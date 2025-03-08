Плюс 40 000 населения и новые бизнесы. Как изменился Ужгород за полномасштабную войну

Полномасштабное вторжение России "столица Закарпатья" Ужгород встретил с населением более 115 000 человек. Но в этот город не долетают вражеские ракеты и дроны, поэтому его население только по официальным данным увеличилось на 35% – преимущественно за счет переселенцев с Востока и Центра Украины.

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Liga.net побывала в Ужгороде и узнала, как чувствуют себя на западной границе новые ужгородцы и как их воспринимают коренные горожане.

В офисах продаж новостроек всегда рады клиентам: расскажут, покажут, предложат варианты. Так и со мной – рассказали и показали. Мы поднимаемся на верхний этаж еще недостроенного новостроя. Пока здесь только голые стены, и геометрия будущих квартир просматривается не слишком отчетливо, чтобы представить "жилье своей мечты". Однако можно оценить виды из окон. Из одного окна совсем рядом виден плотный непроглядный лес – грустный и совсем непоэтический. Из другого окна проглядываются поля и застройка частного сектора.

Но есть интересный нюанс: эта новостройка – в Ужгороде, а виды из окна – за границей, в соседней Словакии, село называется Nižné Nemecké. А немного справа за лесом, на расстоянии менее километра, село Vyšné Nemecké – пешком идти 10 минут через международный пункт пропуска. За получасовую прогулку можно успеть выпить в Евросоюзе кофе или пива и вернуться домой, к обыденным делам.

Немного Япония и почти Европа

Познакомимся с Ужгородом поближе. Среди областных центров Украины он действительно имеет ряд ярких уникальностей, поскольку в течение ХХ века успел побывать в составе пяти государств: Австрийской империи Габсбургов, Чехословакии, хортистской Венгрии, СССР и теперь в составе Украины. Во Вторую мировую Ужгород не стал ареной больших баталий, поэтому тут не было разрушений, по крайней мере значительных. И это единственный областной центр, у которого никогда не было и нет коммунального электротранспорта.

А Закарпатская область уникальна еще и наибольшим количеством соседей: не считая смежных украинских областей, она граничит с Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей.

Почему именно прижатый к западной границе Ужгород стал областным центром? Почему, скажем, не Мукачево, которое более или менее находится в центре Закарпатья и до него удобнее добираться из разных уголков края?

При Австро-Венгрии Подкарпатская Русь делилась на четыре равноправных общества (жупы). Но после распада империи регион на правах автономии присоединили к новосозданному государству Чехословакии. И встал вопрос об административном центре. Несмотря на то, что у Мукачево было наибольшее количество населения и большее количество финансовых учреждений, столицей Подкарпатской Руси все же стал Ужгород. Об этом говорит местная журналист и автор проекта "Втрачений Ужгород" Татьяна Литерати:

"То, что столицей Подкарпатской Руси стал именно Ужгород, для Мукачево было очень неприятным ударом. Там считали, что так произошло банально из-за того, что Ужгород лежал ближе к Словакии, откуда заходили чехословацкая и французская армии. Когда новая администрация уже развернула работу в Ужгороде, венгерские военные и власть в Мукачево еще сопротивлялись. И когда Мукачево тоже вошло под полный контроль Чехословакии, администрация уже работала в Ужгороде, который и стал таким образом столицей Подкарпатской Руси. Были и дальнейшие попытки перенести админцентр в Мукачево, но – не сложилось".

Дом начала прошлого века, выставленный на продажу в Ужгороде. Фото: Вадим Петрасюк

Ужгородский международный аэропорт своей взлетной полосой практически упирается в государственную границу. Ограждение аэропорта – оно же и ограждение страны. Здесь, фигурально говоря, когда задние шасси взлетающего лайнера еще катятся по бетонной полосе, нос уже в соседнем государстве. Режим полетов особенный: каким бы ни был авиарейс – внутренним или международным – взлететь и взять нужный курс можно только совершив круг над Словакией.

Интересно вспомнить скандал 13-летней давности, когда стражи порядка Украины и Словакии обнаружили 600-метровый "транснациональный" тоннель контрабандистов. Он направлялся из частного дома в Ужгороде к частному объекту в Словакии. От тоннеля до международного транспортного перехода "Ужгород" расстояние в полкилометра. Интересная география выходит. Два пути в Евросоюз, которые существуют рядом, но в разных измерениях: подземный и наземный, легальный и преступный. Две параллельные реальности…

Почему в Ужгород до сих пор не прилетела ни одна российская ракета? Возможно, именно из-за его близости к границам: если "целиться из Кремля" и немного промахнуться – можно ударить по Словакии, если промахнуться больше – попасть по Венгрии. Обе страны с пророссийским руководством на фоне других государств Евросоюза. Можно предположить, что в Кремле были бы и не прочь "покошмарить" уютный Ужгород, но не хотят устраивать проблемы Роберту Фицо и Виктору Орбану. К тому же, в этом месте проходят две трубы, которые все еще гонят на Европу (Словакия, Венгрия, Чехия, Австрия) российские углеводороды.

На Закарпатье все напоминает о близости Европы. Здесь традиционно не любят сплошных заборов, довольствуясь прозрачными декоративными изгородями вокруг индивидуальных коттеджей. Европой "пахнут" аккуратные дворики с газонами, стриженными под глобус декоративными кустами, ухоженной виноградной лозой и туями. Туи и виноград здесь украшают даже дворы многоэтажек, включая и старые мрачные "хрущевки".

А еще в Ужгороде самое большое (говорят, не только в Украине, но и в Европе) количество деревьев сакуры, и весной город утопает в нежно-розовом цвете, становясь похожим на Японию. Полюбоваться этим чудом съезжаются тысячи туристов – украинских и зарубежных.

"До "полномасштабки" ми спокойно ездили в Словакию, – рассказывает Татьяна Литерати. – Скупались в магазинах, отдыхали на Шираве (курортная зона на водохранилище реки Лаборец за 35 километров от Ужгорода. – Ред.), ездили на концерты, в зоопарки с детьми, в аеропорт, да и просто так – на бокал пива или чашку кофе. И словаки к нам ездили – на рынок за одеждой, в магазины за продуктами. Много покупали кондитерки – украинские конфеты везли целыми багажниками. И всегда под завязку заправлялись нашим бензином. Набирали сигарет, потому что у них это было дороже. Сейчас все изменилось – война сделала людей настороженными. В Словакии, к сожалению, чувствуются пророссийские настроения. Да и не вдохновляет война на развлекательные поездки".

Городские проблемы и перенаселение

Российское вторжение повлекло за собой масштабный поток переселенцев и беженцев. В Ужгород один за другим прибывали эвакуационные поезда – переполненные испуганными людьми. Большинство украинцев ехали через Закарпатье транзитом, границы переходили кто пешком, кто на собственных машинах.

"Наша центральная Собранецкая улица тянется от центра Ужгорода до самой Словакии. Обычно проехать всю ее можно за семь-десять минут, но в первые дни войны она практически не двигалась, машины стояли в пробках по несколько суток", – вспоминает Татьяна Литерати.

Каждый день город пропускал через себя количество переселенцев, сравнимое с собственным населением Ужгорода. А оно перед войной составляло около 115 000 человек.

Но ведь и многие люди границу не переходили – осели, кто с надеждой переждать горячую фазу войны и вернуться в родные дома, кто с планами начать здесь новую жизнь. А были и такие, что пристроили здесь свои семьи (родителей, жен, детей, внуков) и вернулись в большие города на Востоке или в Центре, где, несмотря на опасность, все же есть большая деловая активность и заработки.

Летом 2024 года Ирина Ткаленко и ее дочь Наталья официально зарегистрировались как жители Ужгорода. До этого они жили в Днепропетровской области. Переселились, потому что бежали от войны.

Наталья насмотрелась ужасов буквально с первых часов агрессии, поскольку жила в Днепре недалеко от завода "Южмаш", интенсивно обстреливаемого врагом. Она уговорила мать перебраться как можно дальше на Запад – в самое безопасное место. Отъезд за границу не рассматривали – хотели остаться в Украине.

До этого ни одна из них не была в Ужгороде даже проездом, знали только, что здесь не обстреливают.

"Мы с дочерью взяли отпуск и поехали в Ужгород, чтобы "тестово пожить" и примериться: подойдет ли нам этот город, чтобы поселиться навсегда, – рассказывает Ирина. – И решили: подходит! Продали наше жилье – мою квартиру в Кривом Роге и дочкину в Днепре – купили в Ужгороде две квартиры рядом, в одном жилом комплексе. В городе много переселенцев, рабочие места в дефиците, но мне удалось устроиться по профессии риелтором. За полгода мы ни разу не пожалели о переезде. Город уютный. Чистый воздух, приветливые спокойныйные люди, прогулки по набережной летними вечерами. Почти как в довоенном Крыму, где у нас когда-то была квартира, и мы каждый год с удовольствием отдыхали".

Кофейня в центре Ужгорода. Фото: Вадим Петрасюк

Однако готов ли Ужгород к такому резкому росту количества жителей?

В годы перед полномасштабным вторжением Украина испытывала настоящий строительный бум. Наиболее интенсивно застраивались большие города, и Ужгород не стал исключением. Сегодня здесь одни из самых высоких в Украине цен на недвижимость, которые почти сравнялись с ценами в Киеве и Львове – городах-лидерах по этому показателю.

Однако рынок недвижимости здесь имеет свою специфику.

Как рассказал бывший главный архитектор Ужгорода Петр Сарваш, интенсивная застройка города началась лет 10-12 назад.

"Новостройки росли, но квартиры продавались плохо, и даже проданные не всегда заселялись, – говорит Петр Сарваш. – Покупали их не столько сами ужгородцы, как жители области – преимущественно этнические румыны. По моим ощущениям, все шло к дефолту строительного рынка, но его спасла война. Из Харькова, Днепра, городов Донбасса приехали люди с деньгами, квартиры раскупались и заселялись. Цены росли, рынок вместе с ними".

По мнению Петра Сарваша, от административно-территориальной реформы 2015-2020 годов в Украине Ужгород скорее проиграл. Ведь остался практически без запаса земель и ему уже некуда развиваться, он окружен административно независимыми территориальными общинами. Нынешняя интенсивная застройка – только уплотнение, освоение последних свободных площадок на территории города. Дальнейшее же территориальное развитие возможно только в кооперации с соседними общинами. Следовательно, они будут влиять на то, каким быть Ужгороду в будущем.

Один из чиновников мэрии в разговоре также указывает на ряд проблем, усложняющих развитие города. К примеру, недостаточная мощность очистных сооружений, проектировавшихся в прошлом веке в расчете на тогдашнее 50-тысячное население с перспективой роста до 70 000-75 000. Но не до 200 000 весной 2022-го! И сегодня уже нет возможности увеличить очистные мощности, как и нет свободного места для строительства новой станции очистки канализационных стоков. Аналогично городскому кладбищу: оно переполнено, а свободной земли для второй очереди нет.

Строительство жилищного комплекса в Ужгороде. Фото: Вадим Петрасюк

Сейчас сложно установить точную численность населения Ужгорода. Не все переселенцы проходят официальную регистрацию. А даже пройдя, часто живут "на два дома" – физически находятся в других регионах Украины. По разным оценкам, в Ужгороде сейчас может проживать от 135 000 до 155 000 человек.

На улицах Ужгорода сейчас – множество автомобилей. Было время, когда дорожные пробки – которых до "полномасштабки" здесь не знали – стали похожи на пробки в Киеве. При этом Ужгород – единственный областной центр, не имеющий коммунального электротранспорта.

Специалист по недвижимости Татьяна Ричина (ужгородская риелторская компания "Фемида") рассказала, что в городе строительство ведется на шестидесяти площадках, работают около сорока строительных компаний, включая как местные, так и львовские, киевские, днепровские и т.д.

"Ужгород сегодня где-то на уровне Львова по ценам, выше только в Киеве. И это в среднем, потому что некоторые наши элитные жилые комплексы уже сравнялись и с киевскими по ценам", – говорит Татьяна Ричина.

Закарпатье – "украинская Греция"

Ужгородским строительным компаниям и риелторам грех жаловаться – квартиры раскупаются, как горячие пирожки. И даже старые "хрущевки" не задерживаются. Но перенаселение все же отражается на общем социальном фоне. В определенной степени можно говорить о конфликте культур – местной, формируемой веками, и привнесенной переселенцами из Центра и Востока. Местная культура – это медленный ритм жизни небольшого города, где все друг друга знают лично или "знакомы через два рукопожатия". Этому неторопливому ритму противостоит энергия выходцев из мегаполисов, где более быстрые социальные и экономические процессы.

Маркетолог Александр Петренко переехал в Ужгород с семьей (жена и дочь) два года назад из Харькова. Его компания-работодатель с началом полномасштабной войны перевезла на Закарпатье часть бизнеса – магазины, салон красоты.

"Мы привнесли в город некоторые бизнес-решения, которых раньше в Ужгороде не знали, – рассказывает Александр. – Кого-то это раздражает, кто-то видит в этом оздоровление бизнес-климата – "свежую кровь". Но и нам не все нравится в местном укладе. Здесь люди не спешат. Рабочий день привыкли заканчивать в 17 часов, не особо пунктуальные. Выходные для них – святое, праздники – святое. А мы привыкли работать и приходить домой в 11 вечера. Они говорят: Ужгород – город для жизни, а не для сумасшедшей работы. А мы привыкли как раз по-сумасшедшему работать там, где живем. Я долго искал подходящее сравнение и теперь скажу так: Закарпатье в сравнении с Востоком Украины – это как Греция в Евросоюзе – медленная".

Александр считает, что переселенцы привнесли в Ужгород много полезных новшеств. И приводит пример: до вторжения на улицах города было мало "официальных" пешеходных переходов. Это всех устраивало, ведь машин было мало. Теперь же трафик вырос, а ситуация с переходами не менялась. Тогда ею прониклись переселенцы:

"Мы писали обращения, убеждали чиновников, и они нас услышали. Безопасность на дорогах улучшилась", – рассказывает Александр.

О пользе от "новых ужгородцев" рассуждает также и Татьяна Литерати:

"Когда уже переселенцы осели, выдохнули, немного успокоились – потихоньку начали себя проявлять. И все активнее. Они оживили Ужгород. Многие "перетащили" сюда свои бизнесы – небольшие производства, рестораны. Особенно активны харьковчане. Мне кажется, что Харьков у нас теперь везде – невероятно изобретательные люди".

Частный сектор в Ивано-Франковске. Фото: Вадим Петрасюк

Подобную оценку высказала и Татьяна Ричина – она отмечает, что приехало много хороших специалистов, которые "расшевелили" тихий городок.

"Мы бы так и жили в своих "шорах" – ходили бы по натоптанным тропам. Но появились новые парикмахеры, врачи, учителя, кондитеры, автомеханики… И дали хороший конкурентный толчок местным", – говорит Татьяна Ричина.

Но не только малым бизнесом развивается Закарпатье. Весной 2024 года началось строительство узкого европейского железнодорожного пути от Чопа до Ужгорода (22 км). Это позволит сделать областной центр транспортным хабом с прямым сообщением с Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом, Белградом. Более быстрым станет как пассажирское сообщение с Европой, так и грузовое, что будет больше стимулировать экономическое развитие региона.

Еще один перспективный проект – ветровая энергетика – его в регионе развивает компания Friendly Wind Technologies, релоцированная из Краматорска Донецкой области. В 2022 году компания начала перемещать на Закарпатье свой завод по производству промышленных ветрогенераторов.

Его установили в новом индустриальном парке в городе Перечин, в 20 километрах от Ужгорода. На демонтаж-переезд-монтаж понадобилось около года. Сейчас завод работает. Ранее компания развивала ветровую энергетику в Крыму, Луганской, Донецкой областях. Реализованы десятки проектов, но они остались на оккупированной территории. Об этом рассказала заместитель директора Friendly Wind Technologies Ольга Поштак.

Сейчас компания развивает в Карпатах так называемые ветровые парки – комплексы из нескольких инженерно совмещенных ветровых генераторов. Первая очередь предусматривает установку и запуск 16 ветрогенераторов. Два из них уже работают.

Выгода от релокации крупного бизнеса очевидна как в целом для Закарпатья, так и для конкретно местных сообществ. Тот же Перечин еще недавно был дотационным городом, однако сейчас имеет от Friendly Wind Technologie поступления в виде местных налогов на развитие общины. В 2023 году – 51 млн грн, а к концу 2024 года – около 90 млн грн.

Впрочем, не всем релоцированным бизнесам удалось прижиться на Закарпатье. Здесь стоит затронуть еще одну особенность региона – специфику политического климата, а затем и экономические реалии. Четыре границы с зарубежьем – это не только экзотика, но и большая контрабанда. Она объединяет как мощные кланы, так и рядовых жителей края. Уровни заработков разные, но "кормушка" одна на всех.

В разговорах не под запись некоторые мои собеседники из числа переселенцев признавались, что их попытки заинтересовать местные общины инвестициями, налоговыми поступлениями и другими "плюшками" от перевода на эти территории предприятий с Востока Украины встречали настороженность, а то и откровенное сопротивление. Люди боятся пускать к себе "чужаков". Прямых и ясных объяснений этому, конечно, не высказывают, но дают понять: зачем, мол, нам ваши непонятные инвестиции, нас и без них сытно кормит граница.

Однако такое отношение – это лед, который все же можно растопить. Но это не всегда удается сделать быстро с наскока.

***

Удивительные метаморфозы древнего города продолжаются. В прошлом веке Ужгород сменил пять разных государственных флагов, а сегодня – оставаясь самым западным географически украинским городом – он активно знакомится с культурами других регионов Украины, что, безусловно, его обогащает.