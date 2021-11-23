Первое руководство для медиа: как побудить ваших читателей платить за контент

LIGA.net выложила в открытый доступ практическое руководство, в котором поделилась своим опытом создания системы софинансирования медиа читателями

Редакторы LIGA.net написали практическое руководство по привлечению денег от читателей. В котором подытожили свой 20-месячный опыт краудфандинга, построения системы регулярных донейшенс и работы с сообществом. За это время LIGA.net поддержали около 6000 человек, более 1000 делает это на регулярной основе. Сейчас более четверти зарплатного фонда редакции покрывается читательскими взносами.

В руководстве собраны основные достижения и ошибки, а также полезный опыт национальных и локальных украинских СМИ. Скачать и распространить его можно здесь.

Основываясь на опыте команды LIGA.net, мы создали первое украиноязычное практическое руководство "Как побудить читателей платить за качественный контент?". Для демократии полезно, когда есть много независимых и финансово состоятельных медиа, а поскольку такой информации много на английском языке и она бесплатна, мы решили, что наше пособие должно быть в открытом доступе, чтобы больше журналистов могли им воспользоваться в своей работе, – комментирует автор пособия Мария Крючок.

Это не презентация о нашем успешном успехе. Это – "методичка", где мы максимально объективно анализируем свои неудачи и достижения в попытке построения работы с сообществом читателей. Задача "методички" сэкономить украинским коллегам-журналистам время, усилия и деньги, – говорит главный редактор LIGA.net Борис Давиденко.

В начале пандемии в марте 2020-го LIGA.net откорректировала свою бизнес-модель. Команда запустила фандрайзинговую кампанию, чтобы софинансировать работу редакции деньгами читателей: рекламные бюджеты снижались и возник вопрос увольнений.





Кампания оказалась успешной, поэтому за следующие полтора года редакция LIGA.net создала и протестировала разные модели привлечения читательских денег и рекламных кампаний, изменила роли в команде и пошла на множество экспериментов.





В июне 2020 года LIGA.net провела несколько тренингов для региональных журналистов, чтобы поделиться опытом. В то время как большое количество локальных изданий сталкивается не только с проблемой финансовых ресурсов, но и человеческих, обмен опытом является важным элементом развития здоровых отношений между украинскими редакциями.

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