Усе про ліки з медичного канабісу в Україні: як, де, коли і хто може отримати

Наприкінці грудня 2024 року в Україні вперше зареєстрували медичний препарат на основі канабісу. Ним стали оральні краплі іспанського виробництва. Так мільйони українців у перспективі отримають доступ до сучасного лікування. Очікується, що перші ліки з’являться в аптеках уже навесні 2025 року.

LIGA.net поспілкувалася з експертами з теми й дізналась, хто, де і на яких умовах зможе придбати ліки на основі медичного канабісу.

Що головне треба знати про канабіс в Україні зараз?

Легалізація медичного канабісу в Україні відбулася в серпні 2024 року — коли закон набрав чинності. Протягом року, повідомляє виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко, створили нормативно-правову базу й затвердили перелік захворювань, форми випуску препаратів (оральні краплі, тверді капсули, дентальні пасти, гелі) та визначили порядок їхнього обігу. "Пацієнти України" були залучені в цих процесах.

Інна Іваненко. Фото: Інна Іваненко

БФ "Пацієнти України" 6 років адвокатував легалізацію медичного канабісу в Україні. "Наша спільнота наполегливо працювала над тим, щоб ці ліки стали доступними для пацієнтів. Наступним важливим кроком є розширення списку захворювань, які можуть лікуватися медичним канабісом. Важливо, щоб у цей список увійшов ПТСР, адже багато ветеранів і цивільних громадян потребують цього лікування", — каже Інна.

Канабіс в Україні легалізували 16 серпня. Фото: EPA

На початку січня 2025 року в Україні зареєстрували перший медичний препарат на основі канабісу. Про це повідомив керівник Української асоціації медичного канабісу й адвокат Геннадій Шабас. Він з 2018 року лобіює питання доступу до медичного канабісу в Україні.

В Українській асоціації медичного канабісу вважають реєстрацію препарату перемогою, адже ці ліки давно дозволені у багатьох країнах — США, Канаді, Німеччині, Польщі та інших, і низка наукових досліджень підтверджує, що вони безпечні та ефективні.

Що таке канабіс і в якій формі він дозволений в Україні?

Канабіс — це рослина, багата на різні канабіноїди. Канабіноїди — сполуки, які мають лікувальні властивості. Найбільш поширеними є дві: THC, або ТГК — тетрагідроканабінол, який є психоактивним, та CBD, або КБД — канабінол.

THC (тетрагідроканабінол) містить психоактивні компоненти, які можуть спричиняти зміни у свідомості. Через це THC заборонений для рекреаційного вживання, але може використовуватися в медицині, здебільшого для онкохворих пацієнтів або людей з епілепсією.

CBD (канабідіол) не має психоактивного впливу. В Україні CBD легально продається без рецепта. Препарати на його основі зменшують біль, покращують сон.

CBD. Фото: EPA

Згідно з нововведеннями, канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною – тепер дозволений, але з певними обмеженнями. Законом визначено вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) у висушеній соломі медичних конопель, який має перевищувати 0,3%.

Відповідно до наказу МОЗ 1586 визначено декілька форм продуктів. Найбільш розповсюджений — оральні краплі. Ринок препаратів з медичного канабісу в Україні відкривається саме з них.

Хто та як зможе купити ліки на основі канабісу?

Інна Іваненко, посилаючись на наказ МОЗ 1586, каже, що медичний канабіс призначатиметься пацієнтам з такими станами та захворюваннями:

хронічний або нейропатичний біль;

хвороба Паркінсона;

синдром Туретта;

фармрезистентна епілепсія;

нудота та блювання, спричинені хімієтерапією;

судомні напади у дітей, зокрема при синдромах Драве чи Леннокса-Гасто;

анорексія, викликана ВІЛ-інфекцією.

Повний перелік хвороб, при яких призначатимуть ліки з медичним канабісом, доступний на сайті МОЗ. В аптеках такі препарати відпускатимуться виключно за електронним рецептом лікаря.

У яких аптеках можна буде купити ліки на основі канабісу?

Ліки на основі медичного канабісу ще не прибули на територію України. Ганна Глущенко уточнює: це станеться не раніше травня. Геннадій Шабас називає приблизну вартість флакона 10 мілілітрів — 100 доларів.

Геннадій Шабас. Фото: Геннадій Шабас

Ліки з медичного канабісу продаватимуться виключно у виробничих аптеках (які виготовляють ліки за індивідуальними рецептами лікарів та на вимогу медзакладів. — Liga.net). Таких аптек в Україні поки лише близько двохсот.

Ліки з канабісу мають з'явитися в аптеках у 2025 році. Фото: EPA

За словами Інни Іваненко,аптеки, які реалізовуватимуть ці препарати, повинні отримати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виготовлення ліків та обіг наркотичних речовин.

Що стосується канабідіолу, то він вже давно доступний українським пацієнтам. Перевірити це можна, зайшовши на сайт Tabletki.ua й увівши CBD (КБД). Ви побачите достатньо багато виробників, які вже цим займаються.

Які найбільші труднощі із запровадженням цих препаратів?

Щоб ліки з канабісом з’явились на аптечних прилавках в Україні, потрібно ввести продукт з-за кордону, отримати імпортні сертифікати. Почати працювати на ринку медичного канабісу — це дуже тривалий регуляторний процес, який треба пройти компаніям, які хочуть бути гравцями на цьому ринку.

Зараз йдеться тільки про імпорт таких ліків. У перспективі ж українські компанії також зможуть займатися вирощуванням канабісу. Але для цього також потрібно пройти регуляторні процедури та отримати необхідні ліцензії.

Засновниця Ukrainian Cannabis Consulting Group Ганна Глущенко каже, що в майбутньому в Україні з'являться сформовані бізнес-моделі в цій сфері: будуть підприємства, що вирощують та переробляють медичний канабіс, та компанії, що займатимуться імпортом препаратів з-за кордону.

Ганна Глущенко. Фото: Ганна Глущенко

Що має відбутися далі стосовно ліків із канабісу?

Коли ліки з'являться на українському ринку, лікарі мають пройти спеціальне навчання — щоб точно знати, кому та в яких випадках призначати препарати з канабісом. В Асоціації медичного канабісу додають: для України важливо запустити власне виробництво. У майбутньому це знизить вартість препаратів і зробить їх доступнішими для пацієнтів.

Коли в Україні з'явиться власне виробництво ліків з медичним канабісом?

За словами Ганни Глущенко, багато компаній в Україні хочуть вирощувати канабіс і створювати свої ферми. "Але Україна не перетвориться на другу Колумбію", — каже Ганна. Кожен другий виробник не зможе вирощувати канабіс і робити з нього ліки. Багато людей думають, що для того, щоб вирощувати медичний канабіс, можна вкласти невелику суму грошей — 100, 200 навіть 300 тисяч доларів — і збудувати собі ферму.

В Україні може з'явитися власне виробництво ліків з канабісу. Фото: EPA

Для того, щоб випускати ліки з медичного канабісу, треба запустити виробництво, яке відповідає GMP сертифікації, тобто фармацевтичній сертифікації. У такий бізнес треба вкласти декілька мільйонів доларів.