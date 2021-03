Вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Спустя три недели первые дозы вакцины получили 81 754 человека (для сравнения – в Польше примерно столько же привили за первую неделю). Чтобы понять, почему так мало, Liga.net провела день с мобильной бригадой по вакцинации, которая работает в Печерском районе Киева.

В 10 утра в кабинете директорки Консультативно-диагностического центра (КДЦ) Печерского района стоят врач, две медсестры, представитель райадминистрации и пять орхидей в горшках. Идет планерка перед первым днем работы мобильной бригады по вакцинации.

– Сказали, что в день нужно делать не меньше 70 вакцинаций, – говорит директорка Людмила Кравчук. – В Деснянском районе сделали мало прививок, они пока только тренируются. Но нам сказали, что это никуда не годится, нужно не меньше 70, а в идеале – 100.

Бригада КДЦ Печерского района в первый раз выезжает на вакцинацию...

"Встать на базаре и повесить на себя табличку "Вакцинация"

Речь идет о статистике по вакцинации, которая началась 24 февраля и проходит медленно. По этому поводу журналисты и общественные деятели возмущаются в СМИ и соцсетях. В Киеве в первые две недели вакцинации делали по 30-100 прививок в сутки, на третьей неделе – 100-880 прививок. По выходным в столице медиков не вакцинируют.

– Темпы вакцинации ускоряются. С начала кампании и до 12 марта в столице работала одна мобильная бригада, – рассказывает координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк. – 12 марта начали работать еще шесть бригад. А с 15 марта их в Киеве – 12. Этого достаточно: бригада Дарницкого района еще два дня назад вакцинировала всех желающих медиков у себя и теперь помогает другому району. В Днепровском районе тоже почти не осталось медиков, которые хотят делать прививки – их бывает по 10-30 в день.

По словам Животенюка, на выходных медиков не вакцинируют из-за того, что нет желающих приходить и делать прививки в свободное время:

– Мы звонили в больницы, но там отвечали, что в выходные приходить на вакцинацию не хотят. Что остается членам бригады? Разве что встать на базаре и повесить на себя табличку "Вакцинация", – говорит Животенюк.

Всего на Киев выделено 42 000 доз вакцины. Срок ее годности истекает в конце июня. Координатор уверен, что к этому времени успеют использовать все дозы.

– На медиков уйдет 8000-9000 доз вакцины. Больше просто не хотят вакцинироваться, хотя всего в Киеве примерно 32 000 медиков, – говорит Животенюк. – С понедельника откроются пункты вакцинации, где семейные врачи будут делать прививки людям старше 80 лет. Посмотрим, какая статистика будет там. Дальше пойдут люди старше 60-ти, с хроническими болезнями и так далее. Мы точно успеем использовать все дозы.

Всего в Украине за 21 день кампании по вакцинации сделали 81 754 прививок. В аналогичный период меньше, чем у нас, среди европейских стран вакцинировали только жителей Болгарии. При этом в МОЗ утверждают, что все идет по плану и все 500 000 вакцин, которые завезли в Украину при первой поставке, успеют использовать до окончания срока годности:

– Уже обучены и работают в областях 250 мобильных бригад, – сказали Liga.net в пресс-службе МОЗ. – На выходных работают чуть меньше бригад – от 200. Сейчас мы вакцинируем только медиков и участников ООС, но на каждом новом этапе количество вакцинаций в сутки будет расти – за счет появления пунктов вакцинации.

Экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк не так оптимистичен. Он считает, что кампания по вакцинации в Украине еще даже не началась:

– Для страны с населением в 40 млн даже 9000 прививок в сутки, на которые мы вышли в последние несколько дней, – это вообще не показатель, – говорит Ковтонюк. – Я ожидал, что на третьей неделе мы выйдем на 20-30 000 вакцинаций в день. В первые пару недель низкие показатели были даже у Франции и Бельгии, но потом они вошли в ритм. А у нас этого не случилось.

Одна из причин, по мнению Ковтонюка, – использование мобильных бригад на первом этапе вакцинации:

– CoviShield – вакцина, инъекцию которой может сделать любая медсестра. Медики, которые могли бы вакцинироваться быстрее в своих медучреждениях, ждут приезда мобильных бригад.

А теперь – репортаж.

"Норматив – 100 вакцинаций в сутки"

...Бригада КДЦ Печерского района в первый раз выезжает на вакцинацию 15 марта. В бригаде – врач-отоларинголог Инга Донцова и две медсестры. В пятницу они закончили двухдневные курсы от департамента здравоохранения КГГА для мобильных бригад по вакцинации.

– Нам рассказывали о вакцине, как проводить вакцинацию и что делать, если у пациента разовьется аллергическая реакция, – делится Инга. Ей предложили возглавить бригаду по вакцинации еще в январе. – Я согласилась, это ведь исторический момент.

Инга переболела коронавирусом и перенесла его тяжело – у нее астма. Когда узнала, что в Украину везут вакцину CoviShield, почитала исследования о ней и решила, что будет прививаться. Всей ее бригаде сделали первую прививку 25 февраля.

– Норматив по вакцинациям у нас – 100 в сутки, – рассказывает Инга. – В первый день хотим привить хотя бы 70 человек в 7-й детской больнице. Вроде как мы будем делать первые дозы вакцины в разных больницах 20 дней. А когда пройдет 28 дней после первых вакцинаций, начнем ездить по тому же маршруту и делать повторные прививки.

Инга говорила это 15 марта, а уже 16-го МОЗ увеличил интервал между двумя дозами вакцины с 28 до 90 дней.

"Вы на бал или на вакцинацию?"

Инга и медсестры бегут переодеваться, через пять минут им уже звонит замдиректорки: "Инга, почему так долго? Вы собираетесь на бал или на вакцинацию?". Медсестры выбегают с пакетами и серыми сумками-холодильниками с наклейкой "Stop. Do you need to open it?". В них и хранятся ампулы с CoviShield. Садятся в Hyundai с надписью "Медична служба Києва" и едут в 7-ю детскую больницу.

– Меня никто особо не спрашивал, хочу я быть в бригаде или не хочу, – рассказывает по пути одна из медсестер. – Позвонили, сказали, что надо. Я не отказывалась. Пока вообще ничего непонятно – мы не знаем, куда поедем вакцинировать завтра, сколько там будет людей, сколько это вообще все будет длиться.

Через пять минут Hyundai паркуется у входа в 7-ю больницу. Инга и медсестры достают из багажника пакеты и сумки-холодильники и быстрым шагом идут внутрь.

В больнице уже все готово. Справа от входа – дверь с надписью "Кабинет вакцинации". Перед ним – очередь из врачей. Внутри – металлический стол для манипуляций, кушетка, холодильник, шкаф с градусником и таблетками и письменный стол, на котором стоит ноутбук. В него будут вносить данные по каждому медику, которого вакцинируют.

– Стол вообще стерильный? – спрашивает медсестра и протирает металлическую поверхность салфеткой с антисептиком. Потом раскладывает принадлежности – ленты со шприцами и иглами, контейнеры для мусора, открывает сумку-холодильник и достает маленькую ампулу с CoviShield.

Из-за двери слышен гул и взрывы хохота – очередь медиков на вакцинацию похожа на толпу студентов под кабинетом перед парой. Чтобы сэкономить время, им прямо там меряют давление и дают подписать информированное согласие на вакцинацию. Инга и медсестры расслабляются и начинают шутить, помогают друг другу надевать одноразовые халаты: "Какие красивые! Обалдеть!".

В 11:16 Инга оглядывает кабинет и сообщает: "Можно звать первого". Она сидит за компьютером, рядом – медсестра из резервной бригады (такая есть в каждом районе на случай, если люди из основной бригады заболеют. – Прим. Ред.) и иммунолог 7-й больницы. Они будут помогать вносить данные в сервис хранения медицинских данных HELSI.me.

"Почему у вас такая большая иголка?"

Первая пациентка – педиатр Катерина Юшина. Она переболела коронавирусом полгода назад и перенесла его тяжело – была пневмония, 15 дней держалась высокая температура, приходилось дышать с кислородным концентратором. Катерина боится заболеть второй раз – потому и решила вакцинироваться.

Инга меряет ей температуру электронным градусником (он показывает – 36,9), спрашивает фамилию, телефон, дату рождения и находит в HELSI.me ее профиль и декларацию с семейным врачом. Остается внести данные – какой вакциной делают прививку и в какую руку, дату и время. Педиатр просит записать вакцинацию на видео – она ведет медицинский блог в инстаграме. Секунда – и прививка сделана.

Когда ждать галлюцинаций? Через три часа, когда я буду в операционной?

За дверями кабинета Катерину встречают криками: "Ура, первая вакцинированная!". Кто-то шутит: "Несите цветы!". Ее фотографируют и поздравляют. По правилам, после прививки нужно посидеть полчаса и понаблюдать за самочувствием. Часто побочные эффекты, если они есть, проявляются сразу – место прививки может покраснеть или припухнуть, человек может почувствовать слабость или недомогание. Пока полчаса не пройдут, Инга не закрывает окошко пациента в HELSI.me.

Уже на втором пациенте приподнятое настроение у членов бригады сменяется раздражением. У Инги нет мышки для ноутбука, она не может быстро переставлять курсор и копировать данные, случайно открывает лишние окна на экране. Спрашивает фамилию второго пациента – но система его не находит. У него нет декларации с семейным врачом. Приходится создавать ему учетную запись в HELSI.me – спрашивать паспортные данные и идентификационный код, контактных лиц, номера телефонов, адреса прописки и проживания. На это уходит минут 10. Все нервничают: на часах уже 11:45, а вакцинируют только второго пациента.

В первые два часа вакцинации приходят много медиков, которых не находит система. Причины разные – нет декларации с семейным врачом, написание имени и фамилии в системе на одну букву отличается от паспортного. Каждый раз Инга сначала пытается найти пациента по номеру телефона, а если не находит – вносит все данные и тратит очередные десять минут.

– Я хоть и анестезиолог, но уколов боюсь, – с порога заявляет крепкий мужчина в белом халате. – Почему у вас такая большая иголка? Когда ждать галлюцинаций? Через три часа, когда я буду в операционной?

Анестезиолог дважды переболел коронавирусом, но когда в Украине началась вакцинация, сомневался, стоит ли делать прививку.

– Потом почитал о вакцине. И сомнения не рассеялись. Я не знаю, что в этой вакцине, как ее доставляют и хранят. Зная нашу медицину, там вместо вакцины вполне может быть физрасствор, – то ли в шутку, то ли всерьез говорит он. – Это для организма не вредно, но и полезного ничего нет. Я просто задолбался ходить в маске. Вот и вакцинировался.

За первый час прививки сделали десяти медикам. В одной ампуле с вакциной – как раз десять доз. Инге звонит начальство. Она держит телефон между головой и плечом, одновременно ищет имя пациента в системе, кивает и говорит: "К двум дня? Мы постараемся вернуться, но я не знаю, успеем ли". Голос в телефоне говорит, что на Подвысоцкого, 13 ждут сегодняшней вакцинации еще 20 медиков. Инга снова кивает и заканчивает разговор фразой: "Раз вы хотите быстрее, давайте я уже буду работать".

"Жалоба одна – маленькая зарплата"

На часах 12:10, медсестра открывает вторую ампулу вакцины. У части пациентов снова нет профилей в HELSI.me, и Инге приходится долго вносить их данные в систему. Она просит иммунолога 7-й больницы, которая стоит рядом:

– В следующий раз проговаривайте с ними заранее, чтобы регистрировались. Иммунолог отвечает, что говорила об этом медикам, но "получилось, как получилось".

Пациенты сменяются один за другим. Инга периодически спрашивает у иммунолога, сколько еще людей в очереди, та каждый раз отвечает: "Как минимум 20". Перед вакцинацией Инга задает стандартные вопросы: "Были ли аллергические реакции на другие прививки?", "Есть ли жалобы на самочувствие?". В основном все отвечают "нет" и быстро переходят к вакцинации. Некоторые шутят: "Жалобы? Только одна – маленькая зарплата".

Медсестры делают уколы по очереди. После каждого пациента протирают стол и перчатки спиртом. В 12:40 одна из них говорит: "Что-то я уже устала". Инга пытается выяснить у иммунолога, почему люди приходят не по спискам, которые 7-я детская передала в КДЦ, и сколько всего будет пациентов.

В 12:55 заканчивается вторая ампула вакцины, и Инга объявляет перерыв. Медсестры бегут за кофе, по пути обсуждая начало Великого поста и возможный локдаун в апреле. Инга остается в кабинете. У нее поднялось давление и разболелась голова. Когда медсестры возвращаются, она сообщает новые вводные: если у пациента нет карты в HELSI.me, его не будут вакцинировать. Нет времени с каждым заполнять анкету.

В 13:50 перерыв заканчивается. Под кабинетом вакцинации уже нет шумной очереди из медиков. Они не думали, что ждать придется так долго, и разошлись по своим делам.

Процесс движется быстрее – Инге принесли мышку для ноутбука, а у большинства новых пациентов есть профили в HELSI.me. За час медсестры успевают вакцинировать 20 человек.

У меня на работе такая же хрень, как у вас

Дальше все снова идет не по плану. Иммунолог просит вакцинировать врача, у которого нет записи в HELSI.me, "но он очень хочет". Инга соглашается. На следующем пациенте зависает система, а когда снова начинает работать, в ней не получается найти человека. Все нервничают.

Инге каждые десять минут звонит начальство. Она нервно говорит в трубку: "Постоянно идут люди без карт в HELSI.me. Да, я им говорю, что не нужно приходить, но они приходят. Позвоните иммунологу, попросите не приводить таких людей". Параллельно она вносит в систему данные одного из пациентов, и когда кладет трубку, тот говорит: "У меня на работе такая же хрень, как у вас".

– Имейте уважение! – слегка повышает голос всегда корректная Инга. – Не употребляйте здесь таких терминов, как вы только что сказали.

"Ускоряйтесь!"

Около трех дня ситуация обостряется еще больше. Телефон Инги звонит каждые пять минут, и в трубке слышно: "Пожалуйста, ускорьтесь! Я вам запрещаю прививать людей без деклараций! Вас ждут здесь 20 человек!".

– Как они себе представляют, чтобы одна бригада делала в день 100 прививок? – возмущается Инга, пока система HELSI.me в очередной раз висит. – Три человека – слишком мало для этого. И почему все время должна работать только одна бригада? Было бы справедливо, если бы основная и резервная бригады менялись. Ну это же нереально!

– Это невыполнимый план! Вернее, выполнимый, но такими темпами мы скоро сдохнем, – отвечает одна из медсестер. Вторая говорит, что связывалась с коллегой из Голосеевского района – и там сделали только 40 прививок.

Разговор снова перебивает телефонный звонок. В трубке – ничего нового: "Ускоряйтесь! Когда вы будете?". В 15:45 медсестры делают прививку 50-му медику и заканчивают пятую ампулу. Они специально рассчитали количество людей, кратное десяти, чтобы ни одна доза не пропала. Рассказывают, что на днях их коллеги провели расчеты не так тщательно, и 40 минут искали в больнице последнего желающего сделать прививку.

Инга и медсестры переодеваются практически на ходу, быстро складывают шприцы, урны и антисептики в коробки и выходят на улицу под противный мелкий дождь и звучащую откуда-то песню "Ты любви моей не смогла сберечь, / поросло травой место наших встреч". Медсестры смеются и начинают пританцовывать. Впереди у них – минимум 20 вакцинаций и 19 сумасшедших дежурств.

На следующий день пресс-служба МОЗ сообщила: в понедельник, 15 марта, в Киеве сделали 560 прививок. На 220 больше, чем в предыдущий рабочий день.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.