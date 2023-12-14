Слово пацана. Анализ "балабановщины для молодежи" и главные пропагандистские месседжи
Россияне всегда были очень искусны в так называемой вепонизации. То есть, превращении в оружие любого явления, продукта, процесса и т.д. В абсолют это было возведено при СССР и продолжилось во время правления режима Владимира Путина, который является диктатурой спецслужб.
В последние недели в Украине набрал популярность российский сериал "Слово пацана" о подростковых бандах в Казани, а его саундтрек "Пыяла" возглавил мировой (!) рейтинг Shazam и украинские чарты. Instagram и TikTok заполнены одобрительными отзывами украинских пользователей.
Все это вызвало возмущение в сети и даже заявление министерства культуры, пообещавшее блокировать пиратские сайты с лентой, а также призвало блогеров и граждан не распространять продукт врага во время войны.
В начале создания СССР еще Владимир Ленин говорил, что кино является "важнейшим из искусств". О вепонизации было упомянуто не случайно, поскольку "Слово пацана" является ярким примером того, как в качественный кинематографический и "попсовый" продукт можно зашить ключевые месседжи актуальной и "вечной" пропаганды россиян.
Не будем затрагивать моральную сторону и эмоционально-риторические вопросы о том, как это украинцы смотрят российский сериал во время экзистенциальной войны против РФ. Это уже вышло. Поэтому LIGA.net решила исследовать его производителей, проанализировать сериал, основные посилия пропаганды в нем, а также попытаться ответить на вопрос, почему украинцам так срезонировал этот продукт и какая может быть альтернатива.
Кино на деньги Кремля. Почти по Оруэллу
Сериал сняла кинокомпания Toomuch Production вместе с "Национальной медийной группой Студия" при поддержке "Институт развития интернета" по заказу онлайн-кинотеатра Start.
По порядку разберем каждую компанию. Toomuch Production – это компания самого режиссера Жоры Крыжовникова (Андрей Першин). Зарегистрированная в 2020 году, он считается одним из основателей.
"НМГ Студия" – российская медиагруппа, в которую входит известный всем телеканал СТС. Владелец – миллиардер и один из кошельков Путина Алексей Мордашов. Председателем совета директоров является Алина Кабаева, которая уже долго считается фактической женой российского диктатора.
Переходим к самому интересному. Сериал снят при поддержке "Института развития интернета". Это "общественная организация", которая распределяет бюджетные средства на "патриотический контент". Одним из членов наблюдательного совета является глава RT Маргарита Симоньян и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Эта организация фактически является аналогом орруэловского "министерства правды" и утверждает финансирование проектов военных пропагандистов (военкоров). Она выделяла деньги на пропагандистские ролики "Слезы Донбасса" и "Нацистские каратели" (об "Азове"), а также на "патриотическое" кино. В частности, организация поддерживала проекты, среди которых "Уехавшие, как вы там?", "Рамзан. Ахмат – Сила России", "Женщины Z", "Сделано для фронта".
В 2021 году ИРИ основал "премию интернет-контента", которую после 24.02 получали пропагандисты Семен Пегов, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Евгений Поддубный, Владлен Татарский, "Блогер" Стас Ай Как Просто и певец-пропагандист Шаман.
С 2022 года ИРИ запрещено работать с "иноагентами", иметь дело с антивоенными тезисами или как-то критиковать власть.
Главой совета ИРИ является заместитель руководителя аппарата российского правительства Леонид Левин, а директором – бывший главный редактор Lenta.ru и заместитель председателя управления общественных проектов АП РФ Алексей Гореславский. Последний в 2022 году заявлял, что ИРИ поддержал около 100 проектов, связанных с пропагандой войны против Украины, а потратили на них более 3 млрд рублей.
Теперь о кинотеатре Start.
Start был запущен в 2017 году, российский аналог Netflix. Около 50% акций владеет компания МегаФон, принадлежащая Газпромбанку и USM Holdings еще одного путинского олигарха Алишера Усманова.
Режиссер сериала Жора Крыжовников стал известен после выпуска быдло-комедии "Горько", вышедшей в 2013 году и ставшей самой кассовой лентой в истории российского проката. Фильм снимался на государственные деньги, которые выделил "Фонд кино". Далее последовало продолжение "Горько" и еще одна лента об употреблении водки в промышленных масштабах "Самый лучший день", они также были сняты на деньги от "Фонда кино". В 2017 году снимает очередную часть "Елок". Финансирование тоже самое.
В 2018 году Крыжовников делает шаг к чему-то более серьезному и снимает достаточно качественный сатирический сериал "Звоните Ди Каприо" с "новым Безруковым" Александром Петровым. Сериал был профинансирован входящим в группу "Газпром медиа" каналом ТНТ.
Далее сотрудничество с Петровым продолжается и в 2021 году Крыжовников снимает спортивную мелодраму "Лед 2", которая очень много собрала в прокате и тоже была профинансирована российским государством. Премьера состоялась на канале "Россия-1". Отметим, что производством занималась уже упомянутая НГМ Студия.
Политическая позиция режиссера. можно назвать "никакой". После начала большой войны от него не было никаких публичных высказываний об Украине о поддержке или осуждении действий Кремля. Хотя в 2016 году говорил, что если бы у него заказали снять фильм о Крыме, то он отказался бы.
"Свой район" равняется России: цитаты и моменты
Сериал рассказывает о молодежных криминальных группировках Казани (столица Татарстана) конца 1980-х годов. Сценарий был основан на книге "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х годов", ее автор сам находился в одной из группировок на рубеже 1980-х – 1990-х годов и поэтому мог опираться в том числе на собственный опыт. История в сериале построена вокруг одной из таких группировок, которая "борется за место под солнцем".
Просмотрев все восемь эпизодов сериала, можно сказать, что он сделан достаточно качественно. Дух времени передается аутентично — костюмы, декорации, антураж квартир и других помещений, песни "Ласкового мая", пиратские видеокассеты с американскими боевиками и фильмами о боевых искусствах. Операторская работа, игра актеров и режиссура тоже на уровне.
Следует обратить внимание на большое количество насилия, которое, по нашему мнению, в первых четырех сериях снято очень "картонно". То есть драк очень много, но они не выглядят натуралистическими и жестокими, которыми, например, их умеет показывать мировой мастодонт криминального жанра Мартин Скорсезе.
В пятой серии, особенно обсуждаемой в сети, начинается откровенная "балабановщина" в стиле фильмов "Груз 200" и "Брат". Там насилие уже показано более реалистично и хтонически — сцена с отрезанием уха подростку (судя по всему, здесь Крыжовников вдохновлялся Квентином Тарантино) и изнасилование похищенной несовершеннолетней. А после этого главный герой приходит к насильникам, которых расстреливает из револьвера "Наган" (отсылка к "Брату").
Теперь к самому интересному: как российская пропаганда действует через самые яркие цитаты из сериала с описанием месседжей.
- Здесь улица. А это значит, что кругом враги" – это говорит один из главных героев своему другу, который захотел "стать пацаном", когда "учит его жизни". В роли "своего района" здесь выступает сама Россия, которая "окружена врагами";
- "Нужно человеком стать", "Пацаны не извиняются" - добиться успеха в жизни можно только с помощью насилия и "права сильного". Признают ошибки только слабые, ты пацан (русский), а значит автоматически всегда прав.
- "Это же Москва. Щас поднимемся там и заживем" — классический вознесение Москвы на фоне других регионов РФ.
- "А в Афгане легко, думаешь, сука?" — напоминание о том, что во время сериала СССР ведет свою очередную "СВО". Главный герой "Вова Адидас" как раз возвращается из Афганистана и возглавляет банду.
- "Америкос стал? Ты знал, что эти твари Стингеры духам поставляли?" — говорит "Вова Адидас" своему младшему брату, когда видит у него кепку с надписью USA. Аллюзия на сегодняшний день, думаем, ясна, поскольку американцы теперь поставляют "Стингеры" Украине.
- Одного из персонажей зовут Искандер – здесь без комментариев.
- Ты че, нацист? Че, в америкосы заделался?" — продолжение культивирования ненависти к американцам, опять же отсылка к настоящему времени, где США также "поддерживают нацистов" по версии российской пропаганды.
- "Всегда нужно быть готовым встать на защиту своей родины, умение защищать свою родину спасает нас от вторжения, но до этого понимания нужно дорасти" - говорит одному из главных героев генерал в Суворовском училище. Явная отсылка к одному из главных тезисов Владимира Путина о том, что вторжение в Украину было необходимо, чтобы "предотвратить нападение на Россию".
- "Что значит твоя наколка, ДРА? Папа, это Демократическая республика в Афганистан. Они без нас погибнут там" — говорит "Вова Адидас" своему отцу, здесь намек на еще один известный тезис о "помощи народу Донбасса", который ждет "геноцид" без помощи России. Здесь стоит упомянуть выражение Путина "Донбасс мы не бросим. Там будет Сребреница".
- "А если бы это фашисты были, ты бы тоже перед ними на коленях стоял извинялся?" - опять культивирование тезиса о "фашистах" и невозможности какого-либо диалога с ними.
- ЭВсем не нравится, что мы становимся реальной силой. Посмотрите на себя, сборище дрищtq, че вы будете делать, когда замес начнется?" — это говорит "Адидас" всей банде "своего района", который, как уже было упомянуто, олицетворяет Россию, "окруженную врагами". Здесь месседж о том, что "с Россией должны считаться", а также призыв к готовности к "замесу" (воевать еще сильнее) ради "места под солнцем".
- "За кого он там кровь проливал, за таких как вы?" - это говорит мать "Адидаса" сотрудникам милиции, когда они приходят задерживать его за убийство (5 серия). Типичное "наши мальчики" и "не мы такие, жизнь такая". Очень резонирует на фоне массовых преступлений бывших террористов Вагнера и других возвращающихся из Украины россиян.
"Ритуальный" саундтрек
Отдельного внимания заслуживает саундтрек "Пыяла" дуэта "Аигел", возглавивший мировой рейтинг Shazam. В титрах авторы сериала не упоминают группу, поскольку после 24.02.22 участники осудили войну и эмигрировали из РФ. Сам трек вышел еще осенью 2020 года.
Отдельным важным моментом является то, что песня исполнена на татарском языке, а Гайсина подчеркивала, что не может говорить о "родных вещах" на неродном русском языке.
Также Гайсина заявляла, что песня и альбом — о "свободе и родительстве как о служении будущему, о желании человека оставить после себя любовь, передав ее детям".
В самом сериале песня сопровождает самые мрачные и "чернушные" сцены. И здесь можно заметить яркий пример, как роспроп умеет использовать в своих интересах любой продукт независимо от его смысла и посыла (уже упомянутая в начале вепонизация).
Несмотря на то, что песня якобы о любви – с точки зрения эстетики сериала и сцен – звучит и резонирует сопровождение с характерной шаманской ритмикой и повторениями. Эмоциональный эффект, направленный на зрителя, срабатывает благодаря сочетанию музыки и сценического кадра. В этом случае ритуальность вовсе не случайна. Так, например, украинская языковед Людмила Масенко утверждала, что одной из заметных черт тоталитарного "новояза" и идеологической пропаганды является ее ритуальный характер.
Итак, сочетание "ритуальности" и монотонности песни с мрачными сценами буквально "застревает" в сознании, приводя к прокручиванию соответствующих кадров и образов в воображении. При просмотре сериала можно убедиться в этом лично. Наверное, для неподготовленного зрителя это будет иметь более сильный эффект.
Почему сериал смотрят украинцы. И что с этим делать
Главной причиной возмущения популярностью "Слова пацана" в украинской сети было наличие более качественных западных криминальных лент. Мол, зачем смотреть российский сериал, когда есть "Крестный отец", "Славные парни", "Казино", "Неприкасамые", "Сопрано", "Лицо со шрамом" и многие другие примеры.
Ответ на самом деле лежит на поверхности. Украина 70 лет прожила под советским режимом, а поэтому подобные "казанскому феномену" явления имели место и в наших городах.
Самым ярким примером являются банды "Бегунов", которые орудовали в Кривом Роге в 1985-1995 годах. Речь идет о группировках подростков, устраивавших настоящие войны между районами. Название происходило из-за того, что бег был тактикой боя — участники банд бежали группой, бросали гранаты, использовали оружие и просто сносили все на своем пути. Всего за это время в криминальных беспорядках погибли около 30 и были ранены более 1 500 детей. По некоторым данным, погибших было около 300.
Группировки избрали своим гимном песню "Белые розы" группы "Ласковый май", у них была своя "философия", субкультура и иерархия. Ничего не напоминает? Вопрос риторический.
Итак, история о подростках-бандитах просто больше резонирует у украинцев, потому что имела место в истории страны и бьет в нерв.
Поэтому украинским зрителям, особенно из индустриальных городов, ближе ассоциировать себя с персонажами "Слова пацана", чем с Майклом Корлеоне, Тони Сопрано и Тони Монтана, какими бы крутыми эти персонажи ни были на экране. Поскольку многие зрители выросли именно в условном спальном районе Кривого Рога, а не в итальянском квартале Нью-Йорка и могли видеть архетипы и эстетику "Слова пацана" вживую.
Можно согласиться с тезисом об аморальности потребления и публичного восхищения российскими продуктами на деньги Кремля во время войны. С нравственной точки зрения.
Но, к сожалению, в современном космополитическом мире конкуренции культурная идентичность часто размывается, и за неимением отечественной альтернативы люди смотрят "Слово пацана", хотя, как уже было упомянуто, такие истории имели место и в Украине.
Что делать? Снимать качественные и именно попсовые сериалы и фильмы о тех же криворожских "Бегунах". Можно поблагодарить Олега Сенцова за х/ф "Носорог", который был яркой рефлексией на 1990-е годы в Украине с метафорой об "исповеди" главного героя, но "Носорог" – это артхаус, а речь идет о необходимости именно продукта для массового потребителя, который так же будут органично разгонять блоггеры через TikTok и Instagram.
Министерству культуры следует выделять средства налогоплательщиков не только на "Скажене весілля", "рагуль-комедии" об Александре Поворознюке и фильмы, которые пытаются компенсировать отсутствие сценария и бездарную постановку "патриотичностью темы", но и на кинопродукты, которые действительно будут резонировать среди украинцев, в частности у молодежи. Талантливые режиссеры, сценаристы и продюсеры в Украине есть, опыт последних лет, за которые вышло немало хороших лент, это доказывает.
Очень хотелось бы апеллировать только к моральной стороне вопроса. Но речь идет об эффективности, поскольку многие поклонники "Слова пацана" найдут массу аргументов в пользу этого сериала, если им начнут обвинять в аморальности, а многие просто проигнорируют любые претензии в свой адрес. Наиболее ярким примером является история, когда военный написал, что его собрат восхищается этим сериалом.
Никто не призывает пытаться "переплюнуть Голливуд", это невозможно. Но делать свой качественный продукт о чувствительных и резонирующих темах украинской истории жизненно необходимо.
Вся база и возможности для этого есть.
Поэтому только альтернатива – своя, качественная, аутентичная. Иначе эта история повторится еще множество раз. Не будет условного украинского "Слова Бегуна", в топах будет оставаться "Слово пацана". Поскольку природа, как известно, не терпит пустоты. Особенно дикая.
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