Как и где в Киеве можно сделать прививки от коронавируса

В Киеве по выходным начал работать центр массовой вакцинации против COVID-19. Его создали на базе Международного выставочного центра (Броварской проспект, 15, корпус 4, вход 4А). Там делают прививки от коронавируса препаратом CoronaVac не только приоритетным группам (люди старше 65 лет и пациенты с неинфекционными хроническими заболеваниями), но и тем, кто записался на вакцинацию через приложение "Дія". В прошлые выходные в МВЦ вакцинировали 3472 человека.

О том, как и где могут получить прививки люди не из приоритетных групп и что для этого нужно, мы поговорили с координатором по вакцинации в Киеве, начальником отдела первичной медико-санитарной помощи департамента охраны здоровья КГГА Василием Животенюком. Оказалось, все просто. Вакцинироваться можно, даже если не подписана декларация с семейным врачом.

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Как будет проходить вакцинация?

По словам Василия Животенюка, в выходные 5-6 июня в МВЦ будут работать 24 бригады вакцинации. Время работы: с 10:00 до 17:30. На вакцинацию приглашают всех. Желающих разделят на две группы. Первая – это пациенты из приоритетных групп или те, кто записался в "Діє" как только такая возможность появилась – еще в феврале. Этим людям не придется стоять в длинной очереди – им назначают конкретное время. Для их вакцинации будут работать семь бригад.

Второй поток – для всех желающих, которые записались на прививки через "Дію". Таких людей будут вакцинировать в порядке живой очереди. Возможно, им придется простоять в ней несколько часов – по крайней мере, в прошлое воскресенье происходило именно так.

Что нужно взять с собой? Обязательно ли нужна декларация с семейным врачом?

При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, телефон с приложением "Дія" и подтверждением вашей записи в нем. Декларация с семейным врачом не обязательна, ее вообще можно не заключать. Врачи на месте создадут вам вакцинальную карточку.

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"Декларация никогда не была обязательной для вакцинации, хотя многие почему-то так считали, – говорит Василий Животенюк. – У вас может не быть семейного врача, но вас все равно вакцинируют". Просто не через него.

Возможно ли, что вакцин не хватит на всех желающих?

Нет. 25 мая Киев получил 20 640 доз вакцины CoronaVac. Препарата, по словам Животенюка, хватит на ближайшее время. Но теоретически врачи могут не успеть принять всех желающих – Центр вакцинации закрывается в 17:30. Например, в прошлое воскресенье не успели сделать прививки 120 людям, которые оставались в очереди. Именно поэтому 5-6 июня будут работать 24 бригады, а не 16, как раньше.

Обязательно ехать на Левый берег в МВЦ? Люди не из приоритетных групп могут вакцинироваться в другом месте?

Могут. Василий Животенюк рассказывает, что любой человек может прийти или позвонить в амбулаторию, где проводят вакцинацию, записаться и сделать прививку. Для этого необязательно иметь декларацию с семейным врачом. Но все зависит от человеческого фактора – то есть от сотрудников самой амбулатории.

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"У амбулатории есть законные основания отказать людям из не приоритетных групп. Но они получили указания от нас не делать этого, – говорит Животенюк. – Теоретически врач или сотрудник регистратуры, который не следит за всеми изменениями, может сказать, что не будет вакцинировать человека без декларации или того, кто не из приоритетной группы. Но в этом нет никакого смысла, кроме как добавить пациенту головной боли. Ему придется ехать в МВЦ, стоять в очереди несколько часов, чтобы в итоге там его вакцинировал, возможно, тот же врач. Поэтому пробуйте, и не думаю, что вам откажут".

В чем тогда разница, где именно вакцинироваться?

В МВЦ люди не из приоритетных групп точно смогут сделать прививку. Минус – им придется стоять в очереди. Но и риск заразиться коронавирусом в центре массовой вакцинации меньше: в отличие от амбулаторий, туда приходят только для прививок и только здоровые люди.

В амбулатории можно сделать прививку без очереди, но, если у вас нет декларации с врачом оттуда, есть вероятность, что придется обзвонить или обойти несколько медучреждений.

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