Все о лекарствах из медицинского каннабиса в Украине: как, где и кто может получить

В конце декабря 2024 года в Украине впервые зарегистрировали медицинский препарат на основе каннабиса. Им стали оральные капли испанского производства. Так миллионы украинцев в перспективе получат доступ к современному лечению. Ожидается, что первое лекарство появится в аптеках уже весной 2025 года.

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LIGA.net пообщалась с экспертами по теме и узнала, кто, где и на каких условиях сможет приобрести лекарства на основе медицинского каннабиса.

Что главное нужно знать о каннабисе в Украине сейчас?

Легализация медицинского каннабиса в Украине состоялась в августе 2024 года, когда закон вступил в силу. В течение года, сообщает исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко, создали нормативно-правовую базу и утвердили перечень заболеваний, формы выпуска препаратов (оральные капли, твердые капсулы, дентальные пасты, гели) и определили порядок их обращения. "Пациенты Украины" были вовлечены в эти процессы.

БФ "Пациенты Украины" 6 лет адвокатировал легализацию медицинского каннабиса в Украине. "Наше сообщество упорно работало над тем, чтобы это лекарство стало доступным для пациентов. Следующим важным шагом является расширение списка заболеваний, которые можно лечить медицинским каннабисом. Важно, чтобы в этот список вошел ПТСР, так как многие ветераны и гражданские лица нуждаются в этом лечении", – говорит Инна.

Каннабис в Украине легализовали 16 августа. Фото: EPA

В начале января 2025 года в Украине зарегистрировали первый медицинский препарат на основе каннабиса. Об этом сообщил руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса и адвокат Геннадий Шабас. Он с 2018 года лоббирует вопросы доступа к медицинскому каннабису в Украине.

В Украинской ассоциации медицинского каннабиса считают регистрацию препарата победой, так как ведь это лекарство давно разрешено во многих странах — США, Канаде, Германии, Польше и других, и ряд научных исследований подтверждает, что они безопасны и эффективны.

Что такое каннабис и в какой форме он разрешен в Украине?

Каннабис — это растение, богатое различными каннабиноидами. Каннабиноиды — соединения, обладающие лечебными свойствами. Наиболее распространены два: THC, или ТГК — тетрагидроканабинол, который является психоактивным, и CBD, или КБД — каннабинол.

THC (тетрагидроканабинол) содержит психоактивные компоненты, которые могут вызвать изменения в сознании. Поэтому THC запрещен для рекреационного употребления, но может использоваться в медицине, в основном для онкобольных пациентов или людей с эпилепсией.

CBD (канабидиол) – не оказывает психоактивного воздействия. CBD легально продается без рецепта. Препараты на его основе уменьшают боль, улучшают сон.

CBD. Фото: EPA

Согласно нововведениям, каннабис, его смола, экстракты и настойки исключены из перечня особо опасных веществ. Раньше их обращение было под запретом – теперь разрешено, но с определенными ограничениями. Законом определено содержание тетрагидроканабинола (ТГК) в высушенной соломе медицинской конопли, которое должно превышать 0,3%.

Согласно приказу Минздрава 1586 определено несколько форм продуктов. Наиболее распространенный — оральные капли. Рынок препаратов с медицинским каннабисом в Украине открывается именно с них.

Кто и как сможет купить лекарства на основе каннабиса?

Инна Иваненко, ссылаясь на приказ Минздрава 1586, говорит, что медицинский каннабис будет назначаться пациентам с такими состояниями и заболеваниями:

хроническая или нейропатическая боль;

болезнь Паркинсона;

синдром Туретта;

фармрезистентная эпилепсия;

тошнота и рвота, вызванные химиотерапией;

судорожные приступы у детей, в том числе при синдромах Драве или Леннокса-Гасто;

анорексия, вызванная ВИЧ-инфекцией.

Полный перечень болезней, при которых будут назначаться лекарства с медицинским каннабисом, доступен на сайте Минздрава. В аптеках такие препараты будут отпускаться исключительно по электронному рецепту врача.

В каких аптеках можно будет купить лекарство на основе каннабиса?

Лекарства на основе медицинского каннабиса еще не прибыли на территорию Украины. Анна Глущенко уточняет: это произойдет не раньше мая. Геннадий Шабас называет приблизительную стоимость флакона 10 миллилитров – 100 долларов.

Лекарства из медицинского каннабиса будут продаваться исключительно в производственных аптеках (изготавливающих лекарства по индивидуальным рецептам врачей и по требованию медучреждений. — Liga.net). Таких аптек в Украине пока только около двухсот.

Лекарство из каннабиса должно появиться в аптеках в 2025 году. Фото: EPA

По словам Инны Иваненко, аптеки, которые будут реализовывать эти препараты, должны получить три лицензии: на розничную торговлю, изготовление лекарств и обращение наркотических веществ.

Что касается каннабидиола, то он уже давно доступен украинским пациентам. Проверить это можно, зайдя на сайт Tabletki.ua и введя CBD (КБД). Вы увидите достаточно много производителей, которые этим уже занимаются.

Каковы наибольшие трудности с внедрением этих препаратов?

Чтобы лекарство с каннабисом появилось на аптечных прилавках в Украине, нужно ввести продукт из-за рубежа, получить импортные сертификаты. Начать работать на рынке медицинского каннабиса – это очень длительный регуляторный процесс, который нужно пройти компаниям, желающим быть игроками на этом рынке.

Сейчас речь идет только об импорте такого лекарства. В перспективе же украинские компании также смогут заниматься выращиванием каннабиса. Но для этого нужно пройти регуляторные процедуры и получить необходимые лицензии.

Основатель Ukrainian Cannabis Consulting Group Анна Глущенко говорит, что в будущем в Украине появятся сложившиеся бизнес-модели в этой сфере: будут предприятия, выращивающие и перерабатывающие медицинский каннабис, и компании, которые будут заниматься импортом препаратов из-за рубежа.

Что должно произойти дальше в отношении лекарств из каннабиса?

Когда лекарства появятся на украинском рынке, врачи должны пройти специальное обучение — чтобы точно знать, кому и в каких случаях назначать препараты с каннабисом. В Ассоциации медицинского каннабиса добавляют: для Украины важно запустить собственное производство. В будущем это снизит стоимость препаратов и сделает их более доступными для пациентов.

Когда в Украине появится собственное производство лекарств с медицинским каннабисом?

По словам Анны Глущенко, многие компании в Украине хотят выращивать каннабис и создавать свои фермы. "Но Украина не превратится во вторую Колумбию", – говорит Анна. Каждый второй производитель не сможет выращивать каннабис и делать из него лекарства. Многие думают, что для того, чтобы выращивать медицинский каннабис, можно вложить небольшую сумму денег — 100, 200 даже 300 тысяч долларов — и построить себе ферму.

В Украине может появиться собственное производство лекарств из каннабиса. Фото: EPA

Для того чтобы выпускать лекарства из медицинского каннабиса, нужно запустить производство, которое соответствует GMP сертификации, то есть фармацевтической сертификации. В такой бизнес нужно вложить несколько миллионов долларов.