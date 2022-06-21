Рада изменила закон о школах: в классе может быть 30+ детей, старт уроков – не 1 сентября

Что произошло

Верховная Рада приняла закон № 7325, внеся временные изменения в закон об общем среднем образовании.

На время военного положения нардепы отменили ограничение на количество учащихся в классах и продолжительность учебного года.

Также во время войны трудовой договор с директором школы может быть продлен без проведения конкурса.

Документ был направлен на подпись президенту.

Что это значит

1) На время действия военного положения останавливается положение о том, что обучение в школах начинается с 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года.

Новый календарный учебный год может длиться разное количество дней.

Продолжительность учебного года, дату начала и/или окончания будет определять Кабмин, рассказывает нардеп Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Гибкость начала учебного года необходима во время военного положения. Потому что не предусмотреть, что будет в августе на разных территориях страны, отмечает глава "Ре:Образования", министр образования и науки 2016-2019 годов Лилия Гриневич. Но решив, например, начинать обучение в августе для экономии расходов на тепло, в местных общинах важно провести информационно-разъяснительную работу, сообщить родителям, выяснить, на месте ли дети, говорит она.

Норма об обязательных 175 днях, обращает внимание Гриневич, из-за боевых действий уже и так нарушена частью школ. Во время военного положения может быть меньше учебных дней, поэтому важно предусмотреть дополнительные часы (по крайней мере, дистанционно) для устранения пробелов в обучении детей. "Этого не хватает, и об этом следует позаботиться. На самом деле у детей большие пробелы в учебе и из-за дистанционки в течение двух лет эпидемии ковида, и теперь – из-за военных действий", – подчеркивает она.

2) Сняли норму о том, что в государственных или коммунальных школах в начальных классах не может быть больше, чем 24 ребенка, а в средней и старшей школе – не более 30 учеников. Кроме очной (дневной) и вечерней формы обучения. То есть классы увеличены только для дистанционного обучения, уточняет Наталья Пипа.

Если школа работает на дистанционке, берет в класс 40 детей, а затем решает выйти очно, то может делить учеников на группы и заниматься по очереди – 20 очно, 20 – слушает онлайн.

3) Директора школы можно назначать на должность без конкурса не более чем на шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения. "Это оправдано, потому что в условиях войны часто нужно обеспечить выполнение как минимум решений учебного процесса, а конкурс длится долго", – говорит Пипа.

Но ключевое слово здесь "можно". То есть никто не запрещает проводить конкурс, добавляет эксперт Шведско-Украинского проекта "Поддержка децентрализации в Украине" и бывший директор департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Олег Фасоля.

"Назначение на конкурсной основе – хорошая инициатива. На территориях, где продолжаются боевые действия, это невозможно, там должны действовать нормы закона. Но не нужно всем отказываться от конкурса", – убежден он.

Что дальше

Возможно, следующий учебный год начнут раньше 1 сентября, предполагает эксперт по вопросам образования (до 2021 года – эксперт Офиса поддержки реформы децентрализации при Минрегионе) Сергей Дятленко.

"Это хорошо в условиях военного положения, когда могут быть разные опции для территорий Украины в зависимости от угроз. Та же Запорожская область и Закарпатская существенно отличаются по условиям и возможностям", – подчеркивает он.

Справка: LIGA.Life направила информационный запрос в Минобразования, спросив, что МОН уже делает или планирует делать для подготовки механизмов внедрения этих законодательных решений.

По словам депутата Натальи Пипы, правительство может принимать решения не только по областям, а по отдельным территориальным общинам, населенным пунктам.

Учредители учебных заведений – горсовет, ОТГ, ОГА – могут подавать предложения Кабмину. "Например, есть обращения от населенных пунктов, которые хотят начать учебный год 15 августа – этот вопрос тоже может рассматриваться Кабмином. Дети могут учиться очно, плюс можно сэкономить энергоресурсы", – объясняет Пипа.

Олег Фасоля считает вариант начала обучения в августе реальным: "Война заставляет искать пути, как обеспечить образовательные услуги и вместе с тем минимально использовать ресурсы".

Эксперт отмечает, что, возможно, нужны еще более радикальные решения. Вместо пяти рабочих дней, например, учиться шесть. "Максимально использовать период, когда не нужно отапливать помещение. А в зимний период быть на каникулах", – объясняет он.

Пипа напоминает, что когда в Мелитополе оккупанты заставляли учиться по российской программе, педработники решили на свой страх и риск завершить учебный год. Пошли по пути, который де-факто верен. Отмена ограничения на начало, продолжительность и окончание учебного года сейчас, отмечает депутат, обусловлена вопросом боевых действий. Чтобы можно было быстро принимать решение: "Можно издать приказ и закончить учебный год или сдвинуть его границы. Больше поля для маневров".

Вторая возможность закона – можно увеличивать количество детей в классе, добавляя туда детей-переселенцев, выносить это на рассмотрение педсовета, подчеркивает Пипа.

"Каждый педколлектив будет решать, как организовать учебный процесс. Дети, например, могут учиться очно через день, или только начальная школа, а средняя и старшая меняться, или будут посменно", – объясняет она.

Вопрос по наполненности классов – вынужденный шаг в условиях войны, необходимый для детей, чьи школы разрушены или повреждены, для привлечения педагогов, выехавших из зоны боевых действий, говорит Пипа: "Конечно, будет непонимание на местах. Такое количество детей учить непросто. Но лучшего решения в этих условиях нет.

Олег Фасоля называет это решение оправданным для учета количества переселенцев, ведь в Украине миграционные процессы непредсказуемы. В то же время он отмечает, что могут начаться манипуляции с количеством детей на местах: "К примеру, было в классе 29 учеников. А по состоянию на 5 сентября – плюс два ребенка из числа ВПЛ, и уже 31 ребенок. То есть тогда нам дается право делить класс на два. Но уже 6 сентября один ребенок уезжает".

При этом эксперт убежден, что дистанционная учеба для большого количества детей не обеспечивает качественное образование.

"Поэтому если кто-то думает, что количество детей "по ту сторону экрана" не влияет на качество образовательного процесса – это не так. В высшей школе это возможно, но удерживать внимание детей в средней или начальной школе, если их много, если нет связи учитель-ученик – качественного процесса не будет", – считает Фасоля.

Качество обратной связи с учителем при дистанционном обучении со многими учениками будет падать, убеждена также Лилия Гриневич.

Если это смешанное обучение, возникают вопросы с оплатой труда учителей. "Например, есть 40-45 учеников, которые не могут одновременно сесть в одном классе, тогда школа решает поделить класс на две группы для очного обучения. То есть учителю вместо одного урока надо проводить два. Сначала с одной группой, затем с другой. Вопрос, будут ли оплачиваться средства за обучение второй группе? – замечает она.

Ведь в пояснительной записке к закону написано "не требует средств из бюджета".

"То есть, судя по всему, никто не собирается доплачивать за это разделение. Детей больше, а средства на количество часов для учителей останутся те же, что были при меньшем количестве детей. А ответственность – как при этом организовать учебный процесс – возложена на учебные заведения", – говорит она.

Учитывая это, если будет очное обучение, скорее всего, школам придется делить детей на группы, но сразу предполагать, что дети будут ходить на очные уроки поочередно, считает Гриневич. На один урок одна группа, вторая – дома, на другой урок – вторая. "Это усложнит организацию обучения и будет влиять на его качество", – подчеркивает эксперт.

Законодательная норма о снятии ограничений по количеству учащихся в классе, считает Гриневич, была предложена в первую очередь ради экономии бюджетных средств. Потому что позволяет сэкономить субвенцию в регионах, куда прибыли дети-переселенцы. "Когда детей прибыло много, нужно открывать новые классы. Впрочем, если увеличивается количество классов, увеличивается и объем образовательной субвенции. В целях экономии средств, я так понимаю, решили снять ограничения, чтобы в классе можно было обучать и 40, и 45 учеников", – объясняет эксперт.

Ірина Петренко

журналістка LIGA.Life, спеціалізація - освіта

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