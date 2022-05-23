Украинцев вывозят в Россию, ОРДЛО, Беларусь. Как вернуться домой: карта, опыт, советы

"Через полчаса вас здесь не должно быть" – сказали российские оккупанты в Мариуполе прятавшимся в укрытии людям.

Это было в конце марта. Среди сотни гражданских в этом укрытии были родители журналиста Артема Ильина. Его маме – 67 лет, отцу – 75. У них не осталось выбора, кроме как пробовать выбраться через оккупированные территории.

Мариупольцы, у которых не было автомобиля, выходили из города пешком. Дальше оккупанты подбирали их автобусами. В Безымянном есть перевалочный лагерь, здесь "фильтруют" доехавших на собственном авто. Других автобусами вывозят для "фильтрации" в разные города Донецкой области – Снежное, Торез, Старобешево, Докучаевск, Донецк, рассказывает Ильин.

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"Фильтрацию" заставляют пройти всех. Люди заполняют анкеты, у них берут отпечатки пальцев и ладоней, делают фотографии (анфас, два профиля), допрашивают. Затем выдают бумажку со штампом боевиков "МВД ДНР", информацией о фамилии, имени, отчестве, городе, из которого выехал человек, национальности, гражданстве.

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"С этой бумажкой можно спокойнее проезжать "ДНРовские" блокпосты. Те, кто производит "фильтрацию", уверяют, что в России эта бумажка может дать право на получение паспорта РФ", – рассказывает Артем.

СПРАВКА. На первых видео из фильтрационных лагерей в Безымянном — гетто для мариупольцев, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко. Там — около 2 000 принудительно вывезенных мужчин. У них отняли документы, спят в школе и клубе в коридорах. Дважды в день их строят, гонят упорядочивать Безымянное и Новоазовск под конвоем.

В конце марта в Безымянном родителям Артема удалось найти Wi-Fi и связаться с сыновьями – в так называемом "ДНР" не работает украинский мобильный оператор.

После "фильтрации" родители сели в машину к родственникам и уехали в Россию. Артем с братом тем временем нашли в Ростове волонтеров, которые их родителей на несколько ночей поселили, помогли с едой. Дальше через знакомых купили родителям билеты на поезд в Минск.

"Нас предупреждали никому не говорить по дороге, что едут в Украину, нас об этом все предупреждали. Надо говорить, что едете "приходить в себя" в санаторий или к знакомым. Выдумывать легенду", – вспоминает Артем.

В Минске подключились люди, помогающие украинским переселенцам. Артем нашел их через беларускую диаспору в Украине. Они привезли родителей в Брестскую область на пограничный пункт.

"Беларуские пограничники без вопросов выпустили. Переход нужно было преодолеть пешком, потому что автомобильную границу не переедешь – возведены защитные сооружения", – добавляет Артем. Они с братом встречали родителей с другой стороны.

Этап 1. Украинцев насильственно вывозят с оккупированных территорий

Только из Мариуполя российские оккупанты незаконно депортировали более 30 000 жителей, сообщает Мариупольский горсовет.

В общей сложности, с временно оккупированных украинских территорий россияне вывезли почти 1,2 млн наших граждан, среди которых – более 200 000 детей. Таковы данные уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Миллион депортированных – все же преувеличение, считает директор по адвокации центра прав человека ZMINA Алена Лунева. По словам эксперта, четкой статистики здесь нет, а информация уполномоченной основывается на данных Минобороны РФ о количестве въехавших в Россию людей. Но есть разница между украинцами, которые едут в Россию и через Россию.

Ведь нет других путей вернуться с оккупированных территорий в Украину или другие европейские страны, кроме как через территорию РФ.

Разве что через линию фронта на свой страх и риск. Кроме того, оккупанты могут просто не выпустить. Так блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города, подконтрольные Украине.

Этап 2. Развоз украинцев по России. Карта

Россияне депортируют жителей территорий, которые были или находятся под оккупацией. Людей вывозили из Киевской и Черниговской областей в Беларусь. Депортировали в РФ из Харьковской, Сумской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, в частности Изюма и Мариуполя, рассказывает Алена Лунева. Мариупольцев вывозили в Томск, Тамбов и другие окрестности России, заявляет городской голова Вадим Бойченко.



География расселения украинцев широка. Везут в Астрахань, Таганрог, Ростов-на-Дону, Тулу, Набережные Челны, Пензу, Белгород, Сыктывкар, Находку, рассказывает эксперт. Расселяют в пансионаты Самарской и Владимирской областей, Подмосковья, Дальнего Востока. По словам Луневой, они стремятся, чтобы все регионы РФ увидели "украинцев, бегущих от киевского режима".

Помогает расселять насильственно депортированных украинцев Русская православная церковь. Селят в своих помещениях на территории Ростова-на-Дону, Воронежа, Ярославля, Костромы, расследовали "Следствие.Инфо".

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что россияне вывозят украинцев в экономически депрессивные районы РФ. Конечным пунктом назначения называли ряд восточных областей, в том числе Сахалин.

Расследование британского медиа INews это подтверждает. Они верифицировали 20 человек, прибывших на восточные острова Сахалина, включая Курильские острова. Местные власти ожидали 600.

В целом удалось верифицировать 66 лагерей расселения увезенных украинцев в РФ, включая Сибирь, Полярный круг и Дальний Восток. Среди пунктов временного размещения десятки санаториев и бывших детских лагерей, по меньшей мере, один центр "патриотического воспитания" и даже бывшая свалка химического оружия в Леонидовке (почти 1000 км от Украины). Там, по данным INews, около 600 украинцев.

Журналисты идентифицировали 6250 украинцев в 38 лагерях, включая 621 ребенка.

В 66 лагерях, по данным издания, может быть около 10800 человек, включая 1000 детей. В более чем трети лагерей есть жители Мариуполя.

Лагеря для украинцев протянулись через 11 часовых поясов – от Белгорода на западе до Камчатки и Владивостока, подчеркивает Татьяна Локшина, старшая исследовательница по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch.

Например, сотни детей, беременных, пожилых из Мариуполя привезли в Находку, это за 9000 км от Украины. Российские СМИ утверждают, что люди сами "выбрали жить на Дальнем Востоке, отмечают красоту моря". В общежитии Камчатского индустриального колледжа разместили детей из Херсона.

Более 530 человек, среди которых – 120 детей из Мариуполя, привезли в лагерь "Царицыно озеро" в Ленинградской области, почти 2000 км от города. Несколько человек сказали российскому архиепископу, что хотят домой, но не имеют документов, чтобы купить билеты.

Также недавно стало известно еще о 300 мариупольцах, которых депортировали в поселок Врангеля – это более 9500 км от Мариуполя – в здание, которое напоминает нечто среднее между гостиницей и общежитием, сообщил Петр Андрющенко. Денег не выдают, возможности выйти на связь нет. Вещами не снабжают. Трижды кормят, но о качестве питания речь не идет. "Документов у людей нет. Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры оформления и провести дальнейшее переселение в другие городки", – рассказывает он.

По данным Медийной инициативы по правам человека, в Брянской области в СИЗО в настоящее время содержится около 200 человек, насильственно вывезенных во время оккупации Киевской области.

Украинцев развозят по РФ в соответствии с квотами, сообщает Лунева: "Есть соответствующее решение правительства РФ от 12 марта 2022 года о том, что местные органы власти должны готовиться к приему людей и обеспечить, по крайней мере, места для проживания украинских граждан".

Однако до сих пор нет точных данных по настоящему количеству так называемых пунктов временного размещения украинцев в РФ.

"Сначала говорили, что их чуть ли не 700. Сейчас слышали о 490. Не знаем точно", — говорит Лунева. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий на этот вопрос LIGA.net не ответили, сославшись на занятость.

По данным Луневой, есть ряд пансионатов и гостиниц на территории Крыма, где россияне размещают вывезенных людей.

Этап 3. Поиск спасения

Если человека насильно отвезли в условную Находку (более 9 000 км от Украины), он имеет небольшие шансы вернуться в Украину через третьи страны. Как минимум, это может быть ему не по карману. "Люди, выезжающие из того же Мариуполя, дезориентированы после ужаса, который пришлось пережить. Обычно у них нет денег, средств связи, часто нет документов", – подчеркивает эксперт.

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В такой ситуации оказался мариуполец Виктор, с которым пообщались белорусские журналисты. Его вывезли в село Приморское, отправили на фильтрацию в Донецке, оттуда вывезли в Таганрог, а дальше – в Тульскую область. "Я просил: "Отпустите! Мне нужно к жене и детям в Бердянск". Не отпустили. Насильно затолкали в автобус и увезли. Жена Виктора и его дети сейчас во Львове, а он – в городке Ефремов Тульской области, в более чем 1000 км от семьи. У Виктора есть документы, но без денег. Жена выслать не может, потому что в РФ переводы запрещены. Муж до сих пор ищет способ выбраться и поехать домой, в Украину.

Иллюстрация. Если вашего родственника депортировали. Если вас депортировали.

Виктору не так повезло, как родителям Артема Ильина. Почему? У родителей Артема были и документы, и деньги, в том числе иностранная валюта, также родственники на собственном авто и сыновья, дистанционно нашедшие, где поселить родителей в Ростове, как купить билет в Минск, подключили беларуских волонтеров.

Деньги и документы при себе – важные составляющие спасения. Варвара Головань из Мариуполя вспоминает, что украинцы без денег соглашались на любые условия для эвакуации в Ростов или Донецк. Ее семья надеялась, потому что еще оставались средства. Сначала они с помощью такси, волонтеров и попуток доехали в Ялту в Донецкой области, затем – в Мелитополь, оттуда – в Крым через Чонгар на Джанкой. Там сели на поезд в Москву. Дальше – на Санкт-Петербург. И так доехали до перехода Ивангород-Нарва. И теперь – в Эстонии.

Еще один путь спасения – через Стамбул. Так спасалась жительница Мариуполя Кристина. Ее вывезли в Докучаевск на "фильтрацию", оттуда ей пришлось проехать через Таганрог, Москву, далее – в Стамбул. Оттуда она улетела в Грецию, где живет с детьми.

А если документов нет? Как уехать из России

Через большинство пунктов пропуска Россия выпускает по внутренним украинским паспортам, по крайней мере, попавших на территорию России после 24 февраля 2022 года. Не обязательно иметь непременно заграничный биометрический паспорт, чтобы выехать и въехать на территорию ЕС, отмечает Алена Лунева.

Мы получали мало сообщений о том, что украинцев по внутренним паспортам принципиально не выпускают из России, – говорит она.

В благотворительном фонде "Право на защиту" советуют украинцам, имеющим хотя бы внутренний паспорт, пробовать добраться в ближайшую из стран, которая пропускает с ним.

"Сейчас наиболее популярные маршруты у наших клиентов – через Беларусь на страны Балтийского региона (Латвия, Литва, Эстония). Второй вариант – в Грузию. Дальше или там побыть, или возвращаться в Украину через Турцию, европейские страны", – рассказывает руководитель юридического департамента фонда Юлия Трало.

Чаще всего в "Право на защиту" обращаются родственники мариупольцев. Большинство дел – женщины с детьми или пожилые люди.

Для людей, потерявших документы, находка – приложение Дия, говорит Трало. Сейчас его можно активизировать без биометрических документов: Если есть счет в ПриватБанке или Ощадбанке, Дия подтягивает по меньшей мере идентификационный код. Дальше проще обратиться за восстановлением документов".

Если нет украинских документов, следует обращаться к украинским консулам в соседних странах, объясняет Лунева.

В Беларуси украинское консульство работает, в России – нет. Сколько украинцев уже так обратились в украинские консульства в других странах, LIGA.net спросила у МИД, однако ответа до сих пор не получили.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно. МИД и Минцифры сотрудничают, чтобы документ генерировался и в Дии. Но насколько это поможет украинцам, которых вывезли в Россию без смартфонов, – вопрос. К тому же нужно, чтобы российские пограничники по Дии выпустили.

Нет быстрого решения, как вернуть людей без документов и знакомых в России, говорит Лунева.

Если есть документы, но нет денег уехать из России

Украинцы встречаются в России с проблемой отсутствия денег не обязательно потому, что у них нет, подчеркивает Лунева. А потому, что:

1) Украинские банковские карты в РФ не принимают и не используют;

2) Гривневая наличность там не обменивается с 2014 года.

Поэтому возникает потребность в посторонней помощи. И если у людей есть родственники/знакомые в России, они в более выигрышном положении, добавляет эксперт:

- могут остановиться у родственников/знакомых, где связь, интернет;

– могут выйти на частных волонтеров или инициативы, которые могут помочь деньгами покинуть РФ. Таких низовых инициатив, не связанных с политическими партиями, по ее словам, в России становится больше. К примеру, до конца апреля в Пензе работали волонтеры, которые помогали беженцам из Украины добраться до Санкт-Петербурга, а оттуда — в Эстонию, пишет Медуза. Но из-за угроз в анонимных телеграм-каналах и давлении со стороны неизвестных (разрисованные двери, порезанные шины авто) эти волонтеры свернули работу.

Если знакомых нет, в большинстве своем люди остаются в пунктах временного проживания. Но алгоритм дальнейших действий аналогичен: если человек хочет уехать, выбирает ближайший пункт пересечения границы, договаривается с волонтерами, помогающими деньгами или транспортом.

Можно обратиться, например, к проекту "Помогаем уехать" – круглосуточной "горячей линии" по эвакуации украинцев. Его создала российская журналистка The Insider Анастасия Завьялова, живущая в Грузии. Сейчас волонтерская сеть объединила сотни людей из разных стран.

Они помогают эвакуироваться украинцам с временно оккупированных территорий, тем, кто после 24 февраля оказался в России. Круглосуточно консультируют, оказывают финансовую, информационную и психологическую поддержку. Тем или иным образом уже помогло около 50 000 человек.

Чтобы организовать выезд украинцев из России, оплатить билеты, российская волонтер Ирина обращается именно к "Помогаем уехать" (организация оплачивает весь маршрут). Или же в команду волонтеров "Рубикус" (они встречают людей в Риге, оплачивают хостелы, организуют проезд в другие страны ЕС).

"У нас маленькая республика и до нас здесь не было непровластных волонтеров, которые помогали бы украинцам", – рассказывает Ирина. Поэтому вместе с подругой они создали телеграмм-канал, нашли волонтеров на местах и ​​уехали в один из пунктов временного размещения. Нас туда не пустили. Впрочем, мы смогли поговорить с людьми вне пункта, передали им визитки с нашим номером. Начали объезжать другие пункты", – рассказывает Ирина.

В ее регионе – преимущественно мариупольцы. Есть люди из Донецкой и Луганской областей (Рубежного, например). Это и женщины, и полные семьи, и молодежь, говорит волонтер.

Чтобы вывезенному в РФ украинцу найти проверенных, не пророссийских волонтеров, Ирина советует писать в Телеграмм-бот "Помогаем уехать". "Это проверенные люди, которые помогут и информацией и построением маршрута, и оплатой билета", – объясняет она.

Она убеждена, что родственники украинцев, которых принудительно увезли в Россию, должны проинформировать своих:

1. Оказавшись на территории России, они не обязаны никуда уезжать.

"Многие увезли на Дальний Восток, оттуда трудно и дорого вытаскивать людей. То есть, если сажают на поезд, вы можете с него сойти", – говорит Ирина.

2. Информировать близких, чтобы не отдавали свои документы, не оформляли беженство, убежище и никакие статусы. Кто-то оформляет, чтобы получить выплаты по 10 000 рублей и на эти деньги уехать. По моему опыту, выплаты эти люди ждут месяцами, намного проще и безопаснее обратится к "Помогаем уехать", которые помогут с билетами", – рассказывает она.

Юристка "Право на защиту" Юлия Трало советует без критической необходимости минимизировать общение с представителями РФ. Лучше, если нет родных, обращаться за поддержкой в ​​благотворительные фонды: "Много лет бесперебойно работает Офис управления верховного комиссара по делам беженцев".

Артему Ильину известно, что на границе РФ появились российские и беларуские волонтеры, бесплатно перевозящие жителей Мариуполя и окрестных поселков в Россию. А оттуда – бесплатно везут в европейские страны. Так делает, например, беларуская волонтер Марина (имя изменено): "У нас большая сеть, подхватываем людей в Ростове или Таганроге, перевозим сначала в Беларусь, а потом – куда скажут. Все бесплатно".

Украинцам без документов, которые рискуют попасть под "фильтрацию", волонтер советует прежде всего обязательно получить в "фильтрационном лагере" "белую справку" о регистрации. Это дает право на проезд по российской территории.

Хорошо, если есть Дия, через которую можно подтянуть документы: Это помогало нам вывозить людей в страны Европы, когда "живых" документов на руках не было, потому что сгорели, испорчены.

Важно: по дороге из России не говорить официальным представителям РФ или Беларуси "едем к волонтерам".

Волонтерство в Беларуси официально регулируется государством. За помощь украинцам незарегистрированные "волонтеры" рискуют загреметь за решетку.

"Лучше говорить "еду к знакомым, родственникам, друзьям". Какие-либо неформальные связи, которые сложно проверить и не связаны с активистами, организациями", – объясняет Марина.

По состоянию на конец апреля благодаря сети Марины удалось вывезти из России около 200 украинцев, которые поехали дальше в Польшу, страны Балтии или вернулись в Украину. Среди них были люди без документов.

Важно: чтобы поехать в Польшу или страны Балтии нужны документы.

Волонтерам удавалось вывозить украинцев благодаря нескольким предпосылкам:

1) После начала вторжения между Россией и Беларусью "сняли" условную границу. Потому документы в поездах перестали проверять. Главное – сесть в поезд.

2) Белорусские пограничники выпускали украинцев в Польшу, страны Балтии. А те – принимали. Показываешь Дию – пропускают.

3) В сторону Украины беларусы выпускали без документов. Но подготовка такого перехода продолжалась не один день. Надо было договариваться.

Впрочем, недавно, по словам Марины, им прибавилось проблем:

1) Волонтеры начали получать уведомления от украинских семей без документов о том, что при регистрации в России их могут развести с детьми. "Что сейчас уже делают в России: если молодая мама, например, оказалась в РФ с маленьким ребенком, они без документов – у нее забирают ребенка в детдом "до выявления родственных связей". Как они это обнаруживают – никто не знает", – рассказывает волонтер.

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2) Консульства Украины в соседних странах (Беларусь, Грузия), которые должны помогать с восстановлением утраченных документов, не могут ничего сделать, не идентифицировав личность. "У нас есть 95-летняя бабушка, которую хотели отправить к детям в Закарпатье. В украинском консульстве в соседней с РФ стране сказали, что не могут помочь с восстановлением документов, если не могут идентифицировать людей. У многих вывезенных людей потеряны телефоны или нет Дии", – рассказывает волонтер.

3) Путь для оставшихся в России без документов украинских граждан только с "белой справкой после фильтрации", полностью перекрыли. "Границу между Беларусью и Украиной окончательно закрыли. Причиной называют "возможность проникновения ДРГ, в частности, среди граждан Украины".

4) А в России и Беларуси ужесточили контроль за проездом беженцев без документов: "И теперь, если выявляют тех, кто им помогает, – есть риск получить три года заключения"(Уголовный кодекс Республики Беларусь ст. 371 п.3).

Между тем Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что насильственного перемещения беженцев нет, люди якобы сами хотят "спрятаться именно в России".

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Ірина Петренко

журналістка LIGA.Life, спеціалізація - освіта

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