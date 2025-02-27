"Дуже хочеться уже не боятися бути з дітьми в школі під час тривог, коли не знаєш, що буде далі", — з гіркотою в голосі зізнається LIGA.net виконувачка обов’язків директора Первомайського ліцею на Миколаївщині Наталія Поліщук.

На початку повномасштабного вторгнення селище Первомайське вісім місяців потерпало від щоденних обстрілів. Без зв’язку, інтернету та з постійним ризиком для життя освіта в громаді фактично зупинилася. Але навіть після певної стабілізації навчатися вже ніде — росіяни "подбали", аби навчальні заклади були непридатні для відвідування. Четвертий рік поспіль місцеві діти здобувають освіту виключно онлайн.

За час війни в Україні пошкоджено понад 3400 шкіл, а 365 — зруйновано вщент. Найбільше постраждали заклади у східних регіонах, зокрема такі громади, як Первомайське, де мешканці 11 сіл і селищ залишилися без доступу до якісної освіти.

Будівля школи в Первомайську — її демонтували (Фото: Наталія Поліщук для LIGA.net)

Постійна небезпека через обстріли та відсутність укриттів унеможливлюють повноцінний навчальний процес. "Мова вже не про якість — ми просто намагаємося втримати хоча б те, що мали, принаймні, до 2022 року", — каже LIGA.net Анна Пуцова, співзасновниця фонду savED, який займається відновленням доступу до навчання.

Що відбувається з освітою у прифронтових регіонах? Скільки шкіл Україна планує побудувати під землею? І чи вдасться нам зберегти хоча б наявний рівень освіти на територіях, де життя вимірюється перервами між обстрілами? Розбиралася LIGA.net.