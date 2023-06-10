Пан Европы. Как историк-воин Игорь Жалоба предсказал войну и кто такие панъевропейцы

Тайные знания существуют. Но тайные они не потому, что какое-то посвященное меньшинство скрывает их от простых смертных. А потому, что "простые смертные" не интересуются ими. Любое экспертное знание можно считать тайным. В нашем случае речь идет об истории.

Профессор истории, старший научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Игорь Жалоба давно чувствовал приближение войны. 23 февраля 2022 года, около десяти утра, во время лекции по "Истории и теории международных отношений" он обвел взглядом аудиторию и сказал: "Завтра начнется война".

За пару месяцев до полномасштабного вторжения 58-летний историк начал "наматывать круги" в парке у дома

"Готовил себя. Поначалу я просто ходил, развивал кардиосистему. Позже стал бегать. И подтягиваться. Записался на курсы военной подготовки "Не паникуй, готовься", – вспоминает он. – Это меня потом очень выручило".

25 февраля Игорь Жалоба стал добровольцем киевской теробороны с позывным Батько. С тех пор военная служба – его основная работа. Но есть у него еще одна роль. Дело в том, что профессор Жалоба – президент украинской ячейки Панъевропейского союза.

Это политическое объединение европейских интеллектуалов со 100-летней историей. Стрелок Игорь Жалоба продолжает участвовать в политической жизни Европы. Как ему это удается, откуда у него пророческие способности и что такое, наконец, Панъевропейское движение?

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Путь через границу

Игорь Жалоба родился в маленьком селе Кроква (Черновицкая область). Когда подростку было 15 лет, семья переехала в Черновцы. Юношу поразила европейская архитектура западноукраинского города. Собственно, это была первая встреча будущего историка с Европой.

Одно из самых фантастических сооружений в Черновцах – университетский комплекс, входящий в список мирового наследия ЮНЕСКО. Бывшая резиденция митрополитов. Что скрывают эти камни? И что это за счастливые люди, которые могут запросто открывать дверь в эту сказку.

Пройдет всего год и среди этих счастливчиков окажется и сам Игорь – в качестве студента исторического факультета. Научная сфера интересов, которой с тех пор занимается историк, звучит примерно так: "Пути сообщения Буковины: история строительства и их народнохозяйственное значение". На эту тему он когда-то написал курсовую работу. Позже – кандидатскую диссертацию, впоследствии – докторскую.

А началось все с того, что одному из профессоров Черновицкого университета потребовался студент, изучавший немецкий язык, – для исследования австрийского периода Буковины. Так 19-летний юноша под руководством доктора исторических наук Ивана Гриценко начал читать книги, напечатанные немецким готическим шрифтом. А также переводить старые газеты и даже разбирать рукописи.

За окнами бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации проплывал 1983 год

Андроповский период, последние обострения холодной войны, цензура… Перед юным историком стояла задача – выяснить роль путей сообщения Буковины с Приднепровской Украиной и Россией.

Правда, "пути сообщения" вели из Черновцов не только в Приднепровскую Украину и в Россию. Значительно ближе была Вена. И дороги к ней были лучше… На это был идеологический ответ советской науки: при Австро-Венгрии качественные дороги в Буковине строились с целью вывоза сырья и истощения ресурсов края. Но что-то здесь не совпадало…

"Мы привыкли к тому, что нас окружают какие-то табуированные вопросы, о которых все знают, но никто не говорит, привыкли к сплошному официозу. А тут, вдруг, я читаю буковинскую прессу габсбургского периода и вижу, что общество было гораздо более демократичным, – улыбается профессор, вспоминая свои первые открытия. – Какая-то свобода слова, разные мнения. Другой мир".

Юноша понимал, что никогда не попадет в этот мир: "Я знал, что мое знание немецкого языка это, так сказать, пассивный багаж, что я никогда не побываю за границей… Такова была советская данность".

В те времена любая связь советских провинций (даже приграничных) с европейской цивилизацией была возможна только через метрополию или под ее бдительным оком. Научные статьи или литературные произведения цензурировались в Москве, а потом уже попадали к читателям. На русском, как правило, языке.

Визиты иностранных артистов, писателей и ученых в Советский Союз напоминали экскурсии на режимный объект: предварительно разработанный маршрут, четкий график встреч, регламентированные выступления перед подготовленной аудиторией. Распределение зарубежных путевок среди советских граждан также проходило централизованно.

Все дороги вели в Москву. В этих условиях 20-летний студент Черновицкого университета, продолжая изучать "пути сообщения", повернул в противоположную от Москвы сторону

Образно говоря, юный историк самостоятельно прорубил подземный ход через границу. И неожиданно оказался в европейской стране: "Пути, которые я изучал, составляли единую коммуникационную систему герцогства Буковина".

Заброшенные брусчатки, горные тропы, грунтовые дороги, сплавы, железнодорожные пути, навигационные карты. И где-то там, очень далеко – огни европейских городов. "В университетском архиве были немецкие рукописные документы, – вспоминает Игорь Жалоба. – Разбирая их, я почувствовал себя исследователем".

Тем временем началась перестройка, гласность и, вдруг, закончился Советский Союз. Начались лихие 90-е.

В 95-м Игорь женился, через год у супругов родилась дочь. Надо было кормить семью. "Сложные, конечно, были времена. Чтобы выжить, приходилось таксовать на машине отца. Бывало, что я даже ночевал в гараже, – говорит Игорь Жалоба. – Но я продолжал заниматься научной деятельностью".

Понятно, что молодой историк приложил максимум усилий, чтобы попасть в вожделенную Европу. В 1996 году кандидат исторических наук Игорь Жалоба получил первый грант на обучение Вене. Затем – стипендию для работы в венском архиве.

Именно в архиве он познакомился с представителями Панъевропейского движения, то есть панъевропейцами

"Но тогда я еще не знал, что они панъевропейцы. Для меня это были люди, которые так же как и я исследовали историю габсбургского периода, – рассказывает профессор. – Кто-то из них был бывшим военным, кто-то госслужащим, кто-то политологом".

Научные связи со временем переросли в дружеские. Неудивительно, что проевропейски настроенный украинский ученый стал членом панъевропейского сообщества. Пройдет два десятилетия и Игорь Жалоба, как уже говорилось, возглавит украинскую ячейку Панъевропейского союза.

"Немассовость" – своеобразная фишка этого движения. Чтобы объяснить, кто такие панъевропейцы и почему члены политического движения не стремятся к массовости, необходим отдельный экскурс в историю Европы.

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Исторический экскурс

Европейский Союз, как известно, возник в 1993 году после вступления в силу Маастрихтского договора. Но идея Соединенных Штатов Европы появилась еще до Первой мировой войны. В 20-х годах XX века конкретным содержанием эту идею наполнил австро-венгерский граф Рихард Куденгофе-Калерги.

Он, по сути, и является основателем самого Панъевропейского движения. Геополитический гений Куденгофе-Калерги сформировался под влиянием биографических обстоятельств – этот австрийский аристократ был наполовину японцем. История его рождения связана с незначительным уличным происшествием, случившимся в Токио в 90-х годах XIX века.

Лошадь сбросила с себя австрийского дипломата Генриха Куденгофе возле антикварного магазина. Спасать европейца выбежала 17-летняя Мицуко – дочь антиквара. Со временем, вопреки традициям, Генрих заключил с Мицуко брак. У Генриха и Мицуко родилось семеро детей, один из которых, Рихард, стал идеологом европейской интеграции.

Рихард Куденгофе-Калерги тонко ощущал историю, политические тенденции и национальные противоречия. В 23 года он получает степень доктора философии Венского университета. В 28 лет начинает политическую карьеру – основывает политическое движение.

В 1923 году Рихард Куденгофе-Калерги обнародует манифест "Пан-Европа", в котором призывает народы континента к объединению перед лицом неизбежных катастроф

Этого философа можно назвать пророком. По его мнению, Европе угрожали экономические кризисы, новая мировая война и экспансия большевиков. Вокруг него объединяются многие европейские интеллектуалы. С 1924 года начинает выходить журнал "Пан-Европа".

В 1932 году на Третьем панъевропейском конгрессе в Базеле Куденгофе-Калерги выдвигает тезис о том, что главные опасности для Европы представляют Гитлер и Сталин. После аншлюса Австрии венских панъевропейцев преследуют, их произведения сжигают, редакции громят. В 1940 году Куденгофе-Калерги эмигрирует в США, где становится профессором Нью-Йоркского университета.

В Соединенных Штатах Рихард Куденгофе-Калерги сближается с другим австрийским аристократом – кронпринцем Австро-Венгерской монархии и формальным претендентом на престол нескольких де-факто не существующих королевств и герцогств – Отто фон Габсбургом. У австрийских изгнанников оказалось много общего: аристократическое происхождение, знание современной философии, политическое чутье, а главное – эмигрантская судьба и мировоззрение.

Отто фон Габсбург – уникальная фигура европейской истории. Кронпринц бывшей империи всю жизнь был последовательным проводником антиимперской политики. И сознательно избегал авторитарной власти. Так, в 1961 году он отклонил предложение испанского генералиссимуса Франсиско Франко стать королем Испании.

После войны Панъевропейское движение получило новое дыхание. В 1946 году британский премьер Уинстон Черчилль произносит в Цюрихском университете речь, в которой снова звучит тезис о необходимости создания Соединенных Штатов Европы.

Черчилль был лично знаком с Рихардом Куденгофе-Калерги и Отто фон Габсбургом. И цюрихская речь, безусловно, была написана под их влиянием. После Второй мировой идеологи Панъевропейского движения настаивают на необходимости освобождения Центральной и Восточной Европы от советской оккупации.

В начале 1970-х уже немолодой Отто фон Габсбург сменяет роль публичного интеллектуала на роль политика. В 1973 году его избирают международным президентом Панъевропейского союза. В 1979 году кронпринц становится депутатом Европарламента от Христианско-социального союза. Эту должность он занимал в течение 20 лет.

По его предложению в Европарламенте установили один "лишний" стул – как напоминание о том, что Европа неполна, что восточноевропейские страны все еще "за решеткой"

Поэтому политик часто подвергался критике со стороны левых политиков. И не только из-за этого.

Профессор Игорь Жалоба объясняет: "Панъевропейцы всегда придерживались определенной линии. К примеру, они стоят на том, что современные Россия и Турция не могут быть членами европейской семьи. Турция – в силу своей политической и религиозной традиции, а Россия – в силу своей имперскости. О месте России в ЕС можно будет говорить, когда это государство окажется в своих естественных границах. И изнутри осуществит свой цивилизационный выбор. А такая точка зрения очень раздражала определенные политические круги".

Но еще больше некоторых европолитиков раздражали прогнозы пожилого аристократа, утверждавшего, что Европа стоит на пороге новой войны.

Профессор повышает голос: "За несколько лет до Мюнхенской конференции (конференция безопасности 2007 года, на которой российский президент бросил вызов "однополярному миропорядку". – Ред.) Отто говорил… Не просто один раз где-то сказал, а регулярно доказывал, что Путин – это новый Гитлер".

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Пророчество

Отто фон Габсбург прожил 99 лет. Он умер в 2011 году во сне в своем имении и был похоронен со всеми почестями в семейном склепе. Когда Игорь Жалоба вспоминает этот факт, создается впечатление, что фон Габсбург ушел из жизни преждевременно: "По нему сильно ударила смерть жены, Регина умерла за год до того…"

Профессор называет Отто фон Габсбурга просто по имени – Отто. Историк был лично знаком со своим австрийским коллегой. В 2007 году даже устроил ему экскурсию по Киеву.

Пророчества Отто, к сожалению, сбылись, и это повод вспомнить о нем. Теробороновца Игоря Жалобу отпустили в увольнение из воинской части и у нас есть время пройтись по тому же маршруту, по которому когда-то прошлись Игорь Жалоба и Отто фон Габсбург. Тогда, кстати, был такой же солнечный день, как и сегодня.

– Как-то в выходной мне позвонил мой давний австрийский приятель, с которым мы когда-то работали в венском архиве, – вспоминает профессор. – Говорит, остановился в гостинице "Лыбидь", спрашивает, не могу ли провести экскурсию… Почему не могу – могу. Беру своих дочерей – думаю, экскурсия детям тоже не помешает. Едем в отель. И меня представляют пожилому мужчине – Отто фон Габсбургу.

Историк предложил титулярному кронпринцу посетить Лавру и Софию. Но современность старого политика интересовала больше.

Из его уст прозвучало: "Майдан". 95-летний фон Габсбург обошел Майдан, иногда останавливаясь

– Было такое впечатление, что он прислушивается к чему-то, пытается почувствовать "место силы", – говорит профессор. – Потом мы поднялись к Софии.

В этот момент рассказ Игоря Жалобы приглушают колокола Михайловского Златоверхого монастыря, словно приветствуя воспоминания о давнем госте.

– В какой-то момент Отто сказал: "Я уже был в Украине". Это прозвучало странно, я же знал, что это его первый визит в Украину. Но Отто объяснил: "В лоне матери".

95 лет назад отец Отто фон Габсбурга, будущий император Австро-Венгрии Карл I был драгуном. Его гарнизон размещался в Коломые. Там собственно и жил этот 25-летний офицер вместе со своей молодой женой – принцессой по имени Зита. Отто не просто "побывал в Украине" в лоне матери. Он был в Украине зачат.

Вечером Игорь Жалоба повел своих австрийских друзей в ресторан. Выбор заведения оказался сложным делом:

– Сам я в таких заведениях не часто бывал, поэтому обратился к знакомым. Мне посоветовали один этнический ресторан на Отрадном. Там уже на входе наливали какую-то настойку… А внутри… Атмосфера такая… Прямо перед нашим столиком танцевали немолодые женщины на высоких каблуках… А самое страшное, это живая музыка. Разговаривать было практически невозможно. В те минуты я ощущал "испанский стыд". Но Отто испытание живой музыкой выдержал стоически. Вообще он был таким человеком...

Профессор на несколько секунд задумывается:

– Он никогда не выказывал превосходства. Цену себе он точно знал, но с уважением относился к другим. Излучал благородство, и это передавалось окружающим.

Неизвестно, о чем думал кронпринц в тот вечер под живую музыку. Но общий фон размышлений Отто фон Габсбурга того времени был невеселым

- Его очень раздражало то, что многие европейские политики пренебрегали Украиной и делали ставку на Россию, – вспоминает Игорь Жалоба. – Он объяснял, что Россия ведет обманчивую политику, которая рано или поздно приведет к беде.

Поэтому, по всей вероятности, сквозь ритмическую вибрацию стен от живой музыки, до него доносился гул большой войны. Одна из фраз пожилого фон Габсбурга, особенно поразившая Игоря Жалобу: "Я помню как Гитлер приходил к власти…"

На вопрос, под влиянием ли разговора с Отто пришло понимание того, что война неизбежна, профессор отвечает категорично:

– Нет, я и до этого понимал логику исторического процесса. Эти разговоры просто подтверждали мои собственные выводы. По мере того как Украина превращалась в антипод России, становилось очевидно, что приближается очень серьезный конфликт. В истории человечества соседние государства-антагонисты всегда воевали. После вторжения России в Грузию в августе 2008 года, я понимал, что следующей будет Украина.

И вновь колокольный звон на несколько секунд прерывает разговор. Наконец-то удается спросить:

- Но ведь это события пятнадцатилетней давности. А каков был последний знак или признак того, что "завтра война"?

- Молния ударила в колокольню Софии за сорок дней до этого события. Кстати, в истории Византии такие мистические знаки случались, – смеется историк. – Ну а если серьезно… 21 февраля 2022 года Россия официально признала два самопровозглашенных квазигосударства на востоке Украины. А на следующий день было уточнение, что так называемые ЛНР-ДНР признаны в административных границах Луганской и Донецкой областей. Это такой классический casus belli – формальный повод для развязывания войны. Собственно, это и дало мне основания 23 февраля сказать студентам, что завтра начнется война.

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Стрелок-международник

25 февраля 2022 года президент украинской ячейки Панъевропейского союза Игорь Жалоба превратился в простого стрелка киевской теробороны. В ряды ВСУ попали и некоторые другие украинские панъевропейцы, в частности генеральный секретарь украинской Пан-Европы Игорь Гаврилов. Казалось бы, деятельность организации должна была остановиться, по крайней мере, до конца войны. Но не остановилась.

"Первые несколько месяцев у меня, действительно, не было времени ни на что, кроме службы, – вспоминает историк. – Я начал разгребать электронную почту за февраль в октябре, когда попал в больницу…" Пан Игорь не любит рассказывать о проблемах со здоровьем, поэтому объясняет коротко: "В какой-то момент организм не выдержал и я оказался "временно непригодным".

С того момента стрелок ВСУ ведет двойную жизнь: в свободное от службы время переписывается с политиками и налаживает контакты с представителями научных элит. Объясняет ситуацию в Украине европейским историкам, общественным деятелям и прежде всего панъевропейцам. Осенью прошлого года Игоря Жалобу включили в состав международного президиума этой организации.

Важное дипломатическое достижение этого периода: международный президиум Панъевропейского союза принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

"Это означает, что панъевропейские организации разных стран будут влиять на политиков, парламенты и правительства своих государств, чтобы ускорить процесс признания Голодомора геноцидом в конкретных странах", – объясняет профессор.

В конце 2022 года Игорь Жалоба получил предложение принять участие в международной конференции Пан-Европа-2023. С этим приглашением стрелок-профессор пошел советоваться с командирами. После некоторых объяснений, что такое Пан-Европа и при чем здесь их бригада, Игорю Жалобе выписали командировку для проведения информационно-разъяснительной работы среди европейцев.

С 16 февраля по 2 марта 2023 года он побывал в восьми немецких городах, встретился с сотнями людей, принял участие в нескольких панельных дискуссиях, дал несколько интервью. Главный украинский панъевропеец успел пообщаться с депутатами Бундестага, представителями разных министерств, политологами и даже с управляющим директором госпиталя бундесвера – о возможности лечения раненых украинских военных.

Все это время он был в военной форме. На предложение одного из европейских коллег сменить камуфляж на гражданскую одежду профессор-военный ответил: "Не могу, я на службе – в служебной командировке".

В немецком Меммингене перед посадкой на самолет документы Игоря Жалобы проверял сотрудник аэропорта – афроевропеец.

Вернув украинцу паспорт и билет, чиновник воскликнул: "Слава Украине!"

Сегодня у Игоря Жалобы много планов. Как военный он стремится овладеть специальностью аэроразведчика и практически достиг цели. Как главный панъевропеец хочет провести международную конференцию в родных Черновцах.

И как-то не возникает сомнений, что эти планы осуществятся. Солдат с позывным Батько излучает уверенность, благородство и честность. Создается впечатление, что все замыслы Игоря Жалобы легко реализуются.

Но на самом деле быть честным человеком нелегко. За скобками нашего разговора остались трудности военной жизни, ежедневное преодоление себя. В прошлом году 59-летний профессор-стрелок дважды оказывался на больничной койке. И дважды тяжелыми тренировками доказывал себе и окружающим, что он в отличной форме.

Последний вопрос:

- Цель вашей жизни – привести Украину в Европу?

– Вы будете разочарованы, но нет. Я хочу, чтобы мы сами построили новое, современное европейское государство. А старая Европа, чтобы к нам присоединилась. Если захочет. Потому что на острие исторического процесса сегодня не Евросоюз, а Украина.

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