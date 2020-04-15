15 апреля Центр общественного здоровья сообщил, что за минувший день от коронавирусной инфекции скончалось 10 людей (всего 108 человек). Это означает, что 14 апреля Украина преодолела грустный рубеж в 100 смертей (всего сейчас около 3 800 случаев). Первая смерть была зафиксирована 13 марта у 71-летней женщины из Радомышля, Житомирской области.

LIGA.net собрала все открытые данные о каждом из первой сотни погибших и составила портрет погибшего. Это поможет более адекватно оценивать риски и не реагировать на многочисленные фейки.

Медленно - значит лучше

Более 100 смертей зафиксировано в 41 стране мира. Этой отметки Украина достигла через 33 дня после первого летального случая. В сравнении с другими странами это «успешный» показатель — больше месяца было менее 100 смертей от COVID только в Греции, Аргентине, Японии и Филиппинах.

Летальность и возраст

По данным Минздрава смертность от COVID-19 в Украине составляет 2,9%. Это меньше, чем в среднем по миру — в начале марта Всемирная организация здоровья сообщила об уровне смертности 3,4% от COVID-19. Узнать точный показатель на сегодня сложно: многое зависит от масштабности тестирования. Например, в Южной Корее, где тестам подверглись более 250 000 (данные на конец марта) человек, уровень смертности 2,1%. В общем, ученые пока не знают точной модели расчета уровня смертности. Простое соотношение смертности и общего количества случаев по миру равно 6,3%.

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Смертельно опасный возраст

В Украине, как и везде в мире, чаще всего умирают люди старшего возраста: 54% погибших было более 60 лет, еще 20% смертей пришлось на тех, кому от 50 до 60 лет. Чуть больше умерло мужчин, чем женщин — 52% против 48%.

Плохая география: где украинцы умирали от коронавируса

Тройка регионов «лидеров» по количеству летальных исходов — Киевская область, Киев и Ивано-Франковская область. Причем на Прикарпатье зафиксировано 25% всех погибших в Украине. Глава Минздрава Максим Степанов объясняет это тем, что все погибшие были в группе риска, слишком поздно обратились за помощью или имели сопутствующие заболевания — сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

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Смертельный набор: Сердечные болезни + COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, 79% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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