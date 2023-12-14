Россияне всегда были очень искусны в так называемой вепонизации. То есть, превращении в оружие любого явления, продукта, процесса и т.д. В абсолют это было возведено при СССР и продолжилось во время правления режима Владимира Путина, который является диктатурой спецслужб.

В последние недели в Украине набрал популярность российский сериал "Слово пацана" о подростковых бандах в Казани, а его саундтрек "Пыяла" возглавил мировой (!) рейтинг Shazam и украинские чарты. Instagram и TikTok заполнены одобрительными отзывами украинских пользователей.

Все это вызвало возмущение в сети и даже заявление министерства культуры, пообещавшее блокировать пиратские сайты с лентой, а также призвало блогеров и граждан не распространять продукт врага во время войны.

Автор LIGA.net Дмитрий Гриниченко посмотрел все восемь эпизодов сериала и проанализировал на предмет пропаганды его цитаты и посылы, а также саундтрек, возглавивший украинские и мировые чарты. Изучил его заказчиков, производителей, дистрибьюторов и их связь с Кремлем.

В начале создания СССР еще Владимир Ленин говорил, что кино является "важнейшим из искусств". О вепонизации было упомянуто не случайно, поскольку "Слово пацана" является ярким примером того, как в качественный кинематографический и "попсовый" продукт можно зашить ключевые месседжи актуальной и "вечной" пропаганды россиян.

Не будем затрагивать моральную сторону и эмоционально-риторические вопросы о том, как это украинцы смотрят российский сериал во время экзистенциальной войны против РФ. Это уже вышло. Поэтому LIGA.net решила исследовать его производителей, проанализировать сериал, основные посилия пропаганды в нем, а также попытаться ответить на вопрос, почему украинцам так срезонировал этот продукт и какая может быть альтернатива.

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Кино на деньги Кремля. Почти по Оруэллу

Сериал сняла кинокомпания Toomuch Production вместе с "Национальной медийной группой Студия" при поддержке "Институт развития интернета" по заказу онлайн-кинотеатра Start.

По порядку разберем каждую компанию. Toomuch Production – это компания самого режиссера Жоры Крыжовникова (Андрей Першин). Зарегистрированная в 2020 году, он считается одним из основателей.

"НМГ Студия" – российская медиагруппа, в которую входит известный всем телеканал СТС. Владелец – миллиардер и один из кошельков Путина Алексей Мордашов. Председателем совета директоров является Алина Кабаева, которая уже долго считается фактической женой российского диктатора.

Владимир Путин и Алексей Мордашов

Переходим к самому интересному. Сериал снят при поддержке "Института развития интернета". Это "общественная организация", которая распределяет бюджетные средства на "патриотический контент". Одним из членов наблюдательного совета является глава RT Маргарита Симоньян и замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Эта организация фактически является аналогом орруэловского "министерства правды" и утверждает финансирование проектов военных пропагандистов (военкоров). Она выделяла деньги на пропагандистские ролики "Слезы Донбасса" и "Нацистские каратели" (об "Азове"), а также на "патриотическое" кино. В частности, организация поддерживала проекты, среди которых "Уехавшие, как вы там?", "Рамзан. Ахмат – Сила России", "Женщины Z", "Сделано для фронта".

В 2021 году ИРИ основал "премию интернет-контента", которую после 24.02 получали пропагандисты Семен Пегов, Александр Коц, Дмитрий Стешин, Евгений Поддубный, Владлен Татарский, "Блогер" Стас Ай Как Просто и певец-пропагандист Шаман.

С 2022 года ИРИ запрещено работать с "иноагентами", иметь дело с антивоенными тезисами или как-то критиковать власть.

Главой совета ИРИ является заместитель руководителя аппарата российского правительства Леонид Левин, а директором – бывший главный редактор Lenta.ru и заместитель председателя управления общественных проектов АП РФ Алексей Гореславский. Последний в 2022 году заявлял, что ИРИ поддержал около 100 проектов, связанных с пропагандой войны против Украины, а потратили на них более 3 млрд рублей.

Теперь о кинотеатре Start.

Start был запущен в 2017 году, российский аналог Netflix. Около 50% акций владеет компания МегаФон, принадлежащая Газпромбанку и USM Holdings еще одного путинского олигарха Алишера Усманова.

Режиссер сериала Жора Крыжовников стал известен после выпуска быдло-комедии "Горько", вышедшей в 2013 году и ставшей самой кассовой лентой в истории российского проката. Фильм снимался на государственные деньги, которые выделил "Фонд кино". Далее последовало продолжение "Горько" и еще одна лента об употреблении водки в промышленных масштабах "Самый лучший день", они также были сняты на деньги от "Фонда кино". В 2017 году снимает очередную часть "Елок". Финансирование тоже самое.

В 2018 году Крыжовников делает шаг к чему-то более серьезному и снимает достаточно качественный сатирический сериал "Звоните Ди Каприо" с "новым Безруковым" Александром Петровым. Сериал был профинансирован входящим в группу "Газпром медиа" каналом ТНТ.

Далее сотрудничество с Петровым продолжается и в 2021 году Крыжовников снимает спортивную мелодраму "Лед 2", которая очень много собрала в прокате и тоже была профинансирована российским государством. Премьера состоялась на канале "Россия-1". Отметим, что производством занималась уже упомянутая НГМ Студия.

Политическая позиция режиссера. можно назвать "никакой". После начала большой войны от него не было никаких публичных высказываний об Украине о поддержке или осуждении действий Кремля. Хотя в 2016 году говорил, что если бы у него заказали снять фильм о Крыме, то он отказался бы.

"Вот Вуди Аллен смог бы исследовать людей в Крыму. Без ангажированного деления героев на наших и не наших. А мы этого сделать пока точно не можем", – говорил Крыжовников тогда.

"Свой район" равняется России: цитаты и моменты

Сериал рассказывает о молодежных криминальных группировках Казани (столица Татарстана) конца 1980-х годов. Сценарий был основан на книге "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х годов", ее автор сам находился в одной из группировок на рубеже 1980-х – 1990-х годов и поэтому мог опираться в том числе на собственный опыт. История в сериале построена вокруг одной из таких группировок, которая "борется за место под солнцем".

Просмотрев все восемь эпизодов сериала, можно сказать, что он сделан достаточно качественно. Дух времени передается аутентично — костюмы, декорации, антураж квартир и других помещений, песни "Ласкового мая", пиратские видеокассеты с американскими боевиками и фильмами о боевых искусствах. Операторская работа, игра актеров и режиссура тоже на уровне.

Следует обратить внимание на большое количество насилия, которое, по нашему мнению, в первых четырех сериях снято очень "картонно". То есть драк очень много, но они не выглядят натуралистическими и жестокими, которыми, например, их умеет показывать мировой мастодонт криминального жанра Мартин Скорсезе.

В пятой серии, особенно обсуждаемой в сети, начинается откровенная "балабановщина" в стиле фильмов "Груз 200" и "Брат". Там насилие уже показано более реалистично и хтонически — сцена с отрезанием уха подростку (судя по всему, здесь Крыжовников вдохновлялся Квентином Тарантино) и изнасилование похищенной несовершеннолетней. А после этого главный герой приходит к насильникам, которых расстреливает из револьвера "Наган" (отсылка к "Брату").

В кадре один из главных героев и член молодежной группировки

Теперь к самому интересному: как российская пропаганда действует через самые яркие цитаты из сериала с описанием месседжей.

Здесь улица. А это значит, что кругом враги" – это говорит один из главных героев своему другу, который захотел "стать пацаном", когда "учит его жизни". В роли "своего района" здесь выступает сама Россия, которая "окружена врагами";

"Нужно человеком стать", "Пацаны не извиняются" - добиться успеха в жизни можно только с помощью насилия и "права сильного". Признают ошибки только слабые, ты пацан (русский), а значит автоматически всегда прав.

"Это же Москва. Щас поднимемся там и заживем" — классический вознесение Москвы на фоне других регионов РФ.

"А в Афгане легко, думаешь, сука?" — напоминание о том, что во время сериала СССР ведет свою очередную "СВО". Главный герой "Вова Адидас" как раз возвращается из Афганистана и возглавляет банду.

"Америкос стал? Ты знал, что эти твари Стингеры духам поставляли?" — говорит "Вова Адидас" своему младшему брату, когда видит у него кепку с надписью USA. Аллюзия на сегодняшний день, думаем, ясна, поскольку американцы теперь поставляют "Стингеры" Украине.

Одного из персонажей зовут Искандер – здесь без комментариев.

Ты че, нацист? Че, в америкосы заделался?" — продолжение культивирования ненависти к американцам, опять же отсылка к настоящему времени, где США также "поддерживают нацистов" по версии российской пропаганды.

"Всегда нужно быть готовым встать на защиту своей родины, умение защищать свою родину спасает нас от вторжения, но до этого понимания нужно дорасти" - говорит одному из главных героев генерал в Суворовском училище. Явная отсылка к одному из главных тезисов Владимира Путина о том, что вторжение в Украину было необходимо, чтобы "предотвратить нападение на Россию".

"Что значит твоя наколка, ДРА? Папа, это Демократическая республика в Афганистан. Они без нас погибнут там" — говорит "Вова Адидас" своему отцу, здесь намек на еще один известный тезис о "помощи народу Донбасса", который ждет "геноцид" без помощи России. Здесь стоит упомянуть выражение Путина "Донбасс мы не бросим. Там будет Сребреница".

Персонаж

"А если бы это фашисты были, ты бы тоже перед ними на коленях стоял извинялся?" - опять культивирование тезиса о "фашистах" и невозможности какого-либо диалога с ними.

ЭВсем не нравится, что мы становимся реальной силой. Посмотрите на себя, сборище дрищtq, че вы будете делать, когда замес начнется?" — это говорит "Адидас" всей банде "своего района", который, как уже было упомянуто, олицетворяет Россию, "окруженную врагами". Здесь месседж о том, что "с Россией должны считаться", а также призыв к готовности к "замесу" (воевать еще сильнее) ради "места под солнцем".

"За кого он там кровь проливал, за таких как вы?" - это говорит мать "Адидаса" сотрудникам милиции, когда они приходят задерживать его за убийство (5 серия). Типичное "наши мальчики" и "не мы такие, жизнь такая". Очень резонирует на фоне массовых преступлений бывших террористов Вагнера и других возвращающихся из Украины россиян.

"Ритуальный" саундтрек

Отдельного внимания заслуживает саундтрек "Пыяла" дуэта "Аигел", возглавивший мировой рейтинг Shazam. В титрах авторы сериала не упоминают группу, поскольку после 24.02.22 участники осудили войну и эмигрировали из РФ. Сам трек вышел еще осенью 2020 года.

СПРАВКА С татарского языка "Пыяла" переводится как "стекло", "осколок стекла", "чаша". После выхода песни и одноименного альбома солистка группы и автор песен Айгель Гайсина вспоминала протесты в Беларуси против режима С татарского языка "Пыяла" переводится как "стекло", "осколок стекла", "чаша". После выхода песни и одноименного альбома солистка группы и автор песен Айгель Гайсина вспоминала протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко и "ситуацию" в России.

Отдельным важным моментом является то, что песня исполнена на татарском языке, а Гайсина подчеркивала, что не может говорить о "родных вещах" на неродном русском языке.

Также Гайсина заявляла, что песня и альбом — о "свободе и родительстве как о служении будущему, о желании человека оставить после себя любовь, передав ее детям".

В самом сериале песня сопровождает самые мрачные и "чернушные" сцены. И здесь можно заметить яркий пример, как роспроп умеет использовать в своих интересах любой продукт независимо от его смысла и посыла (уже упомянутая в начале вепонизация).

Несмотря на то, что песня якобы о любви – с точки зрения эстетики сериала и сцен – звучит и резонирует сопровождение с характерной шаманской ритмикой и повторениями. Эмоциональный эффект, направленный на зрителя, срабатывает благодаря сочетанию музыки и сценического кадра. В этом случае ритуальность вовсе не случайна. Так, например, украинская языковед Людмила Масенко утверждала, что одной из заметных черт тоталитарного "новояза" и идеологической пропаганды является ее ритуальный характер.

Итак, сочетание "ритуальности" и монотонности песни с мрачными сценами буквально "застревает" в сознании, приводя к прокручиванию соответствующих кадров и образов в воображении. При просмотре сериала можно убедиться в этом лично. Наверное, для неподготовленного зрителя это будет иметь более сильный эффект.

Почему сериал смотрят украинцы. И что с этим делать

Главной причиной возмущения популярностью "Слова пацана" в украинской сети было наличие более качественных западных криминальных лент. Мол, зачем смотреть российский сериал, когда есть "Крестный отец", "Славные парни", "Казино", "Неприкасамые", "Сопрано", "Лицо со шрамом" и многие другие примеры.

Ответ на самом деле лежит на поверхности. Украина 70 лет прожила под советским режимом, а поэтому подобные "казанскому феномену" явления имели место и в наших городах.

Самым ярким примером являются банды "Бегунов", которые орудовали в Кривом Роге в 1985-1995 годах. Речь идет о группировках подростков, устраивавших настоящие войны между районами. Название происходило из-за того, что бег был тактикой боя — участники банд бежали группой, бросали гранаты, использовали оружие и просто сносили все на своем пути. Всего за это время в криминальных беспорядках погибли около 30 и были ранены более 1 500 детей. По некоторым данным, погибших было около 300.

Группировки избрали своим гимном песню "Белые розы" группы "Ласковый май", у них была своя "философия", субкультура и иерархия. Ничего не напоминает? Вопрос риторический.

Итак, история о подростках-бандитах просто больше резонирует у украинцев, потому что имела место в истории страны и бьет в нерв.

Поэтому украинским зрителям, особенно из индустриальных городов, ближе ассоциировать себя с персонажами "Слова пацана", чем с Майклом Корлеоне, Тони Сопрано и Тони Монтана, какими бы крутыми эти персонажи ни были на экране. Поскольку многие зрители выросли именно в условном спальном районе Кривого Рога, а не в итальянском квартале Нью-Йорка и могли видеть архетипы и эстетику "Слова пацана" вживую.

Можно согласиться с тезисом об аморальности потребления и публичного восхищения российскими продуктами на деньги Кремля во время войны. С нравственной точки зрения.

Но, к сожалению, в современном космополитическом мире конкуренции культурная идентичность часто размывается, и за неимением отечественной альтернативы люди смотрят "Слово пацана", хотя, как уже было упомянуто, такие истории имели место и в Украине.

Что делать? Снимать качественные и именно попсовые сериалы и фильмы о тех же криворожских "Бегунах". Можно поблагодарить Олега Сенцова за х/ф "Носорог", который был яркой рефлексией на 1990-е годы в Украине с метафорой об "исповеди" главного героя, но "Носорог" – это артхаус, а речь идет о необходимости именно продукта для массового потребителя, который так же будут органично разгонять блоггеры через TikTok и Instagram.

Министерству культуры следует выделять средства налогоплательщиков не только на "Скажене весілля", "рагуль-комедии" об Александре Поворознюке и фильмы, которые пытаются компенсировать отсутствие сценария и бездарную постановку "патриотичностью темы", но и на кинопродукты, которые действительно будут резонировать среди украинцев, в частности у молодежи. Талантливые режиссеры, сценаристы и продюсеры в Украине есть, опыт последних лет, за которые вышло немало хороших лент, это доказывает.

Очень хотелось бы апеллировать только к моральной стороне вопроса. Но речь идет об эффективности, поскольку многие поклонники "Слова пацана" найдут массу аргументов в пользу этого сериала, если им начнут обвинять в аморальности, а многие просто проигнорируют любые претензии в свой адрес. Наиболее ярким примером является история, когда военный написал, что его собрат восхищается этим сериалом.

Никто не призывает пытаться "переплюнуть Голливуд", это невозможно. Но делать свой качественный продукт о чувствительных и резонирующих темах украинской истории жизненно необходимо.

Вся база и возможности для этого есть.

Поэтому только альтернатива – своя, качественная, аутентичная. Иначе эта история повторится еще множество раз. Не будет условного украинского "Слова Бегуна", в топах будет оставаться "Слово пацана". Поскольку природа, как известно, не терпит пустоты. Особенно дикая.

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