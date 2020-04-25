У США - бум всиновлення тварин з притулків. Буває, що притулок пустіє повністю двічі на тиждень. Радісні працівники постять про це відео у соцмережах.

А що в Україні?

LIGA.net розбиралася, як карантин вплинув на життя домашніх улюбленців: чи позбуваються власники тварин, чи навпаки беруть безпритульних частіше додому. Наприклад, щоби могти вільно гуляти з собакою в парку.

Чи позбуваються тварин через коронавірус

Ще у березні Міністерство охорони здоров’я випустило білборди про коронавірус із закликом уникати контактів з тваринами.

Це обурило зоозахисників. Адже наукових даних, які б підтверджували, що новий коронавірус може передатися людині від домашнього улюбленця, немає. Зоозахисний рух UAnimals заявляв, що від активістів в різних містах надходила інформація про "все більше випадків передачі тварин у притулки".

Наприклад, найбільшому українському притулку "Сіріус" тричі телефонували, щоб відмовитися від своїх тварин через страх заразитися коронавірусом, розповідає директорка Олександра Мезінова. Хотіли віддати двох собак і кота. Але так і не доїхали до центру: "Або повпливала моя лекція про те, що від тварин не можна заразитися, або люди вирішили без повчань просто позбутися тварин", - каже Мезінова.

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Утім, масовості цей рух не набрав. Зоозахисники звернулися до МОЗ, яке згодом спростувало інформацію, і ситуація "трішки заспокоїлася", розповідає віцепрезидентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.

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Чи побільшало безпритульних тварин на вулицях?

Покинутих хатніх собак і котів волонтерська команда порятунку тварин Києва та околиць (Kyiv Animal Rescue Group) почала помічати частіше, каже LIGA.net диспетчерка Марія. Пояснює, по тварині і її поведінці видно, коли тільки викинули з дому. "Раніше близько разу в тиждень бачили таких тварин, зараз буквально через день. В 2-3 рази", - каже Марія.

Марина Суркова розповідає, що загалом це не масове явище, але безпритульних тварин, які були домашніми, на українських вулицях дійсно побільшало. Як і в притулках.

Утім, сплеску покинутих тварин не зафіксував жоден опитаний центр.

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"У Львові ситуація доволі стабільна, практично нічого не змінилося", - каже LIGA.net керівниця львівського комунального підприємства "Лев" Оксана Кошак. Те ж підтверджує і керівник Центру стерилізації тварин у Чернівцях Артем Жук.

Станом на 11 березня у найбільшому притулку для тварин "Сіріус" на Київщині було майже три тисячі тварин, за час карантину до них потрапило ще 39 собак та 13 котів. Натомість віддали новим господарям 28 собак та 15 котів. "У нас переповнений притулок, але якщо бачимо, що тварину викинуть, то приймаємо", - пояснює Мезінова.

Чи багатьох тварин забирають з притулків?

Ситуація по центрах, які працюють з безпритульними тваринами, різниться.

У муніципальному притулку "Бородянка" - плачевна, розповідає волонтерка закладу Катерина Левік. Тварин майже не забирають.

“За місяць взяли чотирьох собак, і стільки ж підкинули. Одного взяли, коли почався карантин, але через дві години попросили забрати назад, бо в собаки "погана енергетика", - каже Катерина.

При цьому з’явилося багато охочих взяти собаку на тимчасову перетримку на час карантину.

Поменшало охочих забрати собаку з притулку й у Львові. В ЛКП “Лев” в середньому за два тижні прилаштовували 20 тварин, а зараз - 15-16.

"Може, люди хвилюються про своє фінансове становище і притримують рішення брати тварину. Радіємо, що вони не кинулися в паніку і не почали забирати собак, щоб гуляти з ними, бо потім був би такий самий сплеск повернень", - каже директорка ЛКП Оксана Кошак.

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У Чернівцях ситуація стабільна: з притулку забирають в середньому 25-30 собак на місяць. Зазвичай це або маленькі собачки додому, або більші на охорону об’єктів. Цього місяця забрали трішки більше псів, ніж зазвичай.

Натомість волонтерський проект Хочусобаку відзначає, що всиновлень стало більше, розповіла LIGA.net його засновниця Євгенія Драч. За її словами, беруть додому багато цуценят, менше - дорослих собак.

"Люди готові брати собак на обмежений час, кому потрібно безпечне місце на час пошуку постійної родини. Карантин трохи покращив ситуацію з прилаштуваннями, але кількість тварин в пошуках домівки все ж зростає швидше, ніж кількість всиновлень" - пояснює Драч.

За час карантину суттєво побільшало людей, які хочуть всиновити покинутого котика, каже LIGA.net засновниця благодійного фонду Кото-Ярмарок Марія Нечепа. За час карантину дім знайшли більше 30 підопічних котів фонду.

"І це попри те, що Центр Кототерапії, де живуть і знайомляться з родинами наші підопічні коти, зачинений на карантин і всі знайомства з котами відбуваються в онлайні. Усі котики доставлені в нові родини після співбесіди та встановлення сіток антикіт", - розповідає Нечепа. Фонд помітив, що побільшало й охочих взяти кота на тимчасову перетримку.

Проєкт з усиновлення покинутих тварин Happy Paw теж каже про збільшення запитів взяти тварину за час карантину.

Чи варто боятися, що тварини з притулку заразять коронавірусом?

Дослідження показали, що вірус може поширюватися від кота до кота, але наразі немає жодних доказів того, що вірус може набути широкого поширення серед домашніх котів або що він може передаватися від кішок людям, заспокоює Клівлендська клініка. Те ж стосується собак. Це підтверджують і Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Тому причин для паніки немає. Більше того, є ряд причин, чому мати домашнього улюбленця - корисно для здоров’я. CDC пояснює, що домашні улюбленці пов’язані зі зниженням артеріального тиску та рівня холестерину, зменшенням почуття самотності та збільшення можливостей для занять фізичними вправами на свіжому повітрі. Гарвардська школа медицини зазначає і зменшення ризику хвороби серця.

Якщо ви захотіли взяти тварину з притулку, потурбуйтесь про неї та дотримуйтесь правил безпеки під час пандемії. Кішок з помешкання по можливості не випускайте, а гуляючи з собакою, дотримуйтеся дистанції двох метрів з іншими тваринами та людьми.

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