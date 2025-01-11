Таки вся Одесса за это перессорилась. Что одесситы думают о деколонизации

30 декабря 2024 года на Французском бульваре в Одессе был демонтирован памятник советскому барду и актеру Владимиру Высоцкому. Памятник стоял здесь с 2012 года, теперь планируется перенести на территорию Одесской киностудии. В конце 2022 года с площади в центре города была снята Екатерина II. Вместе с ней с памятника "Основателям Одессы" исчезли Де Рибас, Де Волан, Потемкин и Зубов. Екатерина теперь находится под замком в одесском художественном музее. Там же, на заднем дворе, в компании одесских кошек – памятник Суворову.

Из названий улиц исчезли имена Жванецкого, Бабеля, Ильфа и Петрова, Веры Инбер, других известных одесситов; исчезли и названия в честь русских деятелей и процессов, связанных с Российской империей. Перед зданием городского совета стоит памятник Пушкину, который есть в списке на демонтаж, периодически его "обзывают" кацапом, описывая красной краской.

До этого в рамках деколонизации в Одессе и области переименовали более 400 топонимов и должны демонтировать 19 памятников. На очереди, кроме Пушкина, еще Бабель, Чкалов, Александр II и многие другие.

В октябре 2024 года в Одессе, по всей Украине и даже за ее пределами разразился скандал. Почти 140 одесситов подписали письмо ЮНЕСКО с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому "прекратить несвоевременный демонтаж культурного наследия" Одессы.

Подписавшиеся считают угрозой культурному наследию российские ракеты и беспилотники, а также демонтаж этих памятников своими же руками. В письме также говорится о переименованиях, которые привели к "удалению из публичного пространства имен выдающихся одесситов".

Подписанты вспоминают "шотландского администратора Томаса Кобле, боровшегося с чумой в Одессе в 1812 году, маршала Малиновского, защищавшего город от нацистских войск, нобелевского лауреата Ивана Бунина, который в своих произведениях осуждал советский режим, нобелевского номинанта Константина Паустовского, Александра Пушкина, сосланного в Одессу за антицарскую деятельность, писателя Исаака Бабеля, погибшего во время сталинских репрессий, и писателей Эдуарда Багрицкого, Михаила Жванецкого и Илью Ильфа".

Чем же стала деколонизация для одесситов: избавлением от маркеров российской имперской политики или авторитарным демонтажем всемирного культурного наследия? Чтобы понять это об Одессе, Liga.net пообщалась с чиновниками, экскурсоводами, людьми в кафе и такси, общественными и культурными деятелями.

"Добро пожаловать в город-герой Одессу"

Эта надпись встречает всех, кто тянет чемодан по залитому солнцем перрону. На дворе зима, а на одесском вокзале людно так же, как летом. И так же встречают возгласами "Такси, девочки! Такси ехать, к морю!".

Одесский вокзал. Фото: Мария Пунтус

Да у нас дорог нет. Посмотрите, какие у нас дороги, — говорит таксист, проезжая по центру Одессы, и сам заводит речь о деколонизации. — Памятники сносят, но я не знаю, мне кажется, лучше бы вместо этого какому-нибудь солдату ружье купили. А то, что улицы переименовали — они же их не строили, да?

Водитель такси лет 30, он разговаривал со мной на украинском. Говорит, на каком языке с ним общаются, на таком и он. Но считает, что неправильно кому-то приказывать, на каком говорить, это должно идти от души. В своем городе он видит главными такие проблемы: плохие дороги и заброшенные спортивные и детские площадки.

"Мы 30 лет в Одессе строили независимую Украину и разговаривали на русском, — продолжает водитель. — И ничего это не значит, что мы любим Россию. Одесситы хотят жить и наслаждаться жизнью. А не выяснять, на каком языке разговаривать. У нас жили украинцы, евреи, молдоване, болгары, грузины. Все вместе. Во всем мире одни народы с другими постоянно воюют, а в Одессе они за одним столом сидят. Мы лояльны к другому опыту. Поэтому у нас такая атмосфера. Понимаете?".

Одесский рассвет. Фото: Мария Пунтус

"Раньше здесь стояла императрица Екатерина. Теперь здесь – мемориал"

Виолетта Дидук работает экскурсоводом в Одессе с 2007 года. Несмотря на 18 лет исследования города, женщина говорит: она до сих пор ничего не знает об Одессе. Мы встречаемся на Европейской площади, которая еще недавно была Екатерининской, прогуливаемся по трем известным улицам Одессы.

Экскурсовод Виолетта Дидук

Европейская (бывшая Екатерининская) площадь. Декабрь 2024 года.

"Не сказала бы, что место это несчастливое, но точно контраверсионное. Здесь постоянно что-то происходит", – говорит Виолетта, когда мы смотрим на этот постамент с флагом.

В XVIII веке, рассказывает экскурсовод, улица Европейская (до переименования – Екатерининская) не была такой фешенебельной, как сейчас. Когда в Одессу пришла Российская империя, на площади планировали построить церковь Святой Екатерины для военных и моряков.

Пейзаж с Европейской площади.

Но Одесса не стала военным портом, поэтому церковь не достроили. Поэтому на этом месте долгое время стояли руины недостроенного храма, а одесситы писали жалобы в газеты, что некоторые домохозяйки выливают на руины нечистоты. Когда остатки церкви убрали, установили фонтан, он до сих пор хранится в городском саду.

Пейзаж с Европейской площади.

А потом, в конце XIX века, когда Российская империя уже трещала по швам, возникла идея символической поддержки "величия", и в разных городах Российской империи почти одновременно начали ставить памятники, – рассказывает Виолетта. – Современная Европейская улица называлась Екатерининская – в честь церкви. Но церковь была названа в честь как раз царицы.

Открытие памятника российской императрице Екатерине II, 1900 год.

В оригинальном памятнике, установленном в 1900 году, была Екатерина на пьедестале, у ее ног были Де Рибас, Де Волан, Потемкин и Зубов. Но спустя 20 лет в Одессу пришла советская власть. Сначала памятник "прикрыли тряпочкой", как говорит Виолетта, а затем снесли. Фигуру Екатерины разбили, осталась только голова. Фигуры мужчин сохранили и перенесли в музей.

"Свято место пусто не бывает, — говорит экскурсовод. — На пьедестал поставили бюст Карла Маркса. В Одессе обычно очень ветрено. И в один из ветреных зимних дней Карл Маркс в Одессе упал. Его заменили серпом. В конце 1960-х старый пьедестал убрали и на его месте установили памятник морякам броненосца "Потемкин".

Памятник Карлу Марксу в Одессе Фото: личный архив Виолетты Дидук

Серп на пьедестале Фото: личный архив Виолетты Дидук

Памятник морякам-потемкинцам Фото: личный архив Виолетты Дидук

Памятник, который совсем не вписывался в архитектурный ансамбль площади, простоял здесь вплоть до 2007 года. Тогда сюда снова вернули Екатерину. Тогдашний мэр Одессы Эдуард Гурвиц, по словам Виолетты, отличился своей нелюбовью к коммунистическому прошлому. В городе вернули так называемые "дореволюционные" названия центральным улицам.

Копия первого памятника Екатерине II, 2007 год.

"Случилась такая очень одесская история, – говорит Виолетта Дидук. – Один одесский застройщик-тире-депутат, используя, как сейчас стало известно, российские деньги, обратился в мэрию и предложил сделать ремонт фасадов на Екатерининской улице и установить копию того первого памятника императрицы".

"Потемкинцев" перенесли к входу одесского порта. На площади, несмотря на протесты местных жителей, снова появилась Екатерина, но с существенными отличиями от оригинального памятника. Ранее императрица стояла на флаге Османской империи. "Новая" – на флаге без символов. И хотя протесты превратились уже в суды, памятник оставался на этом месте до 2022 года.

Виолетта показывает: история настолько "одесская", что на фасаде домов до сих пор есть "привет" от того самого застройщика. На третьем этаже одного из домов на Европейской площади видны два пятна зеленого цвета и сбитая лепнина. Там – инициалы. Справа – застройщика. Слева – тогдашнего мэра Одессы.

Инициалы дома на Европейской площади. Фото: Мария Пунтус

Когда началось полномасштабное вторжение, россияне стали клепать новостные сюжеты об этом памятнике и тыкать нас носом, что они основали Одессу, — говорит Виолетта. — Мол: вот у Екатерины в руках бумажка, рескрипт об основании города. Но на самом деле, в оригинальном тексте рескрипта ничего не сказано об основании Одессы. Там нет даже слова "город" и названия "Одесса". Это был рескрипт о развитии и модернизации порта, который уже существовал при Хаджибее.

С началом полномасштабного вторжения здесь стоял муниципальный караул, охранявший "забор" вокруг. Перед Новым годом 2023-го памятник демонтировали и перенесли в художественный музей.

"Такая ирония судьбы: в один из прилетов, когда ракета попала прямо в дорогу перед музеем, где хранится памятник, взрывной волной немного повредило именно саркофаг, где лежала фигура императрицы Екатерины II. Но с ней вроде бы все хорошо", — говорит Виолетта.

А потом случилось, что одесситы сами по себе начали приносить сюда флаги. Сейчас на земле у пьедестала, на котором установили флаг Украины, – "стихийный" мемориал погибших в войне России против Украины.

Мемориал на Европейской площади. Декабрь 2024г. Фото: Мария Пунтус

"Здесь теперь ее избушка"

Памятник русской императрице Екатерине II, как и памятник ее полководцу Суворову, хранятся в Одесском художественном музее. Кстати, в последние волны переименований небольшая улица, ведущая в музей, получила имя Александра Ройтбурда — известного одесского художника и бывшего директора музея.

"Вот здесь ее избушка", – говорит полицейский, охраняющий эти памятники в музее, и со скрипом открывает дверь.

Памятник Екатерине II, стоявший на современной Европейской площади (до деколонизации – Екатерининская). Одесский художественный музей, декабрь 2024г. Фото: Мария Пунтус

Саркофаг с памятником стоит на улице, во дворе музея. Здесь нет опознавательных подписей, таблички, и сам памятник закрыт на замок. Полицейский, отвечающий за сохранность этих памятников, говорит: гости приходят к ней нечасто.

На заднем дворе музея стоит памятник Суворову. Своих "покоев" у полководца нет, зато есть "соседи" – кошки. В Одессе кошек любят, и в музее тоже любят, их там живет много. Одна – прямо с Суворовым. Информации о памятнике здесь тоже пока нет.

Памятник русскому полководцу Александру Суворову. Одесский художественный музей, декабрь 2024г. Фото: Мария Пунтус

Фрагмент памятника Екатерине II. Надпись

"Это ломка через колено"

Иван Липтуга – одессит в пятом поколении. 16 лет занимался туристическим и логистическим бизнесом, а затем пошел на государственную службу и четыре года возглавлял департамент туризма и курортов Украины в составе Министерства экономического развития. С 2023 года в Одесском городском совете Липтуга возглавляет департамент, отвечающий за международное сотрудничество, культуру, туризм, охрану культурного наследия и маркетинг Одессы.

Иван Липтуга выражает такую позицию: Одесса, как и любой другой город, – уникальная, и неправильно слепо под одну гребенку пытаться подстроить культурный ландшафт во всех городах Украины. И если большинство населения городов юга и востока Украины в быту общается на русском языке, это не значит, что они "менее украинские". Бренд Одессы сформирован самой историей, географией, экономикой и богатой культурой – литературой, музыкой и кино. "В Одессу приезжают за Одессой – за морем, за юмором, диалектом, кухней и нашим особым вайбом".

Иван Липтуга. Фото: Мария Пунтус

"Да, до того, как в Одессу пришла Российская империя, здесь существовали разные поселения еще с Античности: греки, итальянцы, османы. Крепость последних называлась Хаджибей, — говорит Иван Липтуга. — Но с тех пор почти не осталось артефактов, которые можно было бы назвать культурным наследием. История города Одессы началась в конце XIX века и, как нам это нравилось или нет, она связана с имперским и советским периодами. Поэтому пытаться это стереть, забыть или отрицать – нонсенс в мировой практике. Исторический центр города занесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Историю невозможно взять просто переписать, это факт".

Одесса, декабрь 2024-го. Фото: Мария Пунтус

Липтуга продолжает: переименования, произошедшие в городе в рамках закона о деколонизации, — это не первые переименования в истории Одессы: так было и во время румынской оккупации, и в советский период. В 1990-е годы многие улицы получили аутентичные названия с XIX века, и это более или менее отражало суть так называемого "золотого периода" города.

"За первые 50 лет с момента основания порта и свободного европейского не похожего на другие города империи города, Одесса по экономическому потенциалу и капиталу стала четвертым городом в империи после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы. Это было настоящее экономическое чудо XIX века".

"У города есть нематериальное и материальное наследие, которое мы должны сохранить, – говорит Иван. — Это не только памятники, это и литература, это имена наших писателей, музыкантов, ученых и предпринимателей. В Одессе есть и своя литературная школа, целая плеяда писателей и поэтов".

Липтуга говорит: последние распоряжения в рамках закона о деколонизации обязали изменить топонимию улиц, названных в честь известных писателей, связанных с Одессой: Ильфа и Петрова, Бабеля, Паустовского, Багрицкого, Катаева, Олеши, Веры Инбер, Жванецкого. И хотя Институт национальной памяти на фоне петиций, жалоб и писем, в том числе ЮНЕСКО, позже дал свои экспертные выводы, в которых уже Паустовский, Вера Инбер, Бунин не подпадают под действие закона, но улицы уже переименованы.

Чиновник считает: мягко пройти процесс деколонизации не удается, потому что общество раскололось самой войной. Но Украина выбрала для себя европейский вектор развития, поэтому нужно смотреть, как такие сложные моменты проживали другие страны.

Невозможно перечеркнуть и отменить все: нужно разделять, что культурное наследие, а что является явной пропагандой, — говорит Иван. — После того, как закон вступил в силу, горсовет изменил наименование около 230 улиц, явно носивших имена российских или советских названий, городов или деятелей. Но как можно говорить, что Ильф и Петров были пропагандистами и антиукраинофобами? Или Бабель, погибший от сталинского режима? Поэтому, когда вышло это распоряжение, многие были, мягко говоря, шокированы. Отмена ключевых одесских имен — все это еще больше разозлило и раскололо общество. Потому что – это ломка через колено.

По поводу Пушкина Иван Липтуга говорит: РФ сегодня активно использует его в пропаганде как символ русской имперской культуры. Поэтому больше аргументов "за" убирать его из большинства украинских городов. Для Одессы Пушкин имеет совсем другое значение, чем для Харькова или для Львова.

Он прожил здесь 13 месяцев, написал более тридцати разных произведений, вторую главу "Евгения Онегина", где описал Одессу, это сделало город суперпопулярным в свое время, — говорит Иван. — Памятник на Приморском бульваре – это историческая достопримечательность. Его установили в 1888 году. Сейчас ведутся исследования, можно ли его снять, как это сделать и куда можно перенести, потому что это целый фонтан, держащий на себе архитектурный ансамбль площади и бульвара.

Памятник Пушкину на фоне городского совета. Фото: Мария Пунтус

К слову, в городе еще стоит памятник Бабелю, который есть в списке на демонтаж, — огромный бронзовый монумент, вписанный в архитектурный ансамбль прямо напротив дома, где жил писатель. Куда его перенести – тоже неясно, в музеях такого пространства нет, говорит Иван Липтуга.

Еще один памятник Пушкину на улице Итальянская (бывшая Пушкинская). Фото: Мария Пунтус

Сейчас уникальное время, когда малообразованные люди едва ли не гордятся своим невежеством, продолжает Иван. — Еще вчера все ходили на концерты Жванецкого и им восхищались. А сегодня нам пытаются рассказать, что он враг народа, получал награду из рук Путина. А то вообще была провокация, потому что он не получал ничего из рук, даже не ходил туда. Эту историю извратили, и сам Жванецкий за год до смерти получил огромную порцию хейта как в России, так и в Украине. Михаил Жванецкий для меня — это лакмусовая бумажка определения чувства юмора и вообще разума. Но отменяют и Жванецкого.

Липтуга считает: Одесса уже достаточно показала, что она за город, и если бы хотела иметь какое-то отношение к Российской Федерации, то уже давно имела бы. "Для одесситов всегда звучит обидно, когда намеренно выделяют, что Одесса — это Украина. И так ясно, что Одесса — Украина. Но почему вы не говорите Ивано-Франковск — это Украина? Почему, если 90% населения разговаривает на русском языке, нужно постоянно оправдываться в своем патриотизме и любви к родине? Если это язык твоей матери, язык, на котором ты видишь сны, думаешь, разговариваешь от рождения. Мы от этого не меньше украинцы и патриоты, и на фронте гибнут и одесситы. И мы не должны оправдываться и считать себя в Украине вторым сортом".

Сейчас в городском совете ждут экспертных выводов от Института Национальной памяти по другим "сомнительным" именам. Планируется также мониторинговая миссия ЮНЕСКО на февраль 2025 года; тогда ЮНЕСКО даст свои рекомендации по поводу того, что должно храниться в центре города. Липтуга считает: нужно не уничтожать, а изменять контекст. Уничтожение и отмена — это дикость, сравнимая с подходом к культурному наследию большевистской власти".

"Важно понимать контекст времени, в котором жил человек"

В первые дни полномасштабного вторжения одесситы без всяких указаний и команд пошли на побережье Черного моря собирать мешки с песком, чтобы производить защитные сооружения. Это явление вошло в историю под названием "одесская песочница". Спасали одесситы, в том числе, и важные для них памятники. Одним из первых был памятник Дюку де Ришелье, который сносить не собираются. Его, в отличие от Екатерины, закрыли сразу, хотя памятники находятся совсем недалеко друг от друга.

Так выглядел памятник Дюку до 24 февраля 2022 года. Фото: личный архив Виолетты Дидук

Ришелье, говорит экскурсовод Виолетта Дидук, тоже действовал согласно политике Российской Империи. Из общения с отделением Института нацпамяти Виолетта запомнила следующие аргументы "в пользу" Дюка: его, в отличие от Екатерины, не использует роспропаганда; он чиновник, приложившийся к экономическому развитию региона; и не был замечен в притеснениях местного населения. К тому же, это был первый памятник, установленный в Одессе в начале XIX века.

Поэтому Дюку делают "скидку", – говорит Виолетта. – Важно понимать контекст времени, в котором жил человек, и что он действовал согласно логике государства, в котором существовал.

Так памятник Дюку де Ришелье выглядит сейчас. Фото: Мария Пунтус

Еще одним известным символом Одессы является Приморская лестница, ведущая из центра к морскому вокзалу. Многим туристам лестница известна как Потемкинская. Виолетта говорит: правильно смотреть на нее снизу вверх, как она известна благодаря сцене фильма Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин", когда одесситов расстреливают на этой лестнице. Но от такого вида нас всех уже "освободили" россияне: по ним нельзя спускаться с самого начала вторжения. С лестницы виден и новый символ современной Одессы — уничтоженная россиянами гостиница.

Панорама, открывающаяся с Приморской лестницы. Фото: Мария Пунтус

Больше года одесситы из-за угрозы вторжения россиян вынуждены были отказаться от прогулок по еще одному символу города – Приморскому бульвару, ведущему к зданию горсовета. Бульвар снова открыли для пешеходов осенью 2023 года.

"Моя знакомая одесситка шутила: пока было закрыто все военными, было так хорошо: людей на улице нет, можно в халате мусор выносить. А теперь снова красиво одеваться", — говорит Виолетта.

Приморский бульвар Фото: Мария Пунтус

Памятник Пушкину в Одессе появился после памятника Ришелье, говорит Виолетта.

Потому что Пушкин был в Одессе. В отличие от многих городов Украины и не только Украины, где он никогда не бывал. Здесь он провел 13 месяцев своей ссылки.

Памятник Пушкину на Приморском бульваре в Одессе. Декабрь 2024-го. Фото: Мария Пунтус

По словам Виолетты, в конце XIX века на памятник Пушкину деньги с одесситов собирались по подписке, но сбор шел очень туго. Экскурсовод говорит: это миф, что Пушкин стоит спиной к мэрии, потому что в свое время там не дали денег на установку этого памятника. Тогда здесь вообще была не мэрия, а первая городская биржа.

Брошюра со сметой памятника Пушкину. Фото: личный архив Виолетты Дидук

Брошюра со сметой памятника Пушкину. Фото: личный архив Виолетты Дидук

Кто-то написал

После новостей о предстоящем демонтаже часть одесситов выступила против этого и выходила на пикеты. В протестах участвовало до десяти человек. Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью для Радио Свобода тоже говорил, что против сноса этого памятника. Позже в Одессе голову бюста Пушкина прикрыли розовым пакетом, символизировавшим презерватив. Периодически на постаменте появляются разные надписи, например "Долой кацапа".

"Лично я понимаю людей, которые такое делают, – говорит Виолетта Дидук. – Путин далеко, солдаты Путина далеко, слава Богу. А маркеры русской культуры – вот они, перед нами".

Однако, отмечает Виолетта, важно подчеркнуть, что этот памятник имеет художественную, культурную ценность. Если его демонтируют, следует перенести в другое подготовленное пространство. Для многих одесситов это сентиментальная история: памятник был одним из самых популярных мест встреч для нескольких поколений.

"И сейчас на экскурсиях я спокойно цитирую стихи Пушкина или прозу Бабеля на русском языке в оригинале, – говорит экскурсовод. – Каждую историческую фигуру надо воспринимать как продукт какой-то эпохи. Тотальное "отрицалово" отбирает у нас почву для критического мышления. Потому что когда есть только Бог и нет дьявола, как тогда различать добро и зло? Ведь даже в разных периодах творчества Пушкина можно увидеть, как меняется его творчество в соответствии с изменением его отношений с властью, и задавать себе вопросы".

Прямо в центре Одессы напротив Оперного театра есть две стены – Героям Советского Союза и Героям социалистического труда. На фоне театра, возведенного в стиле венского барокко, они выглядят очень странно. Виолетта говорит: так в Союзе готовились к приезду в город Хрущева, правда, тогда он так и не приехал.

Герои Советского Союза Одесской области. Напротив оперного театра. Фото: Мария Пунтус

Герои Социалистического труда Одесской области. Напротив оперного театра. Фото: Мария Пунтус

"Я считаю это письмо ЮНЕСКО ударом в спину страны, которая и так истекает кровью"

Филолог и культурный деятель Светлана Бондарь, когда представляется, никогда не говорит, что она одесситка, говорит только, что живет в Одессе. Это желание ей давно отбили: женщина с 93 года живет в городе, но для одесситов в четвертом поколении это не аргумент. С 95-го года Светлана, устроившись на телевидение, продолжала разговаривать только по-украински. Русский защищать есть кому, считает женщина, в мире миллионы россиян и есть огромная страна, занимающаяся русификацией.

Светлана Бондарь. Фото: Мария Пунтус

Светлана десятки лет пытается продвигать в Одессе украинскую литературу, поэтому иногда ее задевают комментарии в соцсетях: мол, в Одессе с деколонизацией лучше одесситов справляются даже голуби — всем известным способом.

Легко судить об украинском языке и культуре на западе страны в сотнях километров от Одессы, — говорит женщина. — Но не так много людей могут зафиксировать произошедший за последние годы колоссальный прогресс и порадоваться этому.

Светлана учила языку и литературе школьников, работала в школе, колледже и университете, а ныне работает в украинском театре завлитом; курирует литературный проект "Теплі зустрічі у Грецькій залі" и является региональным координатором проекта Re:Open Ukraine от Института Центральноевропейской стратегии.

Я считаю то письмо ЮНЕСКО ударом в спину страны, которая и так истекает кровью.

По ее словам, письмо опубликовали тогда, когда на улицах Одессы лежали трупы с оторванными руками и ногами в результате российской атаки.

"Сколько из подписантов проживает сейчас в Одессе, 15? Они не могут чувствовать то, чем жив город и что ему болит. Создается впечатление, что для подписантов ценность памятника выше ценности жизни одесситов, — говорит Светлана Бондарь. — Ну и манипуляции о мультикультурном городе меня сильно затрагивают. Я не видела публичного обсуждения этой проблемы, организованного людьми, которые хотят сохранить памятник Пушкину, хоть какие-то меры, где они бы об этом заявили, только возмущение в соцсетях. Я не говорю, что этот памятник надо выбрасывать на свалку. Но он не должен маркировать одесское пространство, но может найти приют в музее. Сейчас действует закон о деколонизации. Было время отреагировать и доказывать свою точку зрения, но им никто не воспользовался".

Одесситка, заместитель директора Департамента культуры Одесской ОВА Ярослава Резникова представляется так: "я не "коренная", а из "понаехавших", хотя моя мама родилась в Одессе". В 18 лет Ярослава приехала в Одессу изучать историю, здесь вышла замуж, родила ребенка и живет в городе уже 39 лет. Резникова была председателем рабочей группы по сбору и проработке предложений по переименованию объектов топонимики в населенных пунктах Одесской области. Она говорит: внутри рабочей группы шли очень жаркие дискуссии относительно некоторых кандидатов на переименование.

Ярослава Резникова. Фото: Мария Пунтус

"Мультикультурность и доминирование российско-советского нарратива – разные понятия, а у нас их часто подменяют друг другом. Мы хотели вернуть имена тех, кого забыли во время предыдущих переименований, — говорит Ярослава. — В частности борцов за независимость Украины в ХХ веке и героев новейшей русско-украинской войны, а еще деятелей XIX – начала XX века, таких, как бывший мэр Одессы Зеленый, к примеру. Думаю, долгое время его имя игнорировали, потому что он был проукраинский – едва ли не единственный мэр в Российской империи, который выступил официально на заседании городской думы с требованием отменить Эмский указ (распоряжение о полном запрете укр. литературы, подписанное российским императором Александром II – Liga)".

Она говорит: внутри рабочей группы шли очень жаркие дискуссии относительно некоторых кандидатов на переименование.

Рабочая группа по переименованию привнесла в городское пространство Одессы имена деятелей УНР, родившихся здесь или живших; представителей творческой интеллигенции, связанных с украинской культурой; и героев современной русско-украинской войны.

В Одессе недавно создали справочник "Герои одесских улиц", в котором собрали информацию о названиях улиц, которые переименовали. Презентация прошла 28 декабря в Одесской библиотеке имени М.С. Грушевского. В каждой статье – краткая информация о лице, в честь которого теперь топоним назван.

Ярослава говорит: есть те, кто спрашивает: "Кто все эти люди? Почему они вместо Бабеля?" Она отвечает: почему я не вижу их на мероприятиях, где рассказывают о новых фигурах в городском пространстве. Им неинтересно узнавать. Еще в 2013-м, вспоминает Ярослава Резникова, одесситы писали в городской совет с просьбой вернуть улице, переименованной тогда в честь одесских врачей и политических деятелей Ивана и Юрия Липы, старое название – Советская. "Городские власти и часть горожан заняли позицию отторжения от деколонизации", – говорит Ярослава.

Рекламный борд в Одессе. Фото: Мария Пунтус

Женщина считает: самоуправление может делать элементарные вещи для популяризации этого процесса: устанавливать билборды с информацией, организовывать лекции, по крайней мере в школах. К тому же никто, говорит Ярослава, не запрещает изучать творчество деятелей, попавших в списки в рамках закона о деколонизации. И глава ОВА Олег Кипер, например, воспринял позицию ученых, рекомендовавших не демонтировать памятник русскому имперскому деятелю Воронцову, поскольку он сделал очень многое для развития одесского региона.

Памятник Воронцову в Одессе с надписью

У меня есть знакомый, который против переименования бульвара Жванецкого на бульвар Военно-морских сил 26 июля этого года, — говорит Ярослава. — Да, Жванецкий прекрасный, талантливый писатель с очень одесским чувством юмора. Но он избрал место жительства не Одессу, а Москву. Он принимал орден от Путина как российский писатель. И потом я видела, что мой знакомый изменил мнение. По крайней мере, в Фейсбуке. Вы спросите любого одессита, рассказывающего о многонациональной Одессе, – каких он знает гагаузских писателей, болгарских, польских?

Одесский Пассаж. Фото: Мария Пунтус

Сотрудник Института национальной памяти Александр Городилов говорит: формально он не одессит. Приехал в Одессу учиться, здесь и остался, всю жизнь работал журналистом.

Александр Городилов. Фото: Мария Пунтус

"Когда учился, это было в 90-е, одесситы говорили: "Мы здесь говорим на русском языке, поём украинские песни и ругаемся на идиш, – вспоминает старую шутку Александр. — А в начале нулевых после Оранжевой революции в Одессе произошел такой стремительный откат от российской культуры и языка. И россияне тогда придумали новую "крылатую фразу": "Одесса не виновата, что вокруг нее построили Украину". Апогей противостояния украинцев и россиян в Одессе был 2 мая 2014 года во время так называемой "русской весны". В результате столкновений в Доме профсоюзов между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Одесса сейчас патриотическая как никогда, считает Александр. Россиянам сегодня не нужна Одесса как порт (у них есть свой Новороссийск). От Одессы, считает Александр, они хотят единственного: сохранить влияние. Они считают, что прошлое Российской империи дает им какие-либо права на будущее. Но это не так.

И нет, Одесса — не "исконно русский город", – говорит Александр Городилов. — Душу города следует искать на кладбищах. И старейшим одесским кладбищем является так называемое Сотниковское. Первые захоронения на нем датируются периодом Османской империи. Но там нет ни одного мусульманского захоронения. Там стоят казацкие кресты.

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Что касается переименований и сноса памятников, Александр считает так: любое население – в основном консервативное. Так что если они выросли и живут на улице с таким названием, конечно, чаще всего они будут против. "О памятниках: ну вот оставили Воронцова, а он генерал-губернатор Новороссии, здесь был фактически гауляйтером из Петербурга, – говорит сотрудник ИНП. Но в любом случае выбрасывать эти памятники никто не должен: история хранится в музее, где должна быть соответствующая информация о каждой из фигур и определены причины, почему эту фигуру убрали.

В Одессе памятник Екатерине II валяется сейчас, как мусор во дворе, – говорит Александр. – Это неправильно. Мы же не рашисты, мы не жжем книги. Не запрещаем Пушкина.

Александр считает письмо ЮНЕСКО странным: "Давайте мы приостановим процесс деколонизации в Одессе. Якобы Украина – это что-то одно, а Одесса – что-то другое".

"Это кринж. Это просто кринж"

Переулок Маяковского в Одессе называется переулком Футуристов. Я узнала об этом случайно, когда зашла выпить кофе в дружеское место для людей с собаками. Погода была хорошая, поэтому я присела на улице и разговорилась с одесситкой-владелицей этого заведения. Я вызвала такси, и приложение выбило старое название.

А переулок не переименовали? – спросила я у этой одесситки.

Переименовали в Футуристов. Ждем теперь, когда Пушкина уберут, – ответила она.

Имеете в виду памятник у горсовета?

Да нет. Нашего Пушкина. Он у нас в дереве вырезан.

Как в дереве?

Николай Гоголь и Александр Пушкин вырезаны в дереве. Переулок Футуристов, Одесса. Фото: Мария Пунтус

Девушка указывает на дерево. В каштане — резные фигуры Пушкина и австрийского консула и друга поэта Христиана Самуила фон Тома, тоже жившего в Одессе. Этот памятник был создан в 2020-м.

Владелица заведения говорит: "Это кринж. Это просто кринж. Я вижу это каждый день, приходя на работу. Я родилась и выросла в Одессе, училась в школе и знала только имперскую историю своего города. Я думаю, наша задача теперь – посмотреть на историю под другим углом, избавиться от таких маркеров, как этот. И написать новую".

Одесса, Дерибасовская, декабрь 2024 года. Фото: Мария Пунтус

Наша экскурсия с Виолеттой подходит к концу; мы проходим залитый солнцем городской сад и выходим на главную одесскую улицу – Дерибасовскую, где и зимой постоянно много людей. Виолетта смотрит на Пассаж и говорит: