Коронавирус и карантин не помешали 188 000 выпускникам сдать главный школьный экзамен – внешнее независимое оценивание (по-украински – ЗНО). Это даже на 12% больше, чем в прошлом году.

На прошлой неделе Центр оценивания качества образования опубликовал анонимные результаты каждого протестированного.LIGA.net выяснила хуже или лучше сдали школьники ЗНО в этом году, сколько человек сдали экзамены на 200, в каких регионах опять все плохо и почему филологам следует учиться в физмат классах.

Какой экзамен самый сложный

Чтобы любой из ЗНО-шных предметов считался сданным, ученик должен набрать минимальное количество баллов, их устанавливает Центр оценивания качества образования. 34 500 человек не прошли этот порог хотя бы в одном из 11 предметов.

Самым трудным предметом в 2020-ом оказалась история: почти 10% выпускников школ не набрали пороговый балл. Наименьшее же число "несдавших" по географии – провалили тест только 4% учеников.

Обязательный для всех украинский язык и литературу не сдали 5% школьников. И это намного лучше, чем год назад, когда укр.мову "завалили" 8% выпускников школ (и 16% всех сдававших ЗНО). Возможно, всему виной уменьшение порога на один балл – до 22 из 80 (которые потом пересчитываются по шкале 100-200).

Предмет Не прошли порог, % Средний балл 2019 Средний балл 2020 Немецкий 8.4 159 163 Французский 5.3 157 155 Английский 5.6 148 151 Испанский 7.5 173 151 Украинский 5.3 153 150 Химия 6.7 148 145 География 4.3 138 141 Математика 8.7 146 141 Физика 5.5 138 140 Биология 4.5 136 136 История 9.7 140 135

Результаты стали хуже, а девушки – умнее

Впрочем, есть локальные успехи. Выпускники-2020 знают физику, географию, английский и немецкий лучше, чем их предшественники в 2019-ом. Обязательные математику (или историю) и украинский язык сдали на 5 (и по истории – 5) и 3 балла хуже. Больше всего ухудшились знания в испанском: его в среднем сдали на 22 балла хуже (стоит учесть, что сдавали его только 87 человек, а в 2019 году – 80).

Остается прежним превосходство девушек над парнями во всех предметах. Традиционно школьницы на голову (10-19 баллов) сильнее в языках. Но в этом году они первые и в точных науках – физике и математике. За парнями лидерство в химии и географии.

Очень умных ребят стало в 1.5 раза больше

В этом году сразу 382 школьника сдали хотя бы один тест на максимальные 200 баллов. И это рекорд за историю ЗНО. В прошлом году таких было 244.

К математике, похоже, научились готовиться лучше всего – 140 учеников сдали "царицу наук" на 200 баллов.

В региональном разрезе, в Киеве стабильно готовят больше ЗНО-чемпионов – 90 киевлян сдали хотя бы один предмет на максимум (в Киеве, правда, и школ больше всего).

Но в этом году, в отличие от прошлого, нет ни единого ученика, который сдал бы все предметы на 200. Одной выпускнице из села Крупец Ровненской области не хватило одного балла по украинскому, чтобы достичь этого результата.

Физмат всему голова

Какие школы лучше всего подготовили выпускников к ЗНО? Если коротко – для успешной сдачи ЗНО стоит учиться в физико-математических классах.

Парадоксальный вывод, но, кажется, это касается и гуманитариев. Классы с профилем на украинскую филологию сдали ЗНО по украинскому языку хуже, чем выпускники физмат классов. Они вообще все основные предметы сдали лучше, кроме истории.

Специализация классов Украинский История Математика Английский Укр. филология 147 132 134 142 Универсальный 147 132 134 148 Иностр. филология 165 149 151 165 Математический 160 139 158 157 Исторический 144 137 132 142 Технологический 134 126 126 133 Информ. технологий 149 129 147 151 Биолого-химический 154 135 143 146 Экономический 156 137 151 155 Правовой 145 137 132 140 Физико-математический 172 147 179 169

Где сдают хуже всего обязательные украинский и математику/историю

Самые низкие средние баллы ЗНО по украинскому в Закарпатской и Николаевской областях (137 и 142 баллов соответственно). В Закарпатье в среднем хуже других областей сдают не только государственный язык, но и историю, биологию и географию. В Николаевской области также хуже других знают математику, а в Одесской – химию.

Лидирует традиционно Львовская область и город Киев: здесь средний балл 163. Чуть хуже дела у Харьковской и Тернопольской областей – 156.

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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