Коронавирус и карантин не помешали 188 000 выпускникам сдать главный школьный экзамен – внешнее независимое оценивание (по-украински – ЗНО). Это даже на 12% больше, чем в прошлом году.
На прошлой неделе Центр оценивания качества образования опубликовал анонимные результаты каждого протестированного.LIGA.net выяснила хуже или лучше сдали школьники ЗНО в этом году, сколько человек сдали экзамены на 200, в каких регионах опять все плохо и почему филологам следует учиться в физмат классах.
Чтобы любой из ЗНО-шных предметов считался сданным, ученик должен набрать минимальное количество баллов, их устанавливает Центр оценивания качества образования. 34 500 человек не прошли этот порог хотя бы в одном из 11 предметов.
Самым трудным предметом в 2020-ом оказалась история: почти 10% выпускников школ не набрали пороговый балл. Наименьшее же число "несдавших" по географии – провалили тест только 4% учеников.
Обязательный для всех украинский язык и литературу не сдали 5% школьников. И это намного лучше, чем год назад, когда укр.мову "завалили" 8% выпускников школ (и 16% всех сдававших ЗНО). Возможно, всему виной уменьшение порога на один балл – до 22 из 80 (которые потом пересчитываются по шкале 100-200).
Впрочем, есть локальные успехи. Выпускники-2020 знают физику, географию, английский и немецкий лучше, чем их предшественники в 2019-ом. Обязательные математику (или историю) и украинский язык сдали на 5 (и по истории – 5) и 3 балла хуже. Больше всего ухудшились знания в испанском: его в среднем сдали на 22 балла хуже (стоит учесть, что сдавали его только 87 человек, а в 2019 году – 80).
Остается прежним превосходство девушек над парнями во всех предметах. Традиционно школьницы на голову (10-19 баллов) сильнее в языках. Но в этом году они первые и в точных науках – физике и математике. За парнями лидерство в химии и географии.
В этом году сразу 382 школьника сдали хотя бы один тест на максимальные 200 баллов. И это рекорд за историю ЗНО. В прошлом году таких было 244.
К математике, похоже, научились готовиться лучше всего – 140 учеников сдали "царицу наук" на 200 баллов.
В региональном разрезе, в Киеве стабильно готовят больше ЗНО-чемпионов – 90 киевлян сдали хотя бы один предмет на максимум (в Киеве, правда, и школ больше всего).
Но в этом году, в отличие от прошлого, нет ни единого ученика, который сдал бы все предметы на 200. Одной выпускнице из села Крупец Ровненской области не хватило одного балла по украинскому, чтобы достичь этого результата.
Какие школы лучше всего подготовили выпускников к ЗНО? Если коротко – для успешной сдачи ЗНО стоит учиться в физико-математических классах.
Парадоксальный вывод, но, кажется, это касается и гуманитариев. Классы с профилем на украинскую филологию сдали ЗНО по украинскому языку хуже, чем выпускники физмат классов. Они вообще все основные предметы сдали лучше, кроме истории.
Самые низкие средние баллы ЗНО по украинскому в Закарпатской и Николаевской областях (137 и 142 баллов соответственно). В Закарпатье в среднем хуже других областей сдают не только государственный язык, но и историю, биологию и географию. В Николаевской области также хуже других знают математику, а в Одесской – химию.
Лидирует традиционно Львовская область и город Киев: здесь средний балл 163. Чуть хуже дела у Харьковской и Тернопольской областей – 156.
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