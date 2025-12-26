А они еще и угрожали американцам досрочно покинуть Международную космическую станцию (МКС), перейдя на свою РОС и тем самым разрушив МКС

Проект на $6 млрд остался на стадии эскизного проектирования — на данный момент тонны чертежей и расчетов обеспечат московитов качественной туалетной бумагой.

А "как дышали"!

Начиная с 2022 года, грозили американцам досрочно выйти из Международной космической станции (МКС), перейдя на свою РОС и тем самым разрушив МКС.

Вроде бы у них все получалось: развивали на новом космодроме "Восточный" в Забайкалье инфраструктуру для пилотируемых запусков, разрабатывали новый пилотируемый космический корабль и модернизированную ракету-носитель под него, прикидывали, как лучше и какими инструментами с РОС заниматься космической разведкой…

Российская орбитальная станция

В общем в так называемую независимую орбитальную программу, включая все перечисленное выше, вбухали солидную двузначную сумму в миллиардах долларов.

И тут — бац, крошечный нюанс: "денег нет, но вы держитесь".

Но не слишком радуйтесь — они просто по-другому будут называть российский сегмент МКС.

Как?

И гадать не нужно — это уже и есть их РОС, как и планировалось!

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net