"Очень хочется уже не бояться быть с детьми в школе во время тревог, когда не знаешь, что будет дальше", — с горечью в голосе признается LIGA.net исполняющая обязанности директора Первомайского лицея Николаевской области Наталья Полищук.

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В начале полномасштабного вторжения поселок Первомайский восемь месяцев подвергался ежедневным обстрелам. Без связи, интернета и с постоянным риском для жизни образование в общине фактически остановилось. Но даже после определенной стабилизации учиться уже негде — россияне позаботились, чтобы учебные заведения были непригодны для посещения. Четвертый год местные дети учатся исключительно онлайн.

За время войны в Украине повреждено более 3400 школ, а 365 — разрушены до основания. Больше всего пострадали заведения в восточных регионах, в частности, такие общины, как Первомайское, где жители 11 сел и поселков остались без доступа к качественному образованию.

Здание школы в Первомайске — его демонтировали (Фото: Наталья Полищук для LIGA.net)

Постоянная опасность из-за обстрелов и отсутствия укрытий делает невозможным полноценный учебный процесс. "Речь уже не о качестве – мы просто стараемся удержать хотя бы то, что имели, по крайней мере, до 2022 года", – говорит LIGA.net Анна Пуцова, соучредитель фонда savED, который занимается восстановлением доступа к обучению.

Что происходит с образованием в прифронтовых регионах? Сколько школ Украина планирует построить под землей? И удастся ли нам сохранить хотя бы текущий уровень образования на территориях, где жизнь измеряется перерывами между обстрелами? Разбиралась LIGA.net.