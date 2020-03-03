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03.03.2020, 15:19

Коронавирус в Украине. Как защититься и что делать, если заразился: советы эпидемиолога

Коронавирус в Украине. Как защититься и что делать, если заразился: советы эпидемиолога - Фото
Андрей Александрин: Антибиотики на вирус не действуют (Коллаж: LIGA.net)

Готова ли Украина к возможной вспышке коронавируса, как паника подняла цены на маски в 100 раз и есть ли способ себя обезопасить

Коронавирус добрался до Украины: заболевание подтвердили у жителя Черновцов, который в конце февраля вернулся из Италии. Стоит ли теперь украинцам готовиться к масштабной вспышке коронавируса, готова ли украинская система здравоохранения, что делать и чего ни в коем случае не стоит делать в случае заражения - об этом LIGA.net поговорила с врачом-эпидемиологом, главой Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андреем Александриным.

- Первый случай коронавируса официально зарегистрирован в Украине. Это повод для паники?

- Могу предположить, что в нашей стране коронавирус появился раньше. Просто у нас отсутствуют быстрые тесты. Слава богу, появились тесты хотя бы для подтверждения на ПЦР-диагностике, но и они есть далеко не во всех региональных или областных лабораториях.

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Это точно не повод для паники. Сегодня на улице намного теплее, чем вчера. Если к нам придет настоящая весна, с устойчиво теплыми днями, то распространение коронавируса сойдет на нет. Но в Украине действительно более высокие риски, потому что наши лечебные учреждения просто не готовы. У наших медиков нет эффективных средств индивидуальной защиты, наших медиков не научили правильно ими пользоваться. Эти вопросы не отработаны даже с сотрудниками скорой помощи, которые первыми сталкиваются с заболеванием.

Только что прослушал брифинг замминистра здравоохранения Ляшко, и он сказал такую фразу: для минимизации распространения коронавируса мы решили этот первый случай поместить в больницу. Но если не было показаний по критериям ВОЗ, как он сам сказал, если течение болезни легкое, то как раз в больницу помещать и не нужно. Потому что внутри лечебных учреждений самый высокий риск распространения коронавируса. И не только у нас, а во всем мире.

- Самоизоляция для "легких" пациентов предпочтительнее?

- Однозначно. Есть вообще такое золотое правило по всем мероприятиям инфекционного контроля: самое главное - изолировать человека с заболеванием. И самоизоляция действительно предпочтительнее: человеку просто комфортнее находиться в домашних условиях, чем в больнице. Тут сразу надо успокоить население: после выздоровления достаточно сделать в квартире влажную уборку, некоторые (даже не все) поверхности обработать химическими дизинфектантами, и ваше жилье снова будет безопасным.

Это точно не повод для паники. Сегодня на улице намного теплее, чем вчера. Если к нам придет настоящая весна, с устойчиво теплыми днями, то распространение коронавируса сойдет на нет. Но в Украине действительно более высокие риски

- Что делать при подозрении на коронавирус? Лучше сразу ехать в поликлинику или звонить семейному врачу?

- В поликлинику ехать не надо! В наших поликлиниках зачастую очереди, и если в нее попадет всего один распространитель вируса, с большой вероятностью заболеют другие люди. Опять же, мы возвращаемся к вопросу неготовности лечебных учреждений. Не только к коронавирусу, но и к гриппу, кори, туберкулезу и вообще всех воздушно-капельных инфекций, которые циркулируют на территории Украины.

- Можете дать базовый набор советов для украинцев: что делать, чтобы не заболеть или минимизировать риски?

- Первая рекомендация: как можно чаще мыть руки с мылом, в обязательном порядке. Это вообще надо делать в четырех случаях: 1) после того, как мы пришли с улицы домой или на работу 2) после туалета 3) перед употреблением еды 4) если руки запачкались. Если нет возможности помыть руки, то я рекомендую всем приобрести антисептик или спиртовые салфетки для обработки. Единственное, на что я хочу обратить внимание: антисептики нужно покупать только спиртосодержащие, минимум 60% спирта в составе. Все антисептики с меньшим процентом неэффективны. Это тоже вопрос, который Минздрав должен давно отрегулировать, а не допускать такую продукцию на рынок.

Вторая рекомендация. Проветривайте помещение как можно чаще. Сейчас уже теплые дни, давайте дышать свежим воздухом. И вообще советую проводить больше времени на свежем воздухе, чем в квартире или в офисе.

И третье. Если вы заболели, очень всех прошу: не ходите в общественные места, не распространяйте вирус, звоните семейному врачу.

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- А чего делать НЕ надо? Что не поможет от коронавируса? Какие средства не работают против коронавируса?

- От коронавируса точно не спасает, когда здоровые люди надевают хирургические маски. На улице - тем более, вообще не нужно надевать маски, даже людям с катаральными проявлениями. Дышите свежим воздухом полной грудью. Не принимайте для профилактики коронавируса какие-то имунномодуляторы или имунностимуляторы. Это неэффективный способ, вы просто выбрасываете деньги на ветер. Ни в коем случае, если заболели, не пейте самостоятельно антибиотики. Я хочу напомнить, что антибиотики против вирусных заболеваний не помогают. Антибиотики помогают только против бактериальных заболеваний, и их нужно принимать только по назначению врачей.

Я с удивлением встретил шутку секретаря СНБО о том, что лучшие лекарства от коронавируса - лук, чеснок и сало. Как минимум странно слышать от руководителей страны такие рекомендации, потому что они не имеют никакой эффективности.

- Если течение заболевания проходит без осложнений, как быстро наступает выздоровление?

- Нужно выполнять рекомендации врача и правильно подходить к лечению. Как правило, для любых острых респираторных заболеваний без осложнений оно больше симптоматическое, чем медикаментозное: мы должны капать солевым раствором носовые пазухи, пить больше теплой жидкости, проветривать помещение. Обычно человек за трое суток, максимум - пять, потолок - неделя, полностью выздоравливает.

Ни в коем случае, если заболели, не пейте самостоятельно антибиотики. Я хочу напомнить, что антибиотики против вирусных заболеваний не помогают

- На своей странице в Facebook вы написали: чиновники говорят, что готовы к коронавирусу, а я утверждаю, что нет. Почему так?

- Потому что невозможно за месяц или два подготовиться к такого рода вызовам. Это должна быть постоянно работающая, как часы, система. У нас банально не готовы специалисты, с нашими медиками никто не работает, дополнительно не обучает. Да, хорошо, и спасибо большое Минздраву за цветную инфографику по коронавирусу, но мы должны понимать, что вся новая информация плохо доходит до людей, которые работают в сельской местности. Спускают только указания по вертикали - закупить средства индивидуальной защиты для врачей. У меня предложение: пусть попробуют в аптеке в Киеве, не говоря уже о местах, найти и купить по адекватной цене хирургические маски или качественные респираторы. Их попросту нет. И еще вопрос: почему на сегодня маски в аптеках продаются по 50 и 70 гривень, в то время как до паники продавались по 70 или 90 копеек? Кто в сто раз поднял цену на маски? Нонсенс.

По путям передачи грипп и новый коронавирус ничем не отличаются. Это сходные заболевания, даже проявляются они клинически одинаково, и последствия у них тоже одинаковые. Поэтому когда мы видим, что из года в год система здравоохранения не готова к гриппу, - извините, но отдельно подготовиться к встрече коронавируса не получится, сколько бы не говорили обратное.

- То есть медики попадают в эту ситуацию практически без средств личной защиты: костюмов, специальных респираторов?

- Да. Мы общаемся почти со всеми регионами, мне каждый день звонят: Андрей, подскажи, где закупить? Ребята, мы не занимаемся продажами, и я сегодня даже посоветовать не могу, где их приобрести. Я не советую людям покупать в период паники в сто раз дороже эти маски, бюджет здравоохранения на местах и так скудный. Пускай Минздрав скажет, где сделать эти закупки, у каких производителей, у каких поставщиков. Когда в Украине рассуждают о средствах индивидуальной защиты, большинство даже не представляет, как они выглядят.

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Почему на сегодня маски в аптеках продаются по 50 и 70 гривень, в то время как до паники продавались по 70 или 90 копеек? Кто в сто раз поднял цену на маски? Нонсенс

- Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что все хорошо: врачи обеспечены защитой, в инфекционных больницах есть 12 000 койкомест и 2500 боксов. А министр Скалецкая подсчитала, что в случае эпидемии мест хватит на четыре месяца.

- Во всем мире есть такое понятие, как IPC-программы. Это infection prevention and control, то есть основные принципы профилактики и инфекционного контроля. Так вот, в нашей стране это не работает как надо. Наши лечебные учреждения просто физически не готовы. У нас отсутствует механическая вентиляция, нет эффективных и правильно работающих боксов и полубоксов, изоляционных палат. Эти вопросы десятилетиями не отрабатывались. Говорить можно что угодно, но в реале этого нет. Было бы хорошо, если бы чиновники вместо выступлений на центральных телеканалах лично съездили и проверили, как готовы больницы в их конкретных районах.

- Кто в этом виноват?

- Ни в коем случае не медицинские сотрудники. Виновато многолетнее отсутствие финансирования, когда все закрывали глаза на проблемы.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: МОЗ, эпидемия, коронавирус, COVID-19, профилактика коронавируса
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