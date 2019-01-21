"Ногами по голове". Зачем дети сбиваются в стаи и бьют людей

"Ногами по печени и голове". Откуда берется детская жестокость

Мужчина лежит на ступеньках. Два подростка ожесточенно бьют его ногами, под громкое хихиканье и маты за кадром. "Ребята, стоять! Что происходит?" - женщина пытается прекратить расправу. Как раз в тот момент, когда девочка в красной куртке и спортивных штанах заносит над головой руки для удара и с прыжка бьет лежащего человека. Перепадает и случайной прохожей.

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Пострадавших может быть больше

Это видео, снятое на ступеньках возле метро Дворец спорта у ТЦ Гулливер вечером 15 января, разлетелось по сети. Свидетельницей инцидента стала киевлянка Илона Силенко. На своей станице в Facebook она написала, что видела, как компания из 10-15 подростков побежала за мужчиной и, сбив его с ног, начала зверски избивать ногами по печени, голове.

"Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию. Они убежали. На станции метро мы снова встретились и благодаря мужчине задержали нескольких", - отмечает она.

По версии подростков, мужчина первым ударил девушку из их компании.

Однако в нескольких комментариях к посту Илоны говорится, что эта же компания в тот же день избила еще и бездомного на Бессарабке.

"Мне написали несколько детей, взрослых людей, которые были пострадавшими... Я хочу собрать все воедино", - говорит она. Полную информацию по другим людям, с их разрешения, она передаст следователю.

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Как выяснила LIGA.net, минимум двое пострадавших уже готовы написать заявления в полицию. С ними работают юристы.

Ультрас или не ультрас

В соцсетях очень быстро установили предположительные аккаунты школьников, которые принимали участие в расправе. Они живут в разных районах Киева и пригороде. Девушку в красной куртке опознали как Лизу (фамилию подростка мы не называем), она учится в восьмом классе города Буча. Сейчас все их аккаунты в Instagram удалены.

По одной из версий, подростки могут быть причастны к ультрас или националистическим организациям. На это косвенно указывали их страницы до удаления из соцсетей. В никах встречались цифры 1927 - год основания клуба Динамо, буквы Х - символ отказа от алкоголя или курения, фотографии с футбольных матчей и прямые ссылки на ФК в интересах.

Киевские ультрас в ответ нашли троих хулиганов и заставили извиниться на видео. Хотя, конечно, это еще ничего не доказывает.

Комментировать ситуацию LIGA.net фанаты отказываются. Не под запись говорят: «Это не наши, и комментировать нечего. Ни в одной из организованных динамовских групп типа Янг Хоуп, Родичи и так далее их нет. А просто фанатом себя никто не запрещает называть».

Илона уверена - подростки "развлекались": "Заявление написала. Посмотрим, даст ли наша полиция ход этому. Недавно в похожей ситуации так погиб отец моей близкой подруги... Думаю, (после расправы) котики пришли мило домой и очень хорошие с мамой и папой".

Почему буллинг выходит на улицу

В Одессе в прошлом году школьницы жестоко избили ровесницу, сняли на видео и выложили в сеть. В Днепропетровской области группа подростков избила 17-летнего парня: двое били, 20 смотрели. В Днепре трое подростков избили и ограбили двоих мужчин. Под Запорожьем подростки набросились на водителя из-за замечания, силой вытащили из машины и угнали авто.

Проблема детской жестокости есть даже в благополучных обществах, объяснил LIGA.net директор киевской школы №148 Сергей Горбачев: "У нас же с этим вообще плохо. Ментальность такова, что в нашем обществе много случаев насильственного решения проблем. А дети всегда копируют поведение взрослых. Даже когда это отрицают. И во многом отражают общее состояние общества".

В своей школе, рассказывает он, с проявлениями открытого насилия за три года не сталкивался. Но случаи сдержанного буллинга - бывали: "Как и везде. Это должна быть общая работа: семьи и школы. К сожалению, часто ребенок ведет себя неадекватно, а родители отрицают. Помните случай, когда ребенок бегал по классу и всех бил, а родители не поверили, что это их ребенок? Это тоже часть общей ментальности"

Это сложная тема, рассказала психолог Светлана Ройз: "Говорить о конкретно этом случае я не имею права. Но есть общие тенденции".

Мозг подростка, объяснила она LIGA.net, изначально находится в состоянии приостановленного возбуждения. Это похоже на взведенный курок, и какой фактор нажмет на спусковой крючок - непредсказуемо: "Если есть накопленное напряжение, оно будет куда-то канализироваться. Современные подростки не умеют объединяться вокруг идеи. Мы живем во время дефицита близости. Иногда люди объединяются вокруг болезни, иногда - вокруг травли. К сожалению, все чаще этим группирующим моментом становится что-то дивиантное".

Второй фактор, который вызывает жестокость - это неопределенность. Она вызывает страх, за которым обычно скрывается агрессия. Это касается и взрослых, и детей, говорит Светлана Ройз. Но уровень тревоги у детей еще выше. Политическая ситуация, военное положение - взрослые очень мало рассказывают, доступно объясняя им, что происходит: "Взрослые сами сейчас, к сожалению, не могут быть опорой".

"Третье, очень важное. Мы живем в мире размытых границ. Уже выросло поколение детей, которые не знают слова нет. Раньше у нас было директивное воспитание. Теперь мы приходим к демократическому, но вообще без рамок", - констатирует психолог. Родители настолько боятся совершить ошибку в воспитании детей, что иногда не останавливают моменты, в которых надо было твердо говорить: стоп.

В подростковом возрасте снижен уровень критичности, огромное напряжение и стремление к риску. Это толкает детей на непредсказуемые, опасные действия. Современные подростки - очень чувствительны, но часто не умеющие эмпатировпть, сочувствовать. И это то, чему важно их учить. Эмпатия начинается с самоэмпатии - с принятия и самоподдержки - а это сложно и для взрослых.

У подростков - потенциальных буллеров очень высокий уровень социального интеллекта. Они легко по невербальным сигналам, по поведению человека чувствуют, кто склонен быть жертвой: "Буквально за секунды считывают сигналы. И свою агрессию направляют на этих людей".

Подход к решению этой проблемы должен быть многоуровневым, считает психолог. Поскольку дети зеркалят все, что происходит во взрослом мире. "А что происходит? У нас один человек пишет пост в соцсетях, и на него практически так же, только с виртуальными кулаками, налетает огромное количество жителей Facebook, ведь правда? Это тоже агрессия, только в другой форме", - говорит психолог.

Что с этим делать?

"Я не могу давать конкретных рекомендаций в общих статьях. Но надо воспитывать здоровую идентичность и отслеживать напряжение в состоянии детей. Как правило, за такими группировками есть взрослый лидер. Альфа-самец или альфа-самка, которые волну агрессии и девиантного поведения куда-то направляют. Идеально, если такими лидерами для наших детей будем мы", - считает Светлана Ройз.

В такие группировки идут не все - а те, у кого есть внутренняя склонность: либо высокий уровень аутоагрессии, либо просто накопленного напряжения: "Важно, чтобы этот инцидент не замалчивался, чтобы с детьми работали психологи и была проведена диагностика на возможность пограничных расстройств. Это тот же буллинг, только не в стенах классах, а уже на улице".

Возможное наказание: от штрафа до срока

Как рассказали LIGA.net несколько сотрудников магазинов, которые расположены в ТРЦ Гулливер, компании агрессивных подростков возле их ТРЦ - не редкость. Но их никто не трогает и полицию не вызывает, думая, что дети не могут понести наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

На самом деле, это не так, объяснила LIGA.net юрист ЮК Юбикон Марта Пономарева.

Уголовную ответственность подростки от 14 до 16 лет несут за целый список преступлений (ст. 22 УК). В их числе, среди прочего: умышленное убийство, умышленные тяжкие и средней тяжести телесные повреждения, бандитизм, грабеж, разбой, хулиганство и тд.

В полиции Киева по факту происшествия возле Гулливера открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. Правоохранители обещают изъять видео с камер наблюдения для идентификации всех участников и обстоятельств инцидента. Больше информации они готовы предоставить только по письменному запросу - и мы его отправим.

Марта Пономарева напоминает, что ч.2 ст.296 УК - это хулиганство, совершенное группой лиц. Это правонарушение наказывается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы до пяти лет.

"То есть лица, которые совершили нападение на мужчину в Киеве и которые на момент совершения преступления достигли 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса", - подытожили юристы.