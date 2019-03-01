Назад в прошлое: новые данные о демографии Украины. Все плохо!

Народжують вдвічі менше, ніж в часи Голодомору

Держстат оприлюднив підсумкову демографічну статистику за 2018 рік. За офіційними даними, в Україні народилося 336 000 немовлят. І це — мало. Дуже мало! Це — найменший показник за всю історію демографічної статистики в Україні (розрахунок народжуваності на українських землях проводиться з 1861 року з невеликими перервами на Першу та Другу Світові війни). Більше дітей народжувалося і в середині XIX сторіччя, коли населення на території сучасної України складало лише 15 млн осіб, і в часи Голодомору, коли показники смертності зростали вшестеро.

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Коефіцієнт народжуваності, який ще 10 років тому складав 11 новонароджених на 1000 осіб населення, у 2018 році впав до 8. Така низька народжуваність за всю історію досліджень фіксувалася лише у 1999-2001 роках.

Протягом 2018 року населення України скоротилося на 233 000 жителів, це більше ніж все населення Кропивницького. Сьогодні в Україні без урахування тимчасово окупованих територій проживає стільки ж населення, як і в 1961 році (з їх урахуванням — як у 1964-му).

Друзі по нещастю

Чи існують в світі інші країни в яких за останні півстоліття скоротилося? Так.

Найгірша ситуація в Латвії, де з максимуму 1989 року (майже 2,7 млн) населення скоротилося до 1,9 млн — рівня, який вперше було досягнуто ще наприкінці XIX сторіччя.

Населення Чехії зараз на рівні 1929 року, Болгарії — на рівні 1946 року.

Взагалі з 20 країн з найбільшим абсолютним скороченням населення 18 — це країни Європи та/або колишнього СРСР, а також Японія та охоплена війною Сирія.

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В Україні зафіксоване найбільше в світі абсолютне скорочення населення від історичного максимуму — 7,5 млн осіб. При цьому дані Держстату свідчать про втрату Україною понад 10 млн мешканців (справа в тому, що українське статистичне відомство не враховує 2,5 млн осіб, що проживають в окупованих Росією АР Крим та місті Севастополі). Скорочення населення України в абсолютному вимирі в рази перевищує показники будь-якої іншої країни. Якщо в 1993 році в нашій державі проживав один з 107 мешканців планети, то сьогодні — лише один зі 169.

Найбільше відносне скорочення населення зафіксоване в Латвії та Грузії — по 27% з часу отримання незалежності. Також приблизно на чверть від історичних максимумів скоротилося населення Боснії і Герцеговіни, Литви та Болгарії.

При цьому деякі країни вже спромоглися переломити негативні тенденції. Так, з 2015 року висхідний тренд сформувався в Грузії, Білорусь лишила локальний мінімум у 2012 році.

Що далі?

Запорукою відновлення населення України є стале економічне зростання. За останню чверть сторіччя, коли чисельність українців скорочувалася щороку, найменші втрати (80,6 тис. за рік) спостерігалися у рік найвищого економічного розвитку — у передвоєнному 2013 році. Важливо не тільки досягти високих показників росту економіки, а й дати громадянам впевненість у довготривалості та незворотності покращення їхнього добробуту.

Варто зауважити, що офіційна кількість населення України є недостатньо точною. За рекомендаціями ООН, країни мають проводити перепис населення кожні десять років. Натомість за період незалежності Україна зробила це лише одного разу — у 2001 році. І це при тому, що маємо додаткові, нетипові для більшості інших країн фактори невизначеності: міграції внаслідок війни, анексії Криму, а також трудові міграції. Новий перепис варто провести якнайшвидше, аби мати об'єктивну демографічну картину, яка дозволить приймати вірні управлінські рішення.

Автор - Владимир Ланда, экономист проекта VoxCheck