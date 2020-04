Десять лучших сериалов, герои которых добровольно и/или в силу особенностей своей личности всегда держат социальную дистанцию

Вызванная пандемией коронавируса необходимость максимального ограничения общения с друзьями и знакомыми стала вызовом для многих людей.



LIGA.net предлагает обзор десяти сериалов, главные герои которых постоянно (добровольно и/или в силу особенностей своей личности) находятся в социальной самоизоляции, но не страдают.

Это истории одиночек, мизантропов и циников, которым не доставляет удовольствия общение с окружающими.

При этом сериалы не мрачные и не скучные, а полны юмора, иронии, сарказма и сатиры.

"Барри" / Barry (2018 – )



Комедия HBO, главный герой которой – киллер, оказавшийся в Голливуде "по работе" и неожиданно решивший стать актером. Столкновение персонажей с абсолютно разным мировоззрением становится неиссякаемым источником для иронии и интересных наблюдений.

Оценка IMDb – 8,3 (из 10-ти)

Оценка Rotten Tomatoes – критики 99%, зрители 90%

"Конь БоДжек" / BoJack Horseman (2014 – )



Конь БоДжек – актер, забытая звезда удачного ситкома, депрессирующий и пытающийся вернуть популярность. THR пишет, что в этом анимационном сериале ненависть к себе изображена трогательно-забавным способом, а образ жизни обитателей Голливуда и его обитателей – каламбурно-сатирическим.

Оценка IMDb – 8,7

Оценка Rotten Tomatoes – критики 93%, зрители 95%

"Доктор Хаус" / House (2004 – 2012)



Хит о циничном гениальном враче-наркомане, который презирает мир за глупость и лживость, и при этом сам постоянно врет. Вселенские обида и злость на окружающую действительность, выраженные с остроумным сарказмом, а также подобный детективному талант, позволяющий найти и обезвредить любую болезнь-убийцу, сделали доктора Хауса героем десятилетия.

Оценка IMDb – 8,7

Оценка Rotten Tomatoes – критики 90%, зрители 96%

"Критик"/ The Critic (1994-1995)



Анимационный сериал о саркастичном кинокритике, который не пользуется симпатиями окружающих из-за своей неуемной язвительности и неспортивной внешности. Одна из фирменных фишек - пародийные фрагменты несуществующих фильмов с реальными актерами. После каждой серии обязательно говорится: "Во время съемок ни одна знаменитость не пострадала".

Оценка IMDb – 7,9

Оценка Rotten Tomatoes – критики 83%, зрители 90%

"В Филадельфии всегда солнечно" / It's Always Sunny in Philadelphia (2005 – 2019)



Похождения пяти эгоистичных, неуверенных в себе, гротескных фриков-нигилистов, которые в конечном итоге саботируют сами себя собственными корыстными побуждениями. Сериал выдержал 14 сезонов.

Оценка IMDb – 8,8

Оценка Rotten Tomatoes – критики 96%, зрители 93%

"Дарья" / Daria (1997– 2001)



Анимационный сериал о скептичной старшекласснице Дарье Моргендорфер, которая не стремится к популярности в школе, а наоборот стремится к уединению. Дарья стала культовым подростком-мизантропом, легендарным персонажем антисоциальных контркультур конца 90-х - начала 00-х, наравне с Бивисом и Батхедом и Джонни Руки-ножницы.

Оценка IMDb – 8,0

Оценка Rotten Tomatoes – зрители 90%

"Невероятный Халк" / The Incredible Hulk (1978-1982)



Доктор Дэвид Бэннер - блестящий ученый, но однажды во время эксперимента в лаборатории что-то пошло не так. С тех пор, когда Бэннер испытывает экстремальный стресс, его тело трансформируется в огромного яростного Халка. Уничтожив все, что угрожает доктору, чудовище принимает нормальную человеческую форму, но с амнезией и в потрепанной одежде. Фактически сериал о проблемах управления гневом.

Оценка IMDb – 7,0

Оценка Rotten Tomatoes – зрители 49%

"Ошибки прошлого" / Rectify (2013 – 2016)



Главный герой Даниэль Холден отсидел 19 лет в камере смертников. Когда анализ ДНК стали использовать в криминалистике, оказалось, что осужденный невиновен и его выпустили. Вернувшись в мир после вынужденной изоляции, герой должен восстановить свою жизнь.

Оценка IMDb – 8,3

Оценка Rotten Tomatoes – критики 95%, зрители 93%

"Чудопад" / Wonderfalls (2004)



Мрачно причудливая история о странной продавщице сувенирного магазина, которая обнаруживает, что умеет разговаривать с неодушевленными предметами. Сериал не имел успеха во время его трансляции по телевидению и был закрыт после первого сезона. Но впоследствии, как это иногда бывает, его стали активно покупать на DVD и загружать из сети.

Оценка IMDb – 8,2

Оценка Rotten Tomatoes – критики 75%

"Ты" / You (2018 – )



Сериал о маньяке, оправдывающем свои действия романтическими переживаниями. Герой - менеджер книжного магазина, влюбившийся в начинающую писательницу, считает своим долгом узнать о ней все. Для сбора информации он использует интернет и соцсети и постепенно становится одержимым, уничтожающим все препятствия на своем пути.

Оценка IMDb – 7,8

Оценка Rotten Tomatoes – критики 90%, зрители 81%

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.