Революция водорода. Новая история LIGA.net о мире через 25 лет (анонс)

Наша планета находится на пороге энергетической и технологической революции. Речь о водороде – самом простом элементе и самом экологическом решении для человечества. Потому что водород – это, собственно, вся наша жизнь.

"Мы переживаем исторический момент в развитии водородной энергетики", – говорит главный исполнительный директор европейской ассоциации Hydrogen Europe Йорго Хатцимаркасис.

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Когда мы смотрим на звезды ночного неба, в действительности мы видим, как горит водород. Именно поэтому почти все звезды настолько яркие. Первым химическим элементом, образовавшимся после Большого взрыва, был водород. Водород является одним из основных строительных материалов Вселенной. Даже наше Солнце состоит из водорода на 75%.

СПРАВКА. Водород открыл в 1766 году английский химик Генри Кавендиш. Он выяснил, что при смешивании кислорода и водорода образуется вода. Это позволило открыть путь к изучению свойств водорода и его применению в разных сферах жизни.



Одной из основных особенностей является большой потенциал водорода как энергетического источника. Он может быть использован в качестве топлива для создания электроэнергии и его сгорание образует только воду, что делает его одним из наиболее экологически чистых источников энергии.

За последний десяток лет водородная энергетика сделала значительный шаг, рассказывает Барт Бибьюк, исполнительный директор Clean Hydrogen Partnership, и следующая цель – стабилизировать мощности и перейти к более дешевым материалам.

Как именно изменится наша жизнь, что уже изменяется, а на что понадобится еще одна-две декады – об этом в спецпроекте LIGA.net, написанном совместно с компаниями и международными специалистами отрасли.

LIGA.net в четверг, 23 марта. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикамв четверг, 23 марта. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" . Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа мира. И отключим показ рекламы.

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