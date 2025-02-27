Содержание:
  1. Как россияне дважды забрали у детей школу
  2. "Дети выключают камеры". Как война влияет на образование
  3. Вызовы начинаются еще в детском саду
  4. Ситуация с укрытиями и подземные школы
  5. Все ли вернутся учиться офлайн и что дальше

"Очень хочется уже не бояться быть с детьми в школе во время тревог, когда не знаешь, что будет дальше", — с горечью в голосе признается LIGA.net исполняющая обязанности директора Первомайского лицея Николаевской области Наталья Полищук.

В начале полномасштабного вторжения поселок Первомайский восемь месяцев подвергался ежедневным обстрелам. Без связи, интернета и с постоянным риском для жизни образование в общине фактически остановилось. Но даже после определенной стабилизации учиться уже негде — россияне позаботились, чтобы учебные заведения были непригодны для посещения. Четвертый год местные дети учатся исключительно онлайн.

За время войны в Украине повреждено более 3400 школ, а 365 — разрушены до основания. Больше всего пострадали заведения в восточных регионах, в частности, такие общины, как Первомайское, где жители 11 сел и поселков остались без доступа к качественному образованию.

Будівля школи в Первомайську — її демонтували (Фото: Наталія Поліщук для LIGA.net)
Здание школы в Первомайске — его демонтировали (Фото: Наталья Полищук для LIGA.net)

Постоянная опасность из-за обстрелов и отсутствия укрытий делает невозможным полноценный учебный процесс. "Речь уже не о качестве – мы просто стараемся удержать хотя бы то, что имели, по крайней мере, до 2022 года", – говорит LIGA.net Анна Пуцова, соучредитель фонда savED, который занимается восстановлением доступа к обучению.

Что происходит с образованием в прифронтовых регионах? Сколько школ Украина планирует построить под землей? И удастся ли нам сохранить хотя бы текущий уровень образования на территориях, где жизнь измеряется перерывами между обстрелами? Разбиралась LIGA.net.

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