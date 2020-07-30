Головний санітарний лікар дав тимчасові рекомендації по навчанні на “період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Рекомендацій МОЗ мають дотримуватися всі, хто відповідає за садки, школи, профтехосвіту, університети. Відповідальність за виконання Тимчасових рекомендацій лежить на засновнику (власнику) та керівнику закладу освіти. Тобто якщо це державна школа, відповідатиме директор школи разом з місцевою владою.

Копію документа LIGA.net надали в прес-службі Міністерства освіти та науки.

Загальні правила: заходити до садка, школи, училища, університету можна тільки у масці або респіраторі. Але їх можна не використовувати під час занять в приміщеннях. При виході до коридору маска вже обов’язкова.

За рекомендаціями, всередину навчальних приміщень заборонено заходити батькам, виняток - супровід дітей з інвалідністю.

Кого впускатимуть, а кого відправлятимуть додому

Заходити до садка, школи, училища, університету можна тільки у масці або респіраторі. Але їх можна не використовувати під час занять в приміщеннях. При виході до коридору маска вже обов’язкова.

За рекомендаціями, всередину навчальних приміщень заборонено заходити батькам, виняток - супровід дітей з інвалідністю.

На роботу педагоги та інші освітяни також можуть потрапити лише в масці або респіраторі, і після того, як їм виміряють температуру безконтактним термометром. У кого будуть ознаки гострого респіраторного захворювання або температура понад 37,2, на роботу мають не пропустити.

При цьому не вказано, що температуру на вході до садка чи школи мірятимуть учням та студентам.

У рекомендаціях вказано, що всіх працівників мають забезпечити масками з розрахунку одна штука на три години роботи з розрахунку на п'ять робочих днів, у тому числі на одну робочу зміну – безпосередньо на робочому місці людини. Але не вказано, за чиї кошти ці маски закуповуватимуть.

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Керівник садка, школи, училища, університету має забезпечити в тому числі безпечні умови для гігієни працівників: наявність рідкого мила, паперових рушників або електросушарки та антисептиків.

У медпунктах теж мають бути безконтактні термометри, дезінфектори, антисептики для рук тощо.

Як навчатимуться учні та студенти



Керівник садка, школи, училища або університету має розробити маршрути, за якими ідуть діти і складає графік, за яким вони заходять всередину.



Графік має бути таким, щоб попередити скупчення дітей на вході.

Перед заняттями педагоги мають опитати учнів, як вони почуваються і чи мають ознаки застуди. Якщо ознаки є, учня або студента мають відправити до медика.

Учні та студенти, в яких виявлять ознаки гострої респіраторної хвороби, якщо поруч немає батьків, мають бути тимчасово ізольовані в спеціальному приміщенні, мають повідомити про це батьків або інших законних представників учня або студента, і тоді разом вирішити, що робити і як скерувати в медзаклад.

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На вході до всіх приміщень мають бути місця для обробки рук антисептиками.

Також процес треба організувати так, щоб діти якнайменше рухалися між навчальними кабінетами та аудиторіями.

Розклад занять треба розробити таким чином, щоб був різний час початку та кінця уроків та перерв для різних класів та груп. Щоб діти мінімально між собою перетиналися.

Якщо можна, частину занять рекомендують проводити на вулиці.

У туалетах має бути рідке мило, антисептики, паперові рушники або електросушарки. Забороняють використовувати багаторазові рушники.

Після занять в садках, школах, училищах, вишах мають помити й продезінфікувати поверхні, в тому числі дверні ручки, столи, стільчики, перила тощо.

Після кожного навчального заняття треба провітрювати аудиторію або клас не менше 10 хвилин.

Їдальні і буфети



Керівник садка, школи, училища чи університету має подбати, щоб відстань між столами в їдальні чи буфеті була не менша 1,5 м, і за ними сиділо не більш ніж по 4 дітей. Заборонені також "шведські столи" та самообслуговування.



Усіх, хто працює в харчоблоці, мають забезпечити масками з розрахунку одна штука на три години роботи, одноразовими рукавичками, які слід часто змінювати. Маски й рукавички мають бути у наявності з розрахунку на п'ять робочих днів.

Працівник їдальні, який видає страви або приймає оплату за їжу, має бути в масці, захисних окулярах або щитку, та в одноразових рукавичках.

Транспорт, який везе дітей до школи

Перевізник має дезінфікувати транспорт, яким возить дітей, наприкінці робочої зміни, У водія мають бути антисептик і одна маска на три години роботи на людину.

Перед роботою у водіїв мають перевіряти температуру і стежити за їхнім здоров’ям. Якщо більше 37,2 - водія не мають випускати на маршрут.

Зайти в шкільний автобус можна тільки в масці або респіраторі, стоячі місця заборонені.

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