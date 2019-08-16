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Родная школа. Результаты ЗНО 2019: непроходные предметы, умные девочки и гений из Харькова

Родная школа. Результаты ЗНО 2019: непроходные предметы, умные девочки и гений из Харькова - Фото
Внешнее независимое оценивание (фото - testportal.gov.ua)
Александр Надельнюк
16.08.2019, 15:31

Как изменилось качество образования, почему девочки опять лучше, а где образовательная катастрофа. Анализ результатов ЗНО 353 000 школьников

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) опубликовал детальные результаты внешнего независимого оценивания ВНО-2019. Всего в этом году, согласно анонимизированным данным, тесты сдавали 353 813 человек. Из них выпускников украинских школ 2019 — 53% (187 600). Остальные — это студенты ПТУ и ВУЗов, выпускники школ прошлых лет. В этой статье мы сосредоточились на анализе результатов только выпускников школ 2019-го. 

16% учеников не прошли пороговый балл по украинскому языку

Для каждого из предметов есть минимальный балл, которого нужно достичь, чтобы получить возможность поступать в университет. Он рассчитывается по шкале от 0 до 80 (потом пересчитывается в 200-бальную шкалу). Для обязательного теста по украинскому языку порог, по сравнению с прошлым годом, остался неизменным — 23 балла. В этом году 16% учеников набрали 23 балла и меньше. Это на два процентных пункта хуже, чем годом ранее, в школьниках, потерявших шанс поступить в вуз, это более 3700 человек.

Будущие абитуриенты лучше всего готовились, судя по прохождению порогового балла, к биологии. 91% сдававших предмет прошли порог. А самым сложным тестом стал испанский. 83,3% человек получили отметку «сдал», хотя год назад этот показатель был 88% (-4,7%). Не смотря на то, что проходной балл по испанскому получили меньше людей в процентном соотношении, именно этот тест набрал самый высокий средний балл — 177 у девушек и 165 у парней. Но также нужно учитывать, что испанский сдавали всего 71 человек.

Девочки по-прежнему сдают ВНО лучше мальчиков. Но не химию и географию

Девушки оказались лучше парней в семи из 11 сдаваемых предметов. В среднем девушки “умнее” парней на семь баллов. Больше всего разница в оценках по украинскому языку - 17 баллов. Историю девушки знают лучше на 8 баллов.   


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А вот математику и немецкий ученики знают одинаково, а химию и географию парни сдали даже лучше.

Хуже всего обязательные украинский и математику/историю сдают в Закарпатье и Луганской области

В региональном разрезе самые низкие средние баллы ВНО по украинскому, как ни странно, в западноукраинских областях — в Закарпатской и Черновицкой (132 и 135 баллов соответственно). Там же школьники хуже всего в Украине сдают историю (баллы аналогичные с украинским). А вот математику хуже всего знают в Луганской, Николаевской и той же Закарпатской областях: 137, 140 и 140 баллов соответственно.


Лучше всего обязательные украинский и математику/историю сдают в Киеве и Львовской области.

244 уникально хороших выпускника сдали ВНО на 200 баллов. Откуда они?

Можно предположить, что в областях, где высший средний балл, там же больше всего очень умных детей, сдающих тесты на максимальные 200 баллов. Это правильная гипотеза. В Киеве 53 выпускника сдали хотя бы один предмет на 200 баллов, а один ученик/ца — набрал/а максимум сразу по двум предметам. На втором месте по количеству школьников-максималистов  — Львовская область (38 абитуриентов сдали тест на 200 баллов). На третьем — Харьковская область (19 выпускников). Зато Харьков в этом году может похвастаться самым умным абитуриентом — выпускница школы №8 набрала максимальные 200 баллов сразу по трем предметам. Выдающийся результат.

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