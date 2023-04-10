В конце 2022 года разработчики искусственного интеллекта открыли Ящик Пандоры. Всего за несколько месяцев программный код лишил рабочих мест десятки миллионов человек (многие из которых этого еще не поняли в силу инерции процессов). Человечество сделало не шаг вперед, а безумный скачок в новый мир, особо не рассуждая о последствиях.

LIGA.net в четверг, 16 апреля. Хотите получить эту историю? Оформите подписку Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикамв четверг, 16 апреля. Хотите получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" . Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа мира. И отключим показ рекламы.

Основатель Tesla и Spacex Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, футуролог и профессор Ювал Ной Харари и тысячи других людей написали открытое письмо с призывом к правительствам и разработчикам отложить эксперименты с искусственным интеллектом не полгода – для адаптации, для поиска ответов, для сдерживания разрушений. Под письмом сейчас – более 18 000 подписей.

Однако, например, ChatGPT имеет открытый код. То есть с первого дня, когда программа была впервые представлена, и по сей день – она доступна каждому. Каждый день программы совершенствуются. Кто угодно может скопировать код и разместить у себя. Это уже сделали, может быть, сотни тысяч человек. Остановить это, запретить это – невозможно. Добавьте к этому, что подобных сервисов – десятки.

Если мы понимаем, что пути назад нет и большое количество профессий будет заменено искусственным интеллектом, остается только одно: задать вопрос, что будет делать человек в новом мире. И есть ли нам с вами место в нем вообще.

На заставке к этому материалу – папа римский через 100 лет. Картина написана искусственным интеллектом. Человек нашего времени может спросить себя: перед нами человеческое ли существо, или перед нами машина. Но через 100 лет такой дилеммы не будет, потому что разница между машиной и человеком исчезнет.

"В будущем духовность станет важнее, чем когда-либо прежде. Технологии ИИ и биоинженерии заставят всех нас столкнуться с очень старыми и очень глубокими духовными вопросами: что такое сознание, что такое человечество, существует ли свобода воли", – говорит профессор Харари в разговоре с LIGA.net.

В этом спецтексте LIGA.net пытается исследовать, как будет выглядеть Земля в 2050, 2100 и 2150-м. Этот текст мы подготовили вместе с ведущими учеными, мыслителями, философами и футурологами. Нам помогал Ювал Ной Харари, Славой Жижек, Нэнси Хейлз. Также в тексте – Рэй Курцвейл, Ник Бостром и гендиректор OpenAI (разработчик ChatGPT) Сэм Альтман.

В конце спецтекста мы задали вопрос трем искусственным интеллектам: что ожидает человечество, есть ли для него место. Мы получили три совершенно разные версии. Одна из них – угрожающе-риторическая (ИИ в нас не очень верит).

Но – делаем первый шаг. Пусть это будет лето. За окном – 20 градусов тепла. Курс доллара все еще тревожит. Однако уже не существует Российской Федерации – одной проблемой меньше. Итак, Земля, 27 лет спустя.

LIGA.net в четверг, 16 апреля. Хотите получить эту историю? Оформите подписку Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикамв четверг, 16 апреля. Хотите получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" . Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа мира. И отключим показ рекламы.

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