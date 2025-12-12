12 грудня 2025 року, Степан Гіга помер у реанімації львівської лікарні. У листопаді повідомлялось про проведення термінової операції, усі концерти були скасовані. Останніми днями у мережі ширилась інформація про різке погіршення його стану, але офіційно команда це спростовувала. Цей текст – від 1 січня 2023 року.



"Цей сон, цей сон мені щоночі сниться!", – підспівує повний зал Жовтневого палацу 63-річному Степану Гізі. Більшості людей, що підспівують, – від 20 до 35 років. Дехто з них ще кілька місяців тому не здогадувався про існування виконавця.

Концертний графік Гіги досить щільний – лише у січні він планує п’ять концертів в різних містах України, на деякі з них вже розкуплені квитки.

Гіга не єдиний з зірок старої формації, хто зараз переживає нову хвилю популярності. В цьому списку також є Павло Зібров, Іво Бобул, Лілія Сандулесу, Алла Кудлай та багато інших.

LIGA.net поговорила з музичними експертами та дізналась, чому зірки 80-х-90-х раптом стали популярними зараз і від чого залежить їх успіх.