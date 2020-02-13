Взаперти. Как живет лайнер Diamond Princess, который стоит на карантине из-за коронавируса

Огромный круизный лайнер Diamond Princess уже десять дней стоит на карантине в порту Иокогамы в Японии. В заложниках коронавируса оказались 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа, в числе которых 25 украинцев. Попасть на борт могут только медики и карантинные офицеры, покинуть - зараженные вирусом COVID-19 пассажиры, которых отправляют в местные больницы. Как люди живут в изоляции - рассказывает LIGA.net.

ПОЧЕМУ КРУИЗ ЗАТЯНУЛСЯ. Diamond Princess был спущен на воду в 2004 году и ходит под британским флагом. Это лайнер премиум-класса: на нем 18 палуб, салоны красоты, несколько бассейнов, рестораны с эксклюзивными винами, фитнес-центры, поле для гольфа, корты и бутики. На сайтах украинских туркомпаний круизы на этом лайнере в ближайшие (до апреля) даты предлагались по цене $639-1049 за одного человека в двухместной каюте.

Особой популярностью лайнер пользуется у людей пожилого возраста. Крайний рейс не стал исключением: около 80% пассажиров составляют люди в возрасте 60 и старше лет, 215 - в возрасте 80 лет и старше, а 11-ти вообще исполнилось 90 лет, пишет агентство Reuters.

Корабль вышел из Иокогамы (Япония) 20 января. За две недели он зашел в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконге и Вьетнаме. 3 февраля лайнер возвращался в порт Иокогамы, но его остановила береговая охрана. Как оказалось, один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, заболел - пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19. И успел передать вирус другим.

На сегодня количество зараженных на лайнере составляет 218 человек. Среди них двое украинцев, которые являются членами экипажа: у обоих заболевание проходит в легкой форме. Всех людей с положительным результатом тестов вывозят с корабля в больницы Японии.

В ЗАЛОЖНИКАХ СТРАХА И СКУКИ. "Такое ощущение, что я попал в плохой фильм", - говорит 75-летняя писательница из Флориды Гей Куртер. С балкона ее каюты на пораженной вирусом Diamond Princess открывается прекрасный вид на доки Йокагамы, пишет Time. С учетом возраста, ее относят к группе высокого риска: смертность от коронавируса непропорционально выше среди пожилых пациентов с хроническими заболеваниями. "Я говорю себе: проснись, проснись, это на самом деле не происходит", - так она рассказывает о своем вынужденном заточении.

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Медицинские сотрудники в полном снаряжении готовятся подниматься на борт (фото - ЕРА)

Пассажиры не могут выходить из кают и беспрепятственно передвигаться по лайнеру. Их общение ограничено персоналом, который трижды в день приносит в комнаты еду. Начиная с прошлых выходных, им разрешили выходить на открытые палубы посменно, примерно на час, при условии, что они носят маски и стоят не ближе одного-двух метров друг от друга. Никаких дружеских прогулок группами.

И все же для тех, кто живет в каютах без окон и балконов, это была первая возможность подышать свежим воздухом за несколько дней. Хотя многие решили и дальше оставаться в каютах, чтобы ограничить контакты и снизить риск заражения. Целыми днями они смотрят фильмы или сидят в интернете, когда он появляется (в последние дни с ним бывают перебои). Корабль опустел.

Зона безопасности - 50 метров (фото - Reuters, Kim Kyung-Hoon)

Пустой бар круизного лайнера (фото - Дэвид Абель, личный Facebook)

Свободно передвигаться по лайнеру могут члены экипажа и карантинные офицеры (фото - Дэвид Абель, личный Facebook)

Рабочие в защитном снаряжении выгружают большие сумки с Diamond Princess (фото - ЕРА)

Синий брезент натягивают на автомобиль, чтобы скрыть от прессы пассажиров, которых снимают с лайнера (фото - Дэвид Абель)

Вот как это выглядит: эвакуация зараженных с корабля (фото - пассажира в Twitter)

Круизная компания выдала всем пассажирам термометры, советуя регулярно замерять температуру. 42-летний Кент Фрасуре делает это три-четыре раза в день. Тех, у кого поднимается температура, в первую очередь проверяют на коронавирус. В настоящее время медики могут тестировать не более 300 человек в день, но надеются расширить свои возможности до 1000 человек в день. Кент не хочет рисковать: его жена Ребекка показала положительный результат на вирус, она в больнице. "Это был большой шок, когда мы узнали о результатах", - говорит он.

Всех зараженных в больницы развозят медики в полной защитной экипировке на машинах скорой помощи. Они десятками дежурят в порту. Чтобы скрыть больных пассажиров от прессы, между лайнером и скорой помощью делают подобие рукава из синего брезента.

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Пассажиры - в ловушке круизного лайнера. Видео - канал CNBC Television в сети YouTube

Член экипажа из Украины Тарас Филипов рассказал ТСН, что люди с температурой в каютах ждут своей очереди сдать тест и пьют парацетомол. "У какой-то части людей начали проявляться симптомы. Если три дня назад это не было заметно, то сейчас заметно очень хорошо", - отметил он.

Британец Дэвид Абель поехал в круиз с женой Салли. 3 февраля он написал такой пост на своей странице в Facebook: "Узнал, что на прошлой неделе 300 пассажиров сели на этот корабль в Гонконге. Многие из них путешествовали по Китаю. Насколько это безответственно?.. Зная, что мы с Салли вдыхаем тот же воздух, что и 300 пассажиров, я не чувствую себя хорошо". В тот день Дэвид и Салли собирались завершить круиз и лететь домой в Великобританию. Но вылет пришлось отменить. Сейчас он ежедневно описывает карантинный быт на Dimond Princess. "Индикатор скуки: больше фотографий с балкона. Прибыли водные мотоциклисты, и береговой охране и полиции пришлось отослать их". "Пассажиры бросают хлеб птицам, а их просят остановиться". "Интернет был всего один час. В целом четыре часа за сегодня".

Австралийцы Карен и Джейсон Хани - пассажиры круизного лайнера. Видео: ABC News (Australia)

У Дэвида Абеля - инсулинозависимый диабет. Он рад, что взял с собой инсулин про запас - на лишних 30 дней: "Как будто знал, что что-то случится". Еда на борту, говорит он, по-прежнему превосходна. Но кухня перестала учитывать особенности его питания - диабетическая непереносимость лактозы и аллергия на глютены. Дэвид рассказывает, что ему принесли на завтрак: апельсиновый сок (вреден при диабете); два йогурта (молочные продукты запрещены); три ролла, паста и кекс - с высоким содержанием углеводов, которые преобразуются в глюкозу. Он просил, чтобы ему по утрам передавали тарелку кукурузных хлопьев и молоко без лактозы. Сегодня утром экипаж уже учел эту просьбу.

Один из завтраков на Diamond Princess: яичница, сосиски, банан, апельсин, круассан, сок, йогурт. Фото - twitter.com/daxa_tw

А так выглядит обед на борту Diamond Princess. Фото - twitter.com/daxa_tw

Круизная компания утверждает, что делает все возможное для поддержания здоровья пассажиров, в том числе психического. Для гостей, испытывающих психическое напряжение, организован телефонный доступ с обученными консультантами, гости могут звонить им прямо из кают. Пассажирам приносят печатные издания, они доступны на 30 языках. Команда добавила восемь новых спутниковых каналов, 50 фильмов на разных языках, концерты, видео-тренинги для занятия фитнесом и йогой прямо в комнатах, распечатки головоломок, игр и поделок.

Благодарность пассажира - экипажу лайнера (фото - Twitter)

Большинство гостей отмечают профессионализм экипажа. Пока пассажиры отсиживаются на карантине в каютах, проводят время в интернете или дышат воздухом с балконов, у команды Diamond Princess работы только прибавилось. Им надо разносить по каютам еду и термометры, дезинфицировать помещения. Из средств защиты - только маски и перчатки. Они не дают 100%-й гарантии: на этой неделе вирусом заболел офицер, который раздавал медицинские опросники и мерил температуру гостям корабля 3-4 февраля. Он тоже был в маске и перчатках и регулярно дезинфицировал руки на дежурстве.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Карантин планируется завершить 19 февраля. Такую предварительную дату сообщил оператор круизной компании Princess Cruises. "Если ничего непредвиденного не произойдет, мы надеемся, что так и будет", - сказал исполнительный вице-президент компании Раи Калуори.



Завтра власти Японии решили досрочно эвакуировать с лайнера пассажиров за 80 лет, которые показали отрицательный тест на коронавирус. Им будет разрешено покинуть борт и завершить карантин уже на берегу. "Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасность и душевное равновесие людей", - сказал министр здравоохранения Катсунобу Като, но не уточнил количество таких "досрочников".

Из-за чрезвычайных обстоятельств на борту Diamond Princess намерена возместить стоимость полного круиза всем гостям, включая авиаперелет, гостиницу, наземный транспорт, заранее оплаченные береговые экскурсии. Все чаевые вернут пассажирам, а компания обещает сама обеспечить членам экипажа их положенное вознаграждение за работу. В каюты разнесли письма с четкой инструкцией о том, как обработать возврат. Princess Cruises также предоставит гостям кредит на следующий круиз, равный по стоимости карантинному рейсу.

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