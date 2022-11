Сколько времени и денег нужно на восстановление разбитых РФ школ – опыт Гриневич и Новосад

В селе Богдановка Великодымерской громады Киевской области после российской оккупации не уцелело ни одно учебное заведение. Школу, где обучалось более 400 школьников, подорвала российская армия. Школьные автобусы, которыми могли бы подвозить детей в другие школы, уничтожили. Детсад разрушен полностью, рассказывает глава общественного союза "Ре:Образование", министр образования и науки 2016-2019 годов Лилия Гриневич. Союз помогает громаде восстановить заведения.

На восстановление школы в Богдановке нужно ориентировочно 110 млн грн и 9 месяцев, на садик – около 120 млн грн. Если будут деньги, это можно сделать через год.

Но сколько времени восстановление разрушенных садов и школ по стране займет на самом деле, неизвестно, потому что пока донора на это нет, отмечает министр образования и науки 2019-2020 годов, соучредитель благотворительного фонда savED Анна Новосад. SavED создали для восстановления и усовершенствования разрушенной россиянами образовательной инфраструктуры.

Гриневич и Новосад работают в Чернигове, области и Киевской области.

Сколько школ и садов уничтожила Россия в двух областях

В Киевской области повредили 215 образовательных учреждений. Из них 63 полностью восстановили, в 125 ремонты продолжаются, сообщили LIGA.Life в Департаменте образования и науки Киевской ОВА. Для восстановления и ремонта ОГА привлекла ЮНИСЕФ, Save the Children in Ukraine, Future for Children и другие. Над проектно-сметной документацией и поиском инвесторов для других учреждений еще работают.

В Черниговской области в результате боевых действий пять школ и пять детсадов разрушены. Повредили 69 школ и 51 садик. Повреждения разные: от частично выбитых взрывной волной окон и дверей до полного разрушения здания снарядами и бомбами, рассказали LIGA.Life в Управлении образования и науки Черниговской ОГА.

По предварительным расчетам, убытки учебных заведений Черниговской области – более 14 млрд грн.

Чернигов восстанавливает школы самостоятельно

До 24 февраля в Чернигове работало 34 школы. После вторжения 27 из них сильно повредили, две полностью разрушили бомбардировками авиации, рассказывает Новосад.

"Местные власти, не дожидаясь "плана Маршалла" или доноров, проводят ремонты ограниченными собственными средствами, в том числе за остатки образовательной субвенции", – отмечает Новосад.

Закрывают базовые потребности – вставляют окна, чинят отопление, латают дыры в крышах и стенах. Все поврежденные школы в городе восстанавливают. Очное обучение в сентябре начали в 22-х. То есть там успели провести критические работы. Как и в 14 садиках области. Деньги на это дало как государство, так и местный бюджет, благотворители и волонтеры.

SavED ищет средства, чтобы помочь общинам восстанавливать классные комнаты или обустраивать укрытия.

"В черниговской школе № 20, например, мы восстановили класс НУШ, побитый обломками от "прилета". Это стоило около 250 000 грн. Сейчас начали ремонт в поврежденном классе информатики в этой школе, общий бюджет составит около 600 000 грн без оборудования. Компьютеры планируем привлечь у доноров или IT-компаний. Далее – классы физики и химии", – рассказывает Новосад.

Стоимость обустройства укрытий разная, в зависимости от ситуации: "В одном садике укрытие стоило 300 000 грн, в другом – почти 3 млн. Где-то уже был пол, а где-то – только песок и не изолированные трубы".

С июня на средства доноров фонд финансирует экспертную оценку поврежденных черниговских школ. Оценка каждой, по словам Новосад, стоит от 3 000 евро. Проводить техническую оценку по закону обязательно. Лицензированные инженеры осматривают здание, делают экспертное заключение и ориентировочную смету ремонта в реальных ценах по состоянию на дату подготовки отчета. Черниговские школы доказывают, что сметы получаются разные:

общая стоимость капитального ремонта черниговской школы № 20 в текущих ценах по состоянию на 29 июля – 10,7 млн грн.

для школы №13 – 13 млн грн.

для школы №28 – 6,5 млн грн.

Что будет с разрушенными школами в селах

В больших городах и более зажиточных громадах восстановление идет быстрее. Чего не скажешь о селах, где восстановление, убеждена Новосад, займет годы. Для поиска доноров громадам нужна публичность, а маленькие села не получают столько внимания, как, например, Ирпень, Буча или Гостомель, куда возят западных партнеров.

"В такие села, как Загальцы недалеко от Бородянки, где школа уничтожена, не едет никто. Возить детей на обучение некуда", – рассказывает экс-министр. SavED договорились с американским проектом IREX, который установит модульную школу в Загальцах. Благотворительный фонд со своей стороны поможет оборудовать ее мебелью, дидактикой и учебными средствами. "Ожидаем, что это произойдет до конца декабря 2022 года", – отмечает Новосад.

Примером решения для многих громад, считает Новосад, может быть обустройство цифрового образовательного центра, как в Михайло-Коцюбинской поселковой ОТГ Черниговской области. "Мы его сделали в школе, которая была оккупирована, по ней ударили ракетой. Часть развалена", – рассказывает эксперт. В уцелевшей части сделали образовательный центр, который оснащают ноутбуками, планшетами, книгами и т.д. Дети уже приходят заниматься с тьюторами, смотреть фильмы, общаться, играть.

В Богдановке Великодымерской громады Киевской области местные власти решили оборудовать образовательное пространство в уцелевшем доме культуры. Переустройством занимается savED в сотрудничестве с фондом Save the Children и SURGe, которые дают на это средства. Искать деньги на это начали в августе, "Ре:Образование" там организует обучающие семинары для учителей. В конце ноября – начале декабря, вероятно, дети смогут там учиться очно.

В общей сложности 19 населенных пунктов громады из 23 пережили боевые действия и оккупацию. Ориентированный ущерб их системе образования – около 300 млн грн. Пять коммунальных учебных заведений либо разрушены, либо серьезно повреждены. 800 детей не уезжали и находились под оккупацией, а 1000 были в эвакуации. 500 учителей нуждаются в психологической и методической поддержке. "Ре:Образование" помогает им настроить обучение в этих условиях и ищет средства на восстановление.

Правительство должно было стараться больше

Гриневич считает, что должна быть целенаправленная программа правительства для поддержки громад в восстановлении образовательной сети. Потому что пока, по ее впечатлениям, разрушенные школы и сады полностью переведены на руки местных властей.

"Школы, стоящие без окон, зиму не переживут , – отмечает Новосад. – А у международных фондов медленные процедуры. У них уходит минимум 5 месяцев, чтобы начать работу. С такими темпами быстро не восстановим львиную долю наших заведений".

Гриневич и Новосад убеждены: необходима комплексная господдержка громад, которые находятся в худшем положении. Для этого, считает Новосад, военные администрации должны иметь карту пострадавших заведений и приоритеты, чтобы понимать, где и сколько есть детей и школ, где есть доноры, где нет.

В каждой области и отдельно в громадах, по мнению Новосад, должны работать офисы поддержки для поиска и сопровождения донорских средств на восстановление образовательной сети и обучения, потому что для поиска средств нужен, в частности, качественный английский язык.

Пора пересмотреть сеть школ

Нужно выходить за рамки простых решений типа "Разрушенная школа – надо отстроить". Восстановленные школы должны иметь новые стандарты и возможности, убеждена Гриневич.

Говорит, что пора переосмыслить украинскую сеть школ, и правительство должно показать готовность это сделать. Если бы сейчас это было одним из приоритетов МОН, считает экс-министр, участие в таком проекте было бы более привлекательным для инвесторов. Например, МОН должно объявить конкурсы проектов новых учебных заведений. Говорить не об обычном восстановлении, а об учебных заведениях, которые учтут новые потребности.

МОН должно выступать адвокатом для громад и убеждать доноров, что они инвестируют в адекватную ситуации сеть для страны. Пока же такой центральной координации, по мнению Гриневич, не хватает: "Когда каждая громада начинает самостоятельно стучать к донору – таких заявок много – нет полного понимания, как это уляжется в общую систему".

До полномасштабной войны в Украине было около 14 000 коммунальных школ. По состоянию на 28 октября 2022 года, разрушено 175 школ, повреждено – 1092. Разрушенные здания требуют длительного капитального ремонта или полного восстановления. В некоторых поврежденных школах проводят ремонты, сообщили в МОН в ответ на запрос LIGA.Life. Мы также обратились в Минобразования с вопросом, планируют ли там пересмотреть сеть образовательных учреждений. На что в МОН ответили, что это работа местных властей, которые мониторят ситуацию. То есть Минобразования здесь не приобщается и комплексной работы не происходит.

На фоне таких проблем в образовании в проекте госбюджета заявили об уменьшении образовательной субвенции, которая идет на местные громады, говорит Гриневич. То есть доходы у громад упали, им нужно восстанавливать инфраструктуру, еще не будет хватать средств на зарплаты учителям. Без международной помощи для многих ремонты разрушенных школ и садов станут недостижимой мечтой.

Ірина Петренко

журналістка LIGA.Life, спеціалізація - освіта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.