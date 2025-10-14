Мнение
РЭБ на передовой: как быстро реагировать на новые угрозы
Тимофей Юрков
соучредитель Contra-Drone, производителя средств защиты для военных
Поле боя – это не только артиллерия и броня. Это еще и непрерывная игра частот, прошивок и тактик, где противник постоянно тестирует слабые места наших решений.
Мы видим очевидную тенденцию: россияне активно меняют прошивки, подбирают новые частоты и постоянно работают над увеличением дальности полета своих дронов. Поэтому то, что работало вчера, может не работать уже завтра.
Это повседневная реальность, которую необходимо учитывать при разработке и поставке средств радиоэлектронной борьбы.
