Новые 1920-е, "кернессанс" и "Прочь от Москвы!": как живет Харьков в 30 км от России

Харьков — это плиты OSB на сотнях тысяч окон, запах дыма сигарет с ментолом в барах, куда ходит богема, модный кофе и скрембл с утра после ночи громких взрывов. Это Госпром, скамейки, мусорки, "кернессанс" и мем "Миша, у тебя скучное лицо, тебя никто денег не даст!". Это военные, волонтеры, студенты, художники и ученые, Дом "Слово" и тот же призыв "Прочь от Москвы!", провозглашенный 90 лет назад, что обрел новую жизнь в ежедневном сопротивлении миллиона его жителей. Мы побывали в Харькове и общались с писателями, поэтами, архитекторами и волонтерами, чтобы узнать, чем он сейчас живет.

Панорама Харькова. Фото: Мария Пунтус

Стена. Зритель. Литература. В каждом слове – Харьков.

Первое свидание они устроили возле Дома "Слово". Вино, дождь, атмосфера литературной богемы — именно здесь жили, писали (а иногда и гибли, как Николай Хвылевой) те самые известные поэты и прозаики эпохи "Расстрелянного возрождения" 100 лет назад.

Дом "Слово". Фото: Мария Пинтус

Это пятиэтажное здание с пятью подъездами и 66 квартирами построено в 1920-х для украинских писателей. Дом в форме буквы "С" стал местом их преследования и гибели во время сталинских репрессий.

"Мы взяли бутылку, встретились. Планировали просто посидеть. Но шел дождь", — вспоминает молодая улыбающаяся девушка по имени Татьяна, пока дым от ее сигареты поднимается в атмосфере сада Шевченко в Харькове.

"Ну как "бутылку", я взял три. А то выдумают – одну. Дождь же шел!" – смеется Артем, который тоже докуривает и ежится от прохладного ветра.

Татьяна и Артем. Фото: Мария Пунтус

Артем Эльф, поэт, писатель и куратор харьковского литературного слема LitSoul UA. Они с Татьяной, работающей на харьковском "Радіо Накипіло" познакомились именно из-за любви к литературе. А еще бары, которые любит посещать местная богема.

"Представь, прямо там, по тем улочкам, ходили те же поэты. И это было именно в этом городе", — говорят влюбленные мне сейчас. "В Харькове, я считаю, сейчас новые 1920-е", – добавляет Татьяна Хоронжук.

По этой улице ходил Лесь Курбас. Фото: Мария Пунтус

Мы встретились с ней и ее парнем возле Госпрома — это один из самых известных архитектурных объектов Харькова и известный в Украине и мире символ конструктивизма, построенный в 1920-х годах. Когда-то он был центром управления промышленностью Украинской Социалистической Советской Республики и стал одним из первых в мире высоток, построенных из железобетона. Именно от этого произошло известное с начала полномасштабного российского вторжения: "Харьков — железобетон".

Госпром. Фото: Мария Пунтус

"В Харькове есть эта среда — свободная и живая, украинская. Только здесь в Украине и мог зародиться литературный слем. Это как стендап, только вместо шуток — стихи", — говорит Артем.

Татьяна Хоронжук переехала в Харьков из Львова во время полномасштабного вторжения в 2023 году. Говорит: с каждым визитом влюблялась в город и поняла, что хочет остаться, несмотря на очень остро ощутимую в этом городе российскую агрессию. Харьков находится в 30 километрах от РФ, и с 24 февраля 2022 года здесь редко бывают спокойные тихие дни, когда "соседи" не присылают КАБы или "шахеды".

Город Харьков. Фото: Мария Пунтус

"Я 10 лет жила во Львове, — говорит Татьяна. — И искала там вот такую литературную тусовку — не нашла. Впервые я приехала в Харьков после начала полномасштабки, он меня просто поразил. Здесь есть культура барная, поэтическая, театральная. Здесь каждый третий — либо поэт, либо друг поэта, либо писателя, либо художника".

Мы прогуливаемся втроем от Госпрома по центральным улочкам Харькова; погода стоит солнечная, но ветреная; в мае город изобилует зеленью. Первое, что бросается в глаза, – будто под линеечку побелены деревья, множество окон, закрытых плитами OSB (последствия российских обстрелов), и кое-где разбросаны противотанковые ежи.

Харьков живет жизнь. Фото: Мария Пунтус

"А на месте этого парка было кладбище, — говорит Артем. Он сам родом из Горловки, что в Донецкой области, но переехал в Харьков много лет назад. — Раньше на месте этой церкви (бывшего Московского патриархата) была одна из первых в городе, которую снес "совет". А потом Кернес построил новую. Шутили, что его там и отпели. Хотя, по-моему, так и было".

К слову, о бывшем мэре Харькова Геннадии Кернесе здесь упоминают довольно часто. О нем слагают городские легенды: якобы у исторического музея в центре было его любимое заведение, и когда Кернес обедал, туда больше никого не пускали. С Артемом и Татьяной мы проходили тот любимый ресторан, недалеко от которого стоит закрытый мешками памятник греческой богини победы Ники.

"Кернес хоть и имел немного странные пристрастия и политические взгляды, но, получается, был одним из первых декоммунизаторов Харькова, — говорит Артем. — Потому что на этом месте раньше был памятник с народным названием "Четверо Несут Холодильник" — монумент в честь провозглашения Советской власти в Украине. При Кернесе его снесли еще в 2012-м и поставили Нику. Там на ней сзади написано, что это "при содействии Кернеса, Добкина (экс-мэр Харькова. — LIGA.net.)". Вспомнив о двух бывших харьковчанах, Татьяна подтверждает, что мем "Миша, у тебя скучное лицо" живет и процветает среди горожан до сих пор.

2025 год. Сопротивление. Фото: Мария Пунтус

Литературная группировка LitSoul UA, в которой принимают участие и Артем, и Татьяна, проводит слемы в Харькове с 2016-го. Все начиналось с камерных квартирников. Теперь это большое художественное движение. Сценами в основном выступают бары, альтернативные театры и кофейни, например, Pakufuda, "Сьомий склад" или "Театр Нафта".

"К нам на слемы приезжают люди со всей страны. Буквально – чтобы почитать свои тексты и побыть среди своих", – добавляет Артем.

После 24 февраля 2022 года слем на полгода умолк. Сообщество разъехалось — кто в Киев, кто в Европу, кто пошел воевать. Но вскоре стали появляться новые лица.

Харьков перед дождем. Фото: Мария Пунтус

"Приходят юные люди. Им по 18, 19 лет. Еще год назад — дети. А теперь они говорят: "Я поэт", "Я фотограф", "Я режиссер". Это что-то невероятное. В воздухе такая энергия, которой в Харькове давно не было", — говорит Артем Эльф.

Новое поколение сформировало "Творчу Нежить" — андеграундную художественную группу с собственной галереей. Богемная жизнь начала расти не вокруг старой поэтической тусовки, а от художников и тех, кто объединяет слово и изображение.

Я прошу их сказать что-то по-харьковски, Артем и Татьяна начинают сыпать словами наперебой: тремпель – вешалка, Барабан – рынок Барабашова, Стекляшка – выход из метро "Университет", квадратная пицца из "Буфета" – существовала, "еще когда у Артема были волосы", легендарный клуб "Живот" и "Кефир-паб", а еще "Кулиничи" – местные киоски с выпечкой, и суржик. Говорить на суржике здесь понемногу перестали стесняться после роста популярности группы "Курган и агрегат", тоже родом из Харькова.

Об этом месте слагают легенды. Фото: Мария Пунтус

"Харьков жив. Просто посмотрите повнимательнее"

Мы гуляем с харьковчанкой Мерьям Йол по "тихому центру" Харькова. Сумская – главная улица, а мы идем по параллельной. "Сейчас справа начнется улица Свободы, она выведет на Майдан Свободы", – говорит Мерьям. Берем кофе в маленьком заведении – его открыла ее одноклассница. Она только что вернулась жить обратно на Салтовку — район, который, пожалуй, больше всего пострадал от обстрелов.

Мерьям Йол. Фото: Мария Пунтус

"Я помню, как в первый месяц полномасштабного в городе не было хлеба", – вспоминает Мерьям.

На следующий день, гуляя по Харькову, я увидела на OSB-плите арт с хлебом. Это было очень символично. Сто дней часть команды "Волонтерской" жила в подвале пекарни: печь, мука – все, что было. "Печь умел один, но быстро научились все".

Арт на OSB. Работы харьковского художника Гамлета. Фото: Мария Пунтус

Мерьям 31, всю жизнь она живет в Харькове.

"Мне здесь комфортно, прекрасно. А потом Россия нарисовалась", – пожимает плечами.

До полномасштабной войны была продюсером.

Сейчас Мерьям – операционный директор в благотворительном фонде "Волонтерська". Это маленькая команда харьковчан, которые более трех лет назад решили: остаются в городе. "Раньше искала сложные костюмы на съемку. Теперь – дрон для военных", – говорит Мерьям. Сначала "Волонтерська" помогала гражданским в Харькове, а потом начала искать генераторы для сел после деоккупации, электроплиты в Волчанск, где не было газа. С 2023-го фонд занимается восстановлением: вокруг Изюма отремонтировали крыши и окна в 175 домах. Еще – обустраивали укрытия.

Раны Харькова. Фото: Мария Пунтус

"В Харькове не было бомбоубежищ как таковых, – говорит Мерьям. – Подвалы были забиты хламом. Мы перестроили 165 хранилищ, делали все своими руками".

А еще они ездили в села: узнавать, что нужно местным. Самое острое — работа. Большинство людей работали в агросекторе. А поля — заминированы. Тогда "Волонтерська" стала покупать теплицы, инвентарь, помогала с логистикой. В селе Демьяновка, которое, по словам местных, переходило из рук в руки 18 раз, не осталось ни одного уцелевшего здания.

Украинское небо в окнах. Фото: Мария Пунтус

В Демьяновке волонтеры познакомились с Людмилой. Тогда стояло жаркое лето, а у нее на огороде росла кукуруза. Некоторые початки перезрели и просто падали от горячей температуры. Женщина разминировала поле сама, вручную. "Угостила нас кукурузой. Мы ее попробовали – это было вау. Выкупили урожай, начали продавать в харьковские заведения", – говорит Мерьям. Так появился проект "Магазин деоккупации" (волонтерский проект в Харькове, который помогает фермерам с деоккупированных территорий продавать продукцию и восстанавливать хозяйства. – Ред.).

Мы с Мерьям проходим вечерний сад Шевченко. Памятник Кобзарю — обернутый мешками. В городе произошло несколько волн переименований. "Есть новые улицы в честь погибших военных. Но в целом – очень мало в честь женщин. Медиа "Люк" даже исследования делали".

Медиа "Люк" о женщинах в названиях улиц. Фото: Мария Пунтус

Харьков, по ее мнению, всегда был городом культуры и театров – с наибольшим количеством независимых сцен в Украине. Сейчас они выживают: зарплаты урезаны, сцены закрыты – военная администрация запрещает играть. Но культура не исчезает. "Есть Some People (харьковская культурная формация, которая создает пространства для искусства, музыки и образования, в частности, Центр новой культуры. – Ред.) – они привозят диджеев из Европы, играют сеты во время войны. Сейчас строят пространство на 1600 квадратных метров для спектаклей и концертов".

Молодая пара гуляет по центру. Фото: Мария Пинтус

"Когда харьковчанам что-то не нравится – мы об этом говорим", – говорит Мерьям. Массовые акции запрещены, но это их не останавливает. Вместо них проводят "пикники".

"Еще есть здание "Гигант" – архитектурный памятник. Его хотят перестроить под кафе. И снова активисты – под дверью". Возле фонтана, который Мерьям называет "наш знаменитый фонтан с обезьянами", скульптур уже нет. Только вода. "Есть у нас такой термин – "кернессанс". Если что-то большое, неэкологичное, странное, слепленное из всего и за кучу денег – это оно".

Мы прощаемся с Мерьям около девяти возле Some people. Все заведения закрываются рано. "Если кому-то кажется, что Харьков мертв – не думайте так, – говорит Мерьям, – Приезжайте. Свет есть. Люди есть. Кофе есть. Дети рождаются. Мы всеми силами делаем город живым. И хотим, чтобы нас видели – живыми".

Харьков живет. Фото: Мария Пинтус

"Мы не согласны с тем, что из-за России должны все бросить"

На воротах харьковского альтернативного театра "Нафта" нарисован динозавр. Меня, выходя из такси и улыбаясь, встречает директор театра Татьяна Голубова. Мы поднимаемся в кабинет, стены оклеены афишами.

Татьяна Голубова. Театр "Нафта". Фото: Мария Пинтус

В конце XIX века в помещении был монастырь. Потом – завод елочных украшений и гигантских буратин, а в 90-х – швейный цех. Сегодня это независимый театр "Нафта" – один из около 15 театров из 50, которые "выжили" и вернулись в Харьков из Львова во время войны. Этот театр во время войны стал феноменально популярным – их "Оргию киборгов" уже видели во Львове, Киеве, Днепре и даже за рубежом. Дверь кабинета открывается, и туда заходит молодая темноволосая женщина с короткой стрижкой.

– Ну как там дома, нормально? – спрашивает ее Татьяна.

"Дверь заклинило, но папа уже починил, – отвечает Елена Баженова, она – актриса "Нафти". – Правда, все в пыли, с окна попадали эти ролеты. Но окна целы. Нам повезло".

Вчера недалеко от дома, где актриса живет со своим отцом, прилетел российский "шахед". Муж Елены, тоже актер, сейчас на войне, а она боится жить в квартире сама.

Елена Баженова. Театр "Нафта". Фото: Мария Пинтус

"Что меня не перестает удивлять, – продолжает Елена. – Прилет был ночью, где-то в 23, а в 6 утра повсюду, где выбило, уже OSB стояли. Вроде бы ничего и не было".

Летом 2023 года "Нафта" перезапустилась. Сейчас у них нет ни одного спектакля из довоенного репертуара, все начали с нуля. Обновили также и команду, поскольку часть уехала, часть – ушла служить. У актрисы театра Елены три работы: в "Нафте", в детском кружке при дворце культуры и в подростковом хабе "Уява". Это типичная история для многих людей, работающих в культурной сфере, поскольку в некоторых государственных театрах, например, сейчас платят по 3000-4000 грн зарплаты. И люди все равно ходят на работу.

"До войны в театре было около 60 человек. Сейчас – 22. Кто-то уехал, кто-то пошел воевать, кто-то остался. Мы волонтерили: здесь был штаб "Культурный шок". А теперь снова театр", – рассказывает директор.

"Мы не соглашаемся с тем, что из-за военной агрессии России мы почему-то должны уехать из своего дома, почему-то должны бросить то, что мы здесь много лет нарабатывали, – говорит директор театра Татьяна Голубова. – Мне кажется, мы стали собой во время полномасштабной войны. Когда-то в этом помещении был швейный цех. Теперь тут сцена на 50 зрителей. Раньше здесь играли камерные представления. Теперь, из-за опасности, мы выступаем в пространстве Some People на Клочковской".

Харьковское метро. Фото: Мария Пунтус

Безопасных площадок для спектаклей в городе мало. Выступать актерам почти негде. "Большая аренда, маленькие зарплаты, маленький репертуар. За каждого зрителя нужно бороться. Это другая логика, чем, например, в Киеве. В "Нафту" ходят в основном молодые люди – представители креативных профессий", – рассказывает Татьяна.

Любимые харьковские места женщин, работающих в "Нафте" – Стрелка, Конторская, набережная, где река Лопань встречается с рекой Харьковом. Госпром тоже место силы. "Мне кажется, что я его фотографирую каждый раз. В телефоне уже, пожалуй, целый календарь: минимум одно фото в месяц. Это как напоминание, что мы здесь, и город тоже здесь", — говорит Татьяна.

Вид на Госпром. Фото: Мария Пунтус

"Когда меня спрашивают, остался ли в Харькове вообще кто-то – говорю: так мы еще и спектакли играем, – говорит Татьяна. – Потому что Харьков – живой. Просто не такой, как был. Здесь – кафе третьей волны с матчой, рядом – дом, забитый OSB. Айтишники сидят на звонках с американскими заказчиками. И вдруг – прилет. И если он не очень близко, все продолжают дальше работать. Это и есть наша жизнь. Эта ненормальная нормальность"

Харьковчанки устроили пикник в Саржином Яру. Фото: Мария Пунтус

"Думаю, мы все немного сошли с ума"

В кафе-пекарне Pakufuda недалеко от Госпрома и зоопарка творческие люди находят все, что им нужно. Прежде всего, других творческих людей. "Я с кем только не общалась – все советовали идти к вам", – говорю Лилии Мунтян, соучредительнице заведения. Сегодня здесь подают свежую выпечку из крафтовой пекарни и предлагают поиграть в настольки – их более 300.

Лилия Мунтян. Фото: Мария Пунтус

"Просто как-то так случилось, что сюда потянулось околокультурное сообщество, – говорит Лилия. – Если нужно кого-то встретить, решить какой-то вопрос, – все приходят сюда. И как-то он все же складывается. Здесь работали журналисты "Люка", проводили совещания, встречи. До того, как у них появилось собственное пространство".

Pakufuda. Фото: Мария Пунтус

Второго января 2023 года рядом с кафе был прилет, выбило окна и пострадал зал. После удара кафе закрыли на десять дней, чтобы восстановиться. Pakufuda – это одно из любимых мест харьковского журналиста Дмитрия Кузубова. Он любил приходить сюда, выбирал столик на втором этаже, откуда хорошо видны закаты, и работал. Сейчас Дмитрий служит в Нацгвардии.

Дима Кузубов. Фото из его личного архива

"Я родился и вырос в Харькове. Это мой родной и любимый город. 10 лет работал журналистом, до 2023 года три года возглавлял редакцию "Люка", – рассказывает Дима. Впервые Харьков он оставил надолго 3 марта 2022 года — через два дня после авиаудара по зданию облгосадминистрации.

Арт на OSB Харькова. Работа художника Гамлета. Фото: Мария Пунтус

"Я выехал с семьей на два месяца, когда невозможно уже было выдержать свист истребителей — в одиннадцать ночи, как по часам, — рассказывает Дмитрий. — Потом вернулся. Так, как дома, мне нигде хорошо не спится, хотя взрывов не стало меньше".

В 2022 году Харьков для Димы был сплошным сюрреализмом: центр, где всегда был шум и безумный трафик, толпы людей, студентов, теперь был пустым. Было ощущение, что в городе остались только волонтеры, военные и иностранные журналисты. На одной из центральных улиц можно было простоять пару минут прямо на проезжей части, и не было ни одной машины. Все дальние знакомые стали друзьями и обнимали друг друга при встрече. Весной 2023 года люди стали возвращаться.

Май 2025 года, в Харькове гуляют свадьбу. Фото: Мария Пунтус

"Кофейни – это главные свидетели харьковской несокрушимости. Когда за окружной дорогой еще стояли россияне, в кафе в центре города можно было выпить латте или альтернативу, какие-то там модные кофейные напитки. Ночью город атакует баллистика или КАБы, а утром все просто пьют кофе, будто ничего не произошло, и обсуждают новости. За три года такой жизни, думаю, мы все немного сошли с ума".

Молодежь гуляет по Харькову. Фото: Мария Пунтус

Дима считает: когда ты понимаешь, что с утра уже можешь не проснуться, это очень странно с точки зрения психологии оставаться в этом городе. Но, наверное, что-то в нем есть, — недаром прямо сейчас здесь остается миллион человек.

"Мы здесь живем рандомной жизнью. Или рандомной смертью"

Окна дома харьковчанки Анны Гин выходят на границу с Российской Федерацией, она живет на Салтовке. 24 февраля она помнит поминутно. За время полномасштабного вторжения она похоронила обоих родителей и рассталась с дочерью, уехавшей за границу.

Всю жизнь женщина работает со словом: была журналисткой, пиарщицей, копирайтером. С начала полномасштабки ведет дневник жизни в Харькове и публикует на странице Facebook. Два года назад этот дневник был опубликован как книга. Мы встретились недалеко от въезда на Салтовку и поехали вместе с ее доберманом Гектором в харьковский Гидропарк.

Анна Гин и ее доберман Гектор. Фото: Мария Пунтус

"Позавчера попали с Гектором в *****рез с шахедами, — рассказывает она за рулем. — Гектор испугался и убежал, я бегаю его ищу, вокруг меня что-то взрывается. Страха вообще нет, у меня собака пропала! Я сорвала голос, но, слава Богу, нашла".

Прилеты в Харькове довольно часто, однако ничего, кроме стресса и ненависти, это больше не вызывает, говорит Анна. Это становится привычкой, когда ты уже не можешь горевать. Сейчас писательница нашла, чем занять руки в таких случаях, она делает украшения из эпоксидной смолы, продает и тратит эти деньги на волонтерку. А первое время успокаивалась 50 граммами коньяка или виски.

Арт на OSB. Фото: Мария Пунтус

"В какой-то момент я поняла, что это происходит слишком часто, и я так сопьюсь к чертовой матери, – говорит Анна. – Отказалась от алкоголя вообще. Мы здесь живем рандомной жизнью. Или рандомной смертью".

С начала полномасштабной войны Анна занялась волонтерством. "Приходит фура с лекарствами на фронт, я их сортировала и подписывала ребятам – "от срачки", "от температуры", и развозила, куда надо", – рассказывает Анна. Как-то ей написали подписчики из Харькова, переехавшие в Италию, которые собрали 350 евро и хотят помочь госпиталю, чтобы Анна сконтактировала.

"В госпитале развели руками: за 350 евро раненым особо ничем не поможешь, но мне сказали: "Слушайте, купите нам телек в холл. Скоро футбол, пацанам будет, где посмотреть", — рассказывает Анна Гин. – Я так обрадовалась! А девушки те съехали, это для них показалось чем-то несерьезным. А я понимала, что сама не потяну купить этот телек, и написала пост. Так и собрала деньги, чтобы купить телевизор".

Мы прогуливаемся по гидропарку, на город понемногу спускаются сумерки. Этой ночью здесь снова будет громко, но мы пока не знаем об этом.

Дворик Харькова. Фото: Мария Пинтус

Анна родилась в этом городе, вышла замуж, родила и вырастила ребенка, развелась и все же не смогла жить не здесь, хотя выезжала ненадолго в Днепр. В 2022 году в Харькове были пустые магазины, почти не работали салоны красоты, банки, крафтовые лавочки. Не было детей.

"Ты понимаешь, дети – они же такие яркие со своими бантиками и самокатами. Когда никто не хохочет там на качелях или в песочнице, город как будто не живет".

В 2023-м стали возвращаться семьи с детьми, и город начал оживать.

Памятник погибшим детям в Харькове. Фото: Мария Пунтус

Горожане несут к памятнику игрушки. Фото: Мария Пунтус

"Я не хочу казаться героиней, — говорит Анна Гин. — Да, я волонтерю и каждый день общаюсь с нашими и иностранными журналистами. Смотри, я уже не молодая мама, у меня взрослый ребенок, но я еще и не старая. Так что могу быть полезной и помогать. Мне, бывает, дочка часто пишет: "Мама, что там, что там?" Она смотрит ленту новостей, где взрывы и прилеты, а мы сидим с Гектором, иногда и не слышим ничего, чай пьем, понимаешь?".

Харьков изменился за последние три года, считает Анна Гин.

Военный гуляет по центру города. Фото: Мария Пинтус

"У меня есть сосед, мы с ним общаемся устно по-русски — мы же харьковчане, ну извините, — говорит Анна. — Но недавно он написал мне в Telegram: "Вікно забула зачинити в машині". Это же интересно, правда? Говорим еще по-русски, а пишем по-украински".

"Больше не будет крупных заводов". Каким будет будущее Харькова?

В выходной в харьковском саду Шевченко чрезвычайно много народу. Если в Саржином Яру ловят рыбу и слушают пение птиц, здесь стоят в очередях за капуоранжами и кормят детей мороженым. С архитектором и главой общественной организации "Платформа урбанистического развития" Виктором Дворниковым мы встретились неподалеку, на площади Свободы.

Виктор Дворников. Фото: Мария Пунтус

"Площадь свободы – фактически точка перезапуска Харькова в советское время, – говорит архитектор. – Здесь появился Госпром. Вся структура города тогда была перестроена вокруг этой площади. Отсюда лучами расходятся главные улицы – Сумская, проспект Героев Харькова (бывший Московский), Полтавский путь".

Майдан Свободы. Фото: Мария Пунтус

В Харьковском национальном университете имени Василия Каразина, например, сейчас учится 14,5 тыс. студентов. Об этом говорит Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе. Среди них небольшая часть иностранцев. Еще в 2021-м, например, здесь училось 23 000 студентов, четыре из них были иностранцы. "Больше всего желающих сейчас учиться на психологию – триста кандидатур на одно место, – говорит Анатолий, – Далее по популярности – факультет иностранных языков и международные отношения".

Университет Каразина. Фото: Мария Пунтус.

Хоть университет работает онлайн, здесь все равно появляется что-то новое — например, один из первых в Украине центров ветеранского развития. Это краткосрочные программы, когда в университет обращаются военные подразделения, чтобы получить какие-то компетенции: например, по медпомощи или изучить особенности работы РЭБа.

"Еще несколько лет назад Майдан Свободы был, без преувеличения, главной городской площадью. Мы бы с вами просто так не сели бы на скамейку еще пять лет назад, здесь всегда было полно студентов. Сейчас университет офлайн не работает, поэтому все иначе".

Харьковчане на пробежке в выходной. Фото: Мария Пунтус

Харьков, говорит архитектор Виктор Дворников, всегда держался на трех опорах: студенты, промышленность и логистика.

"Ежегодно до полномасштабной войны здесь было более 300 000 студентов. Промышленность — это отдельная тема, большинство крупных заводов уже были неконкурентноспособны из-за устаревшей технологии. А логистика – Харьков всегда развивался именно благодаря удачному логистическому расположению на пересечении путей из Киева на Донбасс и из Москвы на Крым. Этого также больше не будет, потому что мы сейчас в логистическом тупике", – говорит Виктор.

"Дякуємо". Фото: Мария Пунтус

Поэтому Харькову, считает архитектор, нужно менять фокус.

"Больше не будет крупных заводов. А вот культура, наука, креатив – это то, что может работать здесь и сейчас", – говорит Виктор.

Он рассказывает о неочевидных харьковских местах: Захарковская слобода неподалеку от центра — почти заповедник XIX века. Дома, этажность, геометрия – сохранены. Тогда люди селились в слободах, потому что здесь не было налогов и крепостного права. А еще можно было заниматься винокурением и продавать алкоголь без пошлины. Это привлекало людей, привыкших жить свободно: казаков и других авантюристов. Есть еще Москалевка ближе к Южному вокзалу, где так же много старинных объектов XIX века.

Центр Харькова. Фото: Мария Пунтус

Еще один образец интересной архитектуры – район ХТЗ (о котором в песне "Мальви" пели "Жадан і собаки"). С одной стороны – заводы, дальше зеленая зона, потом дома. И между этим — узкая полоса транспорта. В домах удобства – общие, не было даже кухонь. Столовая, сад, школа — все под одной крышей. Человек жил в системе. Как маленький винтик советской системы. О современной застройке Дворников отзывается кратко: "Кернессанс".

Харьковские коммунальщики. Фото: Мария Пунтус

"Еще я считаю, что о месседже, который звучит на всю Украину, о "Фортеці-Харків", как у нас любят говорить местные власти, это больше пиар, — говорит Дворников. — Харьков крепостью никогда не был. На самом деле город работает как сеть — много горизонтальных связей. И в этом его сила".

Харьковчанка наливает гостям пиво в "Трипіччі". Фото: Мария Пунтус

***

"Вас приветствует город-герой Харьков", – надпись на табло на въезде в город. На билбордах и в метро: "Горжусь быть харьковчанином". Взрослая женщина ссорится с подростками из-за мата на остановке, пока все остальные скромно стоят в очереди на троллейбус "Богдан". GPS здесь постоянно сбивается во время воздушной тревоги.

В Саржином Яру люди в субботу ловят рыбу и теплые солнечные лучики весны. Таксист, везущий меня на вокзал, говорит: "Я воспринимаю этот город как любимого человека". И объясняет: это значит видеть недостатки, но не обращать на них внимание.

На вокзале я слышу разговор двух ребят в военной форме, один говорит другому: "А я первый раз в Харькове, хотя сам родом из Донбасса. Не скажешь, где здесь кинотеатр? Хочу посмотреть кино "Раша, гудбай".

Харьков – как фирменный харьковский торт. Вкусно по-разному, какой-то вкус можно не любить. Но голодным точно не останешься.