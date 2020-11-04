Украина получила Томос почти два года назад. Чего добилась Украинская православная церковь за это время и что ее ждет дальше

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

24 октября архиепископ Кипра Хризостом Второй помянул во время литургии предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания. Это действие равно официальному признанию всей церкви. Позже этот факт подтвердили в Константинополе.

Это значит, что ПЦУ уже признана четырьмя поместными православными церквями из 14 — Константинопольской, Александрийской, Греческой и Кипрской. Две — Русская и Сербская — отказались сразу. Россия даже разорвала канонические общение с Константинополем из-за признания ПЦУ, и приложила огромные усилия, чтобы заблокировать признание другими церквями.

Очевидно, у нее не получилось.

LIGA.net разбиралась, что у Украинской православной церкви получилось, а что нет за почти два года с момента создания.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Признание Кипрской церковью всего через два года после получения Томоса — очень хороший знак для Православной церкви Украины. Например, РПЦ МП ждала своего признания от Константинополя 141 год, а Болгарская — почти сто лет.

Кипр традиционно под сильным российским влиянием. "Зависимость усилилась еще больше после превращения Кипра в важнейший оффшор для вывоза и отмыва криминально-коррупционного российского капитала" — отмечает российский религиозный обозреватель Александр Солдатов.

На руку Украине сыграло то, что изменился принцип принятия решений. Теперь он синодальный, то есть коллективным, считает Солдатов.

По его мнению, глава кипрской церкви Хризостом Второй не признал бы ПЦУ, если бы не был уверен, что большинство Синода его поддержит. Четверо из восемнадцати членов Синода, которые выступили против признания ПЦУ, вероятно, сделали это формально, чтобы показать свою позицию "российским друзьям".

По мнению епископа ПЦУ, митрополита Переяславского и Вишневского Александра Драбинко, именно излишнее давление со стороны России и вмешательство во внутренние дела Кипра спровоцировали решение признать Православную церковь Украины. Таким образом Хризостом Второй и Синод продемонстрировали свою самостоятельность.

ОСЛАБЕВШИЙ КИРИЛЛ

Влияние Русской православной церкви заметно снизилось после провала в Украине. Признание ПЦУ в Константинополе дискредитировало патриарха Кирилла Гундяева и его "министра иностранных дел" Иллариона Алфеева для российской власти.

"Деньги, выделявшиеся, скажем, на подкуп Александрийской или Болгарской Церквей, оказались потрачены совершенно бездарно. Кроме того, в России грандиозный экономический кризис, денег не хватает, поэтому в последнюю очередь будут теперь думать о поддержке внешнеполитических авантюр патриархии" — говорит Солдатов.

Кремлевская опала деморализовала Кирилла, он практически самоустранился от активного участия в церковной политике, переложив все на Иллариона.

ВНУТРЕННИЕ ТРУДНОСТИ 1. ФИЛАРЕТ

Кроме московского фронта, у ПЦУ есть внутренние проблемы.

Конфликт новообразованной церкви во главе с митрополитом Епифанием и бывшим главой УПЦ Киевского патриархата Филаретом начался фактически во время Объединительного собора в 2018 году и продолжается до сих пор. Филарет считает, что Киевский патриархат не ликвидирован, а Томос об автокефалии ПЦУ недействителен.

Проблема глубже. Филарет изначально не планировал уходить с поста фактического руководителя церкви, которую он в том или ином виде возглавлял с 1961 года.

И хотя очевидно, что большая часть епископов бывшего Киевского патриархата перешла в Православную церковь Украины, длящийся конфликт играет отрицательную медийную роль.

"То, что сделал Филарет, возможно, кого-то оттолкнуло от ПЦУ, потому что начались разговоры "вот они сами в себе разобраться не могут, у них какой-то новый раскол" — признает епископ Александр Драбинко.

ВНУТРЕННИЕ ТРУДНОСТИ 2. УПЦ МП

Между Украинской православной церковью и Украинской православной церковью Московского патриархата продолжается тлеющий конфликт. Последняя, согласовывает позицию с Россией, и отказывается признать Православную церковь Украины, называя их "раскольниками".

Год назад митрополит Епифаний говорил, что в течение полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Однако уже тогда процесс замедлился, а всего количество приходов у ПЦУ — в пределах 7000 парафий, у УПЦ МП порядка 10 000 реальных приходов.

Признания Кипрской церковью ПЦУ подтолкнет некоторые приходы к переходу. Но массового перетока не наблюдается. Даже при том, что Вселенский патриарх Варфоломей призвал "украинских иерархов под Россией" присоединиться к новой украинской церкви, так как она — единственная каноническая на территории Украины.

Епископ Александр Драбинко рассказывает, что приходы, которые хотят перейти "на украинскую сторону", сейчас под жестким контролем. Многие, например, банально застряли в судах.

"Можно выиграть, но это всё деньги, а Киевская митрополия УПЦ МП с ее кошельком — диаконом Вадимом Новинским — решили задавить [ПЦУ] финансово" — говорит Драбинко.



ЧТО ДАЛЬШЕ

Процесс признания ПЦУ зависит от того, насколько удастся ослабить московское влияние, а, значит, другие православные церкви в мире будут чувствовать себя свободнее.

Пока что Православная церковь Украины была очень эффективна в получении признания. Профессор, религиовед Людмила Филипович называет такую скорость "космической".

О возможном скором признании ПЦУ уже прямо или косвенно сообщили Иерусалимская, Румынская и Грузинская церкви.

У других церквей свои трудности и причины для колебаний. Так, в Болгарской вопрос признания ПЦУ вызвал открытый конфликт. Православная церковь Чешских земель и Словакии фактически разрешила своему епископу сослужить с Епифанием год назад, и никаких санкций за это не последовало (это означает, что ПЦУ в глазах ПЦЧЗС не является "неправильной церковью"). Польская церковь поддержала автокефалию украинской, но там заявили, что предоставление должно соответствовать догматам "целой Церкви, а не группы раскольников". Кто эта группа раскольников, не уточняется.

Влияние московской церкви часто переоценивается. Пример: Антиохийская церковь с центром в Сирии. С одной стороны ждать от нее признания ПЦУ нет смысла, она буквально под контролем России. Военным контролем. С другой стороны, Антиохийский патриарх Иоанн Х не принял участие в Амманской встрече, которая должна была стать антитезисом Константинополю. Это вполне может означать, что он хочет продемонстрировать Москве свою независимость.

Албанская церковь сначала вроде бы отказалась признать ПЦУ, но потом предстоятель церкви владыка Анастасий занял менее определенную позицию, заявив "о невозможности признания действительности священства в ПЦУ". На Амманской встрече он также не присутствовал.

После дарования автокефалии ПЦУ ни одна из церквей, кроме московской, не прервала общения с Константинополем. Это значит, что даже близкие к Москве церкви не считают автокефалию ПЦУ каким-то церковным преступлением или "отпадением от православия".

В случае с РПЦ МП разрыв общения с Константинополем выглядит каноническим абсурдом, поскольку она не разрывает общения с другими Церквями, признающими Константинополь. А это противоречит канонической логике, считает Солдатов.

Что касается внутренних трудностей, то Драбинко преисполнен оптимизма. Говорит, что ПЦУ будет только укрепляться, а предложенные "подсоборы" должны ускорить процесс перехода парафий УПЦ МП под юрисдикцию Православной церкви Украины.

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