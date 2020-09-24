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Результаты ЗНО-2020 | Парад отличников. Почему школьники сдают ЗНО все хуже, а гениальных выпускников все больше

Парад отличников. Почему школьники сдают ЗНО все хуже, а гениальных выпускников все больше - Фото
Карта LIGA.net
24.09.2020, 07:53

Аналитика результатов ВНО за 2020 год показывает, что самоизоляция не помогла ученикам лучше подготовиться к тестам. Что рас

Коронавирус и карантин не помешали 188 000 выпускникам сдать главный школьный экзамен внешнее независимое оценивание (по-украински – ЗНО). Это даже на 12% больше, чем в прошлом году.

На прошлой неделе Центр оценивания качества образования опубликовал анонимные результаты каждого протестированного.LIGA.net выяснила хуже или лучше сдали школьники ЗНО в этом году, сколько человек сдали экзамены на 200, в каких регионах опять все плохо и почему филологам следует учиться в физмат классах.

Какой экзамен самый сложный

Чтобы любой из ЗНО-шных предметов считался сданным, ученик должен набрать минимальное количество баллов, их устанавливает Центр оценивания качества образования. 34 500 человек не прошли этот порог хотя бы в одном из 11 предметов.

Самым трудным предметом в 2020-ом оказалась история: почти 10% выпускников школ не набрали пороговый балл. Наименьшее же число "несдавших" по географии  провалили тест только 4% учеников.

Обязательный для всех украинский язык и литературу не сдали 5% школьников. И это намного лучше, чем год назад, когда укр.мову "завалили" 8% выпускников школ (и 16% всех сдававших ЗНО). Возможно, всему виной уменьшение порога на один балл до 22 из 80 (которые потом пересчитываются по шкале 100-200).

Предмет
Не прошли порог, %
Средний балл 2019
Средний балл 2020
Немецкий
8.4
159
163
Французский
5.3
157
155
Английский
5.6
148
151
Испанский
7.5
173
151
Украинский
5.3
153
150
Химия
6.7
148
145
География
4.3
138
141
Математика
8.7
146
141
Физика
5.5
138
140
Биология
4.5
136
136
История
9.7
140
135

Результаты стали хуже, а девушки умнее

Впрочем, есть локальные успехи. Выпускники-2020 знают физику, географию, английский и немецкий лучше, чем их предшественники в 2019-ом. Обязательные математику (или историю) и украинский язык сдали на 5 (и по истории 5) и 3 балла хуже. Больше всего ухудшились знания в испанском: его в среднем сдали на 22 балла хуже (стоит учесть, что сдавали его только 87 человек, а в 2019 году 80).

Остается прежним превосходство девушек над парнями во всех предметах. Традиционно школьницы на голову (10-19 баллов) сильнее в языках. Но в этом году они первые и в точных науках физике и математике. За парнями лидерство в химии и географии.

Очень умных ребят стало в 1.5 раза больше

В этом году сразу 382 школьника сдали хотя бы один тест на максимальные 200 баллов. И это рекорд за историю ЗНО. В прошлом году таких было 244.

К математике, похоже, научились готовиться лучше всего 140 учеников сдали "царицу наук" на 200 баллов.

В региональном разрезе, в Киеве стабильно готовят больше ЗНО-чемпионов 90 киевлян сдали хотя бы один предмет на максимум (в Киеве, правда, и школ больше всего).

Но в этом году, в отличие от прошлого, нет ни единого ученика, который сдал бы все предметы на 200. Одной выпускнице из села Крупец Ровненской области не хватило одного балла по украинскому, чтобы достичь этого результата.

Физмат всему голова

Какие школы лучше всего подготовили выпускников к ЗНО? Если коротко для успешной сдачи ЗНО стоит учиться в физико-математических классах.

Парадоксальный вывод, но, кажется, это касается и гуманитариев. Классы с профилем на украинскую филологию сдали ЗНО по украинскому языку хуже, чем выпускники физмат классов. Они вообще все основные предметы сдали лучше, кроме истории.

Специализация классов
Украинский
История
Математика
Английский
Укр. филология
147
132
134
142
Универсальный
147
132
134
148
Иностр. филология
165
149
151
165
Математический
160
139
158
157
Исторический
144
137
132
142
Технологический
134
126
126
133
Информ. технологий
149
129
147
151
Биолого-химический
154
135
143
146
Экономический
156
137
151
155
Правовой
145
137
132
140
Физико-математический
172
147
179
169

Где сдают хуже всего обязательные украинский и математику/историю

Самые низкие средние баллы ЗНО по украинскому в Закарпатской и Николаевской областях (137 и 142 баллов соответственно). В Закарпатье в среднем хуже других областей сдают не только государственный язык, но и историю, биологию и географию. В Николаевской области также хуже других знают математику, а в Одесской химию.

Лидирует традиционно Львовская область и город Киев: здесь средний балл 163. Чуть хуже дела у Харьковской и Тернопольской областей  156.

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net
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