VoxUkraine сравнил топ-5 специальностей, на которые больше всего подавались студенты в 2018 и 2019 годах, сравнив с топ-5 вакансий по количеству объявлений на сайті Jooble. В соответствии с этими данными, в 2019 году количество вакансий для IT-специалистов превысило 35%, а процент поступающих на такие специальности втрое ниже. При этом «гуманитарные науки» выбрали 9,6% абитуриентов. Образование по такому направлению требуется лишь в 1,7% объявлений о вакансии. Тут важно отметить не только роль поступающих, но и государства. Госзаказ на эти специальности составляет 5,9% от общего числа.

ТОП желаемых специальностей в университетах по результатам поступления 2019

Заявок по стране Поступило Популярный университет Количество заявок в университет Право 67922 10235 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 6807 Филология 67012 8606 Київський національний лінгвістичний університет 6950 Менеджмент 54396 7365 Київський національний торговельно-економічний університет 3837 Компьютерные науки 39908 5346 Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 3349 Среднее образование 39042 9094 Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова 2727

ТОП требуемых специальностей на рынке труда, work.ua

Сфера В среднем новых вакансий еженедельно Средняя зарплата Продажи, закупки 7901 14157 Рабочие специальности, производство 7445.5 11800 Сфера обслуживания 6618.5 10428 Розничная торговля 5945 9817 Логистика, склад, ВЭД 4807.5 10925 Администрация, руководство среднего звена 4530.5 13945 IT, компьютеры, интернет 4161.5 14075 Гостинично-ресторанный бизнес, туризм 3992.5 10466 Бухгалтерия, аудит 3750.5 10478 Транспорт, автобизнес 3239.5 14551 Секретариат, делопроизводство 3028 10555 Финансы, банк 2976 10355 Строительство, архитектура 2708 13816 Маркетинг, реклама, PR 2693.5 12538 Телекоммуникации и связь 2458.5 11447 Медицина, фармацевтика 1712 11184 Образование, наука 1103 12163 Дизайн, творчество 1001 12910 СМИ, издательство, полиграфия 998 11778 Управление персоналом, HR 911 12538 Охрана, безопасность 838.5 9197 Красота, фитнес, спорт 764 11876 Топ-менеджмент, руководство высшего звена 744.5 19613 Сельское хозяйство, агробизнес 542.5 14068 Юриспруденция 414 12989 Культура, музыка, шоу-бизнес. 286 12948 Недвижимость 250.5 19215 Страхование 149 11192

Бонус. Что успела реформа

Введен KPI в контрактах с ректорами . Он включает ряд ключевых показателей эффективности и дедлайны их достижения. Среди показательных составляющих: уровень и динамика трудоустройства и стажировки студентов; увеличение внебюджетных поступлений на научную деятельность, увеличение преподавания на английском языке.

Он включает ряд ключевых показателей эффективности и дедлайны их достижения. Среди показательных составляющих: уровень и динамика трудоустройства и стажировки студентов; увеличение внебюджетных поступлений на научную деятельность, увеличение преподавания на английском языке. Изменена формула финансирования университетов . Вместо стопроцентной корреляции с количеством студентов, введена формулу из пяти критериев: региональный коэффициент, масштаб университета, привлечение внебюджетного финансирования, показатель международного признания, количество студентов (вес этого показателя снижен до 80%, в дальнейшем он будет равен 50%). При этом некоторые специальности требуют дополнительное оборудование для учебного процесса. Поэтому один инженер «стоит» на 60% больше экономиста. Это стимулирует политехники не гоняться за юристами.

Введена индикативная себестоимость. Индикатор заработал в этом году и предусматривает, что стоимость обучения контрактников постепенно сравняется со стоимостью обучения студента-бюджетника. Антидемпинговая мера (Винницкий аграрный университет предлагает обучение компьютерным наукам за восемь тысяч гривен в год) перенаправит контрактников в вузы, которые могут дать качественные знания. «Хуже всего то, что очень часто такой демпинг - это фактически устный договор между преподавателями и студентами, на сессии можно доплатить», - резюмирует Стадный. Первые результаты ожидаются осенью, когда станут известны результаты вступительной кампании. «По самому пессимистическому сценарию, общая сумма средств, полученных от новоприбывших первокурсников возрастет по меньшей мере на 125 млн. гривен по сравнению с первокурсниками 2019 года. И это увеличение почувствуют, прежде всего, те, кто беспокоится о качестве», - уверен бывший заместитель министра.

Расширено использование технологии ВНО при поступлении на магистратуру, а также после колледжа при поступлении на бакалавриат .

. Объединение вузов. В 2019 - 2020 гг. состоялось три объединения университетов. В Кривом Роге экономический институт объединился с металлургическим и еще тремя колледжами. Во Львове Институт экономики и туризма присоединился к Университету им. И. Франко, филиал Университета банковского дела в Харькове присоединилась к Университету Каразина, а сам университет и переехал из Киева на мощности своего филиала во Львове. Осенью планируется четвёртое объединение университетов, и оно будет гораздо масштабнее, потому объединятся четыре полноценных университета в один. В будущем это принесет перенаправление ресурса на развитие учреждений.

Каких результатов можно добиться, если быть последовательным в реформировании образования, показывает противоположный опыт Эстонии. Начав менять систему в 1993 году, страна с населением 1,3 млн. человек уже в 2006 году в рейтинге PISA опередила постсоветские страны и большинство других участников. А, например, Тартуский университет (Эстония) в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings занял сейчас занимает 285 место (топ-достижение Украины – 477 место в этом рейтинге – принадлежит Харьковскому университету им. Каразина). Успех балтийской страны поясняют радикальными, непопулярными и, важно, непрерывными реформами.

Если оттолкнуть от ряда заявлений, которые успел сделать недавно назначенный и. о. министра образования Сергей Шкарлет, реформу образования в ближайшем будущем ждет турбулентность. А может и откат, как это происходит с медреформой. Хотя причины в одном и втором случае разные. Выпады в сторону реформы командой министра здравоохранения Максима Степанова трудно отличить от попытки взять под контроль бюджет министерства в объеме 100 млрд. гривен. В образовательной сфере значительная часть денег распределяется не централизовано, а через местные бюджеты. Поэтому назначение руководителем МОН именно Сергея Шкарлета, по словам бывшего чиновника из вертикали МОН, не пожелавшего называть имя, имеет не финансовую, а скорее идеологическую причину. Собеседник уверен, что кандидатуру Шкарлета в кресло руководителя лоббировала старая формация. Ректоры и функционеры, которые не хотели видеть на этом посту «очередного реформатора» с западным дипломом. Кто мог убедить Зеленского стать именно на эту сторону? Собеседник не советует недооценивать влияние на президента его отца – Александра Зеленского. (завкафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ им. В. Гетьмана в Кривом Рогу).

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